les 10 meilleurs logiciels de planification des espaces de bureaux en 2025

Au fil des ans, j'ai travaillé dans divers bureaux et dirigé diverses équipes tout au long de ma carrière. Mon expérience directe me permet de vous dire à quel point le dicton "l'environnement influe sur la productivité" est légitime. Mon travail ou l'optimisation d'un espace de bureau en vue d'une meilleure fonction peut améliorer de manière significative non seulement la productivité du personnel, mais aussi sa satisfaction au travail.

La tâche devient encore plus cruciale lorsque vous concevez votre propre environnement de travail, que vous imaginez une zone de travail pour une petite équipe ou que vous aménagez un vaste bureau pour une entreprise de taille importante. La solution : un logiciel de forfait d'espace de bureau ! Ces outils progressifs vous permettent d'élaborer des forfaits de bureaux, de réfléchir à des dispositions innovantes et d'améliorer progressivement le fonctionnement de votre équipe.

Dans ce blog, je vous guiderai sur ce qu'il faut rechercher lors de la sélection d'un logiciel de conception et de planification de l'espace de bureau, et je vous indiquerai également 10 des meilleurs outils logiciels de planification de l'espace disponibles aujourd'hui. 🤩

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de planification de l'espace ?

Comme pour les autres plateformes et outils, votre logiciel de planification de l'espace doit être agile et vous faciliter la vie, pas la rendre plus difficile. 🛠️

Voici ce qu'il faut rechercher lors du choix d'un logiciel d'aménagement de l'espace les forfaits .

Fonctionnalité de glisser-déposer : Créez l'environnement de travail de vos rêves grâce à des outils interactifs qui vous permettent de déplacer facilement des bureaux, des chaises et d'autres équipements

: Créez l'environnement de travail de vos rêves grâce à des outils interactifs qui vous permettent de déplacer facilement des bureaux, des chaises et d'autres équipements Fonctionnalités de rapports : Aujourd'hui, les gestionnaires d'installations ont besoin de données pour connaître les performances des forfaits d'espace. Recherchez un outil qui génère automatiquement des rapports et suit les indicateurs afin d'étayer les décisions relatives à l'utilisation de l'espace

: Aujourd'hui, les gestionnaires d'installations ont besoin de données pour connaître les performances des forfaits d'espace. Recherchez un outil qui génère automatiquement des rapports et suit les indicateurs afin d'étayer les décisions relatives à l'utilisation de l'espace Forfaits de scénarios : Planification de scénarios : réunissez plusieurs conceptions d'espaces et soumettez-les à des simulations pour voir comment elles fonctionnent dans diverses circonstances afin d'optimiser l'utilisation de vos Espaces

: Planification de scénarios : réunissez plusieurs conceptions d'espaces et soumettez-les à des simulations pour voir comment elles fonctionnent dans diverses circonstances afin d'optimiser l'utilisation de vos Espaces Automatisation : La planification de l'espace ne consiste pas seulement à concevoir des dispositions de bureaux, mais aussi à gérer leur utilisation. Mettez en place des automatisations pour l'utilisation des salles de réunion et les réservations de bureaux pour des paramètres de travail plus fluides

: La planification de l'espace ne consiste pas seulement à concevoir des dispositions de bureaux, mais aussi à gérer leur utilisation. Mettez en place des automatisations pour l'utilisation des salles de réunion et les réservations de bureaux pour des paramètres de travail plus fluides Les permissions : L'aménagement de l'espace nécessite que différentes équipes travaillent ensemble de manière efficace. Choisissez un outil qui vous permet de définir des permissions afin que le responsable financier puisse exécuter des rapports, que le service des ressources humaines puisse examiner les forfaits, et que le responsable de l'environnement de travail soit en mesure d'évaluer l'efficacité de la planification de l'espace les gestionnaires de projets visuels puissent effectuer des réservations de salles, le tout sans se gêner les uns les autres

Les 10 meilleurs logiciels de planification d'espace à utiliser en 2024

Prêt à commencer à forfaiter et à gérer des environnements de travail plus efficaces ? Voici les outils de planification à essayer dès aujourd'hui. Des logiciels de conception aux logiciels de disposition en passant par les outils de gestion du lieu de travail, il existe un moyen de visualiser votre espace et de créer des environnements de travail plus productifs. 👀

1. ClickUp #### Meilleur pour la gestion de projet au bureau

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/convert-ideas-into-tasks-on-a-clickup-whiteboard.gif Logiciel de planification de l'espace : convertissez vos idées en tâches sur un tableau blanc ClickUp /$$img/

Convertissez vos idées en tâches dans la fonctionnalité du Tableau blanc ClickUp

ClickUp est un outil de gestion de projet qui vous permet de rester organisé et de maîtriser tous les petits détails qui entrent dans la conception d'un espace de bureau. Offrant de hauts niveaux de personnalisation, vous pouvez tirer parti de l'outil pour accélérer la planification et améliorer l'exécution. 🙌

Utiliser Tableaux blancs de ClickUp pour planifier votre espace de travail. L'outil de dessin pratique vous permet d'exprimer votre créativité tout en incluant des mesures pour garder les choses à l'échelle. Grâce à la collaboration en temps réel, vous pouvez travailler avec vos collègues pour dessiner l'aménagement de votre bureau numériquement à l'aide de l'outil de dessin de ClickUp le logiciel Tableau blanc . Les intégrations de ClickUp avec des outils de dessin donnent vie à votre vision et vous permettent de travailler avec les outils qui comptent le plus pour vous. Connectez une application de communication comme Slack pour recueillir les commentaires des clients ou des membres de l'équipe sur l'aménagement de votre bureau. Intégrations de documents pour obtenir les signatures et l'adhésion des parties prenantes clés.

Utiliser Les tâches ClickUp pour attribuer automatiquement le travail aux membres de l'équipe concernés. Attribuez des tâches pour la conception de l'espace de bureau, les approbations et la sensibilisation des entrepreneurs et des constructeurs pour concrétiser le bureau de vos rêves. Ajoutez des drapeaux de priorité et des dépendances pour mettre en évidence le travail qui doit être traité en premier.

Vous souhaitez visualiser le temps nécessaire au forfait de votre espace de travail ? Utilisez Les diagrammes de Gantt dans ClickUp pour établir des échéanciers pour chaque étape du processus de planification. Choisissez un code couleur personnalisé pour les étapes et les équipes, et ajoutez des champs personnalisés pour le suivi des petites étapes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collaborer en temps réel pour travailler avec les architectes d'intérieur, les entrepreneurs et les organismes chargés de délivrer les permis afin d'évaluer vos forfaits d'espace

Automatisez les tâches pour assigner le travail aux concepteurs, aux parties prenantes et aux développeurs à chaque étape du processus de planification

Avec plus de 1 000 modèles, dont Modèles de plans conceptuels il est plus facile et plus rapide de faire du brainstorming, de concevoir et d'obtenir l'approbation de votre espace de bureau

Déclenchez des notifications lorsque les tâches prennent du retard ou lorsqu'une étape clé de la planification est achevée avec succès

Faites un remue-méninges avec la fonction intégrée logiciel de cartes mentales intégré pour tester plusieurs conceptions et esquisser des idées

Tableau blanc et documents de ClickUp de ClickUp comblent le fossé entre le brainstorming et les conceptions efficaces, ainsi que la gestion du flux de travail

Des modèles prédéfinis tels que leGestion de l'espace de bureau ClickUp pour gérer votre forfait d'espace de bureau

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Office-Space-Management-Template.jpeg Gérez votre espace de bureau plus efficacement avec le modèle de gestion de l'espace de bureau de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-4395292&\_gl=1\*y9yspr\*\_gcl\_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

ClickUp limites

Il y a une tonne de fonctionnalités qui permettent un haut degré de personnalisation, mais cela signifie que vous devez prendre un certain temps pour apprendre l'outil

ClickUp AI n'est disponible que sur les forfaits payants, mais les prix sont abordables pour la plupart des individus et des équipes

ClickUp prix

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

Évaluations et critiques de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9 100+ commentaires)

: 4.7/5 (9 100+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 900+ commentaires)

2. Accruent

Meilleur pour la gestion des coûts de bureau

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Accruent-app-homepage.jpg Page d'accueil de l'application Accruent /$$$img/

via Accru Accruent est un logiciel de gestion des espaces qui permet de revoir facilement les limites d'occupation et de plonger dans la façon dont vous utilisez votre espace de bureau pour en améliorer l'utilisation et réduire les coûts d'exploitation. Commencez par télécharger les données de vos installations, et explorez différents espaces et dispositions pour voir ce qui correspond aux besoins de votre équipe. Utilisez les automatisations intégrées pour afficher le statut d'occupation, les allocations d'espace et les affectations de service.

Les meilleures fonctionnalités d'Accruent

Le tableau de bord de rapports intuitifs offre des informations permettant de réduire les coûts immobiliers, d'améliorer la planification des salles de conférence et de renforcer la sécurité des installations

Optimisez la gestion de l'espace depuis n'importe où, grâce aux fonctions de bureau, d'application mobile et de tablette

Les automatisations permettent d'envoyer des alertes et des notifications lorsque des cabines sont réservées, et vous pouvez gérer les transactions directement dans le logiciel

VisualMap et AutoCAD offrent des visualisations de votre espace de bureau pour améliorer les dispositions et gérer les emplacements des équipes

Limites d'accès

Certains utilisateurs ont constaté que la mise à jour des permissions nécessite plusieurs étapes et pourrait être simplifiée

Il y a une courbe d'apprentissage car il y a beaucoup de fonctionnalités différentes

Accruent prix

Contactez-nous pour tarification

Accruent évaluations et critiques

G2 : 3.9/5 (100+ commentaires)

: 3.9/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (10+ commentaires)

3. Maptician

Le meilleur pour les environnements de travail hybrides

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Maptician-example.jpg Logiciel de forfait d'espace : Le visualiseur de forfaits de Maptician /$$img/

via Mapticien Maptician est une solution logicielle d'espace qui vise à répondre aux besoins des environnements de travail hybrides avec un mélange de personnel au bureau et télétravail. Utilisez-le pour rationaliser l'allocation des espaces, construire des tableaux de bord pour gérer les visiteurs et effectuer des planifications de scénarios. Les outils personnalisés d'engagement des employés intégrés au logiciel permettent d'aller plus loin en créant des environnements de travail qui s'adaptent aux demandes des travailleurs. 👨🏽‍💻

Les meilleures fonctionnalités de Maptician

Utilisez le planificateur de disposition pour concevoir, planifier et construire des espaces qui offrent un bon flux et favorisent la productivité

Gérez votre portfolio immobilier avec des tableaux de bord visuels qui représentent clairement les réservations de salles, l'utilisation de l'espace et le rendu des bureaux

Les environnements de travail automatisés donnent un aperçu des coûts d'exploitation et des indicateurs d'utilisation

L'équipe de mise en œuvre et l'équipe d'évaluation les outils d'assistance proposent des formations pour vous permettre, ainsi qu'à l'ensemble du bureau, de vous mettre à jour en ce qui concerne les cours de disposition et de conception

Les limites du cartographe

Certains utilisateurs souhaiteraient que le logiciel de gestion de l'espace dispose de plus d'options de conception et de raccourcis clavier dans l'outil de plan d'étage

Les analyses et les rapports ne sont pas toujours intuitifs, et il faut un peu de temps pour les comprendre

Maptician prix

Une tarification pour tous : 4$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques du cartographe

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.7/5 (10+ commentaires)

4. SmartDraw

Le meilleur pour les diagrammes détaillés et le brainstorming

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Seating-Chart-Templates.jpg Modèles de diagrammes de places SmartDraw /$$img/

via SmartDraw SmartDraw est une solution SaaS qui vous permet de faire des diagrammes, des brainstormings et d'exécuter des planifications dans un seul et même espace. L'intégration avec AWS, Teams et Jira booste la collaboration et porte les sessions de brainstorming et de planification vers de nouveaux sommets. Utilisez le logiciel de tableau blanc de SmartDraw pour esquisser des forfaits et partager instantanément les conceptions, grâce aux outils de présentation professionnels intégrés.

SmartDraw meilleures fonctionnalités

L'outil de création de diagrammes offre une assistance IA pour déplacer, ajouter et supprimer automatiquement des formes sans affecter les éléments de connexion, comme le mobilier de bureau

Des milliers de modèles, y compris des forfaits gagner du temps lorsqu'il s'agit de construire des modèles de votre nouvel espace de bureau

Les outils de dessin de conception assistée par ordinateur (CAO) vous permettent de changer d'échelle, d'ajouter des dimensions et de glisser-déposer des accessoires pour visualiser votre lieu de travail

Les calques vous permettent d'approfondir les aspects logistiques tels que le chauffage, la ventilation, la climatisation, la plomberie et l'électricité afin de concevoir des espaces fonctionnels et rentables

SmartDraw limites

L'outil ne propose pas de modèles ou de rendus en 3D

L'apprentissage de la grande variété de fonctionnalités et de détails prend du temps

SmartDraw prix

Utilisateur unique : 9,95 $/mois

: 9,95 $/mois Plusieurs utilisateurs : 8,25 $/mois pour 3 utilisateurs et plus

G2 : 4.6/5 (200+ commentaires)

: 4.6/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (100+ commentaires)

5. Coworktech

Meilleur pour des services complets d'aménagement de bureau

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Coworktech-process.jpg Logiciel de forfait d'espace : Le processus de Coworktech /$$img/

via Coworktech Coworktech est une agence de planification qui améliore les espaces de bureaux à chaque étape. Que vous recherchiez une assistance pour vos forfaits ou des conseils pour la connexion des télécommunications ou l'amélioration de la sécurité, l'outil rationalise vos processus les plus précieux.

Les meilleures fonctionnalités de Coworktech

L'assistance à l'intégration permet aux nouveaux membres de l'équipe de se familiariser avec les outils de l'entreprise, les notifications de gestion des relations avec les clients et les tâches automatisées de traitement des documents administratifs

Les outils de gestion de bureau garantissent que les outils clés tels que le Wi-Fi, les réseaux et les outils Internet sont sûrs, sécurisés et fiables

La gestion complète signifie que l'équipe d'assistance de Coworktech fait tout, du forfait à la sécurisation des fournisseurs et à la surveillance des systèmes

L'équipe d'experts peut aider à la conception et à l'installation sur tous les continents et dans plusieurs langues

Les limites de Coworktech

Il y a moins de contrôle sur les résultats et la personnalisation puisque vous confiez la gestion à une équipe d'experts extérieure

Il ne s'agit pas tant d'un outil logiciel que d'une agence qui prend en charge une grande partie des tâches d'aménagement de l'espace à votre place

Coworktech prix

Contact pour tarification

Coworktech évaluations et critiques

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

6. Wisp par Gensler

Meilleur pour la gestion du lieu de travail et les mises à jour CAO

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Wisp-by-Gensler-1400x716.jpg Exemple de forfait de bureau de Wisp by Gensler /$$$img/

via Wisp Wisp est un logiciel de gestion du lieu de travail conçu pour améliorer notre façon de travailler, que ce soit au bureau ou avec une équipe télétravail. La solution de gestion des espaces et des lieux de travail vous permet de suivre les déplacements et de mesurer l'occupation pour jeter les bases de meilleurs forfaits. Une fois que vous êtes prêt à concevoir, les outils et fonctionnalités de CAO vous permettent de donner vie à vos conceptions en quelques minutes, et non en quelques jours. ✅

Les meilleures fonctionnalités de Wisp

Les mises à jour illimitées de la CAO vous permettent de disposer des dernières technologies pour mapper les plans d'étage et la disposition des bureaux

Les outils de visualisation des données permettent de comprendre comment l'espace est utilisé, d'identifier les goulots d'étranglement et d'améliorer la prise de décision

Les outils de collaboration en temps réel vous permettent de combiner des techniques de brainstorming avec des outils de conception pour créer de meilleurs flux de travail avec l'ensemble de l'équipe dans un seul espace

Le logiciel basé sur le cloud SaaS basé sur le cloud permet de gérer les réservations, de forfaiter le retour au bureau et d'analyser les mouvements et les rapports de n'importe où, même en déplacement

Les limites de Wisp

Bien que vous puissiez accéder au logiciel en ligne depuis votre téléphone, il n'existe pas d'application mobile dédiée

Il n'y a pas de fonctionnalité de priorisation, il n'est donc pas aussi facile d'organiser les tickets et les demandes

Wisp prix

Frais d'implémentation uniques : 6 250 $ (plus des frais mensuels continus)

: 6 250 $ (plus des frais mensuels continus) Frais d'abonnement mensuel permanent : $600

: $600 Tiered pricing as square footage increases above 75,000 square feet

Évaluations et critiques de Wisp

G2 : 4.8/5 (40+ commentaires)

: 4.8/5 (40+ commentaires) Capterra : 5/5 (16+ commentaires)

7. SpaceIQ

Le meilleur pour une maximisation et une planification efficaces de l'espace

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/SpaceIQ-1400x932.jpg Logiciel de forfait d'espace : L'éditeur de forfaits de bureaux de SpaceIQ /$$img/

via SpaceIQ SpaceIQ est une solution logicielle qui vise à aider les entreprises à maximiser leur superficie et à construire des bureaux plus efficaces. C'est un outil qui combine les avantages d'un forfait d'espace avec des fonctionnalités de gestion pour rester au fait des coûts, des données d'utilisation et de la planification de scénarios.

Les meilleures fonctionnalités de SpaceIQ

Le planificateur de bureaux vous permet de gérer des dispositions personnalisées sur plusieurs étages, tandis que des scénarios intégrés soumettent vos conceptions à des tests pour voir comment elles se comportent

Gérez le lieu de travail avec des outils qui suivent les données relatives aux personnes, au mobilier et aux biens dans des tableaux de bord simples

Des outils de rapports intégrés vous permettent de partager les coûts exacts avec le service financier en fonction du personnel ou de la superficie

Les solutions de portefeuille immobilier vous informent, que vous ayez une seule propriété ou plusieurs bureaux dispersés à travers le monde

Limites de SpaceIQ

Certains utilisateurs aimeraient avoir plus d'options de codes couleurs pour mettre en évidence les données

Les services de formation et d'accueil pourraient être améliorés pour réduire la courbe d'apprentissage

SpaceIQ prix

Contacter l'équipe commerciale pour la tarification

Évaluations et critiques de SpaceIQ

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.6/5 (30+ commentaires)

8. OfficeSpace

Le meilleur pour les réservations de salles et les opérations quotidiennes

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/OfficeSpace.jpeg Planificateur de distance d'OfficeSpace /$$$img/

via Espace bureau OfficeSpace est un outil hybride de planification et d'organisation de l'espace qui améliore le travail, que vous construisiez un bureau à domicile ou que vous cherchiez des idées de conception pour optimiser un immeuble de bureaux abritant des dizaines d'équipes. Utilisez l'outil pour gérer les réservations de salles, créer des forfaits et entrer en connexion avec les employés.

OfficeSpace meilleures fonctionnalités

Utilisez les fonctionnalités de réservation en temps réel pour que les employés puissent réserver des salles de réunion, des espaces de conférence et des bureaux

Le planificateur de distance génère instantanémentles places disponibles et vous permet d'apporter des modifications en un seul clic

La planification de scénarios permet de visualiser les dispositions possibles et de recueillir les commentaires des parties prenantes dans l'outil afin de rationaliser les approbations

Gérer les opérations quotidiennes avec des réservations instantanées, des demandes de service et des outils de gestion des visiteurs

Espace de bureau limites

Certains utilisateurs souhaiteraient disposer de plus de données sur l'utilisation des bureaux afin de mieux adapter les services

Les services d'assistance client et de formation pourraient être plus robustes

Espace de bureau prix

Contacter l'équipe commerciale pour la tarification

G2 : 4.7/5 (90+ avis)

: 4.7/5 (90+ avis) Capterra : 4.9/5 (30+ avis)

9. BlueYonder

Le meilleur pour les détaillants

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/BlueYonder.jpg Logiciel de forfait d'espace : BlueYonder's Floorplan Generator /$$img/

via Bleu Merveilleux BlueYonder est un outil d'organisation de l'espace et de conception qui aide les détaillants à construire des dispositions plus efficaces pour les clients. Augmentez vos revenus, permettez aux consommateurs de trouver plus facilement les produits dont ils ont besoin et maximisez l'espace de vente grâce à cet outil. 💪

Les meilleures fonctionnalités de BlueYonder

Les fonctionnalités de micro et macro forfaits permettent de concevoir des aperçus généraux ou d'afficher les détails pour optimiser les espaces

Les fonctionnalités de gestion offrent des conceptions d'étage cohérentes entre les magasins et réduisent le risque de blocage des stocks

Utilisez les rapports de données pour évaluer la rentabilité, les mouvements des équipes commerciales et les goulots d'étranglement de l'espace

Passez facilement d'un tableau de bord à l'autre pour afficher les magasins dans différents emplacements

Limites de BlueYonder

Certains utilisateurs ont trouvé que l'interface était un peu encombrée

La personnalisation pourrait être améliorée pour offrir plus de flexibilité et de contrôle

BlueYonder prix

Contactez-nous pour prix

Évaluations et critiques de BlueYonder

G2 : 4.5/5 (2+ commentaires)

: 4.5/5 (2+ commentaires) Capterra : $$$A

10. Robin

Meilleur pour les Teams à distance

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Robin.jpg L'éditeur de disposition d'étage de Robin /$$img/

via Robin Robin est un outil logiciel conçu pour optimiser l'expérience des environnements de travail hybrides. Utilisez l'outil pour accroître la collaboration entre les équipes à distance et au bureau et rationaliser les flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Robin

Utilisez des automatisations pour attribuer des ressources ou réserver des espaces pour que les travailleurs à distance puissent collaborer avec des personnes situées dans des bureaux spécifiques

Concevez des forfaits avec des outils de gestion du Tableau blanc qui maximisent l'espace en se basant sur des analyses et des données concrètes

L'application mobile permet la réservation des pupitres et élimine la confusion

Les affichages en temps réel vous permettent de voir quels espaces sont occupés et quand les zones sont réservées

Limites de Robin

L'application peut avoir des pépins, ce qui affecte les réservations et les confirmations des espaces réservés

C'est un outil de gestion et il est plus limité lorsqu'il s'agit de forfaits d'espace, comparé aux alternatives

Robin prix

Réservation de bureau et de salle : A partir de 419 $/mois

: A partir de 419 $/mois Modules complémentaires en option : Contactez-nous pour connaître les tarifs et les frais supplémentaires

Évaluations et critiques de Robin

G2 : 4.4/5 (100+ commentaires)

: 4.4/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (50+ commentaires)

Créer les bases d'équipes productives avec ClickUp

Avec ces outils de gestion de l'espace et des pieds carrés, rêvez, concevez et gérez des environnements de travail plus productifs, plus rentables et plus engageants. Choisissez parmi les outils de CAO qui construisent des forfaits et des dispositions de mobilier ou optez pour des outils qui gèrent les analyses, les mouvements et les dépenses quotidiennes associés aux environnements de travail hybrides ou au bureau. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à réfléchir à de nouvelles dispositions de bureau et passez instantanément à une meilleure gestion de ces espaces. Avec un haut degré de personnalisation, une interface intuitive et des centaines de fonctionnalités, tirez parti de l'expérience de ClickUp outil de planification de projet pour concevoir un bureau plus productif. ✨