Comment créer un rapport de dépenses dans Excel : modèle gratuit

La transparence financière est essentielle pour gérer les budgets des services et des projets dans l'ensemble des dépenses de l'entreprise. Des campagnes marketing aux logiciels en passant par les déplacements et bien plus encore, les coûts s'accumulent rapidement. Sans une surveillance cohérente, il devient difficile de justifier la valeur.

Un système de suivi des dépenses simplifié est essentiel pour établir des rapports financiers clairs. Une documentation sur mesure offre une visibilité granulaire sur les flux financiers au niveau des projets, des services et des équipes. Il est ainsi possible d'établir des prévisions plus précises et de prouver le retour sur investissement des initiatives, qu'elles soient petites ou grandes. 🏆

Grâce à des instructions étape par étape, vous apprendrez à créer des rapports de gestion des dépenses dans Excel. Utilisez ce guide comme point de départ pour alimenter les discussions sur l'optimisation de l'application de la politique de dépenses de votre entreprise !

Qu'est-ce qu'un rapport de dépenses d'entreprise exactement ? Examinons quelques fonctionnalités clés des rapports de dépenses à fort impact.

Qu'est-ce qu'un rapport de dépenses professionnelles ?

Suivez vos dépenses avec ClickUp

⏰ Résumé en 60 secondes La transparence financière est essentielle pour gérer les budgets et justifier les dépenses. Un suivi simplifié des dépenses fournit des informations sur les habitudes de dépenses, ce qui permet d'améliorer les prévisions et de démontrer le retour sur investissement

Un rapport de dépenses professionnelles permet de suivre les dépenses de l'entreprise pour divers éléments, notamment la date, la description, le fournisseur, le montant et la catégorie. Excel peut être utilisé pour organiser et calculer les totaux par service, projet ou individu

Bien qu'Excel soit largement utilisé, il présente des limites en matière de gestion des dépenses, notamment pour joindre des reçus et autres documents sources, et peut également poser des problèmes de collaboration et de contrôle des versions

ClickUp se présente comme une alternative plus robuste à Excel, offrant des modèles personnalisables, des flux de travail automatisés, des fonctionnalités de collaboration améliorées et des intégrations avec d'autres outils pour rationaliser la gestion des dépenses

La plateforme propose différents modèles de rapports de dépenses adaptés aux divers besoins des entreprises, offrant des avantages tels que des affichages personnalisables, une collaboration améliorée, une intégration transparente avec d'autres outils et des capacités de rapports améliorées

Qu'est-ce qu'un rapport de dépenses professionnelles ?

Un rapport de dépenses professionnelles est un document qui permet de suivre les dépenses de l'entreprise en matière de produits, de services, de salaires et d'autres coûts. Le document contient des lignes et des colonnes qui enregistrent la date, la description, le fournisseur, le montant, la catégorie et d'autres détails des dépenses listées.

Les onglets Excel d'une feuille de calcul permettent de séparer les dépenses par service, projet, personne ou autre type. Des formules calculent le total des dépenses par semaine, mois, trimestre ou tout autre intervalle spécifié.

Grâce au suivi des dépenses, les responsables peuvent répondre à des questions essentielles qui affectent le travail sur les projets et l'allocation des ressources: Les budgets des projets correspondent-ils aux coûts réels ? Les dépenses sont-elles affectées aux codes GL corrects ? Quels sont les coûts qui augmentent rapidement ?

Voici quelques avantages à utiliser Excel pour organiser vos feuilles de dépenses :

Suivi du budget des services : affichez les dépenses trimestrielles ou annuelles par rapport au budget alloué

Précision des prévisions : identifiez les tendances passées en matière de dépenses afin de prévoir les dépenses futures de votre entreprise

Organisation : utilisez un : utilisez un modèle et un système de rapports de dépenses unique et standardisé pour faciliter la vérification des reçus et des factures

Nous espérons que vous parviendrez à organiser vos données de manière optimale afin de ne plus être surpris par des changements budgétaires de dernière minute et d'avoir une vision financière la plus précise possible. Cela nous amène à l'évènement principal : la mise en place de la gestion des dépenses !

Comment créer un rapport de dépenses professionnelles dans Excel

Avant de commencer, passons en revue les éléments essentiels nécessaires :

Toute version d'Excel : nous utiliserons les fonctionnalités universelles du tableur

Reçus et justificatifs de dépenses : tous les enregistrements de transactions à saisir (Pourquoi ne pas prendre une longueur d'avance sur votre prochain rapport de dépenses ?)

Catégories de dépenses : définissez une liste des types de dépenses pertinentes pour vos activités

Maintenant que vous avez rassemblé l'essentiel, nous avons tous les ingrédients pour personnaliser un modèle de rapport de dépenses dans Excel. Passons directement au guide étape par étape !

Étape 1 : Téléchargez notre modèle gratuit de suivi des dépenses

Plutôt que de créer un outil de suivi des dépenses à partir de zéro, utilisez notre modèle gratuit de rapport de dépenses Excel pour vous aider à démarrer. Il contient déjà les champs de suivi standard pour les dates, les fournisseurs et les montants, ainsi que des formules prédéfinies pour additionner automatiquement les totaux par catégorie. Remplacez les données factices par vos dépenses professionnelles tout en conservant les formules intégrées. 🧪

Il vous suffit d'ouvrir le fichier téléchargé pour suivre les étapes ci-dessous !

Étape 2 : Configurer les informations d'en-tête

En haut, saisissez les informations clés permettant d'identifier le rapport :

Préparé pour : Ajoutez le nom de l'employé ou le service qui a engagé les dépenses

Soumis par : Liste des personnes qui ont préparé/contribué aux informations sur les dépenses et à la feuille de calcul

Objectif : expliquez brièvement la raison du rapport (réunion hebdomadaire sur le budget, demande du responsable, opérations générales du service)

Période de dépenses : entrez les dates de début et de fin (jour, mois et année à 4 chiffres) couvertes par un intervalle de dates pour toutes les transactions documentées

Utilisez les en-têtes de feuille pour donner du contexte et plus de clarté aux personnes chargées de vérifier le budget

📮ClickUp Insight : 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour suivre les éléments d'action, ce qui se traduit par des décisions manquées et des retards d'exécution. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp garantit une conversion fluide des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

Étape 3 : Configurez les catégories de dépenses

Les listes déroulantes du modèle de feuille de calcul des dépenses ne sont pas incluses pour masquer l'esthétique, disons, « dépouillée » d'Excel.

Il répond à un besoin essentiel : une catégorisation claire et une cohérence dans toutes les transactions à l'échelle de l'entreprise.

Cela s'étend également à la saisie des données. Les menus déroulants sont une sécurité infaillible pour un traitement des données sans erreur et une analyse rationalisée. Une seule erreur dans le type de dépense ou le code de coût peut tout déséquilibrer. ⚖️

Voici comment verrouiller vos catégories à l'aide de menus déroulants :

Cliquez sur l'élément Fournitures de bureau (cellule B18) et l'icône de menu déroulant apparaîtra

Allez dans la barre d'outils Menu en haut, cliquez sur Données > Vérification des données , et une fenêtre contextuelle s'ouvrira

Dans le champ de texte Source , réécrivez la liste pour qu'elle corresponde aux catégories de dépenses de votre entreprise. Séparez chaque catégorie par une virgule. (Nous vous recommandons de les classer par ordre alphabétique pour faciliter la navigation !)

Cliquez sur Appliquer lorsque vous avez terminé, puis consultez votre nouvelle liste en cliquant sur l'icône en forme de flèche du menu déroulant

Répétez le même processus pour les autres en-têtes du menu déroulant : Fournisseur, Coût, Centre, Code, Mode de paiement et Statut du paiement

Pour modifier les catégories ultérieurement, ajoutez ou supprimez du texte dans le champ Source selon vos besoins

Modifiez les catégories prédéfinies pour un suivi cohérent des dépenses de votre entreprise

Étape 4 : Remplissez le modèle avec les éléments

Enfin, ajoutez chaque dépense professionnelle individuelle sur une ligne distincte. Tout est dans les détails, alors incluez autant de contexte que possible pour obtenir une documentation financière claire.

Date de la dépense : jour, mois et année où la dépense a été effectuée

Catégorie de dépenses : catégorie de la dépense (marketing, déplacements, honoraires professionnels)

Fournisseur : nom légal complet de la personne ou de l'entreprise tel qu'il figure sur le formulaire W-8 ou W-9. (Ne compliquez pas la tâche de votre comptable avec des surnoms.)

Code du centre de coûts : le centre de coûts interne de votre plan comptable auquel la dépense est liée

Description des dépenses : brève description détaillant la transaction

Montant : montant des dépenses en dollars

Mode de paiement : mode de paiement utilisé (carte de crédit, espèces, chèque)

Statut du paiement : dépenses payées ou en attente

Vous remarquerez que nous avons ajouté un total de 7 options de statut de paiement. Vos fournisseurs ne connaissent pas vos amis financiers aussi bien que vous, donc ces étapes nuancées du processus de remboursement créent de la transparence dans les échéanciers relatifs aux dépenses engagées. Le contexte supplémentaire aide les gestionnaires de projet à naviguer dans les discussions avec les fournisseurs en attente de paiement. 💬

De petites options de personnalisation significatives transforment votre feuille de calcul des dépenses en un moteur d'analyse financière. Ces documents seront conservés dans les archives de votre entreprise, donc plus vous ajoutez d'attributs, plus leur valeur analytique augmente.

Permettez aux équipes de suivre de près les paiements tout au long du processus d'émission

Étape 5 : Total des dépenses par catégorie

Les cellules mises en évidence contiennent des formules prédéfinies qui fournissent les totaux pour chaque catégorie de dépenses. Cela permet de suivre la distribution des dépenses.

Totalisez automatiquement les dépenses par catégorie

Bonne nouvelle : vous n'aurez pas besoin de faire de calculs ! 🤩

Mauvaise nouvelle : il y a un hic. 👀

Nous faisons une pause ici, car l'étape suivante nécessite une patience digne d'un Jedi. Jusqu'à présent, tous les éléments de votre feuille de dépenses sont répertoriés. Vous devez maintenant joindre les reçus et autres documents sources.

💡Conseil de pro : utilisez l'IA pour automatiser les tâches fastidieuses des rapports de dépenses. Découvrez comment ! 👇🏼

Étape 6 : Ajoutez les reçus et les documents sources pertinents

Nous aimerions pouvoir vous dire que ce processus est facile dans Excel, mais joindre des fichiers devient rapidement fastidieux. Vous devez d'abord convertir chaque reçu en un fichier PDF distinct au lieu d'un fichier JPEG. Ensuite, nommez-les dans un format approprié que Excel peut facilement stocker.

Pour ajouter des fichiers, vous devez disposer des fonctionnalités avancées Objets et/ou Liaison et incorporation d'objets (OLE) d'Excel. Une tâche qui devrait être élémentaire devient fastidieuse. Par exemple, les fichiers non Microsoft ont un processus de téléchargement compliqué. Les fonctions de la barre d'outils du menu qui devraient être cliquables sont inactives, ce qui nécessite plusieurs essais avant d'y parvenir.

Si vous utilisez déjà une feuille de calcul Microsoft Excel sur le Web, la meilleure approche et la plus efficace consiste à utiliser OneDrive de Microsoft. Cela résoudrait quelques problèmes que les équipes sont susceptibles de rencontrer avec les applications Excel :

Les fichiers stockés dans un espace de stockage en ligne sont accessibles via un navigateur

Les équipes n'auront pas besoin d'installer Excel sur tous leurs appareils pour collaborer sur les données

Tout le monde peut travailler avec des données à l'aide d'Excel, même si les utilisateurs travaillent à partir de versions différentes

Même les utilisateurs les plus avancés doivent passer par les mêmes étapes pour connecter des fichiers externes.

Mais si vous voulez passer du côté obscur de la Force, une plateforme de productivité qui va au-delà d'un simple modèle de rapport de dépenses est l'endroit où se nouent les alliances stratégiques et les partenariats.

Découvrez ClickUp ! 👋

Créez un rapport de dépenses avec ClickUp Plus de 15 affichages et outils d'automatisation

Modèles de rapports de dépenses

Bien qu'Excel soit depuis longtemps le programme hérité pour le suivi des dépenses, ses limites en matière de collaboration, de flexibilité et de fonctionnalités justifient la migration des documents financiers essentiels, tels que les rapports de dépenses, vers des plateformes de productivité dédiées telles que ClickUp.

Grâce à des flux de travail automatisés personnalisables pour les approbations, la modification en cours, les permissions basées sur les rôles, la fonctionnalité IA, les formulaires de dépenses et les visualisations des tendances de dépenses, votre entreprise peut prendre des décisions éclairées plus rapidement. 📊

Nous avons sélectionné trois modèles de dépenses dans ClickUp pour montrer comment les outils conviviaux de ClickUp facilitent la documentation comptable par rapport aux feuilles Excel statiques, qui posent souvent des problèmes de gestion des versions.

Note : plus de mauvaises nouvelles à partir de maintenant !

1. Modèle de rapport et de dépenses professionnelles ClickUp

Idéal pour : remplacer les difficultés liées à la conformité par des solutions concrètes

Télécharger ce modèle Modèle de rapport et de dépenses professionnelles par ClickUp

Le modèle de rapport et de dépenses professionnelles ClickUp, ainsi que tous les modèles ClickUp, comprennent des affichages personnalisables afin d'optimiser les configurations pour les rapports, les approbations, les étiquettes, etc.

Si vous n'êtes pas familier avec les vues dans les logiciels de gestion de projet, considérez-les comme différents dossiers ou intercalaires dans un seul classeur. Chaque vue regroupe des informations sélectionnées, mais les affiche différemment pour répondre à des critères spécifiques en fonction de ce qui est le plus important pour la personne ou l'objectif.

Le niveau de personnalisation de ce modèle ouvre la voie à une collaboration à l'échelle de l'équipe au sein de la plateforme ClickUp. Les services comptables, financiers et autres n'ont plus besoin de créer des rapports supplémentaires ou de rechercher des informations par e-mail. 📥

Au lieu de cela, ClickUp réduit le double travail en facilitant l'accès de tous les membres de l'environnement de travail aux informations partagées en un seul endroit. Un meilleur contexte signifie des discussions productives lorsqu'il s'agit de rapprocher les rapports de dépenses.

Les situations telles que les violations de politique ou les changements de budget sont plus faciles à repérer. En résultat, les chefs de projet bénéficient d'une meilleure visibilité sur les habitudes de dépenses, les possibilités d'économies et les incohérences.

Associez ce modèle au Modèle de préparation fiscale ClickUp pour améliorer la préparation fiscale grâce à des fonctionnalités de suivi du temps, des étiquettes, des avertissements de dépendance, des e-mails et bien plus encore !

Essayez ClickUp Brain Demandez à ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, de générer des informations à partir de vos données !

2. Modèle de rapport de dépenses pour petites entreprises ClickUp

Idéal pour : gérer les tâches administratives et les paiements des fournisseurs

Télécharger ce modèle Modèle de rapport de dépenses pour petites entreprises par ClickUp

La simplification des rapports n'est que l'avantage le plus visible du modèle de rapport de dépenses pour petites entreprises de ClickUp. Alignez la gestion de projet et la comptabilité sous un même toit. Des échéanciers intégrés relient les dépenses aux livrables, aux clients et aux factures afin que vous puissiez maximiser votre efficacité financière et opérationnelle.

Conçu pour les propriétaires d'entreprises et les petites équipes, ce modèle aide à gérer les tâches administratives liées aux fournisseurs, afin que les demandes de paiement et les exigences réglementaires ne soient pas oubliées. 🔍

Tous vos outils sont à portée de main au sein de la plateforme :

Fonctionnalités d'importation et d'intégration pour Excel, Google Sheets et d'autres applications de travail

Rappels d'automatisation des tâches pour gérer les renouvellements et les révisions

Rapports de tableau de bord pour un aperçu des dépenses à ce jour

Champs personnalisés pour suivre les détails des fournisseurs

Grâce à ces fonctionnalités et à des centaines d'autres outils de collaboration et intégrations dans ClickUp, les petites entreprises peuvent coordonner sans effort leurs partenariats internes et externes.

Associez ce modèle aux modèles de comptabilité pour suivre les actifs, les passifs et les capitaux propres de votre entreprise !

3. Modèle de rapport de dépenses ClickUp

Idéal pour : contrôler les dépenses de l'entreprise

Télécharger ce modèle Modèle de rapport de dépenses par ClickUp

Les entreprises établies et les agences soucieuses de leurs coûts devraient utiliser le modèle de rapport de dépenses ClickUp pour obtenir rapidement des informations financières stratégiques. Obtenez la vue d'ensemble et l'affichage des éléments individuels nécessaires pour optimiser les dépenses de croissance. ⚡️

Essayez les outils intégrés pour prévoir les besoins futurs en matière de budget et de ressources en fonction des performances passées. Les intégrations relient le travail des clients aux dépenses, tandis que les outils de rapports et les flux de travail permettent aux chefs de projet de gagner du temps dans le suivi des frais signalés par la comptabilité.

Grâce à des outils qui simplifient la supervision des dépenses et l'exécution des tâches nécessaires, notamment des champs flexibles pour organiser les bénéficiaires et les montants, les responsables peuvent adapter le suivi des dépenses à leurs flux de travail.

Associez ce modèle au Modèle de formulaire de paiement ClickUp pour créer des formulaires en ligne faciles à utiliser !

Formation Excel supplémentaire débloquée

Bien que ce guide se concentre sur la création de votre propre rapport de dépenses, Excel peut répondre à d'autres besoins de votre entreprise, lorsqu'il est correctement mis en œuvre.

Compte tenu de tout ce que ClickUp apporte aux entreprises, nous avons d'autres ressources, conseils et modèles à ajouter à vos connaissances Excel. Consultez ces guides supplémentaires et ces bonnes pratiques pour tirer le meilleur parti d'Excel ! ✨

Gestion et suivi du temps

Apprenez à créer des calendriers, des relevés de temps, des plannings et bien plus encore dans Excel pour planifier vos journées et suivre votre travail.

Visualisation des données et tableaux de bord

Donnez plus d'impact à vos données Excel grâce à ces tutoriels détaillés qui vous permettront de transformer les informations de vos feuilles de calcul en visuels élégants !

Gestion de projet

Créez des diagrammes d'avancement, des diagrammes de Gantt, des tableaux Kanban et bien plus encore dans Excel pour planifier et gérer vos flux de travail.

Organisation

Organisez les informations relatives à votre entreprise et à vos employés à l'aide des outils d'organisation d'Excel.

Bonus : découvrez les modèles de rapports de dépenses proposés par Microsoft Excel !

Suivez vos dépenses avec ClickUp

En fin de compte, la clé est de garantir la transparence, l'accessibilité et l'exactitude des rapports de dépenses afin que l'argent soit dépensé exactement comme prévu.

Nous espérons que ce guide vous aura présenté les possibilités d'amélioration des flux de travail liés à la gestion des dépenses. Les rapports de dépenses sont véritablement le fruit d'un effort d'équipe, et les équipes qui cherchent à répondre aux besoins et aux préférences en matière de supervision ne devraient pas être limitées par Excel. 🧑‍💻

Que vous optiez pour des feuilles de calcul éprouvées ou pour des hubs centralisés plus récents, nous vous répondons : « Pourquoi pas les deux ? » Commencez un environnement de travail gratuit dans ClickUp ou importez vos feuilles de calcul dans une vue Tableur ClickUp !