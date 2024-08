Mission possible : 10 meilleurs logiciels de gestion de projet pour les organisations à but non lucratif

Dans le monde dynamique des organisations à but non lucratif, une gestion de projet efficace est la clé de la réalisation de missions à fort impact. Qu'il s'agisse de campagnes de collecte de fonds, d'initiatives communautaires ou de projets de développement, la gestion de projet est un élément clé de la réussite de la mission de forfaits d'évènements une gestion de projet efficace est l'ingrédient secret de la réussite.

Dites adieu aux vieilles feuilles de calcul encombrantes et au suivi manuel, et accueillez les logiciels de gestion de projet à la pointe de la technologie pour donner à vos opérations un éclat bien mérité ! Ces outils puissants renforcent l'impact et l'efficacité de toute entreprise noble grâce à de nombreuses fonctionnalités pratiques de gestion de projet.

Rejoignez-nous pour découvrir le top 10 des logiciels de gestion de projet pour les organisations à but non lucratif. Nous nous pencherons sur leurs fonctionnalités les plus remarquables, leurs limites et leur compatibilité avec différents budgets et structures organisationnelles. Que l'exploration commence ! 🧐

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de projet pour les organisations à but non lucratif ? Logiciel de gestion de projet pour les organisations à but non lucratif est un outil spécialisé conçu pour aider les organisations à surmonter les défis qui leur sont propres lors de la réalisation de projets. Il s'agit notamment de budgets limités, d'équipes diversifiées et de la nécessité de

communiquer efficacement et s'engager avec les parties prenantes.

Par essence, ce type de logiciel est une plateforme complète qui fournit une vue d'ensemble de toutes les tâches, échéances et résultats.

Outre les fonctions communes telles que le forfait du projet le logiciel pour les organisations à but non lucratif va encore plus loin en incorporant des fonctionnalités qui s'adressent spécifiquement au secteur à but non lucratif, y compris des aspects tels que les propositions de subventions l'assistance à la collecte de fonds et la coordination des bénévoles.

Le contrôle des coûts fait partie de ses fonctions clés, la gestion des budgets , en veillant à ce que gestion de la qualité et la gestion de la documentation. En outre, ces outils jouent un rôle crucial en favorisant la collaboration entre les les parties prenantes du projet et de faciliter des flux de travail efficaces et transparents.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de projet à but non lucratif ?

Voici les fonctionnalités clés à prendre en compte lors de la sélection d'un logiciel de gestion de projet pour une organisation à but non lucratif :

Options de personnalisation : Recherchez un logiciel qui offre des options de personnalisation, ce qui vous permet d'adapter le système aux besoins spécifiques de votre organisation

: Recherchez un logiciel qui offre des options de personnalisation, ce qui vous permet d'adapter le système aux besoins spécifiques de votre organisation Gestion de tâches et de projets : Les fonctionnalités de gestion de projet sont essentielles, notamment la création de tâches, la planification et l'allocation de ressources

: Les fonctionnalités de gestion de projet sont essentielles, notamment la création de tâches, la planification et l'allocation de ressources Gestion des subventions et du budget : le logiciel doit aider les organisations à but non lucratif à suivre et à gérer efficacement les subventions grâce à des fonctionnalités telles que la création de propositions, le suivi du budget et les rapports

: le logiciel doit aider les organisations à but non lucratif à suivre et à gérer efficacement les subventions grâce à des fonctionnalités telles que la création de propositions, le suivi du budget et les rapports Assistance à la collecte de fonds : Recherchez outils de gestion de projet qui aident à forfaiter, exécuter et suivre les campagnes de collecte de fonds par le biais de la gestion des donateurs

: Recherchez outils de gestion de projet qui aident à forfaiter, exécuter et suivre les campagnes de collecte de fonds par le biais de la gestion des donateurs la coordination des bénévoles : Le logiciel doit permettre aux organisations de programmer, de communiquer et de suivre efficacement les activités des bénévoles

: Le logiciel doit permettre aux organisations de programmer, de communiquer et de suivre efficacement les activités des bénévoles Assistance à la collaboration : Le logiciel doit faciliter la collaboration entre les membres de l'équipe et les parties prenantes grâce à des forums de discussion, au partage de fichiers et à des mises à jour en temps réel

: Le logiciel doit faciliter la collaboration entre les membres de l'équipe et les parties prenantes grâce à des forums de discussion, au partage de fichiers et à des mises à jour en temps réel Évolutivité : Choisissez un logiciel qui peut s'adapter à l'augmentation du nombre de projets, d'utilisateurs et de données au fil du temps

: Choisissez un logiciel qui peut s'adapter à l'augmentation du nombre de projets, d'utilisateurs et de données au fil du temps Capacités d'intégration : Il devrait assister les intégrations avec d'autres plateformes, telles que les logiciels de collecte de fonds et les logiciels de gestion de l'informationsystèmes de gestion de la relation client (CRM) à but non lucratifafin d'améliorer l'efficacité globale

Les 10 meilleurs logiciels de gestion de projet pour les organisations à but non lucratif

Jongler avec les bénévoles, les budgets et les calendriers peut s'avérer difficile. Heureusement, cela devient plus facile avec le bon logiciel de gestion de projet pour les organisations à but non lucratif.

Jetons un coup d'œil à nos meilleurs choix, avec leurs meilleures fonctionnalités, leurs limites et leurs prix, pour vous aider à gérer vos projets efficacement. ✨

Gérez votre projet de petite entreprise à chaque étape grâce à des modèles, des fonctionnalités de collaboration et plus de 15 affichages de projet avec ClickUp

ClickUp fournit une solution tout-en-un transparente pour une planification, une répartition des tâches et une collaboration à la fois simples et efficaces. Streamline your gestion des organisations à but non lucratif avec des fonctionnalités telles que :

Objectifs ClickUp pour suivre vos objectifs de collecte de fonds Afficher le Calendrier pour planifier les tâches des volontaires Suivi du temps pour suivre les heures de bénévolat PersonnalisableCréateur de formulaire pour les opportunités de volontariat et les candidatures Possibilités de rapports pour une évaluation précise de l'impact de votre programme

Le logiciel offre 15+ affichages de projets pour répondre à vos besoins - de l'organisation facile des tâches avec les Tableaux Kanban à l'organisation détaillée des projets suivi des jalons avec les vues Gantt, Échéancier et Charge de travail. ClickUp fournit des outils polyvalents pour gérer une organisation à but non lucratif efficace .

Pour démarrer votre voyage, tirez parti de l'expérience de la ClickUp Modèle de gestion de projet simple . Ce modèle vous permet de visualiser l'ensemble de votre projet avec la vue diagramme Gantt, de suivre la progression des tâches phase par phase à l'aide d'un tableau Kanban pratique, et de plonger dans les détails granulaires avec une Liste personnalisée.

Vous cherchez des modèles pour la gestion d'évènements à but non lucratif ? Les options sont infinies - utiliser des dispositions pré-conçues pour gérer la collecte de fonds et la coordination des bénévoles, gérer les budgets , créer des rapports annuels et même organiser des sauvetages d'animaux de compagnie. 🐶

Stockez, modifiez et partagez des documents essentiels avec des ClickUp Documents et utilisez la fonction Assistant d'écriture IA pour trouver des idées pour votre prochain grand évènement à but non lucratif en quelques secondes.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Limites de ClickUp

Un large tableau de fonctionnalités peut résulter en une courbe d'apprentissage abrupte

L'application mobile comporte moins de fonctionnalités que la version web

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.7/5 (9,000+ reviews)

:4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra:4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. Nifty

Via : Nifty Nifty est un logiciel pratique de outil de gestion de projet pratique spécialement conçu pour les organisations à but non lucratif. Il rationalise vos processus grâce à des fonctionnalités telles que les listes de tâches, les jalons, les discussions et le partage aisé de documents.

La plateforme offre à votre Équipe une vue d'ensemble des projets, des tâches et des affectations. C'est comme si vous aviez un stratégie-planification de votre côté, achevé en temps réel suivi de la progression au moyen d'échéanciers et de feuilles de route. 🗺️

Le logiciel aide également à l'optimisation de la productivité des équipes en offrant des fonctionnalités de suivi du temps et de rapports, permettant de suivre et d'équilibrer efficacement les charges de travail.

Nifty améliore la création et le partage de documents grâce à son outil doc robuste et à l'intégration transparente avec Google Docs, Sheets et Presentations.

Les meilleures fonctionnalités de Nifty

Rapports automatisés

Discussions en temps réel et visioconférences en un clic

Création de formulaires

Intégration avec Google Drive et Slack

Plusieurs affichages de projet comme les vues Kanban, Liste et Calendrier

Limites de Nifty

L'ajout d'une plus grande flexibilité à la fonction d'étiquette pourrait être bénéfique

Absence de fonctionnalités avancées telles que l'affectation des ressources et le suivi des coûts

Prix de Nifty

**Gratuit

Débutant : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Pro : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Business : 16$/mois par utilisateur

: 16$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.7/5 (400+ reviews)

:4.7/5 (400+ reviews) Capterra : 4.7/5 (400+ commentaires)

3. Monday

Via : Monday En simplifiant et en consolidant vos opérations au sein d'une plateforme unique et accessible, Monday (également stylisé sous le nom de monday.com) donne à votre organisation les moyens de faire la différence avec un minimum d'efforts. 💪

Le logiciel permet aux équipes d'organiser visuellement les tâches et les projets. Le Tableau central sert de point focal à chaque projet, facilitant la supervision tâche par tâche et s'adaptant aux changements.

Planifiez, suivez et lancez facilement des campagnes de collecte de fonds en tirant parti des insights pour une communication ciblée avec votre base de donateurs. Visualisez l'ensemble de votre pipeline de dons, gérez efficacement les demandes de subventions et automatisez même les e-mails et les textes personnalisés de collecte de fonds.

Vous pouvez également organiser et coordonner les bénévoles de manière stratégique : utilisez les formulaires de recrutement, assignez des tâches et des équipes de bénévoles, et visualisez la disponibilité et la capacité à travers plusieurs affichages, tout en automatisant les tâches après l'évènement formulaires de retour d'information .

Les meilleures fonctionnalités du Monday

Nombreux modèles et affichages de projets

Tableaux de bord personnalisables

Flexible et évolutif

Automatisation des tâches de routine

Intégration avec des outils tels que Gmail, Google Drive et Trello

Les limites de Monday

La personnalisation de l'écran principal pourrait être plus flexible

L'installation initiale peut prendre du temps

Prix du Monday

**Free

Basic 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Standard : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Pro : 16$/mois par utilisateur

: 16$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4 000+ commentaires)

4. ProofHub

Via : Preuve de l'existence d'un lien ProofHub est un logiciel tout-en-un gestion de projet agile et outil de collaboration d'équipe qui fournit aux organisations à but non lucratif une plateforme centralisée pour une coordination et une gestion des ressources efficaces.

Le logiciel se distingue par ses options de vue flexibles, comme les diagrammes Gantt, les Tableaux, les Tableurs et les Calendriers. Il offre plusieurs fonctionnalités de communication , notamment des discussions, des annonces et un système de discussion intégré, favorisant une collaboration transparente. 🤝

L'interface utilisateur intuitive et personnalisable assure un flux centralisé d'informations, permettant aux nouveaux bénévoles de s'aligner et de contribuer facilement. La fonctionnalité Rôles personnalisés garantit la confidentialité du projet en n'accordant l'accès qu'au personnel autorisé.

En plus de cela, la fonction de rapports tient les parties prenantes informées grâce à un aperçu détaillé des analyses du projet.

Les meilleures fonctionnalités de ProofHub

Révision et approbation

Discussions filées

Collaboration par le biais de notes partagées

Formulaires personnalisables

Affichages et modèles de projets multiples

Limites de ProofHub

Les notifications persistantes peuvent être trop invasives pour certains utilisateurs

L'extension des intégrations serait bénéfique

Prix de ProofHub

Essentials : 45$/mois par utilisateur

: 45$/mois par utilisateur Contrôle ultime : 89 $/mois par utilisateur (40% de réduction pour les organisations à but non lucratif)

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.5/5 (80+ avis)

:4.5/5 (80+ avis) Capterra:4.5/5 (90+ avis)

5. Keela

Via : Keela Keela est un logiciel de gestion intelligent conçu pour les organisations à but non lucratif outils de gestion de la relation client (CRM) la communication par e-mail, la collecte de fonds et l'analyse de données.

Accédez aux tableaux de bord à but non lucratif en un clic et aux des outils de rapports personnalisables pour des mises à jour rapides à l'intention de votre Tableau, de votre équipe de direction et de vos donateurs. Mesurez les indicateurs clés de performance pour guider les décisions, comparez votre organisation aux références du secteur et prévoyez les indicateurs futurs avec précision.

En utilisant ses informations basées sur les données et les prédictions des donateurs, vous pouvez accélérer la croissance de votre association. Comprenez le meilleur moment pour contacter les donateurs et déterminez les montants à demander en fonction de leur historique de dons, des indicateurs de richesse et des données démographiques.

Améliorer la gestion des donateurs en analysant les bases de données, en créant des forfaits de communication et l'exécution des campagnes. Renforcer l'engagement des parties prenantes grâce à des messages et des appels à l'action ciblés. 📢

Keela meilleures fonctionnalités

S'intègre à des applications telles que Gmail, Google Agenda et Eventbrite

Outils de gestion de projet à but non lucratif, tels que de précieuses informations sur les donateurs

Automatisations versaméliorer la productivité* Collecte de fonds de pair à pair

Gestion des subventions

Limites de Keela

Possibilités limitées de paramétrage du montant de l'adhésion

Les rapports pourraient être améliorés

Prix de Keela

Dépend du nombre de contacts et des modules complémentaires

G2 :4.6/5 (50+ commentaires)

:4.6/5 (50+ commentaires) Capterra:4.3/5 (200+ avis)

6. Basecamp

Via : Basecamp Basecamp est un hub virtuel où votre équipe peut stocker, collaborer, discuter et livrer des tâches de projet sans effort. ✅

Particulièrement utile pour les organisations à but non lucratif, Basecamp permet la création de des listes à faire pour les tâches et vous permet de les attribuer à différents utilisateurs. Le système assure automatiquement le suivi des tâches lorsque la date d'échéance est dépassée, ce qui garantit une gestion de projet sans faille.

Améliorez l'organisation en regroupant toutes les affectations, tous les projets et tous les calendriers sur un tableau de bord d'une seule page. L'affichage LineUp permet d'obtenir un aperçu complet des projets, du début à la fin.

Utilisez le Tableau des messages comme une salle de réunion numérique, en compilant toutes les discussions sur un sujet spécifique sur une seule page. Pour des réponses rapides ou des questions brûlantes, le groupe de discussion en temps réel est la solution idéale.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Collaboration en temps réel

Plusieurs affichages de projets

Stockage illimité

Listes d'À faire

Tableau de bord pour un aperçu global du projet

Limites de Basecamp

Les diagrammes de Gantt et le suivi du temps pourraient être des ajouts utiles

Les intégrations avec d'autres outils peuvent être limitées

Prix de Basecamp

Basecamp : 15 $/mois par utilisateur

: 15 $/mois par utilisateur Basecamp Pro Unlimited : 299 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.1/5 (5 000+ commentaires)

:4.1/5 (5 000+ commentaires) Capterra:4.3/5 (14 000+ avis)

7. Trello

Via : Trello Trello est un excellent choix pour les petites équipes à but non lucratif ou les particuliers à la recherche d'un outil de gestion de projet simple.

Réputé pour ses Tableaux Kanban, cet outil de gestion de projet visuel présente les tâches sous forme de cartes personnalisables avec des dates d'échéance, des assignés, des libellés, des pièces jointes et des commentaires. La fonctionnalité intuitive de glisser-déposer facilite une réorganisation transparente, ce qui favorise l'efficacité de la gestion de projet une collaboration visuelle facile .

La plateforme va au-delà des tableaux Kanban pour répondre aux divers besoins des projets. Qu'il s'agisse d'un calendrier pour le suivi des échéances, d'un échéancier pour la planification, d'un tableau pour l'affichage de données structurées ou même d'une carte pour les tâches basées sur l'emplacement, Trello propose des solutions complètes.

Trello propose des réductions spéciales pour les organisations à but non lucratif et les établissements d'enseignement, ce qui en fait un choix rentable.💰

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Tableaux, listes et calendriers Kanban

Modèles pour les organisations à but non lucratif et la gestion de projet

Interface glisser-déposer

Collaboration visuelle

Limites de Trello

L'attribution des tâches est limitée à un seul projet ou à un Tableau

L'ajout de rapports et d'analyses intégrés serait bénéfique

Prix de Trello

Free

Standard : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Premium : 10 $/mois par utilisateur

: 10 $/mois par utilisateur Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.4/5 (13 000+ commentaires)

:4.4/5 (13 000+ commentaires) Capterra:4.5/5 (22,000+ commentaires)

8. Smartsheet

Via : Smartsheet Les organisations à but non lucratif se tournent vers Smartsheet pour renforcer l'efficacité de leurs programmes, améliorer leur visibilité et mieux gérer leur organisation. Si vous êtes familier avec Excel ou Google Sheets, vous apprécierez le format de feuille de calcul convivial de Smartsheet. Il s'agit d'un puissant mélange de gestion de projet et des fonctionnalités d'Excel . 📝

La plateforme vous permet de créer sans effort des diagrammes de Gantt et des graphiques, offrant plusieurs vues de vos projets au fur et à mesure de leur déroulement. Elle décompose les projets en segments gérables, en paramétrant.. l'automatisation du flux de travail et la centralisation du budget et de la gestion des ressources humaines gestion des ressources .

En rationalisant la gestion des projets et des processus de gestion des tâches smartsheet minimise les goulets d'étranglement en matière de performance, améliore la collaboration au sein des équipes et optimise les flux de revenus.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Demandes de subventions

Forfaits stratégiques

Différents affichages de projets

Intégration avec plus de 80 applications (comme Slack et Microsoft Teams)

Modèles de gestion de projet préconçus

Limites de Smartsheet

La base de données manque d'une fonction d'extraction automatisée des données

La courbe d'apprentissage peut être abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Smartsheet

Free

Pro : 6 $/mois par utilisateur

: 6 $/mois par utilisateur Business : 22$/mois par utilisateur

: 22$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.4/5 (15,000+ reviews)

:4.4/5 (15,000+ reviews) Capterra : 4.5/5 (3 000+ commentaires)

9. Notion

Via : Notion Notion est un outil puissant pour la gestion de projets à but non lucratif, en raison de sa polyvalence, de son prix abordable et de ses solides fonctionnalités de suivi des tâches.

Les fonctionnalités de Notion sont les suivantes assistant IA génératif améliore la productivité en créant rapidement une documentation de projet de haute qualité. Que vous laissiez l'IA créer le plan de projet initial en quelques secondes ou affiner un forfait rédigé manuellement, vous obtiendrez des résultats étincelants de propreté en un clin d'œil ! 🧼

Notion fournit un intervalle de modèles conçus pour les organisations à but non lucratif, couvrant la collecte de fonds, la gestion des dons, l'organisation des bénévoles et la gestion de l'information gestion des évènements avec en plus une réduction pour les organisations à but non lucratif.

En outre, la plateforme affiche diverses vues pour suivre les projets sous tous les angles. Optez pour la vue Tableau pour un suivi méticuleux des tâches, évaluez la progression sans effort dans la vue Échéancier ou passez à la vue Calendrier pour surveiller les échéances.

Notion meilleures fonctionnalités

Sprints automatisés

Assistant IA

Modèles de gestion de projet

Intégrations avec des outils tels que Slack, Google Drive et Trello

Fonctionnalité wiki pour centraliser les connaissances

Limites de Notion

Un manuel du logiciel serait utile

Risque de décalage sur les appareils mobiles

Prix de la Notion

Gratuit

Plus : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Business : 15 $/mois par utilisateur

: 15 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.7/5 (4,500+ reviews)

:4.7/5 (4,500+ reviews) Capterra:4.7/5 (1,500+ commentaires)

10. Travail d'équipe

Via : Travail d'équipe Teamwork facilite la planification, la collaboration, la livraison et les rapports pour les projets à plusieurs étapes. Le logiciel met l'accent sur la communication au sein de l'équipe et le stockage centralisé, ce qui permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page. 📖

Teamwork propose des diagrammes de Gantt, des listes de tâches, un Calendrier et diverses options pour les permissions des assignés et la confidentialité. Avec sa vue Tableau, vous pouvez visualiser les flux de travail pour des projets spécifiques, et une application chronomètre pratique aide suivre les délais et la durée des tâches .

La fonctionnalité portfolios offre un aperçu rapide des projets en cours, ce qui permet d'identifier facilement les chevauchements ou les blocages.

Simplifiez les opérations grâce à des modèles prédéfinis, des formulaires d'admission, l'automatisation des processus et des intégrations avec vos outils favoris. Au fur et à mesure que votre équipe évolue, Teams vous permet de faire évoluer votre entreprise en personnalisant les processus et les flux de travail pour répondre aux besoins changeants.

Meilleures fonctionnalités de Teamwork

Diverses vues de projet telles que Liste, Tableau, Tableur et Gantt

Gestion des dépenses liées aux projets

Intégrations avec des outils tels que SharePoint, Harvest et HubSpot

Évolutif et personnalisable

Visualisation du flux de travail

Limites du travail en équipe

L'amélioration de l'interface pourrait être bénéfique

La fonctionnalité des rappels peut ne pas fonctionner correctement sur la version mobile

Prix du travail en équipe

Free (gratuit)

(gratuit) Débutant : 5,99 $/mois par utilisateur

: 5,99 $/mois par utilisateur Deliver : 9,99 $/mois par utilisateur

: 9,99 $/mois par utilisateur Croissance : 19,99 $/mois par utilisateur

: 19,99 $/mois par utilisateur Échelle : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.4/5 (1 000+ commentaires)

:4.4/5 (1 000+ commentaires) Capterra:4.5/5 (800+ commentaires)

Révolutionner les évènements et les campagnes avec un logiciel de gestion de projet de premier ordre pour les organisations à but non lucratif

Transformez le fonctionnement de votre équipe avec les meilleurs logiciels de gestion de projet payants et gratuits pour les organisations à but non lucratif. Du brainstorming à la planification, en passant par le suivi des tâches et l'analyse de la réussite, ces plateformes vous couvrent.

Vous en avez assez de jongler entre plusieurs outils ? Découvrez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! Avec de multiples automatisations de tâches, des modèles de plans d'urgence et d'un assistant IA incontournable pour les organisations à but non lucratif mon, vous serez inarrêtable dans votre travail d'impact, quelle que soit la taille de votre mission ! 💖