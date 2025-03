10 meilleurs outils logiciels pour les appels d'offres en 2025 (Critiques & ; Prix)

La rédaction et la gestion d'un appel d'offres (AO) peuvent constituer un défi. De nombreux processus Business sont impliqués, que vous cherchiez à travailler avec un nouveau fournisseur et que vous deviez vous assurer de trouver la bonne offre concurrentielle, ou que vous soyez un soumissionnaire potentiel souhaitant transformer sa proposition gagnante en un contrat bénéfique pour votre entreprise.

Heureusement, le processus n'a pas besoin d'être manuel. En fait, le bon logiciel d'appel d'offres peut faire toute la différence.

Bien sûr, il faut d'abord trouver le bon logiciel. Il existe de nombreuses options qui promettent de vous aider à optimiser vos flux de propositions. Pourtant, tous les outils d'automatisation ne se valent pas, et c'est certainement vrai pour les logiciels d'automatisation des propositions. C'est pourquoi, dans ce guide, nous nous concentrerons sur les meilleures options de logiciels de gestion des appels d'offres pour les besoins de votre entreprise.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des appels d'offres ?

Un logiciel de demande de propositions décrit tout outil qui vous aide à développer, catégoriser et envoyer des propositions à des clients potentiels tout en aidant à l'évaluation, à la présentation et au processus de réponse pour ces documents du côté du fournisseur.

En d'autres termes, le logiciel d'appel d'offres vous aide, ainsi que vos équipes chargées des propositions, à solliciter et à gérer vos réponses aux appels d'offres.

Au-delà de ces principes de base, les détails peuvent varier en fonction de la plateforme en question. Vous pourriez trouver un outil tout-en-un qui aide les équipes chargées des achats à gérer chaque partie de la réponse à l'appel d'offres. Vous pouvez aussi trouver une solution de gestion qui vise principalement à construire et à personnaliser des modèles de proposition.

Bien entendu, vos options incluent également des logiciels d'analyse de documents, dont l'objectif est, plus spécifiquement, d'analyser et de suivre les propositions afin de faciliter votre choix de fournisseur.

En conséquence, votre solution idéale dépendra de vos besoins actuels et futurs en matière de rationalisation et d'automatisation du processus. Indépendamment de ces nuances, le logiciel d'appel d'offres peut devenir un élément essentiel de la gestion de votre entreprise gestion des ressources pour toute organisation.

Que faut-il rechercher dans un logiciel d'appel d'offres ?

Le bon logiciel d'appel d'offres peut vous aider à solliciter, recueillir et traiter des propositions fiables et conformes. Pour ce faire, les meilleurs outils ont tendance à partager quelques caractéristiques communes :

Facilité d'utilisation : Le processus d'appel d'offres est complexe, et tout logiciel doit contribuer à le simplifier et à le rationaliser afin de fournir rapidement des propositions impeccables

Le processus d'appel d'offres est complexe, et tout logiciel doit contribuer à le simplifier et à le rationaliser afin de fournir rapidement des propositions impeccables **Bibliothèque de modèles : plus vous pouvez compter sur les modèles existants, plus vous avez de chances d'obtenir un résultat satisfaisant Modèles d'appels d'offres existants, mieux c'est. Il en va de même pour les étapes antérieures de l'équipe commerciale, comme l'utilisation de Demande d'information (RFI) et proposition de projet modèles

Capacités d'automatisation: Votre logiciel de proposition est également un logiciel d'automatisation des documents une solution d'automatisation puissante qui peut vous faire économiser des heures de travail sur le processus

Votre logiciel de proposition est également un logiciel d'automatisation des documents une solution d'automatisation puissante qui peut vous faire économiser des heures de travail sur le processus Accès multi-utilisateurs: La gestion des réponses aux appels d'offres ne se fait pas dans l'automatisation. L'accès multi-utilisateurs permet à des équipes d'appel d'offres plus importantes de collaborer sans effort à la conclusion d'offres plus nombreuses et de meilleure qualité

La gestion des réponses aux appels d'offres ne se fait pas dans l'automatisation. L'accès multi-utilisateurs permet à des équipes d'appel d'offres plus importantes de collaborer sans effort à la conclusion d'offres plus nombreuses et de meilleure qualité Connexion à des processus plus larges: Le processus d'appel d'offres touche toutes les parties d'une entreprise. Dans le meilleur des cas, votre logiciel en fera de même, en connectant les appels d'offres, les propositions de projet et le processus d'examen du contrat

Le processus d'appel d'offres touche toutes les parties d'une entreprise. Dans le meilleur des cas, votre logiciel en fera de même, en connectant les appels d'offres, les propositions de projet et le processus d'examen du contrat Fonctionnalités avancées: Des questionnaires de diligence raisonnable intégrés ou l'intelligence artificielle (IA) peuvent améliorer le processus, par ex Outils d'écriture IA qui aident les équipes commerciales et marketing à construire de meilleures offres et à améliorer la qualité des réponses

Les 10 meilleurs outils d'appels d'offres à utiliser en 2024

Plongeons dans le vif du sujet. Voici nos meilleures options de logiciels de proposition pour 2024, qui visent à aider quiconque, y compris les petites entreprises, les entrepreneurs gouvernementaux et les organisations multi-filiales, à améliorer l'efficacité et à obtenir de meilleures propositions pour leurs projets.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Vues ClickUp /$$$img/

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Pour le marketing et les équipes commerciales il n'y a pas de meilleure plateforme que ClickUp pour suivre la progression de vos propositions et les intégrer dans votre outil de gestion du travail. Avec ClickUp, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour une gestion complète de vos propositions la documentation du projet et l'optimisation.

Commencez par une bibliothèque étendue de modèles, y compris le modèle Modèle de processus d'appel d'offres ClickUp . Il vous aide à suivre chaque étape du processus, y compris la rédaction de l'appel d'offres initial et la gestion de chaque réponse à l'appel d'offres et du processus d'examen du contrat. Tout au long du processus, vos équipes commerciales et vos équipes chargées des propositions seront toujours au courant des tâches, des échéances et d'autres informations essentielles.

Et ce n'est qu'un début. Documents ClickUp n'est pas seulement une puissante solution de gestion de documents, elle contient également de nombreux modèles d'appels d'offres et de demandes de devis (RFQ), de sorte que vous n'aurez jamais à repartir de zéro avec votre contenu approuvé. Vous pouvez toujours solliciter des offres personnalisées, mais à un niveau de cohérence que vous ne pourriez tout simplement pas atteindre sans les modèles.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Liste étendue de modèles pour faciliter l'élaboration des propositions et la gestion de l'ensemble du processus

Intégration de la gestion de projet pour s'assurer que vous ne vous contentez pas d'héberger des documents d'équipe commerciale, mais que vous assignez des tâches et créez des flux de travail pour sélectionner la meilleure proposition à chaque fois

ClickUp IA clickUp AI, une suite de fonctionnalités avancées pour transformer la plateforme en un outil de rédaction automatisé, un logiciel d'analyse de documents, et plus encore

Intégration avancée de Microsoft Word pour déplacer rapidement les documents de MS Word vers ClickUp

Les limites de ClickUp

Tous les affichages ne sont pas disponibles sur l'application mobile

ClickUp n'est pas un logiciel de gestion de propositions dédié, ce qui peut signifier une courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs qui n'ont besoin que de ces fonctions spécifiques

Prix de ClickUp

Free Forever : gratuit

Unlimited : $7/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Enterprise : Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

ClickUp AI est disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'environnement de travail et invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (8,900+ reviews)

Capterra : 4.6/5 (3,800+ commentaires)

2. Loopio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-of-a-Loopio-dashboard-for-a-library-1400x872.png Exemple de tableau de bord Loopio pour une bibliothèque /$$$img/

Via Loopio Spécifiquement destiné aux équipes commerciales qui soumettent régulièrement des propositions, Loopio utilise une bibliothèque de contenu centralisée. Pour chaque proposition, l'outil tire le contenu de cette bibliothèque pour créer des propositions d'appels d'offres, de demandes de propositions et de demandes de renseignements personnalisées et pertinentes qui visent à attirer l'attention de partenaires potentiels.

Les meilleures fonctionnalités de Loopio

Système centralisé qui facilite la soumission de propositions individuelles

Associez des blocs de contenu à un expert en la matière qui est chargé de les mettre à jour et de les personnaliser dans les documents individuels

Intégrations avancées avec des outils tels que Salesforce, Slack et MS Word pour permettre une conception rapide des documents et une efficacité accrue

Interface utilisateur simple qui facilite considérablement le processus de soumission des propositions

Limites de Loopio

Cet outil de gestion des utilisateurs relativement simple n'est peut-être pas idéal pour les équipes plus complexes

Certains utilisateurs signalent des bugs récurrents du logiciel, comme l'impossibilité d'enregistrer les modifications apportées aux blocs de contenu

Prix de Loopio

L'essentiel : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Plus : Contacter l'équipe commerciale pour les tarifs

Avancé : Contactez l'équipe commerciale pour obtenir des informations sur les prix

Enterprise : Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (490+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (70+ avis)

3. Réactif

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Checking-pending-RFPs-that-are-waiting-for-a-signature-through-Responsive-1-1400x737.png Vérification des appels d'offres en attente de signature par Responsive /$$img/

Via Réactif Anciennement connu sous le nom de RFPIO, Responsive est un leader des logiciels de gestion des réponses, grâce à un processus alimenté par l'IA qui vise à automatiser vos propositions. Ce même logiciel crée non seulement des RFP, mais aussi des réponses RFI, des questionnaires de sécurité, et tout autre document visant à favoriser le développement de votre entreprise.

Responsive meilleures fonctionnalités

Fonctionnalité LookUp intuitive et automatisée pour trouver du contenu antérieur et transformer votre logiciel de proposition en une base de données de contenu complète

Moteur de recommandation alimenté par l'IA pour suggérer le contenu de votre base de données qui correspond le mieux à l'appel d'offres que vous cherchez à soumettre

Des permissions utilisateur avancées pour garantir que vos équipes ont le bon accès aux bons projets et au bon contenu, sans problèmes potentiels de sécurité ou de confidentialité

Options d'importation et d'exportation pour déplacer vos propositions vers et depuis votre système de gestion de la relation client, Microsoft Word et d'autres outils que vous utilisez déjà

Limites de la réactivité

La navigation entre les projets n'est pas toujours intuitive, en particulier lorsqu'il s'agit d'accéder à la bibliothèque centrale pour le contenu fréquemment utilisé

Les limites du nombre de projets actifs peuvent être difficiles à respecter pour les organisations de grande taille ou à filiales multiples

Une tarification adaptée

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Responsive

G2 : 4.6/5 (600+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (70+ avis)

4. Qvidian

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-Qvidian-dashboard-for-organizing-RFP-information.png Exemple de tableau de bord Qvidian pour l'organisation des informations relatives aux appels d'offres /$$$img/

Via Qvidian Qvidian se distingue par ses modèles facilement personnalisables et ses flux de travail automatisés. Mais ce logiciel RFP basé sur le cloud peut aussi faire plus, avec ses fonctionnalités de collaboration virtuelle visant spécifiquement à aider les équipes distribuées chargées des appels d'offres et des propositions à collaborer pour créer à chaque fois la meilleure proposition possible.

Meilleures fonctionnalités de Qvidian

Constructeur de modèles de marque pour s'assurer que chaque proposition représente positivement votre entreprise

Analyses avancées pour analyser le temps passé sur chaque proposition, les taux de réussite et d'autres indicateurs pertinents

Outils de collaboration intégrés, tels que la messagerie directe, pour permettre aux équipes d'optimiser la gestion de leurs réponses

Une équipe de service renommée qui offre une assistance étendue et gratuite à tous les clients

Limites de Qvidian

Il n'y a pas d'option de recherche avancée, ce qui vous oblige à faire correspondre des mots-clés directement pour trouver un contenu pertinent

Vous ne pouvez modifier qu'un seul enregistrement à la fois, ce qui vous ralentit lorsque vous travaillez sur plusieurs propositions

Prix de Qvidian

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.3/5 (60+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (40+ commentaires)

5. RFP360

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-project-dashboard-with-RFP-tasks-in-RFP360-1.jpg Exemple de tableau de bord du projet avec les tâches RFP dans RFP360 /$$img/

Via RFP360 À bien des égards, RFP360 est le pendant direct de Responsive, et il provient de la même société. Il s'agit d'un logiciel de gestion des réponses qui permet à votre équipe de tout gérer, y compris la gestion des demandes et la négociation et l'examen des contrats.

Les meilleures fonctionnalités de RFP360

Tableaux de bord dynamiques qui vous permettent d'avoir un aperçu continu des processus d'appels d'offres individuels

Messagerie centralisée et collaboration en temps réel des outils pour améliorer votre processus d'évaluation des appels d'offres

Une gestion des réponses basée sur l'IA qui rédige des instructions invitant à répondre aux questions des fournisseurs sur la base de votre base de connaissances existante

Un large intervalle d'extensions intégrées, y compris la possibilité d'utiliser votre appel d'offres base de connaissances dans MS Word ou recueillir des signatures numériques pour vos contrats sans quitter la plateforme

Les limites de RFP360

L'onboarding peut être frustrant pour les équipes qui ne sont pas familières avec les logiciels d'appels d'offres

Il n'est pas possible de télécharger les questions depuis la plateforme basée sur le cloud et de gérer les réponses hors ligne

Prix de RFP360

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (280+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (270+ avis)

6. QorusDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Using-QorusDocs-integrations-to-put-RFP-answers-into-a-document.png Utilisation des intégrations de QorusDoc pour mettre les réponses aux appels d'offres dans un document /$$img/

Via QorusDocs QorusDocs est fier d'aider les utilisateurs à créer de meilleures propositions plus rapidement en tant que solution basée sur le cloud logiciel de gestion des propositions avec une optimisation de l'efficacité. Son interface simplifiée et son flux de travail vous permettent de créer des pitchs personnalisés en quelques minutes, ce qui vous permet d'accélérer la vélocité des transactions et de réduire le travail répétitif.

Les meilleures fonctionnalités de QorusDocs

Approche de personnalisation de masse, avec un large hub de modèles, vous pouvez rapidement adapter pour votre entreprise et chaque projet

Option de rédaction de propositions par l'IA pour créer des versions préliminaires affinées basées sur l'appel d'offres

Fonctionnalités complètes de développement d'entreprise, y compris des modèles de présentation et d'énoncé de travail qui suivent l'appel d'offres

Fonction de recherche avancée, que les utilisateurs adorent, car ils peuvent parcourir le contenu existant de la bibliothèque et les propositions antérieures

Limites de QorusDocs

Il n'est pas possible de trier les campagnes et les documents en raison du tri automatique par date d'échéance de création

Certains utilisateurs ont signalé des retards lors du chargement des propositions et des blocs de contenu

Prix de QorusDocs

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de QorusDocs

G2 : 4.4/5 (140+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (80+ avis)

7. PandaDoc

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/PandaDoc-Proposals-1400x875.png Propositions de PandaDoc /$$$img/

Via PandaDoc Plus qu'un simple logiciel d'appel d'offres, PandaDoc promet d'aider les entreprises dans la gestion des propositions, des devis et des contrats, ce qui signifie qu'attirer de nouvelles entreprises par la création de propositions est un processus facile et rationalisé, tout comme la création et la signature du contrat final pour amener cette nouvelle entreprise à l'Accueil.

Les meilleures fonctionnalités de PandaDoc

Créateur de documents par glisser-déposer, vous permettant d'utiliser des modèles ou de partir de zéro pour créer des documents rationalisés et signables

Processus de collaboration, de commentaire et d'approbation en temps réel pour impliquer tous les membres de l'équipe

Intégrations CRM natives pour rationaliser votre processus d'approvisionnement en ligne pour les nouvelles entreprises

Outil intégré pour les signatures numériques, facilitant la signature électronique des documents et les rendant juridiquement contraignants

Limites de PandaDoc

Structure de document contre-intuitive dans le système d'archivage basé sur le cloud

Capacités limitées ou inexistantes de modification en cours des documents

Prix de PandaDoc

Essentiel : 19 $/mois par utilisateur

Business : 49 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (2,000+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (1,000+ commentaires)

8. Proposable

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Proposable-Dashboard.jpeg Tableau de bord Proposable /$$img/

Via Proposable Avec Proposable, les entreprises de toutes tailles peuvent créer, suivre et signer leurs documents d'équipe commerciale de manière rationalisée et automatisée. L'outil vise à automatiser l'ensemble du processus de proposition, en laissant peu de tâches manuelles ou répétitives susceptibles de ralentir la préparation et la Fermé des affaires.

Les meilleures fonctionnalités de Proposable

Notifications par e-mail et par SMS à votre équipe chaque fois qu'un client potentiel affiche une proposition

Analyses avancées pour placer vos documents de vente dans l'entonnoir le plus large afin d'obtenir des informations sur votre pipeline de vente

Modèles de documents avancés pour presque tous les secteurs d'activité et tous les cas d'utilisation

Éditeur par glisser-déposer qui vous permet également de modifier directement via HTML et les feuilles de style en cascade pour des dispositions et des styles avancés

Limites proposées

Afficher des documents en dehors du logiciel peut s'avérer problématique en raison de l'absence d'intégration avec MS Word et de problèmes de mise en forme dans l'outil d'exportation PDF

La plupart des fonctionnalités avancées qui font de Proposable un logiciel d'appel d'offres de premier plan ne sont disponibles que dans la tranche de prix la plus élevée

Prix de Proposable

Solo : 19 $/mois par utilisateur

Teams : 39$/mois par utilisateur

Enterprise : $500+/mois

Proposable évaluations et critiques

G2 : 4.3/5 (70+ avis)

Capterra : 4.4/5 (100+ avis)

9. Proposer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Using-Proposify-to-create-proposal-documents.png Utilisation de Proposify pour créer des documents de proposition /$$$img/

Via Proposer Proposify s'adresse spécifiquement aux entreprises de création, et tout concepteur sera immédiatement familiarisé avec son interface semblable à celle d'Adobe InDesign. Les autres apprécieront ses analyses améliorées, notamment les données sur les sections de vos documents qui ont été les plus affichées et qui ont suscité le plus d'interactions.

Les meilleures fonctionnalités de Proposify

Gestion améliorée du contenu et de la marque qui garantit que tous vos documents correspondent immédiatement au message et à l'image que vous souhaitez véhiculer

Des options de sécurité des données qui offrent des fonctionnalités de confidentialité et des permissions utilisateur améliorées

Des fonctions d'analyse qui permettent d'accéder aux différentes sections de la proposition et de suivre les performances de la proposition dans le temps afin d'obtenir des informations sur les nouvelles tendances et prévisions de l'entreprise

Des fonctionnalités de modification en cours qui rationalisent les allers-retours dans le cadre d'un processus de vente et vous permettent de conclure plus rapidement les propositions gagnantes

Limites de Proposify

Certains utilisateurs ont signalé des performances inégales, avec plusieurs instances d'indisponibilité du logiciel au cours d'un mois donné

Les petites entreprises risquent de ne pas réaliser suffisamment d'affaires pour justifier le coût du logiciel ou tirer parti de ses fonctionnalités les plus utiles

Prix de Proposify

Forfait équipe : 49 $/mois par utilisateur

Forfait Business : Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ commentaires)

10. Meilleures propositions

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Better-Proposals-Dashboard.png Tableau de bord des meilleures propositions /$$$img/

Via Meilleures propositions La proposition de valeur principale se trouve dans le nom de l'entreprise. Le logiciel vise à faciliter la création de propositions, même pour les petites entreprises. Une fois que vous aurez pris en main son interface, vous pourrez créer en quelques minutes de magnifiques documents à envoyer à des clients potentiels, sans oublier de conclure une affaire grâce à la gestion des contrats.

Better Proposals meilleures fonctionnalités

Place de marché créative offrant une bibliothèque apparemment illimitée d'images, de visuels et de modèles

Un éditeur intuitif qui facilite la création de documents d'équipe commerciale, même pour les nouveaux utilisateurs

Des fonctionnalités de signature et de paiement intégrées qui optimisent vos processus d'approvisionnement en ligne

Des intégrations étendues avec des outils de gestion de la relation client (CRM) et de service à la clientèle, la gestion des tâches et bien plus encore

Limites des meilleures propositions

Le processus d'installation et d'intégration peut parfois être déroutant

Il n'y a pas d'options de sauvegarde ou de récupération automatisées lors de la modification en cours de documents en ligne

Prix de Better Proposals

Débutant : 19$/mois par utilisateur

Premium : $29/mois par utilisateur

Enterprise : 49 $/mois par utilisateur

G2 : 4.4/5 (40+ avis)

Capterra : 4.8/5 (140+ avis)

Améliorez votre processus d'approvisionnement avec le bon logiciel de gestion des propositions

Comment trouver l'outil qui optimisera le travail et l'efficacité de vos équipes chargées des propositions ?

ClickUp est bien plus qu'un simple logiciel de gestion des propositions : il s'agit d'un outil basé sur le cloud qui peut vous aider dans l'ensemble de votre processus de développement d'entreprise. Il s'agit notamment de fournir des modèles d'appels d'offres et de demandes de renseignements pour que vos équipes commerciales et de proposition puissent rapidement assembler un formulaire standardisé, mais cela va également beaucoup plus loin.

Grâce au processus de gestion de contenu intégré de ClickUp, vos équipes chargées des contrats de proposition peuvent collaborer de manière transparente pour classer les réponses et passer à l'étape importante suivante, à savoir transformer le contenu approuvé en contrat. Pendant ce temps, les fonctionnalités clés avancées, telles que l'IA, facilitent la création de demandes de propositions sans erreur qui seront plus faciles à évaluer.

Mieux encore, vous pouvez essayer ClickUp grâce au forfait Free Forever, sans aucune obligation. Les directeurs financiers des petites entreprises et les équipes chargées des contrats, par exemple, peuvent tester tout ce que cette solution de gestion a à offrir avant de s'engager pleinement dans une dépense mensuelle.

Alors, qu'attendez-vous ? Créez votre compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui et commencez à optimiser la gestion de vos propositions à tous les niveaux du Tableau.