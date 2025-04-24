10 modèles gratuits d'évaluation des besoins

Lorsque vous êtes submergé par vos responsabilités professionnelles, déterminer les aspects de votre travail à améliorer peut vous donner l'impression de courir dans un labyrinthe obscur. Vous connaissez peut-être votre objectif, mais pas la manière de l'atteindre. 🏃

Heureusement, vous pouvez compter sur les modèles d'évaluation des besoins pour vous accompagner sur la voie de l'optimisation des flux de travail. Ils vous aident à mieux comprendre le fonctionnement de votre équipe et à améliorer l'efficacité de votre travail en mettant en lumière l'écart entre votre réalité et votre potentiel.

Dans la mer d'options, nous avons trouvé les 10 meilleurs modèles d'évaluation des besoins pour vous aider à détecter et à prioriser les points de douleur dans vos opérations. Dites adieu à l'idée de faire une analyse des besoins à partir de zéro, et rejoignez-nous pour explorer les fonctionnalités et les avantages de ces modèles exceptionnels !

Qu'est-ce qu'un modèle d'évaluation des besoins ?

Une évaluation des besoins, souvent appelée "analyse des lacunes" ou "analyse des besoins", est un processus qui consiste à trouver les lacunes et les faiblesses au sein d'une organisation ou d'un flux de travail. Cette évaluation offre des informations précieuses sur les domaines qui pourraient être améliorés et permet d'adapter le processus d'évaluation des besoins aux besoins de l'organisation l'allocation des ressources pour atteindre plus efficacement les objectifs de l'organisation.

Un modèle d'évaluation des besoins est un cadre structuré qui aide les organisations à identifier, documenter et analyser les données au cours du processus d'évaluation des besoins.

Bien qu'ils soient livrés avec une structure préconçue, vous pouvez personnaliser ces modèles pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise ou de votre projet. Ils comprennent généralement trois sections clés:

Informations générales : Aide à fournir un contexte prestataire pour le projet, en décrivant sa portée et ses objets Collecte de données : Aide à la collecte systématique de données et à leur analyse Constatations et recommandations : Aide à présenter les résultats de l'évaluation et à élaborer des recommandations ou des propositions de solutions

Pour mener à bien une évaluation des besoins, les gestionnaires de projet doivent suivre quelques étapes indispensables :

Identifier vos besoins et vos objets :

Fixer des objectifs en établissant le but du projet, ses jalons, ses livrables, ainsi que le flux général du projet du début à la fin

Évaluer les ressources disponibles : Évaluez les ressources au sein de votre organisation et déterminez si vous pouvez les aligner sur les objectifs du projet

les exigences du projet et les objets

Identifier les besoins et les lacunes : Recueillir et analyser les données au moyen de sondages, d'entretiens ou de groupes de discussion pour trouver les lacunes existantes dans les processus

: Recueillir et analyser les données au moyen de sondages, d'entretiens ou de groupes de discussion pour trouver les lacunes existantes dans les processus Élaborer un forfait d'action : Examiner les données recueillies et mettre en évidence les étapes spécifiques que l'équipe devrait suivre pour

atteindre les objectifs du projet . Le forfait doit présenter les stratégies clés, fixer des échéances pour chaque tâche et désigner les chefs d'équipe

Décomposer les objectifs, les tâches, les points agiles et les statuts du projet dans le tableau de bord ClickUp 3.0 hautement personnalisable

Les 10 meilleurs modèles d'évaluation des besoins en 2024

Faire de la collecte manuelle de données une chose du passé avec les meilleurs modèles d'évaluation des besoins. Nous avons trié sur le volet les meilleurs outils parmi les suivants ClickUp slideTeam et d'autres fournisseurs réputés pour vous aider à évaluer les besoins de votre entreprise aussi efficacement que possible.

Jetons un coup d'œil à ce qu'ils apportent au tableau. 👀

1. Modèle d'évaluation de projet ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Project-Assessment-Template.png Modèle d'évaluation de projet ClickUp /$$$img/

Réalisez facilement l'évaluation d'un projet grâce au modèle d'évaluation de projet ClickUp

Déterminer le niveau de complexité d'un projet est un jeu d'enfant grâce au Modèle d'évaluation de projet ClickUp . 🍰

Ce modèle de document pratique vous aide à positionner votre projet sur la voie de vos objectifs, à mettre en évidence les domaines potentiels d'amélioration et à créer un plan d'action clair et facile à suivre. Il est livré avec des sections préconçues pour chaque étape de l'évaluation de votre projet, que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins.

Imaginons que vous souhaitiez améliorer le temps de réponse de l'assistance client sur votre projet. Le modèle vous invite à rédiger une description du projet dans laquelle vous présenterez brièvement les informations pertinentes. À faire, vous pouvez commencer à remplir les sections dédiées du modèle :

Définir des objectifs d'évaluation clairs : Par exemple, évaluer l'efficacité des améliorations du temps de réponse

: Par exemple, évaluer l'efficacité des améliorations du temps de réponse Décrivez l'impact du résultat souhaité : Envisagez des résultats tels que l'augmentation de la satisfaction des clients ou l'amélioration de la réputation de la marque

: Envisagez des résultats tels que l'augmentation de la satisfaction des clients ou l'amélioration de la réputation de la marque Décrivez les hypothèses et les limites : Décrivez les hypothèses et les limites : Pensez aux difficultés que vous pourriez rencontrer au cours du processus d'évaluation

: Décrivez les hypothèses et les limites : Pensez aux difficultés que vous pourriez rencontrer au cours du processus d'évaluation Créez un calendrier d'évaluation : Définissez les jalons de la collecte des données, de l'analyse et des rapports. Vous pouvez insérer une image de votre diagramme de Gantt pour faciliter la visualisation du calendrier

: Définissez les jalons de la collecte des données, de l'analyse et des rapports. Vous pouvez insérer une image de votre diagramme de Gantt pour faciliter la visualisation du calendrier Identifier les personnes clés : Dressez la liste des membres de l'équipe indispensables à l'évaluation et définissez clairement leurs responsabilités

Il ne vous reste plus qu'à vous en tenir à vos tâches forfaitaires avec l'aide de l'affichage Calendrier. Pour une réussite garantie, gardez un aperçu de tous les détails du projet en un seul endroit à l'aide de l'affichage Tableau de bord et répondez à toutes les exigences.

2. Modèle de rapport d'évaluation ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Assessment-Report-Template.png Modèle de rapport d'évaluation ClickUp /$$$img/

Le modèle de rapport d'évaluation ClickUp permet de recueillir, d'analyser et de communiquer rapidement et efficacement des données organisées.

L'évaluation des projets, des commentaires des clients ou des performances des employés est un jeu d'enfant grâce au modèle de rapport d'évaluation ClickUp Modèle de rapport d'évaluation ClickUp . Il rationalise les tâches telles que la collecte des indicateurs, l'analyse des données et le partage des rapports avec les parties prenantes clés. 📚

Autre modèle Doc de notre liste, celui-ci permet de gagner du temps : il s'agit d'un document prêt à l'emploi avec des champs prédéfinis, et les données contenues dans le modèle sont organisées de manière logique pour garantir l'exactitude des rapports.

Ce puissant outil se compose de quatre pages :

Introduction : Commencez par fournir des informations sur le contexte de votre évaluation. Expliquez ce que vous recherchez, pourquoi, comment vous le faites, qui est impliqué et ce que vous avez trouvé jusqu'à présent Bref historique : Abordez l'histoire du sujet que vous évaluez. Décrivez les mesures prises dans le passé et précisez ce qui s'est avéré efficace et inefficace Détails de l'évaluation : Entrez dans les détails de votre évaluation. Fournissez des informations sur les méthodes et les outils que vous avez utilisés et les résultats que vous avez obtenus, proposez des améliorations et mettez en évidence tout risque potentiel affectant vos processus Recommandations et éléments d'action : Discutez de votre forfait basé sur votre évaluation. Expliquez les changements recommandés et les étapes que vous suivrez pour les mettre en œuvre

Ce modèle gratuit est la clé qui vous permettra de recueillir des informations et de suivre la progression avec un minimum d'efforts. Tirez parti de la flexibilité des champs personnalisés pour surveiller les étapes de l'évaluation et utilisez des champs adaptables pour une catégorisation claire.

De plus, vous pouvez l'ouvrir dans différentes vues, y compris la vue Calendrier pour un suivi intuitif du calendrier et une vue diagramme Gantt pour un échéancier dynamique des tâches.

3. ClickUp Modèle d'analyse des risques pour la gestion de projet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/7159529e-1000-1.png ClickUp Modèle d'analyse des risques pour la gestion de projet /$$$img/

Identifiez les risques potentiels et empêchez-les de se concrétiser grâce au modèle d'analyse des risques de la gestion de projet ClickUp Prenez le contrôle de votre projet et gardez une longueur d'avance sur les défis potentiels grâce à l'outil Modèle d'analyse des risques pour la gestion de projet ClickUp . Il vous aide à identifier les risques potentiels, à évaluer leur probabilité et à élaborer des stratégies de prévention. ⚠️

Obtenez une vue d'ensemble de votre projet grâce à la Vue d'ensemble Liste - elle organise toutes vos tâches en fonction de leur statut, offrant ainsi un moyen pratique de surveiller les activités en cours et en attente.

La Liste d'enregistrement des risques comprend trois éléments clés pour une gestion efficace des risques de votre projet. Utilisez le formulaire d'enregistrement des risques pour fournir des détails sur les risques potentiels que vous avez identifiés. Ensuite, classez tous vos risques identifiés à l'aide de la section Liste des risques. Classez-les en fonction de facteurs tels que :

Variabilité (facteurs susceptibles de changer)

Ambiguïté (facteurs peu clairs)

Événements (incidents spécifiques susceptibles de se produire)

Émergents (problèmes imprévus)

Enfin, utilisez le Tableau d'analyse pour obtenir un aperçu clair de la progression de votre projet en matière de gestion des risques. C'est un moyen facile de voir si vous progressez dans la gestion des risques et si de nouveaux risques sont apparus. Vous pouvez suivre le statut des tâches de chaque risque et voir tous les éléments d'action pertinents.

Réduisez les risques à l'aide de la Liste des actions d'atténuation avec des vues telles que la vue Liste des actions, qui affiche les actions que votre équipe peut entreprendre pour éviter les risques à l'avenir.

4. Modèle de rapport d'évaluation ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Evaluation-Report-Template.png Modèle de rapport d'évaluation ClickUp /$$$img/

Mener une évaluation des employés sans effort en utilisant le modèle de rapport d'évaluation ClickUp

Commencez votre évaluation des employés du bon pied en vous assurant qu'elle est objective, cohérente et concise à l'aide du modèle de rapport d'évaluation ClickUp Modèle de rapport d'évaluation ClickUp ! 👣

Ce modèle est un document ClickUp qui vous aide à collecter et à analyser les données relatives aux employés afin de déterminer les performances des membres de votre équipe en matière de :

Précision

Respect des politiques

L'assiduité

Qualité du travail

Utilisez la section Résumé de l'évaluation pour indiquer des détails tels que le nom, le rôle, le département et la période d'évaluation de la personne évaluée. Ensuite, choisissez l'une des sélections rapides pour le type d'évaluation (régularisation, promotion, évaluation annuelle ou avertissement).

Le modèle comporte une section d'évaluation avec les évaluations des indicateurs clés de performance (ICP) de l'employé. Le tableau préétabli et entièrement personnalisable vous permet de cocher rapidement le niveau qui est en corrélation avec la mesure dans laquelle l'employé répond à vos attentes. C'est un excellent moyen de déterminer ses points forts et les domaines à améliorer.

Vous pouvez personnaliser l'ensemble du document pour l'adapter aux besoins de votre entreprise - ajouter ou modifier du texte, supprimer des sections et des tableaux ou en ajouter de nouveaux. Vous avez le choix ! 🎨

5. Modèle d'analyse des écarts ClickUp

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Gap-Analysis-Template.png Modèle d'analyse des écarts ClickUp /$$$img/

Identifier visuellement les écarts entre l'état actuel et l'état souhaité d'une organisation

Identifiez facilement les écarts entre votre situation actuelle et vos rêves d'entreprise les plus fous grâce au modèle d'analyse des écarts de ClickUp Modèle d'analyse des écarts ClickUp . ✨

Ce polyvalent outil de planification stratégique simplifie l'évaluation des performances de votre entreprise grâce à des sections codées par couleur pour chaque étape d'analyse dans un format semblable à un tableau sur un Tableau blanc. Il ne vous reste plus qu'à le faire personnaliser pour le rendre unique.

La convivialité Tableau blanc ClickUp vous aide de planifier l'ensemble du processus à travers quatre sections principales du cadre d'analyse des lacunes :

État actuel État souhaité Lacunes Forfait d'action

Les sections sont codées par couleur et vous pouvez personnaliser leurs formes et leurs couleurs à votre guise, ce qui vous permet d'être totalement autonome sur le contenu et l'apparence de votre plan d'action modèle d'analyse des lacunes . 🌈

Favorisez la collaboration en partageant le Tableau blanc avec votre équipe et permettez à tous les membres de travailler sur le modèle en temps réel, de trouver les lacunes et d'élaborer un plan d'action plus efficacement.

Utilisez la Légende pour faciliter la navigation, et recourez à des blocs de texte de couleur ou à des notes autocollantes pour structurer et organiser votre contenu pour une efficacité maximale.

6. Modèle d'analyse des besoins technologiques ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Technology-Needs-Analysis-Template.png Modèle d'analyse des besoins technologiques ClickUp /$$$img/

Évaluez les besoins de formation de vos employés avec le modèle d'analyse des besoins technologiques ClickUp

Découvrez comment votre équipe utilise les solutions technologiques en évaluant les besoins en formation de vos employés à l'aide du modèle d'analyse des besoins technologiques ClickUp Modèle d'analyse des besoins technologiques ClickUp . Utilisez ce cadre pratique pour déterminer les outils que vos employés utilisent régulièrement et ceux qui nécessitent une formation supplémentaire pour une utilisation optimale. 💻

Ce modèle de liste vous aide à évaluer les compétences de vos employés et la formation requise pour chaque outil ou logiciel qu'ils utilisent. Les champs personnalisés abonnés fournissent des échelles d'évaluation pour vous et votre équipe :

Niveau de compétence : Catégorisez les employés en tant que débutants, utilisateurs intermédiaires ou utilisateurs avancés

: Catégorisez les employés en tant que débutants, utilisateurs intermédiaires ou utilisateurs avancés Taux d'utilisation : Taux d'utilisation : mesurez la fréquence à laquelle les employés utilisent la technologie dans leurs tâches quotidiennes, en suivant la fréquence et la durée

: Taux d'utilisation : mesurez la fréquence à laquelle les employés utilisent la technologie dans leurs tâches quotidiennes, en suivant la fréquence et la durée Formation requise : Déterminer s'il y a lieu de dispenser une formation supplémentaire aux employés (aucune, très minime, partielle, substantielle, assez complète)

: Déterminer s'il y a lieu de dispenser une formation supplémentaire aux employés (aucune, très minime, partielle, substantielle, assez complète) Mode de formation : Comprendre les préférences des employés en matière de formation, qu'il s'agisse d'ateliers pratiques, de tutoriels en ligne, de modules d'apprentissage en ligne ou de mentorat par les pairs

: Comprendre les préférences des employés en matière de formation, qu'il s'agisse d'ateliers pratiques, de tutoriels en ligne, de modules d'apprentissage en ligne ou de mentorat par les pairs Temps acceptable : Évaluer la disponibilité des employés pour la formation en tenant compte de leur emploi du temps et de leur charge de travail

: Évaluer la disponibilité des employés pour la formation en tenant compte de leur emploi du temps et de leur charge de travail Rôles : Adapter la bonne technologie au rôle de chaque employé pour s'assurer qu'il dispose de tout ce qui est nécessaire pour être productif pendant les heures de travail

Affichez tous les outils utilisés par votre entreprise dans la vue Liste des solutions technologiques, ainsi que des champs personnalisés pour les détails de détail comme le niveau de compétence, le taux d'utilisation et le mode de formation

Utilisez l'affichage Training Required Tableau pour trouver un affichage bien organisé de tous les outils regroupés selon leur statut de formation requise afin de commencer à développer un plan de formation pour votre entreprise forfait de formation .

7. Modèle d'analyse des besoins du client ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Customer-Needs-Analysis-Template.png Modèle d'analyse des besoins du client ClickUp /$$$img/

Utilisez le modèle d'analyse des besoins des clients ClickUp pour évaluer les besoins des clients de manière transparente

Assurez-vous d'être toujours en phase avec les besoins de vos clients en utilisant le modèle d'analyse des besoins des clients de ClickUp Modèle d'analyse des besoins des clients ClickUp . Il vous aide à recueillir et à organiser les commentaires des clients en tâches exploitables avec un minimum d'effort. 🧑‍🤝‍🧑

Ce modèle intègre des tâches secondaires et des checklists pour vous aider à couvrir toutes les étapes d'analyse nécessaires, comme le choix des bons outils d'analyse et la collecte et l'analyse des données clients.

Utilisez un tableau de description de projet préétabli pour marquer les détails pertinents de l'évaluation des besoins. Il vous aide à identifier le produit ou le service spécifique évalué, les personnes responsables et la méthodologie utilisée dans le processus d'évaluation. Les sections que vous trouverez dans le tableau sont les suivantes :

Objet

Gestion de projet

Description du client

Outils

Commencez par énoncer les objectifs du projet (par exemple, améliorer la satisfaction des clients en améliorant l'interface utilisateur du site web) et indiquez le nom du responsable.

Ensuite, fournissez des informations sur la clientèle, par exemple les clients actuels et potentiels qui ont visité le site web pour obtenir des informations sur les produits et faire des achats en ligne au cours des deux derniers mois.

Enfin, dressez la liste des outils que vous avez utilisés pour réaliser l'évaluation, par exemple des formulaires d'évaluation et des sondages en ligne.

Transformez les commentaires des clients recueillis en tâches et assignez-les aux membres de votre équipe afin de lancer le processus d'amélioration dès que possible. Fixez des paramètres de priorité, de Faible à Urgent, pour que l'équipe sache à quoi s'attaquer en premier.

8. PDF Modèle d'évaluation des besoins par SafetyCulture

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/PDF-Needs-Assessment-Template-by-SafetyCulture.png Modèle d'évaluation des besoins en PDF par SafetyCulture /$$$img/

Utilisez le modèle d'évaluation des besoins en PDF de SafetyCulture pour analyser de manière structurée les besoins de votre entreprise ou de votre service

Si vous cherchez un moyen complet de recueillir des informations essentielles sur les besoins de votre entreprise ou de votre service, envisagez d'utiliser le modèle d'évaluation des besoins PDF de SafetyCulture.

Cet outil est parfait pour les dirigeants et les managers qui souhaitent évaluer les performances, identifier les besoins d'apprentissage et recueillir les commentaires de l'équipe afin d'améliorer les points à améliorer. Le modèle comprend des sections et des questions préétablies pour gagner du temps sur la formulation des questions. ❓

Utilisez la section Besoins de l'entreprise/du service pour identifier les problèmes qui vous empêchent d'atteindre les objectifs de votre entreprise. Réfléchissez au problème de manière plus détaillée en répondant aux questions relatives à sa durée, sa fréquence et son lieu d'occurrence.

Répondez aux questions des sections Besoins en matière de performances et Besoins en matière d'apprentissage pour identifier des lacunes plus spécifiques, comme le niveau de performance des employés ou les compétences qui doivent être améliorées.

Trouvez les causes profondes des lacunes de votre entreprise en répondant à une liste de questions oui/non concernant les attentes en matière de travail, l'évaluation de la manière dont vous faites les choses et les conséquences potentielles.

9. PowerPoint Fit Gap Analysis Tactical Planning Needs Assessment Template by SlideTeam

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/PowerPoint-Fit-Gap-Analysis-Tactical-Planning-Needs-Assessment-Template-by-SlideTeam.png PowerPoint Fit Gap Analysis Tactical Planning Needs Assessment Template by SlideTeam (en anglais) /$$img/

Identifiez facilement les lacunes de votre travail avec le modèle PowerPoint Fit Gap Analysis Tactical Planning Needs Assessment de SlideTeam

Avec le modèle PowerPoint d'analyse des écarts de planification tactique de SlideTeam, vous pouvez créer une présentation d'analyse des écarts de planification visuellement attrayante en un clin d'œil. 👁️

Ce modèle PowerPoint convivial est accompagné d'un tableau personnalisable pour chaque étape du processus. Remplissez-le avec des informations telles que la catégorie, l'origine, la criticité et des notes supplémentaires pour chaque écart identifié.

Insérez des graphiques, diagrammes de comparaison et des images, ou de nouveaux éléments. Vous pouvez choisir parmi des milliers d'icônes pour illustrer vos propos et attirer l'attention de votre public. Modifiez la couleur, la taille et le caractère des lettres en fonction de vos préférences, et créez votre propre palette de couleurs et un arrière-plan qui représente mieux votre entreprise.

Comme vous pouvez ajouter autant de diapositives que vous le souhaitez, cet outil est excellent pour présenter une évaluation des lacunes et des besoins et fournir un plan d'action, le tout dans un seul modèle.

10. Modèle Excel d'évaluation des besoins en formation par SkillHub

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Excel-Training-Needs-Assessment-Template-by-SkillHub.png Modèle d'évaluation des besoins en formation Excel par SkillHub /$$img/

Analysez les besoins en formation de vos employés en établissant un système d'évaluation facile à utiliser avec le modèle d'évaluation des besoins en formation Excel par SkillHub

Excel Training Needs Assessment Template by SkillHub est accompagné d'instructions détaillées et d'exemples concrets sur la façon de mener une évaluation des besoins en formation sans transpirer. 💧

Une analyse des besoins en formation aide à identifier les lacunes en matière de connaissances et de compétences dans les rôles professionnels, ce qui permet de mettre en place une formation personnalisée. Ce processus implique généralement l'évaluation des individus ou des équipes en fonction de ces lacunes, les scores les plus bas indiquant les domaines de formation prioritaires.

Pour réaliser une analyse des besoins en formation à l'aide de ce modèle Excel, suivez les étapes suivantes :

Dressez la liste des aptitudes ou compétences pertinentes associées au rôle

Dressez la liste des personnes concernées par l'analyse

Choisissez une échelle de notation pour les compétences (par exemple, de 0 à 10 ou de 0 à 5)

Mettre en évidence les compétences les plus importantes si nécessaire

Achevez la feuille de calcul en procédant à une auto-évaluation, à une évaluation par le manager ou à une évaluation conjointe

Identifier les scores les plus bas comme étant les domaines de formation les plus prioritaires

Vous pouvez adapter ce modèle en changeant la taille des lettres, en choisissant le style de cellule, en choisissant le format de tableau que vous préférez et en ajoutant autant de lignes et de colonnes que nécessaire.

Passer des idées à l'action avec des modèles d'évaluation des besoins de premier ordre

Que vous souhaitiez évaluer les risques, les lacunes ou les besoins, ces 10 modèles d'évaluation des besoins vous aideront à rationaliser le processus et d'obtenir des informations précieuses. Utilisez-les pour vous guider dans votre processus décisionnel vous pouvez personnaliser des forfaits préétablis et les partager avec votre équipe en vue d'une planification collective.

Vous cherchez d'autres options ? Explorez les Bibliothèque de modèles ClickUp avec plus de 1 000 modèles préconçus et conviviaux ! Vous y trouverez tout, de la hiérarchisation des tâches et le forfait stratégique pour la gestion de projet et les forfaits d'action le tout en un seul endroit. 🤩