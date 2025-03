10 Logiciels de gestion des patients en 2025

La tenue méticuleuse des dossiers est essentielle à la gestion de tout service de santé. Que vous ayez un petit cabinet ou un grand établissement, vous devez constamment gérer les évaluations des patients, les rendez-vous, les forfaits de traitement, les sorties et autres données procédurales.

La gestion manuelle des tâches administratives dans un établissement de santé n'est ni pratique ni efficace. Vous avez besoin d'un système logiciel de gestion des patients pour mettre de l'ordre dans vos opérations quotidiennes. 🩺

Ces systèmes sont généralement des solutions tout-en-un pour les fournisseurs, les cliniques et les établissements de santé. Ils regorgent de fonctionnalités pour minimiser la charge de travail des administrateurs, centraliser les données des patients et rendre les processus internes moins sujets aux erreurs humaines.

Dans cet article, nous vous présentons les 10 outils de gestion des patients les plus fiables du marché. Explorez leurs capacités et voyez comment ils contribuent à l'efficacité opérationnelle et aux soins des patients.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des patients ?

Les logiciels de gestion des patients sont conçus en gardant à l'esprit les établissements de santé et leurs employés. Ils contribuent à réduire la charge administrative en intégrant les dossiers et automatisation des flux de travail et permet à votre équipe de fournir des soins optimaux aux patients.

Vous pouvez vous attendre à des fonctionnalités de création, de gestion, de stockage et d'accès aux dossiers des patients, de planification des rendez-vous, d'organisation des calendriers, de gestion des admissions et des sorties des patients, et même de facturation. Disposer d'un logiciel de qualité outil de gestion de projet de santé de qualité à vos côtés vous donne plus de temps pour vous concentrer sur les relations avec les clients et la gestion des revenus.

Les solutions logicielles de gestion de cabinet sont dotées de différents paramètres de fonctionnalité pour répondre aux divers besoins des administrateurs. D'une manière générale, concentrez-vous sur les caractéristiques suivantes lorsque vous évaluez les produits :

Gestion des documentset la tenue des dossiers : Le bon outil doit offrir de solides options de gestion des documents pour vous permettre de créer, modifier et stocker les dossiers des patients, les rapports et les forfaits de traitement en toute sécurité Formulaires : Il doit vous permettre de créer des formulaires électroniques pour les évaluations, les admissions et les sorties des patients afin d'améliorer l'engagement de ces derniers Planification : La plateforme doit offrir un calendrier complet pour la création et le suivi des horaires intégrés des médecins, du personnel infirmier et des techniciens de laboratoire Modèles : Elle devrait offrir une collection de modèles pour vous aider à créer des dossiers de patients d'aspect professionnel, à gérer les horaires et à rester au fait de vos tâches Rappels : Rappel intégré vous aident à préparer les rendez-vous à venir et à suivre les patients qui ne se présentent pas Sécurisé et conforme à la loi HIPAA: La plateforme doit offrir une protection des données des patients et d'autres protocoles de sécurité et de cryptage exigés par l'HIPAA

10 meilleurs logiciels de gestion des patients en 2024

Nous avons passé au peigne fin des dizaines d'outils de gestion des patients et choisi les 10 meilleurs qui offrent le meilleur mélange de fonctions et de facilité d'utilisation. Explorez notre liste et trouvez un programme qui coche toutes les cases pour votre cabinet ! ✅

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/image6.gif Vues ClickUp /$$$img/

Affichez les flux de travail de votre établissement de santé grâce aux 15+ vues personnalisables de ClickUp

En tant qu'entreprise évaluée, ClickUp Views est l'un des meilleurs outils de visualisation des processus de soins de santé gestion de tâches et de projets système, ClickUp offre des fonctionnalités impressionnantes pour gérer les flux de travail des établissements de santé à n'importe quelle échelle.

Le système ClickUp Gestion de projet dans le domaine de la santé est doté d'un ensemble de fonctions. La première est Documents ClickUp -Idéal pour centraliser les dossiers des patients, les documents d'accueil des cliniciens et d'autres documents administratifs. Liez de manière transparente les documents aux tâches liées pour mettre en relation les patients avec des soignants ou des médecins spécifiques. Tableaux de bord ClickUp offre 15+ affichages pour visualiser et équilibrer les flux de travail et les fournitures médicales. Utilisez les vues traditionnelles Liste ou Tableau pour superviser les charges de travail, les détails des patients et les ressources. Surveillez plusieurs flux de travail sur l'écran d'affichage Affichage Calendrier la vue calendrier est idéale pour planifier des rendez-vous et des réunions.

L'affichage Affichage du formulaire ClickUp vous aide à créer des formulaires électroniques pour la saisie de données telles que l'admission des patients, les évaluations, les sorties, les évaluations d'équipe et les sondages.

Vous avez une entreprise très active ? Nous avons ce qu'il vous faut ! Avec Rappels ClickUp avec ClickUp Reminders, vous pouvez recevoir des notifications pour les rendez-vous et les procédures critiques. Paramétrage des Automatisations sur la plateforme pour les tâches administratives récurrentes comme l'envoi d'e-mails ou la génération de documents de sortie.

Améliorez votre gestion des patients grâce à des modèles prédéfinis : Modèle de gestion des patients ClickUp et Modèle de liste de patients ClickUp . Ils sont livrés avec Champs personnalisés (comme Numéro d'identification HMO, Désignation, Lieu de naissance et Assurance) pour organiser les informations relatives au client.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Patient-Management-Template.png Modèle de gestion des patients ClickUp /$$img/

Le modèle de gestion des patients ClickUp suit les statuts des patients, les médicaments, le médecin assigné, l'assurance, et plus encore ClickUp s'intègre à plus de 1 000 outils , notamment Slack, RingCentral, Zoom, Calendly et Zapier.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Plate-forme sécurisée, axée sur la confidentialité et conforme à la norme SOC 2

ClickUp Docs pour la création de documents de travail et de recherche

Spécifique aux soins de santé Modèles de CRM Rappels personnalisables

plus de 15 vues pour surveiller les informations sur les patients, les charges de travail et les fournitures

plus de 1 000 intégrations

Automatisation des tâches répétitives

Formulaires personnalisables pour les dossiers de santé électroniques (DSE)

Capacités de planification haut de gamme

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs ont besoin de temps pour maîtriser la plateforme

Tous les affichages ne sont pas disponibles sur l'application mobile

Prix ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix \NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 500+ commentaires)

: 4.7/5 (8 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

2. Salesforce (Customer 360)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Salesforce-Customer-360.png Salesforce (Customer 360) /$$$img/

Via : Salesforce Salesforce est un système robuste de gestion de l'information Plateforme CRM avec un produit attrayant pour les fournisseurs, prestataires et institutions de soins de santé -Customer 360.

Avec Customer 360, vous disposez d'un ensemble de fonctionnalités pour gérer vos clients, en l'occurrence les patients. Créez et partagez des formulaires pour ajouter des dossiers patients détaillés avec des informations telles que les coordonnées, les données cliniques, les rendez-vous, les prescriptions de médicaments, les préférences et les médecins assignés afin de réduire les goulets d'étranglement. Suivez les dossiers de médicaments, les dosages et les renouvellements en temps réel.

Les fonctionnalités de gestion intelligente des rendez-vous de l'outil vous permettent d'optimiser vos journées de travail. Par instance, vous pouvez informer vos patients des rapports de laboratoire qu'ils doivent apporter à leurs rendez-vous à l'avance et éviter les malentendus.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce (Customer 360)

Assistance pour les dossiers détaillés des patients

Formulaires personnalisables pour la collecte d'informations

Gestion intelligente des rendez-vous

Dossiers complets sur les médicaments

Limites de Salesforce (Customer 360)

Peut être hors budget pour les petites cliniques

La navigation et la recherche d'éléments peuvent prendre du temps

Prix de Salesforce (Customer 360)

Enterprise : 325 $/mois par utilisateur

: 325 $/mois par utilisateur Unlimited : 500 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 3.8/5 (30+ avis)

: 3.8/5 (30+ avis) Capterra : 4.6/5 (moins de 10 avis)

3. eClinicalWorks

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/eClinicalWorks.png eClinicalWorks /$$$img/

Via : eClinicalWorks eClinicalWorks est une plateforme de soins de santé qui regorge d'outils innovants. Elle est dotée d'un Portail patient, où les patients peuvent prendre rendez-vous afficher les résultats d'analyses et les médicaments, et même discuter avec leur médecin.

eClinicalWorks collabore avec les applications healow pour les téléphones iOS et Android . Utilisez healow Open Access pour aider les patients à prendre rendez-vous en fonction des créneaux disponibles. Avec Check In, ils peuvent fournir des informations sur leur assurance, signer des formulaires et des consentements, et passer en revue leurs antécédents avant la visite proprement dite. healowPay simplifie la logistique du paiement des factures.

Profitez de eClinicalMessenger pour rappeler à vos patients leurs rendez-vous, leurs bilans de santé ou leurs résultats de laboratoire. Vous allez adorer Eva, la plateforme l'assistant virtuel de l'IA* /href/* /blog?p=5747* ! Elle peut récupérer l'historique des patients, vous permettre de comparer les notes de progression passées et actuelles, et prendre des rendez-vous en un clin d'œil ! 💃

eClinicalWorks : les meilleures fonctionnalités

Dossiers médicaux électroniques détaillés

Mon travail avec les applications de santé

eClinicalMessenger pour les rappels

Eva, une assistante virtuelle compétente

Gestion du cycle des recettes (RCM) pour surveiller les revenus

Limites d'eClinicalWorks

Le temps d'attente de l'assistance client peut être long

L'interface n'est pas très conviviale

Prix d'eClinicalWorks

DSE uniquement : 449 $/mois par fournisseur, prestataire

: 449 $/mois par fournisseur, prestataire DSE avec gestion de cabinet : 599 $/mois par fournisseur, prestataire

: 599 $/mois par fournisseur, prestataire GRC en tant que service : 2.9 % des recouvrements du cabinet

G2 : 3.6/5 (100+ commentaires)

: 3.6/5 (100+ commentaires) Capterra : 3.3/5 (plus de 300 commentaires)

4. NextGen

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/NextGen-1400x568.png NextGen (en anglais) /$$$img/

Via : NextGen NextGen est une solution complète pour les dossiers médicaux électroniques, la gestion des pratiques et la gestion du cycle des recettes.

La plateforme vous permet de créer des dossiers de santé électroniques basés sur le cloud pour les patients, couvrant leurs antécédents médicaux, leurs allergies et les médicaments utilisés. Votre personnel et vos patients peuvent accéder aux dossiers pertinents à partir de n'importe quel appareil.

En termes de gestion de cabinet, NextGen propose des options de planification personnalisables. Vous pouvez configurer les calendriers pour éviter le surbooking et permettre aux patients de prendre leur rendez-vous en ligne. Votre personnel appréciera les modèles de planification à code couleur de NextGen, qui sont idéaux pour regrouper les patients.

Les options de gestion du cycle des recettes de NextGen peuvent assister divers processus de prise de décision. Construisez des mécanismes de facturation transparents, repérez les refus et améliorez la rapidité des recouvrements. 💸

NextGen propose des solutions de documentation numérique qui permettent d'achever des formulaires PDF hors ligne. Lorsque vous êtes de retour sur internet, connectez-vous au cloud, et vos formulaires seront synchronisés.

Les meilleures fonctionnalités de NextGen

DSE basé sur le cloud

Options de planification personnalisables avec des modèles à code couleur

Gestion du cycle des recettes

Gestion des formulaires hors ligne

Limites de NextGen

Problèmes occasionnels

L'interface utilisateur pourrait être améliorée

Prix de NextGen

Contact pour les prix

G2 : 3.7/5 (140+ commentaires)

: 3.7/5 (140+ commentaires) TrustRadius : 7.1/10 (8+ avis)

5. athenaOne

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/athenaOne.png athenaOne /$$$img/

Via : athenaHealth Maintenez des DSE axés sur le patient, stimulez l'efficacité clinique et améliorez les relations avec les clients grâce à athenaOne ! 🤝

La plateforme vous permet de créer et de gérer des dossiers patients complets. Les informations sur les antécédents, les allergies, les problèmes, les médicaments et les vaccins d'un patient sont toujours à portée de main. Les patients peuvent également consulter leur dossier, les résultats de leurs examens et les dates de leurs rendez-vous. Utilisez athenaTelehealth pour assister virtuellement vos patients et leur fournir les soins nécessaires.

Fatigué des rendez-vous manqués ? athenaOne peut envoyer des rappels automatiques et proposer une option d'annulation, ce qui vous permet d'ajuster votre emploi du temps.

La plateforme assiste les options de paiement sur mobile, en personne et en ligne pour faciliter les recouvrements. En ce qui concerne la gestion du cycle de revenus, vous apprécierez athenaCollector - la fonctionnalité vérifie les aspects techniques de l'assurance et détecte les erreurs de réclamation avant les envois.

athenaOne meilleures fonctionnalités

Rappels automatiques avec assistance à l'annulation

Facturation médicale basée sur le cloud

Outil intégré pour réduire le risque de réclamations bâclées

athenaTelehealth pour l'assistance virtuelle

limites d'athenaOne

L'installation et la configuration initiales peuvent être difficiles

Fermé les prescriptions n'est pas facile

prix d'athenaOne

Contact pour la tarification

G2 : 3.5/5 (90+ commentaires)

: 3.5/5 (90+ commentaires) GetApp : 3.7/5 (700+ avis)

6. AllegianceMD

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/AllegianceMD.png AllegianceMD /$$$img/

Via : AllegianceMD AllegianceMD est un outil convivial qui associe des options de DSE robustes à d'impressionnants gestion de la pratique fonctionnalités.

Avec ses ePrescriptions, vous pouvez vous débarrasser des carnets d'ordonnances ! La plateforme peut :

Vérifier les interactions entre les allergies, les médicaments et les maladies pour aider à finaliser les prescriptions Suivre l'éligibilité des patients à l'assurance Envoyer des ordonnances électroniques aux pharmacies

Le portail patient facilite le fonctionnement de votre cabinet. Les patients peuvent s'inscrire en ligne, remplir des données démographiques depuis leur Accueil, prendre des paramètres, envoyer des demandes de renouvellement et consulter leur dossier médical.

Paramétrez des rappels automatiques pour les rendez-vous des patients et évitez les goulets d'étranglement dans votre emploi du temps. Le portail permet aux patients d'effectuer des paiements en ligne et d'afficher l'historique de leurs relevés.

Meilleures fonctionnalités d'AllegianceMD

Prescriptions électroniques pratiques

Base de données centralisée des patients

Rappels automatisés

Gestion des demandes de renouvellement

Limites d'AllegianceMD

La plateforme peut parfois être en décalage

Le design pourrait être amélioré

Prix d'AllegianceMD

Contact pour la tarification

Évaluations et critiques d'AllegianceMD

G2 : 4.8/5 (moins de 5 avis)

: 4.8/5 (moins de 5 avis) Capterra : 4.3/5 (20+ avis)

7. Pratique Fusion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Practice-Fusion.png Pratique Fusion /$$img/

Via : Fusion des pratiques Redécouvrez l'efficacité, la facilité d'utilisation et les fonctions avec Practice Fusion, une solution populaire pour les cabinets indépendants, petits et grands. 🌝

La plateforme offre des fonctions pratiques de diagramme du patient. Utilisez des milliers de modèles préfabriqués pour rationaliser les flux de travail et stimuler l'efficacité. Créez des raccourcis uniques pour réduire le nombre de frappes et remplir les diagrammes plus rapidement. Réduisez les entrées manuelles en générant des listes contenant les diagnostics, les pharmacies et les ordonnances les plus courants.

Practice Fusion collabore avec plus de 98 000 pharmacies pour aider vos patients à obtenir leurs médicaments sur la base d'ordonnances électroniques.

Vous commandez des tests ? La plateforme travaille avec plus de 500 laboratoires et centres d'imagerie - choisissez l'endroit où vous souhaitez que vos patients passent des tests et recevez les résultats sur votre appareil.

Practice Fusion vous permet de créer des superfactures qui tirent des informations de vos diagrammes pour afficher des frais de service détaillés.

Les meilleures fonctionnalités de Practice Fusion

Mon travaille avec plus de 98 000 pharmacies et plus de 500 laboratoires et centres d'imagerie

Des milliers de modèles de diagrammes

Génération de listes et de raccourcis pour réduire les entrées manuelles

Intégration avec des services de facturation médicale populaires comme AdvancedMD et Veradigm

Limites de Practice Fusion

Temps d'arrêt occasionnels

Plusieurs utilisateurs ont mentionné des problèmes de facturation entraînant des pertes de revenus

Prix de Practice Fusion

À partir de 149 $/mois par fournisseur, prestataire

G2 : 3.9/5 (50+ commentaires)

: 3.9/5 (50+ commentaires) Capterra : 3.7/5 (400+ commentaires)

8. DocPulse

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/DocPulse.png DocPulse /$$$img/

Via : DocPulse Il est pénible de voir des patients critiques attendre un traitement en raison de retards administratifs. DocPulse peut venir à la rescousse ! 😷

Ce système de gestion des patients en ligne vous aide à rationaliser tous les processus au sein de votre cabinet, de l'admission à la sortie.

Utilisez la plateforme pour créer des formulaires pour les nouvelles admissions que vos patients doivent remplir, attribuer des chambres et générer des reçus anticipés. Paramétrez différents types de chambres et gérez leur disponibilité en temps réel. L'option calcul automatique du prix du lit du logiciel calcule automatiquement la durée du séjour et le type de chambre pour vous donner des prix précis.

Les autres fonctionnalités de facturation comprennent la saisie des avances et des rapports de sortie détaillés, la gestion des remboursements, l'impression des reçus et le rapprochement des factures. La plateforme dispose de nombreuses options d'assistance aux assurances qui vous permettent de vérifier l'éligibilité des demandes de remboursement d'un patient et de capturer les données de paiement.

DocPulse meilleures fonctionnalités

Infrastructure conforme à la loi HIPAA

Calcul automatique du prix du lit

Assistance à l'assurance et facturation sans effort

Rapports de sortie détaillés

Limites de DocPulse

Options limitées pour envoyer des rappels aux patients

Pas d'assistance hors ligne

Prix de DocPulse

Contact pour les prix

Capterra : 5/5 (Moins de 5 commentaires)

9. LeadSquared

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/LeadSquared.png LeadSquared /$$$img/

Via : LeadSquared Vous voulez un outil qui combine CRM, marketing et gestion de projet dans le domaine de la santé ? LeadSquared peut vous impressionner ! La plateforme stimule le nombre de patients l'automatisation des flux de travail, le marketing par segments et les outils de gestion de l'information permettent d'améliorer la qualité des soins, l'engagement et la fidélisation des patients le management d'équipe outils.

La plateforme offre des fonctions d'accueil des patients comme :

Portail patient en libre-service

Vérification numérique de l'assurance

Rappels de rendez-vous et abonnements multicanaux

La gestion des tâches de LeadSquared et le système de Fonctionnalités CRM aident à maintenir votre cabinet orienté vers la performance. Vous pouvez suivre les taux de rendez-vous par rapport aux taux d'admission pour contrôler la satisfaction des patients. Utilisez des filtres pour examiner les données des patients par centre, source, équipe, médecin ou mois et établissez les responsabilités avec précision. Commercialisez votre cabinet en mettant en place des messages textuels et des e-mails automatisés et en segmentant les clients potentiels et les patients en fonction de divers critères, tels que l'emplacement ou le type de service.

Les meilleures fonctionnalités de LeadSquared

Conforme à la loi HIPPA

Option libre-service pour les patients

Outils de marketing automatisés pour la promotion de votre pratique

Attribution et suivi des tâches

Limites de LeadSquared

L'interface utilisateur et l'UX pourraient être améliorées

Manque d'options avancées d'automatisation du marketing

Prix de LeadSquared

Contact pour les prix

G2 :4.4/5 (200+ commentaires)

:4.4/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (150+ commentaires)

10. Clinicia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Clinicia.png Clinicia /$$$img/

Via : Clinique Sans papier avec Clinicia - un cabinet médical de premier ordre et gestion des ressources logiciel. 🏥

Avec Clinicia, vous pouvez enregistrer les moindres détails de chaque interaction avec les patients et maintenir des notes numériques impeccablesde leurs diagnostics, plans de traitement, prescriptions, signes vitaux et laboratoires.

La plateforme assiste les spécialistes grâce à des fonctionnalités uniques de tenue de dossiers. Par exemple, les dentistes peuvent générer et gérer des diagrammes dentaires avec des historiques détaillés et des représentations visuelles pour chaque traitement. 🦷

Lorsqu'il s'agit d'établir des ordonnances, Clinicia vous guide en vous suggérant des médicaments à partir de sa base de données préchargée. Les nouveaux médicaments et leurs dosages sont automatiquement sauvegardés pour une utilisation ultérieure. Partagez les ordonnances avec vos patients par e-mail ou SMS ou imprimez-les.

Clinicia vous permet de générer des factures, de collecter les paiements de vos patients et d'analyser la collecte des paiements au fil du temps. La plateforme offre également des options de suivi des dépenses, vous permettant d'allouer correctement vos ressources grâce à des budgets sur mesure.

Les meilleures fonctionnalités de Clinicia

Convient aux spécialistes

Gestion aisée des ordonnances

Options d'encaissement des paiements et de suivi des dépenses

Assistance aux campagnes de marketing par e-mail et SMS

Limites de Clinicia

Certains utilisateurs ont eu des problèmes avec les entrées en double

Pas de forfait Free

Prix de Clinicia

Basic : ₹6,000/an (environ $73)

: ₹6,000/an (environ $73) Standard : ₹8,500/an (environ $103)

: ₹8,500/an (environ $103) Personnalisé : Contacter pour les prix

Capterra : 5/5 (moins de 5 commentaires)

Gardez votre cabinet en bonne santé avec le bon logiciel de gestion des patients

Il est étonnant de constater à quel point les outils logiciels apportent une assistance aux décisions opérationnelles et cliniques éclairées dans le secteur de la santé. 💉

Nos plateformes de gestion des patients listées réduisent considérablement le fardeau de la paperasserie et des tâches administratives et vous aident à vous concentrer sur votre objectif principal - prendre soin de vos patients.

Si vous êtes encore confus et que vous cherchez une gestion des tâches et des projets rentable pour votre cabinet, nous vous recommandons de de commencer par ClickUp .