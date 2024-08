Caprichoso Vs. Miro: ¿Qué software de pizarra blanca es mejor? 2024

Las sesiones de colaboración son esenciales para cualquier empresa que trabaje con conceptos creativos o pensamiento de diseño. Tanto si estás aportando ideas para un proyecto, diseñando un nuevo producto o creando un correlacionario del recorrido del cliente, siempre obtendrás los mejores resultados cuando trabajes en equipo. 🤝

Por supuesto, también tienes que documentar ese trabajo para sacarle todo el partido.

Las pizarras de oficina son una forma estupenda de hacerlo cuando todos los miembros de tu equipo están en la oficina. Pero si trabajas con un equipo distribuido, tienes que mejorar. Las pizarras virtuales son una solución perfecta, y si además pueden ayudarle a agilizar su flujo de trabajo, es una ventaja significativa.

Ahí es donde entra la cuestión de Whimsical frente a Miro. En herramientas de diseño de Pizarra cada una ofrece distintas funciones y ventajas para compatibilizar el trabajo en colaboración, así que ¿cuál es mejor? 🛠️

En este artículo, compararemos Whimsical frente a Miro para ayudarte a determinar cuál es la mejor opción para tu equipo

¿Qué es Whimsical?

vía Caprichoso Whimsical es ideal para freelancers, equipos de diseño, desarrolladores de software y jefes de producto que quieren correlacionar diagramas de flujo y wireframes y luego compartirlos con otros para obtener feedback.

Está diseñado como una herramienta para la mayoría asíncrona, colaboración virtual dentro de equipos más pequeños. El diseño de la interfaz de usuario es sencillo y minimalista, lo que facilita su uso incluso a los principiantes. Sin embargo, es una herramienta basada exclusivamente en la web, por lo que no se puede utilizar como app en dispositivos móviles. 🖥️

Funciones caprichosas

Las funciones de Whimsical funcionan bien si trabajas con un equipo pequeño y tus necesidades son bastante sencillas.

1. Excelentes herramientas de wireframe

vía Caprichoso Caprichoso hace lo-fi wireframing increíblemente fácil y rápido, y se puede diseñar para cualquier tamaño de pantalla. Hay un montón de elementos configurables, como cuadros de texto, botones, casillas de selección, rótulos, estrellas de valoración e invitaciones listas para hacer clic, como "Vea nuestro trabajo" y "Contacte con nosotros", esperando a ser utilizadas.

Una herramienta de búsqueda rápida y atajos de teclado te ayudan a encontrar y utilizar rápidamente lo que quieres. También es fácil colaborar en tus esquemas con compañeros de equipo en tiempo real.

2. Figuras e iconos útiles

vía Caprichoso Whimsical tiene todas las figuras habituales de una herramienta de diseño, además de una práctica figura de corchete. Las flechas de conexión vienen con sus propios rótulos, que se alinean automáticamente, ahorrándote interminables intentos de hacerlo bien.

También dispone de un conjunto de iconos categorizados y con función de búsqueda, que puedes personalizar según tus necesidades, etiquetar y utilizar solos o dentro de otros elementos. Incluso hay una app de diagramación para ayudarte a mantener la concentración.

3. Añadir editores gratis/a

Si no necesitas que muchos editores tengan acceso a tu espacio de trabajo, Whimsical tiene una excelente relación calidad-precio. Además, puedes invitar gratis, gratuito/a a tus invitados, que podrán ver, comentar e incluso editar los archivos a los que les des acceso. 💰

Precios de Whimsical

Inicio: Gratis/a

Gratis/a Pro: $10 por editor por mes

$10 por editor por mes Organización: $20 por editor al mes

¿Qué es Miro?

vía MiroMiro está diseñado para grandes equipos remotos que necesitan colaborar ampliamente en tiempo real, tanto dentro del equipo como con partes interesadas externas.

Conocida por su excelente experiencia de usuario, también ofrece un amplio intervalo de plantillas e integraciones con herramientas como Asana, Slack y Jira. Funciona en plataformas web, así como en aplicaciones para Android y iPhone.

Funciones de Miro

Las funciones de Miro son mucho más amplias y escalables que las de Whimsical. Miro hace que sea fácil para los equipos trabajar juntos a través del tiempo y el espacio.

1. Integración de videollamadas

vía Miro Miro te permite comunicarte con tus compañeros de equipo de diversas formas sin salir de la plataforma. Aunque tanto Miro como Whimsical tienen una función para chatear, Miro también tiene una herramienta nativa para videollamadas.

Añade integraciones con plataformas de conferencias telefónicas como Microsoft Teams, Zoom y Google Meet, y tu equipo podrá mantenerse en contacto fácilmente mientras trabajas en tus pizarras, estén donde estén. 🙋‍♀️

2. Amplio intervalo de plantillas

Miro te ayuda ahorrar tiempo y mejore la presentación de sus documentos con un amplio intervalo de plantillas. Aunque Whimsical ya ofrece algunas plantillas, Miro proporciona más de 200 plantillas nativas. Si no son suficientes para ti, puedes visitar el Miroverso, impulsado por la comunidad, para encontrar más.

3. Presentación y facilitación avanzadas

vía Miro Miro facilita las presentaciones directamente desde tu Tablero, permitiéndote tomar el control para que tus colaboradores sólo puedan ver aquello en lo que te estás centrando como facilitador. Puedes ajustar el área del lienzo que verán tus asistentes cuando se unan a la reunión por primera vez.

A continuación, muéstreles la panorámica o haga zoom en cualquier sección del Tablero que elija. También puedes minimizar las partes del lienzo en las que no estés trabajando durante la presentación. La función de votación anónima ayuda a tu equipo a tomar una decisión colaborativa sobre cómo avanzar.

Precios de Miro

Free: Gratuito para un número ilimitado de miembros del equipo

Gratuito para un número ilimitado de miembros del equipo Inicio: $8 por miembro por mes

$8 por miembro por mes Business: 16$ por miembro al mes

16$ por miembro al mes Empresa: Contactar para precios

Caprichoso Vs. Miro: Comparación de funciones

Así que hemos establecido que Whimsical es grande para wireframing, tiene un buen conjunto de herramientas de colaboración y es asequible para equipos pequeños. Miro es más escalable, mejor para la comunicación y las presentaciones, y ofrece un amplio intervalo de plantillas.

¿Y qué hay de las funciones comparables entre Whimsical y Miro? Echemos un vistazo a algunas funciones comunes para ver lo que pueden hacer por ti.

Pizarras Whimsical vs. Miro

vía Miro Las caprichosas pizarras funcionan bien para correlacionar pequeños flujos de trabajo de diseño.

Whimsical ofrece un lienzo infinito y la posibilidad de dibujar y añadir figuras, texto o notas adhesivas. También tiene una biblioteca de alambre bien diseñado y un herramienta de diagrama de flujo . Este conjunto de herramientas facilita la creación de prototipos y flujos de usuarios, y permite crear rápidamente maquetas iniciales para compartirlas con el equipo y recabar sus comentarios.

En cambio, las pizarras Miro están diseñadas para equipos más grandes que necesitan trabajar juntos en tiempo real o de forma asíncrona en grandes flujos de trabajo.

Miro también tiene un lienzo infinito con herramientas de dibujo y notas adhesivas. Además, el fondo cuadriculado facilita la alineación y la posición de los elementos con los que trabajas. El sistema de navegación de Miro te ayuda a orientarte fácilmente en un tablero grande. El modo de visor te muestra el panorama general; luego puedes acercar o alejar la imagen según necesites.

Ganador: Miro, porque tiene más funciones y puedes trabajar fácilmente con tableros muy grandes si lo necesitas 🏆

Whimsical vs. Miro documentos e IA

vía Caprichoso No se puede dirigir una empresa sin documentos. La única diferencia ahora es que esos documentos están en su mayoría en línea, lo que salva árboles y hace que la información sea más accesible para todos.

Whimsical tiene una función de documentos incorporada que te permite mantener toda tu documentación en el mismo espacio de trabajo que tus wireframes, diagramas de flujo, y.. mapa mental s. Puedes escribir desde cero, crear tablas, usar arrastrar y soltar para mover cosas y luego usar un menú de atajos para dar formato. Los vínculos de retroceso automáticos conectan tu documento con otras áreas de Whimsical, incluidas tus Pizarras.

Con Herramientas de IA siendo un tema tan candente en estos momentos, ningún software puede permitirse prescindir de ella. La nueva herramienta de IA de texto a diagrama de flujo de Whimsical te ayuda a crear flujos de usuarios con sólo pulsar un botón. Simplemente escriba lo que usted necesita en su diagrama de flujo o mapa mental, y automáticamente le da un marco para ayudar a guiar su pensamiento.

Y si usas ChatGPT Plus, ahora hay un plug-in de Whimsical Diagrams para que puedas usar Whimsical en GPT-4 también.

Los documentos de Miro se basan principalmente en su intervalo de plantillas, o puede conectar Miro con externos software de documentación o aplicaciones de notas como Google Drive, OneDrive, Notion o Dropbox.

La función de IA de Miro también es relativamente nueva y está disponible desde hace poco en versión beta. Permite autogenerar mapas mentales, notas adhesivas, imágenes o historias de usuario a partir de ideas simples. También puedes resumir todas tus notas adhesivas o convertir texto en código. Incluso más funciones de IA están actualmente en desarrollo. 🤖

Ganador: Miro por su mayor intervalo de funciones de IA 🏆

Mapas mentales caprichosos frente a Miro

vía MiroSoftware para correlacionar mapas mentales te ayuda a explotar tu creatividad, organizar ideas y ver cómo encaja todo.

Los mapas mentales de Whimsical y Miro funcionan de forma similar. Puedes organizar visualmente la información utilizando diferentes colores, figuras y tipos de línea, y arrastrando y soltando elementos. Ambos también ofrecen IA para acelerar el proceso y permitir la colaboración en tiempo real.

Whimsical puede ser mejor para los mapas mentales simples, y Miro es quizás un poco más personalizable y le permite convertir sus mapas mentales en marcos de diapositivas para su presentación.

Ganador: Miro por un pelín 🏆

Caprichoso Vs. Miro en Reddit

Para recabar opiniones desde las trincheras, echamos un vistazo a lo que Reddit tenía que decir sobre Miro. vs Caprichoso. 🤔

Algunos usuarios son fans de Whimsical. Por ejemplo, este usuario dijo:

"Mi herramienta preferida en el último año y medio es Whimsical. Es, con diferencia, una de las mejores herramientas que he utilizado para hacer diagramas arquitectónicos. La razón principal es que el resultado final es hermoso de forma predeterminada/a, por defecto. Han clavado la interfaz de usuario. Yo soy un ingeniero con malas habilidades para el diseño gráfico, pero el resultado hace que la gente piense que invertí mucho tiempo puliendo el diseño de mis visualizaciones, eligiendo el tono de color adecuado, alineando cajas, etc, cosa que no hice. La herramienta simplemente me ayudó. ¡Gran victoria! :)"

Sin embargo, hay quejas sobre las limitaciones del paquete gratuito de Whimsical, como por ejemplo ésta :

"Whimsical.com me resultó una experiencia agradable de usar, pero me decepcionaron los límites del nivel gratuito, que sólo permite 500 elementos." Otro usuario dijo lo siguiente sobre Miro:

"Me encanta Miro para el diseño de flujos/mapas, imagino que sería excelente para juegos basados en elecciones o cualquier cosa con sistemas de correlacionar altamente complejos. Sin embargo, no creo que sea tan útil en términos de documentos de diseño"

También hay quien opina que ninguno de los dos le da la solución completa que necesita. Este usuario cree que no funcionan para su caso de uso:

"También he usado pizarras como Miro o Whimsical, pero encuentro que no satisfacen lo minimalista y aerodinámico que necesitaría para que las piezas de esquema estén realmente interconectadas como necesitan."

Y sin embargo otro usuario ha encontrado una solución conjunta:

"Utilizamos ClickUp y Miro. La combinación nos funciona muy bien"

Esto nos lleva muy bien a nuestra solución alternativa: ClickUp. ✨

Conoce ClickUp: La mejor alternativa a Whimsical y Miro

Dibuja conexiones y enlaza objetos para crear hojas de ruta o flujos de trabajo a partir de tus ideas junto a tu equipo en las Pizarras ClickUp

ClickUp es una solución de herramienta de gestión de proyectos que le ofrece compatibilidad de un extremo a otro de los procesos de su empresa. Es uno de los mejores sistemas de gestión de equipos software de colaboración opciones disponibles, diseñadas para mejorar la productividad y la creatividad a la vez que agilizan su flujo de trabajo como ninguna otra. 🙌

ClickUp te ahorra horas de trabajo con miles de plantillas. Se acabó crear documentos desde cero. Y como cada uno de los que produce también tiene un formato atractivo, es más fácil de leer y mucho más eficaz.

Y casi todo en ClickUp es personalizable, para que pueda adaptarlo a su trabajo.

ClickUp está disponible como app web y para Windows, Android, Linux o iOS, por lo que puede utilizarlo en su ordenador de sobremesa, portátil u otros dispositivos como su iPhone o iPad.

Centrado en colaboración en tiempo real clickUp compite fácilmente -y en muchos casos es mejor- con Whimsical y Miro.

Echemos un vistazo a esas mismas tres funciones que acabamos de comparar para Whimsical frente a Miro y veamos cómo ClickUp está a la altura.

Pizarras

La Detección de Colaboración permite a los equipos trabajar y editar simultáneamente en las Pizarras ClickUp

Como uno de los mejor software de Pizarra que existen, Pizarra de ClickUp te ofrece un lienzo de ideas por excelencia, pero va mucho más allá. Toma esas ideas y las convierte en tareas.

Al utilizar la Pizarra colaborativa de ClickUp, puede crear su propio diseño o ahorrar tiempo y esfuerzo eligiendo de entre la gama de diseños de ClickUp plantillas de Pizarra . Con plantillas para diagramas de flujo, mapas mentales, matrices, organigramas o planes de trabajo, entre otras muchas opciones, seguro que hay una que se adapta a tus necesidades.

Utilice la función de colaboración en tiempo real de ClickUp para intercambiar ideas con su equipo. Dibuje, añada objetos o texto, o cree planes de proyecto o diagramas de flujo, y enlaza cualquiera de ellos a recursos relevantes, como archivos multimedia u otros documentos. Por suerte, las Pizarras ClickUp nunca se quedan sin espacio.

A continuación, arrastre y suelte los elementos de su Pizarra hasta que estén perfectamente ordenados, y conéctelo todo con tantos colores como desee. Añade notas adhesivas para capturar pensamientos aleatorios. Cualquier miembro de tu equipo puede editarla en tiempo real como si estuviera en la sala contigo.

Una vez que hayas terminado (por ahora), crear tareas de ClickUp directamente desde su Pizarra con sólo pulsar un botón. Puede asignar y gestionar esas tareas desde dentro de ClickUp, así que todo está en el mismo lugar, racionalizado y eficiente. ✅

Documentos e IA

Incruste documentos de ClickUp directamente en las Pizarras para acceder a documentos importantes del proyecto, a la investigación y al contexto sin salir de su Pizarra Documentos de ClickUp son limpios y bonitos y le permiten comunicar ideas tanto textual como visualmente. Puede incluir tablas, incrustar marcadores y darles formato con sólo pulsar un botón o con los comandos de barra inclinada. Los miembros de un equipo pueden editar Docs juntos en tiempo real y etiquetar a otros con comentarios, creando el mejor documento colaborativo posible. Controla quién puede ver esos documentos con funciones de gestión de permisos y enlaces compartibles.

Lo mejor de todo es que los documentos de ClickUp Docs se pueden categorizar y conectar directamente a los flujos de trabajo, para que su equipo siempre pueda encontrar toda la información que necesita en un solo lugar. Asigne elementos de acción directamente desde tu documento y convierte el texto en tareas. A continuación, utilice widgets para actualizar los estados de los proyectos y los flujos de trabajo, de modo que siempre pueda hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo en ese momento. Asistente de IA de ClickUp le ayuda a trabajar más rápido y con mayor eficacia. Pídele que te ayude a aportar ideas o a redactar un documento entero a partir de unas pocas palabras clave. Después, pídele que edite y formatee ese contenido para hacerlo más conciso y atractivo. 📝

Tu asistente de IA también puede extraer elementos de acción y tus ideas más importantes de los documentos y resumir contenidos extensos en segundos, ahorrándote horas de trabajo manual.

Mapas mentales

Dentro de los Mapas mentales de ClickUp, puede correlacionar fácilmente los nodos en función de su estructura jerárquica Mapas mentales de ClickUp te ayudan a visualizar tu próxima gran idea en technicolor. Haga una lluvia de ideas, organice proyectos o correlacione flujos de trabajo y vea cómo encaja todo. Anota tus ideas y utiliza los nodos de arrastrar y soltar para correlacionar secciones de tu Mapa mental.

Al igual que con todos los elementos de ClickUp, tiene acceso a un amplio intervalo de Plantillas de mapas mentales para empezar. Y como todo en ClickUp está correlacionado, puede crear y gestionar tareas directamente desde su Mapa mental.

Correlacione su Mapa mental con documentos, comentarios o tareas específicos de su entorno de trabajo, y compártalos con su equipo. Esto es creatividad y colaboración en estado puro. 🪄

Precios de ClickUp

Gratis Forever

Unlimited: $7 por usuario por mes

$7 por usuario por mes Business: 12 $ por usuario al mes

12 $ por usuario al mes Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp AI: 5 $ por miembro del entorno de trabajo al mes

Actualizar a ClickUp hoy mismo

Las herramientas de Pizarra le ayudan a ser creativo y a reunir sus ideas, para luego organizarlas de forma que tengan sentido.

Sin embargo, cada herramienta de pizarra se adapta mejor a diferentes propósitos. En nuestra comparación entre Whimsical y Miro, está claro que Whimsical es ideal para equipos pequeños que se centran en el trabajo de diseño. Es bonita, sencilla y económica. Miro, por otro lado, está diseñado para escalar. Funciona bien para equipos más grandes que necesitan colaborar en tiempo real y ofrece más funciones.

También puedes optar directamente por ClickUp, que te ofrece lo mejor de los dos mundos, además de una conexión (a internet) con las herramientas de gestión de proyectos de ClickUp. La solución "todo en uno" de ClickUp ofrece soluciones de Pizarra y Documentos atractivas y eficaces que se conectan directamente a las tareas. Esto significa que puedes gestionarlo todo desde un único espacio de trabajo, lo que te ayudará a agilizar tu flujo de trabajo y a trabajar de forma más rápida y eficaz en todos los sentidos. 🤩 Regístrate gratis ¡con ClickUp hoy mismo!