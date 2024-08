Slack vs. Asana: ¿Qué herramienta es mejor para tu equipo en 2024?

Asana y Slack son dos de las aplicaciones de gestión de proyectos más populares para ayudar a los equipos remotos y presenciales a trabajar mejor juntos. A primera vista, cada herramienta ofrece funciones similares, desde la colaboración en equipo hasta la integración con terceros.

Pero si profundizas un poco más, empezarás a ver las diferencias entre Asana y Slack. Si estás tratando de decidir entre estas herramientas de gestión de proyectos para tu propio equipo, esta guía sobre Asana vs. Slack es para ti.

A través de Slack Slack es un lugar de trabajo herramienta de comunicación diseñada para que los equipos intercambien información y colaborar en tiempo real . Incluso ofrece llamadas de voz y vídeo, además de chat individual y de grupo.

En Slack, tu organización tendrá un espacio de trabajo. En ese espacio de trabajo, puedes crear canales para equipos individuales, proyectos o temas, o utilizar mensajes directos para chats individuales y de grupo ad hoc.

En los canales y el chat, puedes compartir archivos e iniciar llamadas (o huddles). Para todo lo que vaya más allá del chat, dispones de miles de integraciones con otras aplicaciones, aunque la nueva función Canvas de la plataforma añade algunas funciones de gestión de tareas internas.

Para una plataforma centrada en la comunicación, no es una sorpresa encontrar características que impulsan la colaboración al frente y al centro. Al comparar Slack frente a Asana, cuatro características destacan específicamente:

Todos conocemos la importancia de comunicación eficaz en equipo especialmente cuando se trata de equipos remotos. Slack da prioridad a la comunicación con sus funciones de comunicación instantánea:

Estas características de comunicación son la razón por la que Slack ha sido durante mucho tiempo el estándar para la comunicación digital en la oficina.

A través de Slack

Slack te permite compartir archivos de hasta un gigabyte (GB) de tamaño en canales y mensajes directos. Cada mensaje puede incluir un máximo de 10 archivos a la vez. La plataforma almacena el archivo en su servidor, con límites según el plan:

La integración nativa con sistemas de almacenamiento en la nube como Google Drive, DropBox y Microsoft OneDrive elude estos límites, permitiéndole compartir archivos a través de un enlace directo a su ubicación de almacenamiento.

Una vez compartido el archivo, Slack muestra automáticamente una vista previa de los archivos .doc, PDF, imagen y vídeo. Esto se suma a la naturaleza de colaboración en tiempo real del software, ya que los usuarios pueden ver al instante lo que estás compartiendo sin tener que descargar los archivos.

A diferencia de Asana, Slack no es un software de gestión de proyectos, y carece de la mayoría de las características básicas que desearías para gestionar proyectos. Pero su reciente incorporación de la función Canvas añade algunas características básicas de gestión de proyectos a la plataforma.

Inicia un Slack Canvas, y podrás recopilar una variedad de información en un solo documento, incluyendo cualquier cosa, desde archivos visuales hasta flujos de trabajo orientados a tareas, descripciones de proyectos y más.

Slack prevé que, con el tiempo, los lienzos se conviertan en espacios de trabajo verdaderamente colaborativos. Sin embargo, por el momento, no hay una forma sencilla de asignar y realizar un seguimiento de las tareas. Pero es la primera incursión del sistema en la comunicación que no se produce sólo en el momento, lo que podría hacerlo relevante para gestionar proyectos más amplios en el futuro.

A través de Slack

Para una plataforma que no pretende ser más de lo que es, las integraciones de terceros tienen que estar a punto. Afortunadamente, esta es un área donde Slack brilla.

En total, los usuarios disponen de más de 2.000 integraciones para conectar Slack con cualquiera de sus otras plataformas de trabajo. Nuestra integraciones favoritas de Slack van desde ActiveCampaign y SalesForce hasta ClickUp y ZipBooks.

Para los usuarios de la plataforma, estas integraciones aparecen como aplicaciones debajo de los mensajes directos. Pero también puedes activar las funciones de la herramienta integrada con un simple comando de barra oblicua en cualquier chat, como "/zoom join" para unirte a tu próxima reunión de Zoom.

Y, por supuesto, tienes integraciones inversas de terceros con plataformas asociadas. Por ejemplo, ¿quieres añadir un correo electrónico a una conversación de Slack? Sólo tienes que instalar la aplicación Slack de Outlook, y es tan sencillo como pulsar un botón.

A través de Asana Asana es una aplicación de gestión de proyectos que ayuda a los equipos a realizar un seguimiento de todas las tareas relacionadas con los proyectos en los que están trabajando. Permite a tu organización organizar sus proyectos en carteras y objetivos más amplios, a la vez que construye las tareas individuales y los flujos de trabajo necesarios para alcanzar esos objetivos.

Al igual que Slack, Asana es una herramienta de gestión del trabajo basada en la web que viene con aplicaciones móviles y de escritorio. A diferencia de Slack, se centra más en la gestión integral del trabajo, con funciones de colaboración que se centran en aspectos más amplios objetivos del proyecto en lugar de la comunicación en tiempo real.

Para sorpresa de nadie, las funciones avanzadas de Asana se centran en realizar las tareas según las especificaciones y a tiempo. Incluso las características similares a Slack, como las herramientas de comunicación e intercambio de archivos, están orientadas en torno a ese enfoque.

Asana incluye tres funciones principales de comunicación: comentarios de tareas, actualizaciones de proyectos y mensajes directos.

Combina estas funciones y Asana estará bien equipado para construir y ejecutar tu proyecto plan de comunicación del proyecto . Sin embargo, a diferencia de Slack, no puedes chatear en Asana. La comunicación está más cerca del correo electrónico en términos de ritmo de lo que sería la comunicación en tiempo real.

A través de Asana

¿Qué sería de un sistema de gestión de proyectos sin intercambio de conocimientos ? Por supuesto, Asana sobresale en esto con su capacidad de adjuntar archivos a tareas individuales y proyectos en general. Además, los archivos añadidos a las tareas de un proyecto aparecen automáticamente en la pestaña Archivos del proyecto global.

Asana tiene un límite de carga de 100 megabytes (MB) por archivo. Pero el almacenamiento total de archivos es ilimitado, lo que significa que puedes adjuntar tantos archivos de 100 MB o menos al espacio de trabajo de tu organización como necesites.

Para archivos más grandes, Asana se integra con aplicaciones populares de almacenamiento en la nube como OneDrive, Dropbox y Google Drive. Y al igual que Slack, los archivos visuales como imágenes y PDFs aparecen directamente en los comentarios de la tarea, permitiendo que todos los seguidores de la tarea los vean fácilmente sin necesidad de descargar nada.

Aquí es donde la interfaz de usuario de Asana realmente brilla. Sus funciones avanzadas de gestión de proyectos te permiten crear flujos de trabajo y construir incluso los proyectos más complejos con opciones como:

Es fácil ver dónde están los puntos fuertes de Asana. Esta es una herramienta de gestión de tareas en su núcleo, y sus características más avanzadas dan a los administradores de proyectos casi todas las características que podrían pedir para gestionar sus proyectos hasta su finalización.

A través de Asana

Como la mayoría de las herramientas de gestión del trabajo, Asana reconoce que no puede ser todo para todos. Al igual que Slack, resuelve este problema a través de una amplia gama de integraciones que conectan las otras herramientas que tu equipo ya podría estar utilizando.

Esas integraciones, aunque hay muchas, tienden a centrarse en ayudarte a ti y a tu equipo a gestionar mejor vuestro trabajo. Las conexiones de Slack y Teams, por ejemplo, te permiten convertir los mensajes de esas plataformas en tareas. Un conector de Adobe Creative Cloud ofrece a tus equipos visuales una forma sencilla de compartir su trabajo en tareas relevantes.

Al igual que Slack, la interfaz de usuario de Asana cuenta con varias integraciones inversas. Añade Asana a Outlook y podrás convertir cualquier correo electrónico en una tarea con un solo clic.

Tanto Asana como Slack son herramientas de gestión del trabajo, pero una mirada de cerca a sus características comparables revela sus enfoques muy diferentes. Comparémoslas directamente:

Si quieres agilizar la comunicación con otros miembros del equipo, Slack es el claro ganador. Y no es ninguna sorpresa. Al fin y al cabo, para eso sirve.

La clave aquí es la naturaleza en tiempo real de la comunicación. Puedes conectar instantáneamente con tu equipo, incluso con llamadas de voz y vídeo, para evitar pérdidas de tiempo.

Y, como Slack se integra con Asana, puedes usarlo para hablar sobre tareas en tu espacio de trabajo de Slack.

Ganador: Slack

A través de Slack

A pesar del reciente impulso de Slack para incluir algunas herramientas de proyectos, Asana gana en la gestión de tareas comparación. Asana tiene un enfoque distinto en la gestión de proyectos que una herramienta de comunicación en tiempo real simplemente no puede igualar.

Claro, puedes crear tareas básicas en Slack a través de Canvas y mensajes recordatorios cuando tu equipo tiene un elemento de acción que necesita completar. Pero eso no puede compararse con la capacidad de Asana para crear flujos de proyectos complejos con múltiples miembros del equipo y partes interconectadas.

Ganador: Asana

A través de Asana

Slack te permite compartir archivos más grandes, pero limita el almacenamiento general para la organización. Asana tiene un límite de tamaño de archivo mucho menor, pero su almacenamiento general es ilimitado. Ambas se integran de forma natural con los servicios de almacenamiento en la nube y vienen con una útil opción de vista previa.

Para nosotros, Slack gana porque sus límites de almacenamiento general son suficientes para la mayoría de las organizaciones, lo que hace que el mayor tamaño de archivo sea un beneficio más significativo. Pero eso viene con una advertencia.

Si tu organización no tiende a compartir archivos grandes (como archivos de vídeo o archivos de diseño de Adobe), o si utilizas almacenamiento externo en la nube, el límite de tamaño en gran medida no importará. En ese caso, el almacenamiento ilimitado de Asana gana.

Ganador: Slack, pero con advertencias

Tanto Asana como Slack ofrecen casi cualquier integración que tu organización pueda necesitar. Pero tenemos una sugerencia. Antes de comprometerte con cualquiera de ellas, consulta la página de integración de cada plataforma para asegurarte de que no falte ninguna de las que necesites.

Ganador: Empate

Es imposible declarar un ganador de Asana vs Slack porque, en última instancia, son herramientas diferentes con propósitos diferentes. Slack gana el juego de la comunicación, mientras que Asana gana en la gestión de proyectos. Para servicios más allá de eso, ambas están básicamente igualadas en sus pros y contras.

Eso también significa que Asana no puede reemplazar a Slack, y Slack no puede reemplazar a Asana. En lugar de elegir una herramienta de colaboración sobre la otra, tu organización puede estar mejor con ambas, o con una herramienta alternativa que pueda gestionar tanto la comunicación en tiempo real como la gestión de proyectos

No te fíes de nuestra palabra a la hora de determinar un ganador entre estas dos herramientas de productividad. Nosotros también llevó a Reddit para ver lo que otros usuarios tenían que decir cuando compararon Slack y Asana.

A través de Asana Según un usuario:

"Slack y Asana son dos herramientas diferentes, pero como otros han dicho, se pueden integrar para que funcionen muy bien entre sí. La integración de Asana en Slack me permite ver las notificaciones de Asana y responder o dar 'me gusta' a los comentarios. Esto me ahorra tiempo"