las 10 mejores alternativas a TickTick para gestionar tareas en 2024

Tachar las tareas de una lista de pendientes es uno de los placeres más sencillos y satisfactorios de la vida 😌

Las listas de tareas pendientes han evolucionado bastante en los últimos años: en lugar de un bolígrafo y un trozo de papel, ahora tienes plataformas digitales de alta gama como TickTick para mantenerte al día y terminar el trabajo ✔️✔️

TickTick ofrece una versatilidad increíble como herramienta para gestionar tareas personales y de empresa. Puedes confiar en él para dividir proyectos intimidantes en trozos de trabajo manejables, establecer recordatorios, promover la colaboración en equipo a través de listas y calendarios compartidos, y mucho más.

Pero, ¿y si TickTick no cumple todos tus requisitos? Por suerte, no te has quedado sin opciones

Hemos explorado las mejores alternativas a TickTick y hemos hecho un resumen de sus funciones, ventajas y desventajas. Échales un vistazo y encuentra el compañero perfecto para tu gestión del tiempo y las tareas ⏱️

¿Qué debe buscar en las alternativas a TickTick?

Al elegir su próximo gestor de tareas productividad o gestión de proyectos, las siguientes funciones deberían estar en su radar:

Priorización de tareas: La app te permitepriorizar tareaspara que todo el mundo esté al tanto de los próximos plazos y objetivos Categorización de tareas: La nueva herramienta debería permitirte agrupar, filtrar y encontrar rápidamente tus tareas. Esto ayuda a dividir una gran meta en tareas más pequeñas y manejables, especialmente para proyectos complejos Automatización: La app debería liberar tu tiempo automatizando las tareas repetitivas Estimación y control de tiempo: Deberías poder visualizar las tareas, establecer recordatorios y notificaciones, y hacer un seguimiento del progreso para mantenerte centrado Integraciones completas: La app debe integrarse con tu pila de software existente pero seguir funcionando desde una única plataforma para evitarel cambio de contexto6. Soporte al cliente con capacidad de respuesta: Las mejores plataformas de gestión de proyectos proporcionan una indicación rápida a través de chatear y correo electrónico para la colaboración en tiempo real

Las 10 mejores alternativas a TickTick para usar en 2024

Hay varias razones por las que los usuarios buscan una alternativa TickTick. Algunos quieren un plan gratuito/a más sustancial, mientras que otros prefieren una interfaz más suave. Muchas startups en crecimiento necesitan un plan más potente herramienta de productividad que puedan gestionar mayores cargas de trabajo a medida que sus empresas crecen.

Teniendo en cuenta las diferentes necesidades, hemos seleccionado las 10 mejores alternativas a TickTick, cada una de ellas repleta de funciones que mejorarán su jornada laboral y aumentarán su productividad. 🔋

Vea las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar su flujo de trabajo según sus necesidades

ClickUp es una de las mejores alternativas a TickTick para gestionar proyectos complejos y es utilizada como herramienta de productividad por algunas de las empresas más importantes del sector, como Google, Netflix, Airbnb y Nike.

La plataforma ofrece una solución de gestión de tareas con funciones clave diseñadas para aumentar la productividad y agilizar los flujos de trabajo. ClickUp no es una simple herramienta de gestión de tareas: es muy potente priorización de tareas gracias a un sistema de códigos de color que facilita la identificación de las tareas de máxima prioridad.

Con Asistente de IA de ClickUp puede ser 3 veces más eficiente en flujos de trabajo específicos, ya que puede resumir tareas o extraer elementos de acción de Documentos de ClickUp ¡para ti!

¿Qué le parece tareas periódicas ? ¡ClickUp te cubre las espaldas!

Utilice recetas de automatización prediseñadas en ClickUp o personalícelas en función de sus necesidades, para que su equipo pueda centrarse en lo que más importa

La plataforma le permite automatizar prácticamente cualquier cosa -desde tareas mundanas hasta procesos completos- ahorrando un tiempo precioso y permitiendo a su equipo centrarse en un trabajo más significativo. Con ClickUp, el ajuste y seguimiento de Metas se realiza sin problemas.

Si trabaja con otros miembros del equipo, también puede convertir los comentarios en tareas y asegurarse de que ningún elemento procesable se pierde en la comunicación La buena noticia es que no tiene que ser un gigante corporativo con procesos y flujos de trabajo elaborados para beneficiarse de ClickUp.

Y si tiene una pequeña empresa, una startup o es autónomo, utilice las funciones de lista de tareas pendientes de la plataforma para no perder de vista su carga de trabajo.

Las mejores funciones de ClickUp

Bloc de notas paralistas de control y listas de tareas pendientes* Plantillas integradas para gestión de listas pendientes y gestión de tareas

Múltiples vistas para supervisar las tareas (como vista Lista, Kanban o Tabla)

Control de tiempo nativo

Pizarras y Mapas mentales para visualizar sus ideas y convertirlas en tareas

Amplias funciones de automatización

Integraciones con más de 1.000 apps y herramientas de colaboración

Notificaciones y recordatorios personalizables para llevar un seguimiento de los entregables

Limitaciones de ClickUp

Algunos usuarios consideran que los informes de control de tiempo son difíciles de leer

La gran cantidad de funciones puede llevar a una curva de aprendizaje más pronunciada

Precios de ClickUp

Free Forever : gratuito/a

: gratuito/a Ilimitado : 5 $/mes por usuario

: 5 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Business Plus : 19 $/mes por usuario

: 19 $/mes por usuario Empresa: Póngase en contacto con elequipo de ventas para obtener un plan de precios adaptado a sus necesidades

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ opiniones)

: 4.7/5 (8.000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3.000+ reseñas)

2. Todoist

vía Todoist Amado por millones de personas, incluyendo potencias como Amazon, Facebook y Disney, Todoist ofrece una experiencia de gestión de tareas fácil de usar con su diseño limpio y una interfaz sencilla.

Como su nombre indica, Todoist es una funcional app de listas de tareas pendientes centrada en la simplicidad. Sus funciones incluyen fechas límite periódicas, rótulos de tareas, prioridades y aplicaciones móviles para todos los dispositivos. Con la versión premium, obtendrás recordatorios, temas y colaboración de tareas por correo electrónico. 📩

El procesamiento de lenguaje natural de Todoist te permite crear, etiquetar y priorizar tareas rápidamente con sencillos comandos. La plataforma ofrece más de 50 plantillas para diferentes necesidades, desde el seguimiento de tus campañas publicitarias hasta la incorporación de nuevos empleados

Originalmente diseñada para usuarios individuales, Todoist está ampliando sus funciones para dar cabida a pequeños equipos. Sin embargo, a diferencia de ClickUp, esta aplicación de listas de tareas pendientes tiene un conjunto limitado de funciones, por lo que algunos usuarios pueden encontrar Todoist más adecuado para uso personal.

Las mejores funciones de Todoist

85 integraciones (puedes crear otras personalizadas a través de la API)

Gran biblioteca de plantillas

Procesamiento de lenguaje natural

Uso compartido de archivos y productos en más de 10 plataformas

Código de colores disponible paraniveles de prioridad en la plataforma de listas de tareas pendientes

Límites de Todoist

No permite múltiples personas asignadas en una sola tarea en comparación con otras herramientas alternativas

Tipos de vista limitados: por ejemplo, no hay vista de calendario

Algunos usuarios de empresa pueden encontrar sus funciones limitadas

Precios de Todoist

Gratuito

Pro: $4/mes por usuario

$4/mes por usuario Business: $6/mes por usuario

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Todoist

G2: 4.4/5 (700+ opiniones)

4.4/5 (700+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (2,000+ opiniones)

3. Taskade

vía Taskade Taskade es un robusta app, aplicación de outliner creada pensando en los equipos, especialmente en los que trabajan a distancia. Con Taskade, su equipo puede aprovechar el poder de la IA para:

Añadir tareas, incluso las recurrentes, mediante lenguaje natural (como "recuérdamelo cada viernes")

Organizar y reorganizar tareas

Generar plantillas personalizadas

Taskade está repleto de funciones para simplificar la toma de notas y generar listas de tareas pendientes y proyectos. Cada equipo o proyecto tiene un espacio de trabajo dedicado, lo que permite a los compañeros de equipo trabajar y chatear utilizando la misma ventana: ¡adiós al desorden y hola al trabajo en equipo centrado! Además, hay un Tablero Kanban para obtener una perspectiva visual de la carga de trabajo de tu equipo, de modo que sea fácil ver quién está haciendo qué y cuándo. 🤓

Mientras Taskade sobresale como un gestor de tareas centrado en el equipo y herramienta de planificación visual pero le vendrían bien algunas integraciones nativas más para atraer a más usuarios.

Las mejores funciones de Taskade

Entornos de trabajo dedicados

Funciones de tareas basadas en IA

Procesamiento del lenguaje natural

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/45625/colaboracion-en-tiempo-real/ Colaboración en tiempo real /%href/ con mensajes y chats de vídeo desde la app

Cronómetros de cuenta atrás paragestión del tiempo* Panorámica al estilo Kanban

Limitaciones de Taskade

Opciones de personalización limitadas

Relativamente pocas integraciones nativas

Precios de Taskade

**Gratis/a

Inicial: $4/mes para 3 usuarios

$4/mes para 3 usuarios Plus: $8/mes para 5 usuarios

$8/mes para 5 usuarios **Pro:19 $/mes para 20 usuarios

Business: 49 $/mes para 50 usuarios

49 $/mes para 50 usuarios Ultimate: 99 $/mes para 100 usuarios

99 $/mes para 100 usuarios Empresa: Contactar para precios

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Taskade

G2: 4.7/5 (20+ opiniones)

4.7/5 (20+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (40+ opiniones)

4. OmniFocus

vía OmniFocus Parte de The Omni Group, OmniFocus es principalmente un gestor de tareas diseñado para el ecosistema Apple. Ofrece ediciones especializadas para usuarios de iPhone y se integra perfectamente con Siri. Añade tareas mediante comandos de voz y observa cómo aparecen rápidamente en tu lista de tareas de OmniFocus 🤖

OmniFocus no se detiene en la creación de tareas. Permite organizar las tareas en proyectos, etiquetarlas para facilitar su recuperación y añadir notas detalladas para contextualizarlas. Las perspectivas integradas ofrecen diferentes puntos de vista para ver tus tareas en función de en qué te quieras centrar.

Por ejemplo, la función Previsión muestra las próximas tareas y eventos del Calendario de forma cronológica, ofreciéndole una visión clara del día o la semana que tiene por delante.

Las mejores funciones de OmniFocus

Incorpora las funciones de Siri

Acceso sin conexión

Sincronización cifrada en todos los dispositivos para gestionar proyectos

Edición por lotes para seleccionar varias tareas y modificarlas todas a la vez

Limitaciones de OmniFocus

La mayoría de las funciones sólo funcionan en dispositivos Apple

Funciones de colaboración limitadas

Precios de OmniFocus

Para la web: 4,99 $/mes

4,99 $/mes Suscripción Pro: 9,99 $/mes

9,99 $/mes Licencia estándar V3: 49,99 $ (pago único)

49,99 $ (pago único) Licencia V3 Pro para iPhone y iPad: 99,99 $ en un solo pago

99,99 $ en un solo pago Licencia V3 Pro: 99,99 $ (pago único)

Valoraciones y reseñas de OmniFocus

G2: 4,6/5 (más de 50 opiniones)

4,6/5 (más de 50 opiniones) Capterra: 4.7/5 (70+ opiniones)

5. MeisterTask

vía MeisterTask ¿Alguna vez te has sentido abrumado por una tarea colosal, sin saber por dónde empezar y dudando constantemente de si te estás olvidando de algo? La función de listas de control múltiples de MeisterTask divide esas tareas abrumadoras en trozos manejables, garantizando que no se pase por alto ningún detalle.

Imagina que estás haciendo malabares con una serie de tareas para correlacionar procesos cada una con su propio plazo y subtareas. MeisterTask te permite añadir múltiples elementos de acción para hacer un seguimiento orgánico de tu progreso. Así es, esas tareas atrasadas te mirarán desde el Tablero de tu proyecto 👀

Con el cronómetro integrado de MeisterTask, controla el tiempo que lleva cada tarea y optimiza el rendimiento de tu equipo. Sin embargo, la plataforma sólo permite una persona asignada por tarea, lo que puede hacer mella en tus planes de colaboración.

Las mejores funciones de MeisterTask

Sencilla herramienta de gestión de tareas que se integra con más de 5.000 aplicaciones a través de Zapier

Fácil configuración de tareas/subtareas para mantenerse organizado

Cronómetro integrado

Múltiples opciones de personalización

Limitaciones de MeisterTask

Se podrían utilizar más opciones para el ajuste de tareas periódicas

Algunos usuarios informan de que el sistema de clasificación de tareas no es muy avanzado y carece de una función de priorización

Precios de MeisterTask

Básico: Gratis/a

Gratis/a Pro: $11.99/mes por usuario

$11.99/mes por usuario Business: 23,99 $/mes por usuario

23,99 $/mes por usuario Empresa: Contactar para un plan de precios personalizado

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de MeisterTask

G2: 4.6/5 (160+ opiniones)

4.6/5 (160+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (1,100+ opiniones)

6. Toggl

vía Toggl Toggl ofrece dos productos para optimizar tu trabajo: Toggl Track para el control de tiempo y Toggl Plan para la planificación del trabajo y la gestión de tareas.

Toggl Plan le permite programar, asignar y realizar el seguimiento de tareas en un cronograma con unos pocos clics o un rápido arrastrar y soltar. También permite visualizar el horario de trabajo de tu equipo mostrando posibles solapamientos si la asignación de tareas coincide con otros proyectos, tiempo libre o vacaciones.

Toggl Plan simplifica la comunicación manteniendo centralizada toda la información relacionada con las tareas, archivos adjuntos, listas de control y comentarios. También se integra con Toggl Track, proporcionando una manera fácil de cronometrar tus tareas dentro de Toggl Plan.

Las apps móviles de Toggl para iOS y Android te permiten gestionar tareas sobre la marcha, pero merece la pena destacar que son no disponen de todas las funciones .

Toggl mejores funciones

Hitos codificados por colores

Diseño sencillo y fácil de usar

Aplicaciones móviles

Gestión visual de la carga de trabajo

Flujos de trabajo de tareas personalizados

Límites de Toggl

Capacidades de integración limitadas

La revisión de entradas anteriores puede ser complicada

Precios de Toggl

Toggl Track Free (gratuito/a)

(gratuito/a) Toggl Track Starter: $9/mes por usuario

$9/mes por usuario Toggl Track Premium: 18 $/mes por usuario

18 $/mes por usuario Toggl Track Enterprise: Póngase en contacto con Toggl para obtener un plan de precios personalizado

Póngase en contacto con Toggl para obtener un plan de precios personalizado Plan Toggl Equipo: $8/mes por usuario

$8/mes por usuario Plan Business de Toggl: 13,35 $/mes por usuario

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Toggl

G2: 4.3/5 (30+ opiniones)

4.3/5 (30+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (100+ opiniones)

7. Evernote

vía Evernote Ya conocemos la devoción de los fans Evernote ganó como app para tomar notas pero la plataforma ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta de gestión de tareas todo en uno. Su recién introducida función Tareas incorpora la toma de notas y la tarea completada -añade tareas directamente a tus notas, por lo que no hay necesidad de alternar entre tu app para tomar notas y un gestor de tareas independiente. 📓

Las funciones de colaboración están disponibles para los usuarios suscritos a los planes más caros. Puedes asignar tareas, ver su progreso e incluso enlazar tus notas a otras aplicaciones herramientas de colaboración como Google Drive, Gmail, Outlook, Slack y Microsoft Teams.

Las funciones de gestión de tareas de Evernote son quizás las mejores para aquellos que ya la utilizan para tomar notas. Dicho esto, la versión gratuita/a de la plataforma palidece en comparación con lo que otras herramientas de gestión del tiempo oferta.

Las mejores funciones de Evernote

Configuración rápida de tareas periódicas

Clasificación y filtrado eficaz de tareas

Acceso sin conexión

Se integra fácilmente con plataformas de colaboración como Microsoft Teams

Búsqueda por palabras clave en imágenes, documentos y PDF

Limitaciones de Evernote

La sincronización puede ser lenta

Caro comparado con soluciones similares

Precios de Evernote

Gratuito

Personal: $14.99/mes por usuario

$14.99/mes por usuario Profesional: 17,99 $/mes por usuario

17,99 $/mes por usuario Teams: $19.99/mes por usuario, un mínimo de dos usuarios

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2: 4.4/5 (1900+ opiniones)

4.4/5 (1900+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (8,000+ opiniones)

8. SmartTask

vía SmartTask SmartTask lleva muchos sombreros - incorpora gestión de tareas, gestión de proyectos y capacidades de CRM en un solo lugar. Está diseñado principalmente para gestión de personal y programación de empleados .

SmartTask cuenta con un intuitivo sistema de gestión de tareas: añada tareas directamente en la app o mediante el reenvío de correos electrónicos. Incluso puede especificar dependencias para tareas relacionadas que deben completarse en un orden determinado.

Gracias a los recordatorios para móvil, escritorio y correo electrónico, la plataforma garantiza que ninguna tarea importante se escape. Su sistema de etiquetas permite filtrar tareas similares en distintos proyectos. Reorganizar las tareas es bastante sencillo gracias a la función de arrastrar y soltar.

Puede realizar un seguimiento del tiempo dedicado a las tareas de forma manual o con un cronómetro, aunque sólo está disponible como función de pago. SmartTask ofrece 13 integraciones nativas en la actualidad.

Las mejores funciones de SmartTask

Filtrado avanzado de tareas

Funciones de comunicación como comentar tareas, chatear y videoconferencia

Cinco vistas personalizables

Cronómetro disponible para usuarios de pago

Limitaciones de SmartTask

Algunos usuarios encuentran la interfaz de usuario un poco complicada

Las apps para móviles a veces van lentas

Integraciones nativas limitadas

Precios de SmartTask

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Premium: $7.98/mes por usuario

$7.98/mes por usuario Business: $10.98/mes por usuario

$10.98/mes por usuario Empresa: Contacte con SmartTask para más detalles

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de SmartTask

G2: 4,5/5 (más de 60 opiniones)

4,5/5 (más de 60 opiniones) Capterra: 4.6/5 (30+ opiniones)

9. Tareas de Google

vía Tareas de GoogleTareas de Google está disponible como app, gratuita/a para Android e iOS y se integra perfectamente en el entorno de trabajo de Google en la web.

Esta herramienta fácil de usar te permite ordenar, gestionar y marcar tareas como completadas dentro de diferentes listas. Además, te permite convertir los mensajes del chat de Google en tareas, asignar prioridades y organizarlas en listas.

Google Tasks aumenta su comodidad al permitirte ajustar recordatorios mediante comandos de voz a través del Asistente de Google.

Aunque puede que no cuente con una matriz de funciones avanzadas, su diseño sencillo la convierte en una opción accesible para aquellos que buscan una herramienta de gestión de tareas básica pero eficiente.

Las mejores funciones de Google Tasks

Forma parte del ecosistema de colaboración Google Workspace

Las tareas aparecen en el panel lateral de Gmail

Permite convertir mensajes de chat en tareas

Funciones de priorización de tareas

Limitaciones de Google Tasks

Carece de opciones de personalización

Requiere acceso en línea y una cuenta de Google

Precios de Google Tasks

**Gratuito/a

Valoraciones y reseñas de Google Tasks

G2: 4,2/5 (más de 10 opiniones)

4,2/5 (más de 10 opiniones) TrustRadius: 7.9/10 (más de 40 opiniones)

10. Cualquier.Pendiente

vía Cualquier.pendiente Tanto si gestionas tareas personales como si diriges un proyecto de equipo, Any.do te cubre las espaldas. Utilízalo como una lista de tareas pendientes con tareas y subtareas ilimitadas: los suscriptores Premium también pueden crear tareas periódicas y etiquetarlas con colores.

Los equipos disponen de funciones de colaboración y gestión de proyectos. Puedes asignar tareas y subtareas, compartir fechas límite y mantener conversaciones con los miembros de tu equipo en tiempo real gracias a su función de chatear.

Puedes sincronizar tareas en todos tus dispositivos y organizarlas por prioridad y categoría. Los recordatorios de Any.do funcionan con Amazon Alexa, Google Assistant y Siri, pero tienes que comprobar dos veces la fecha límite: si no tienes cuidado, ¡todas las tareas que añadas podrían vencer hoy!

Las mejores funciones de Any.do

más de 100 plantillas de flujo de trabajo

Sincronización de recordatorios en varios dispositivos

Tareas con etiquetas de color

Se conecta a más de 5.000 apps a través de Zapier

Limitaciones de Any.do

Algunos usuarios encuentran inconveniente que la fecha límite predeterminada para las nuevas tareas sea "hoy"

Eliminar tareas completadas puede resultar engorroso

Precios de Any.do

Personal: Gratuito/a

Gratuito/a Premium: $3/mes

$3/mes Teams: $5/mes por usuario

*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual

Valoraciones y reseñas de Any.do

G2: 4.1/5 (190+ opiniones)

4.1/5 (190+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (160+ opiniones)

Encuentra la mejor alternativa TickTick para tu equipo

Hacer malabares con las tareas es como arrear gatos: ¡puede volverse absolutamente salvaje! 🐱

Las apps de gestión de tareas acuden al rescate, convirtiendo las tareas caóticas en una sinfonía de productividad. Nuestras mejores alternativas a TickTick son los superhéroes de esta historia

Escoge una y estarás listo para hacer movimientos ninja de priorización, magia de colaboración, hechicería de control de tiempo y superpoderes de integración en un abrir y cerrar de ojos 🔥