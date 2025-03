las 10 mejores herramientas de IA para diseñadores en 2025

La tecnología de IA ha arrasado en el mundo creativo y del marketing. Mires donde mires, hay una nueva herramienta que te ayuda a crear chatbots, imágenes generadas por IA o entradas de blog a partir de indicaciones de texto.

Hoy, sin embargo, vamos a centrarnos en uno de los campos más apasionantes del espacio de la inteligencia artificial: los generadores de arte por IA.

Nunca ha sido tan fácil crear tu propio arte. Tanto si te gustan las imágenes fotorrealistas como si quieres crear un anime o una pintura al óleo, las herramientas de arte de IA pueden ayudarte a crear una obra maestra. Pero, ¿cómo saber cuál es la mejor aplicación de IA cuando hay tantas?

Echa un vistazo a lo que deberías esperar de una herramienta generadora de arte de IA y descubre cuál ha entrado en nuestra lista de "las mejores" de este año.

¿Qué es un generador de IA?

Un generador de arte de IA es un programa informático que utiliza algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático para crear obras de arte originales o manipular imágenes existentes. Estas herramientas utilizan técnicas de aprendizaje profundo para analizar patrones en los datos, como imágenes o texto, y luego generar nuevo contenido basado en esos patrones.

¿Qué debe buscar en los generadores de arte de la IA?

Casi todos los días aparece un nuevo generador de arte IA o de imágenes IA. Cada uno promete algo nuevo y emocionante, o resultados mejores, más rápidos o más asequibles. Entonces, ¿cómo saber qué generador de arte es el adecuado para usted?

Cuando considere qué generador de diseños de IA utilizar, piense detenidamente en:

Precios: ¿Necesitas un generador de arte IA gratuito, basado en créditos, o basado en suscripción?

¿Necesitas un generador de arte IA gratuito, basado en créditos, o basado en suscripción? Accesibilidad: ¿Prefieres una app web independiente o un programa de escritorio?

¿Prefieres una app web independiente o un programa de escritorio? Velocidad de salida: ¿Necesitas crear imágenes lo antes posible o prefieres esperar más tiempo?

¿Necesitas crear imágenes lo antes posible o prefieres esperar más tiempo? Estilo de imagen: ¿Puede producir arte de IA de alta calidad en el estilo que elijas?

¿Puede producir arte de IA de alta calidad en el estilo que elijas? Algoritmo de IA: ¿Prefieres DALL-E 2 o Stable Diffusion? ¿O estás abierto a cualquier algoritmo de generación de arte de IA?

¿Prefieres DALL-E 2 o Stable Diffusion? ¿O estás abierto a cualquier algoritmo de generación de arte de IA? Soporte: ¿Cómo es la compatibilidad con el generador de arte? ¿Es amigable con el cliente?

¿Cómo es la compatibilidad con el generador de arte? ¿Es amigable con el cliente? Comunidad: ¿Quieres aprender de otros usuarios y compartir consejos, o simplemente quieres usar la app solo?

La mayoría de los generadores de arte IA y Herramientas de creación de contenidos de IA le ayudarán a conseguir resultados impresionantes, por lo que su elección final probablemente dependerá de una de las áreas anteriores. Piense en lo que quiere y necesita de su generador de imágenes y arte de IA, elabore una lista y pruebe algunas para encontrar la herramienta ideal con sus estilos de arte preferidos.

Los 10 mejores generadores de IA para 2024

¿Estás listo para descubrir la app que te ayudará a diseñar la portada perfecta para tu libro o a crear imágenes atractivas para tu próxima entrada de blog? Aquí están los 10 mejores generadores de arte IA disponibles en la actualidad.

1. Midjourney

vía A mitad de viaje Midjourney es un generador de imágenes IA que da a cualquiera la oportunidad de crear arte en un amplio intervalo de diferentes estilos artísticos. Este generador de arte toma tus indicaciones de texto y utiliza un bot de Discord para convertirlas en impresionantes gráficos para uso personal y profesional.

Midjourney mejores funciones:

Fácil y divertido de usar

Mejoras continuas en la calidad gráfica de las piezas generadas por IA para diseño web Fuerte sentido de comunidad gracias a la existencia dentro de Discord



Límites en mitad del viaje:

Indicar a la herramienta que aumente la escala de las imágenes puede cambiar ligeramente el diseño del resultado

Puede ser confuso al principio, especialmente para usuarios nuevos en Discord

Precios de Midjourney:

Free, gratuito/a de prueba

Plan básico: $10/mes

$10/mes Plan estándar: 30 $/mes

30 $/mes **Plan Pro: 60 $/mes

Valoraciones y reseñas de Midjourney:

G2: 4.5/5 (5 opiniones)

4.5/5 (5 opiniones) Capterra: N/A

Check out these **Plantillas de medio viaje !

2. Canva IA

vía CanvaCanva ha introducido recientemente una nueva función en su kit de herramientas: su generador de imágenes de IA de texto a imagen. Esta aplicación nativa de IA te permite escribir una indicación de texto y la herramienta de inteligencia artificial de Canva generará cuatro imágenes que se ajusten a lo que estás buscando. Para los diseñadores, es una buena adición a su biblioteca de plantillas y funciones gráficas.

Las mejores funciones de Canva IA:

Parte de Canva, ideal para usuarios existentes

Crea arte que se ajuste a tu relación de aspecto específica

Opciones de estilo útiles para usuarios nuevos en los generadores de arte IA

Límites de IA de Canva:

El generador de arte de IA sólo está disponible en el ecosistema de Canva

Puede parecer demasiado "básico" para algunas herramientas de generación de arte de IA debido a su facilidad de uso

Precios de la IA de Canva:

Puedes acceder a la app Text to Image de Canva como parte de cualquiera de sus planes.

Gratuito

Pro: $12.99/mes

Valoraciones y reseñas de Canva IA:

Aunque no hay valoraciones independientes para el producto de IA de Canva, sí las hay para Canva.

G2: 4,7/5 (más de 4.000 opiniones)

4,7/5 (más de 4.000 opiniones) Capterra: 4,7/5 (más de 11.000 opiniones)

3. DALL-E 2

vía DALL-E 2 DALL-E 2 es el generador y modelo de arte de IA de imágenes del popular creador de herramientas, OpenAI. Esta herramienta de generación de arte ayuda a los usuarios a crear imágenes realistas basadas en indicaciones de texto.

Una función interesante de DALL-E 2 es la posibilidad de ampliar una imagen más allá de su lienzo original, lo que se conoce como Outpainting. Es una forma divertida de crear paisajes impresionantes o una imagen más amplia para una imagen de redes sociales o una entrada de blog. Elige entre varias imágenes de obras de arte realistas, una pintura al óleo o una ilustración.

Las mejores funciones de DALL-E 2:

Ideal para crear arte surrealista y de otro mundo generado por IA

Interfaz fácil de usar y simplifica la generación de imágenes

Posibilidad de mezclar diferentes modelos artísticos, estilos y conceptos para crear imágenes coherentes y de alta calidad

Límites de DALL-E 2:

Algunos resultados producen imágenes borrosas o pixeladas

Tiempos de procesamiento largos para arte IA complejo

Precios de DALL-E 2:

DALL-E 2 funciona con un modelo de precios basado en créditos. Puedes comprar créditos en bloques de 115 y utilizar estos créditos para generar imágenes. Cada indicación de texto te costará un crédito, pero generará cuatro imágenes únicas basadas en tu consulta.

Gratuito

115 créditos: $15

DALL-E 2 valoraciones y críticas:

G2: 4.2/5 (15 críticas)

4.2/5 (15 críticas) Capterra: N/A

4. Arte Jasper

vía Jasper Jasper Art es el generador de arte de IA del equipo detrás del popular Herramienta de escritura de IA jasper. Esta herramienta le permite utilizar las indicaciones de generación de arte IA para crear imágenes de diferentes estilos de arte y estados de ánimo para utilizar junto con su contenido de marketing .

Las mejores funciones de Jasper Art:

Elige entre diferentes estilos y medios de arte generado por IA

Diferentes modos para adaptarse a tu capacidad, desde Básico a Forma libre

Úsalo junto con las funciones de voz de Jasper para diseñar arte de IA que se adapte a tus necesidades estrategia de gestión de marca Límites de Jasper Art:

No hay versión de) prueba gratuita/a. Los usuarios necesitan una suscripción activa a Jasper

IA art generator app funciona bien para imágenes creativas, pero tiene menos opciones para gráficos más profesionales o formales

Precios de Jasper Art:

Para utilizar Jasper Art, necesitarás una suscripción activa a Jasper. Jasper Art está incluido sin coste adicional.

Creador: $49/mes

$49/mes Equipos: $125/mes

$125/mes Business: Póngase en contacto con Jasper para consultar precios

Valoraciones y reseñas de Jasper Art:

Al igual que Canva, no hay reseñas específicas para el generador de arte IA de Jasper. En su lugar, aquí tienes las valoraciones generales de Jasper:

G2: 4.7/5 (1,000+ reseñas)

4.7/5 (1,000+ reseñas) Captura: 4,8/5 (más de 1.500 opiniones)

Check out these Alternativas a la IA de Jasper !

5. Sueño de WOMBO

vía Sueño Dream de WOMBO es una app móvil generadora de arte de IA que te permite convertir palabras y fotos en arte generado por IA. Esta aplicación está diseñada para creativos y artistas que quieren imágenes emocionantes y arte IA. Además, con una comunidad integrada, puedes aprender a crear arte generado por IA que se adapte a tus necesidades u obtener consejos generales sobre el generador de arte.

Con esta herramienta, su arte generado por IA se inclina hacia estilos llenos de color y fantasía.

las mejores funciones de #### Dream by WOMBO:

El arte de IA es fácil de generar en dispositivos móviles

Elige un estilo de IA

Comunidad integrada de amantes del arte de la IA

Sueña con los límites de WOMBO:

Sólo disponible como app móvil para dispositivos iOS y Android y en Discord

Mejor para imágenes creativas, futuristas y artísticas que para gráficos profesionales

Precios de Dream by WOMBO:

Descarga gratuita: Compras opcionales dentro de la app, como planes premium, y la opción de imprimir tu arte de IA.

Valoraciones y reseñas de Dream by WOMBO:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Learn about the best **CRMs para diseñadores gráficos !

6. NightCafe

vía NightCafe NightCafe es un generador de arte IA diseñado pensando en los creativos. La herramienta está centrada en la comunidad, con un gran grupo de usuarios habituales y frecuentes retos artísticos. Una función interesante de NightCafe es que puedes acceder a múltiples algoritmos de IA diferentes, por lo que puedes experimentar con DALL-E 2, Stable Diffusion y otros con facilidad en un solo lugar.

Las mejores funciones de NightCafe:

El creador de arte IA te permite seleccionar tu propio estilo artístico (pintura al óleo, pixel art, ilustración, etc.)

Elige entre un intervalo de los algoritmos de arte IA de aprendizaje automático más populares

Los desafíos diarios de arte de IA contribuyen al sentido de comunidad

Limitaciones de NightCafe:

No siempre es fácil acceder a la compatibilidad o al servicio de atención al cliente en comparación con otras herramientas generadoras de arte de IA

Algunos usuarios informan de que los filtros pueden ser demasiado sensibles para generar arte de IA

Precios de NightCafe:

Free: 5 créditos/día más bonos por participar en eventos de la comunidad

5 créditos/día más bonos por participar en eventos de la comunidad IA Principiante : $5.99 por 100 créditos/mes

$5.99 por 100 créditos/mes Aficionado a la IA: 9,99 $ por 200 créditos/mes

9,99 $ por 200 créditos/mes Aficionado a la IA: 19,99 $ por 500 créditos/mes

19,99 $ por 500 créditos/mes Artista IA: 49,99 $ por 1.400 créditos/mes

Los usuarios también pueden comprar paquetes de créditos al margen de las suscripciones, a partir de 7,99 $/100 créditos.

Valoraciones y reseñas de NightCafe:

G2: N/A

N/A Capterra: 4.2/5 (5 opiniones)

7. AutoDraw

vía AutoDraw AutoDraw es uno de los experimentos de IA más creativos de Google. Esta herramienta rápida y fácil de usar te permite convertir tus garabatos en imágenes más impresionantes. A medida que dibujas, la herramienta basada en web Herramienta de IA te sugerirá posibles figuras e imágenes. Así podrás convertir tu garabato básico en una de ellas con un solo clic.

Las mejores funciones de AutoDraw:

Convierte rápidamente un garabato en una imagen con líneas más definidas

Aplicación web extremadamente rápida

Añade texto y color a tus dibujos lineales

Límites de AutoDraw:

Carece de las funciones necesarias para una herramienta de trabajo profesional

No es un verdadero generador de arte IA y sólo crea figuras y dibujos básicos

Precios de AutoDraw:

Gratis

Valoraciones y reseñas de AutoDraw:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Diseños.IA

vía Diseños.ai Designs.ai es una plataforma diseñada para ayudar a los profesionales del marketing y a las agencias a crear grandes gráficos a gran escala. La plataforma de arte generado por IA cuenta con diferentes funciones para facilitar la vida de los profesionales del marketing, como una herramienta de combinación de colores, un creador de logotipos y un creador de vídeos.

las mejores funciones de #### Designs.ai:

Múltiples herramientas gráficas basadas en IA en una plataforma generadora de arte de IA

Funciones de texto a voz y de texto a vídeo de las que carecen otros generadores gráficos de IA

Incorpora Redes sociales de IA herramienta de calendario de vacaciones

Diseños.IA límites:

No hay app, aplicación móvil disponible

Con tantas funciones, el generador de arte puede ser abrumador para algunos usuarios

Precios de Designs.ai:

(versión de) prueba gratuita disponible

Básico: $29/mes

$29/mes **Profesional:$69/mes

Enterprise: Contactar con Designs.ai para precios

Designs.ai valoraciones y comentarios:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. CP Spark Art

vía Chispa de CP CP Spark Art forma parte del conjunto de herramientas compatibles con IA de Creative Fabrica. Este generador de arte IA le ayuda a diseñar imágenes creativas en un intervalo de estilos y relaciones de aspecto a partir de una indicación de texto. Parte del ecosistema de Creative Fabrica, es una gran herramienta generadora de arte para creativos, artistas y diseñadores que ya utilizan la plataforma.

Las mejores funciones de CP Spark Art:

Accesible para principiantes que buscan crear arte generado por IA

El generador de arte está integrado en el ecosistema de Creative Fabrica

El generador de indicaciones ofrece una forma fácil de usar para crear indicaciones detalladas

Límites de CP Spark Art:

Free credits are available, but the creation speed is slow for the art generator

Las imágenes y las indicaciones se comparten automáticamente y sólo se pueden ocultar si se actualiza

Precios de CP Spark Art:

Gratis

Spark: $9/mes

Valoraciones y reseñas de CP Spark Art:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. DreamStudio

A través de DreamStudio DreamStudio es un gran avance en tecnología de Inteligencia Artificial que proporciona una herramienta de generación de imágenes única e innovadora. Gracias a sus avanzados modelos de aprendizaje automático, permite a los usuarios crear imágenes originales e impactantes utilizando descripciones en lenguaje natural o ajustando los parámetros de plantillas preexistentes. Tanto si eres un artista en busca de inspiración como un creador de contenidos en busca de gráficos únicos, DreamStudio es tu recurso.

Las mejores funciones de DreamStudio:

Utiliza GAN (Generative Adversarial Networks) de última generación para crear imágenes de alta calidad a partir de descripciones de texto

Ofrece una amplia variedad de estilos de imagen, desde realistas a abstractos, para satisfacer diversas necesidades creativas

Interfaz fácil de usar que hace que sea sencillo e intuitivo para usuarios sin conocimientos técnicos

Límites de DreamStudio:

Las imágenes generadas por IA, aunque únicas, no siempre satisfacen las expectativas del usuario o sus necesidades específicas

La calidad de las imágenes puede variar y, en ocasiones, es necesario realizar varios intentos para generar la imagen deseada

Precios de DreamStudio:

10 $ por 1.000 créditos (~5.000 imágenes)

Valoraciones y reseñas de DreamStudio:

Cacería de productos : 4.7/5 (20+ opiniones)

: 4.7/5 (20+ opiniones) G2: 4,3/5 (2 opiniones)

¿Buscas algo más que un generador de IA? Echa un vistazo a estas herramientas de IA

En el mundo de la creatividad hay mucho más que generadores de IA. Complementa tus creaciones artísticas de IA con estas otras herramientas creativas respaldadas por IA.

ClickUp

Libere más tiempo y consiga inspiración creativa con ClickUp AI

En ClickUp queremos convertirnos en la app que sustituya a todas las demás. Con la IA en el centro de nuestras vidas, te traemos nuevas y emocionantes funciones impulsadas por IA para ayudarte a trabajar mejor y más rápido.

Piensa en ClickUp AI como tu asistente potenciado por IA. Con nuestra experiencia en productividad, hemos creado una herramienta que puede ayudarle a ahorrar tiempo y cree nuevas ideas, conceptos y contenidos atractivos en un abrir y cerrar de ojos.

ClickUp AI le trae un gran intervalo de nuevas funciones interesantes, incluyendo:

Generación automática elementos de acción de sus documentos y tareas

Resúmenes de notas con un solo clic, resúmenes de diseño , estrategias de comunicación y contenido más extenso

Escritura compatible con IA con indicaciones integradas y personalizadas

Edición y formato sin esfuerzo

Lluvia de ideas para campañas de marketing eventos, etc

ClickUp tiene mucho que ofrecer: estas funciones de escritura con IA y herramientas de pensamiento de diseño son sólo el principio. Tanto si busca una herramienta de colaboración en diseño para tu equipo o simplemente quieres encontrar nuevas ideas rápidamente, hay mucho que explorar con ClickUp AI.

Las mejores funciones de ClickUp AI:

Genere ideas y hágalas realidad en cuestión de minutos

Utilice indicaciones para generar rápidamente contenidos de alta calidad

Edita tu texto para que suene más profesional, directo o atractivo

Limitaciones de ClickUp AI:

ClickUp AI es nuevo, por lo que se espera que crezca y mejore con el tiempo

La función IA no está incluida en el plan Free Forever

Precios de ClickUp AI:

Obtenga una prueba gratuita para probar ClickUp AI en cualquier plan (incluido Free Forever), y añada fácilmente ClickUp AI a cualquier entorno de trabajo de pago por sólo $5 por miembro, al mes.

Free Forever

Ilimitado: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: $12/mes por usuario

$12/mes por usuario Empresa: Póngase en contacto con nosotros para consultar precios

Valoraciones y reseñas de ClickUp:

G2: 4.7/5 (6,900+ opiniones)

4.7/5 (6,900+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3,500+ opiniones)

IA Art Generation: El futuro de los equipos creativos

Aunque te gustaría pasar horas cada semana probando todos los generadores de arte de IA que existen, sabemos que hay otras tareas en tu lista de pendientes. Utilice esta lista de los mejores generadores artísticos de IA para confeccionar una preselección basada en sus funciones imprescindibles y emplear su tiempo de forma más inteligente con la ayuda del aprendizaje automático.

Una vez que haya descubierto lo divertida y gratificante que puede ser la IA, busque más formas de incorporarla a su flujo de trabajo. Con ClickUp AI puede ahorrar aún más horas de tiempo en tareas de productividad, marketing y escritura creativa. Regístrate gratis, gratuito/a para saber más hoy mismo.