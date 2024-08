10 Mejores Alternativas a Spinbot en 2024 (Revisiones & Precios)

¿Confías en Spinbot para la creación de contenidos? No le culpamos, después de todo, a todo el mundo le gustan las cosas gratis, gratuitas/a. Pero no está de más echar un vistazo a algunas alternativas a Spinbot.

Si quieres probar algo diferente, la tecnología actual nos ha regalado un montón de opciones innovadoras. Y la mayoría de ellas utilizan el poder de la inteligencia artificial. Como resultado, la creación de contenidos con IA se ha popularizado rápidamente entre las empresas de hoy en día. 🙌

Así pues, vamos a dar vueltas por un paisaje de posibilidades en el que las palabras alzan el vuelo y las frases cobran vida. Esperamos que disfrutes de nuestra selección de las mejores alternativas a Spinbot que ofrece la tecnología actual.

Cada una de ellas es una estrella por derecho propio, y hemos destacado sus funciones, información sobre precios y reseñas que lo demuestran.

¿Qué debe buscar en una alternativa a Spinbot?

Con cientos de alternativas a Spinbot, elegir la mejor puede llevar mucho tiempo. Pero, como siempre, estamos aquí para hacerte la vida más fácil 🙂

Aquí tienes algunas funciones clave que nos han ayudado a reducir la lista a las 10 mejores alternativas a Spinbot en 2024:

Exactitud: Busca algo con capacidades de procesamiento de lenguaje natural (NLP) y corrector gramatical para garantizar la precisión y la calidad.

Busca algo con capacidades de procesamiento de lenguaje natural (NLP) y corrector gramatical para garantizar la precisión y la calidad. Impulsado por IA: Elige algo impulsado por IA. Herramientas de creación de contenidos de IA son la crème de la crème, y no hay razón para evitar esta poderosa tecnología para contenido nuevo o existente para reescribir artículos o blogs

Elige algo impulsado por IA. Herramientas de creación de contenidos de IA son la crème de la crème, y no hay razón para evitar esta poderosa tecnología para contenido nuevo o existente para reescribir artículos o blogs Compatibilidad: Encuentre una alternativa que se integre con sus herramientas y plataformas existentes para mejorar su flujo de trabajo.

Encuentre una alternativa que se integre con sus herramientas y plataformas existentes para mejorar su flujo de trabajo. Personalización: Elija una alternativa a Spinbot con opciones de personalización para controlar el resultado y crear el tono adecuado para su marca. 🛠️

Elija una alternativa a Spinbot con opciones de personalización para controlar el resultado y crear el tono adecuado para su marca. Calidad del resultado: Desea algo que pueda generar contenido coherente y de alta calidad que se lea de forma natural y conserve su significado.

Desea algo que pueda generar contenido coherente y de alta calidad que se lea de forma natural y conserve su significado. Reputación: Recuerda investigar la reputación y los comentarios de las nuevas herramientas de trabajo para asegurarte de que sabes en qué te estás metiendo.

Recuerda investigar la reputación y los comentarios de las nuevas herramientas de trabajo para asegurarte de que sabes en qué te estás metiendo. Soporte: Querrás una alternativa con soporte al cliente fiable y actualizaciones periódicas para que todo funcione sin problemas.

Querrás una alternativa con soporte al cliente fiable y actualizaciones periódicas para que todo funcione sin problemas. Facilidad de uso: Una interfaz fácil de usar, controles intuitivos y tutoriales detallados son imprescindibles para mantener tu productividad a pleno rendimiento.

Una interfaz fácil de usar, controles intuitivos y tutoriales detallados son imprescindibles para mantener tu productividad a pleno rendimiento. Coste eficiente: Aunque la versión gratuita de una herramienta de inteligencia artificial siempre es una ventaja, no tengas miedo de echar un vistazo a algunas de las alternativas asequibles de Spinbot en esta lista

Las 10 mejores alternativas a Spinbot para usar en 2024

Prepárate para entrar en el deslumbrante mundo de los generadores de contenido de IA y los spinners de redacción de artículos. Así que, sin más preámbulos, presentamos con orgullo esta alineación repleta de estrellas de las mejores alternativas a Spinbot en 2024.

Utilice ClickUp AI para escribir más rápido y pulir sus textos, respuestas de correo electrónico y mucho más

No es de extrañar que ClickUp haya encabezado nuestra Lista. Y con varios premios en nuestro haber, nos enorgullece decir que no es (sólo) porque seamos parciales. Por ejemplo, ClickUp ha sido elegido número 1 en Software de gestión de proyectos en 2024 en G2 ¡!

Ah, ¿y hemos mencionado que acabamos de estrenar una IA única en su género?

ClickUp es la alternativa definitiva a Spinbot porque no sólo es un herramienta de reescritura de artículos ¡! En su lugar, el Asistente de escritura ClickUp AI utiliza cientos de indicaciones de IA elaboradas a mano y respaldadas por investigaciones para generar artículos, correos electrónicos, resúmenes, planes de acción y mucho más.

En lugar de hilar artículos y esperar un contenido único, ClickUp herramienta de redacción genera nuevos contenidos desde cero utilizando tecnología basada en IA. ¡Es como tener un escritor de contenido de bolsillo listo para ayudarte a crear contenido original en segundos! 🤩

Los algoritmos de ClickUp están diseñados para crear contenidos de calidad que pasarán la prueba de comprobadores de plagio como Copyscape para ayudar a prevenir problemas de SEO. Al fin y al cabo, los motores de búsqueda prefieren la unicidad y pueden penalizar el contenido hilado en consecuencia, incluso con los mejores títulos de artículos y SEO de su lado.

Además de la generación de contenidos, ClickUp ofrece acceso a un montón de otras valiosas funciones que harán las delicias de los jefes de proyecto y de equipo En calendarios de marketing a la gestión del flujo de trabajo, ClickUp lo hace todo. Y nuestras amplias integraciones le ayudan a reunir todo su trabajo en un panel fácil de usar para que no se le escape nada.

Merece la pena probar ClickUp si desea algo más que reformular, cambiar la redacción y obtener un texto legible. Y si no le gusta, le devolvemos el dinero en 30 días. En resumen, ¡no tiene nada que perder!

Las mejores funciones de ClickUp

La barra de herramientas ClickUp AI facilita la mejora de la escritura con un solo clic 🌻

Es la primera basada en rolesHerramienta de IA totalmente optimizada para la gestión de proyectos

Se integra con más de 1.000 herramientas, incluyendo WordPress, Slack, Asana, HubSpot, Google Drive, Figma, YouTube, Zoom y Zendesk

ClickUp AI puede reconocer diferentes idiomas y generar contenido en el mismo idioma - además, la plataforma inglesa ClickUp está siendo traducida activamente a múltiples idiomas, con una versión en español ya disponible

Excelente funcionalidad con más de 100Herramientas de redacción de IA* Permite a tu equipo elegir entre la versión para Mac, la versión para Windows, la app y la extensión para Chrome

Planes Premium accesibles a partir de sólo 5 $/mes

El plan Free Forever incluye la mayoría de las funciones de ClickUp

Obtenga acceso a cientos de otras funciones, incluyendo Docs,plantillas para redes sociales,plantillas de planes de proyectos, Pizarras, Chat, control de tiempo nativo, soporte 24/7 y más de 15 vistas personalizadas para la gestión de proyectos 👀

Limitaciones de ClickUp

Algunos usuarios pueden enfrentarse a una curva de aprendizaje (fácil de resolver condemos gratuitas/a y formación)

ClickUp AI no está incluido en la versión de) prueba gratuita/a (pero próximamente se ofrecerá un acceso de prueba gratuito/a limitado)

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Unlimited: 7 $/mes por usuario

7 $/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 6.000 opiniones)

4,7/5 (más de 6.000 opiniones) Captura: 4,7/5 (más de 3.000 opiniones)

2. Hipotenusa IA

vía Hipotenusa IA Hypotenuse IA es un generador de contenidos diseñado para agilizar tu flujo de trabajo. Su objetivo son las redes sociales, las descripciones de productos, las páginas de aterrizaje de comercio electrónico y los proyectos de redacción, pero también es útil para blogueros y cualquier persona que necesite acceder a contenidos legibles.

Además de redactar artículos, Hypotenuse IA puede convertir tus palabras clave en impresionantes imágenes para dar cuerpo a tu contenido y mantener a tu audiencia interesada. También cuenta con un resumidor que te permite pegar trozos de texto (con un número limitado de palabras) en la herramienta de redacción y obtener resúmenes breves y concisos.

En

Hipotenusa IA mejores funciones

Especializada en casos de uso de comercio electrónico: genera contenido en grandes cantidades para dar cuerpo a su tienda

Produce esquemas de artículos basados en frases sueltas para facilitar el trabajo de los redactores de contenidos

Utiliza una API sencilla o importa datos de Shopify para enviar información de productos y recuperar descripciones de productos 📚

Siete días de (versión de) prueba gratuita disponible

Hipotenusa IA límites

Los planes de precios premium pueden ser demasiado caros para algunos usuarios

Algunas reseñas informan de contenidos ilegibles que requieren una reescritura completa con otros programasherramientas de redacción Hipotenusa Precios de la IA

Inicio: $24/mes por usuario

$24/mes por usuario Crecimiento: 49 $/mes por usuario

49 $/mes por usuario Enterprise: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de la IA Hipotenusa

G2: 4.4/5 (<5 opiniones)

4.4/5 (<5 opiniones) Capterra: 5/5 (1 opinión)

3. Spin Rewriter

vía Reescritura Spin Spin Rewriter es una herramienta de hilado de artículos de gran volumen con IA de parafraseo de texto que funciona como un tesauro integrado. Esta app, basada en web, tiene una sólida herramienta de parafraseo para convertir un artículo pegado en cientos de artículos hilados.

Esta herramienta de hilado de artículos utiliza la innovadora tecnología de hilado semántico de lenguaje natural emulado (ENL) para comprender el contenido de su entrada. Extrae el significado de cada palabra pegada y utiliza sinónimos para crear contenido legible por humanos con el clic de un botón. ✨

Spin Rewriter mejores funciones

Genera rápidamente hasta 1.000 variaciones de un mismo artículo pegado

Añade imágenes libres de copyright a cada artículo con sólo pulsar un botón

Soporta los cinco formatos de spintax más populares y proporciona un corrector gramatical

Detallados tutoriales en vídeo

Integración con grandesHerramientas SEO de IA* La tecnología basada en la nube funciona en todos los dispositivos y plataformas

Limitaciones de Spin Rewriter:

No hay versión gratuita, pero hay una prueba gratuita de cinco días

Revisiones de clientes limitadas por el momento

Precios de Spin Rewriter

Mensual: $47/mes por usuario

$47/mes por usuario Anual: $197/año por usuario

$197/año por usuario De por vida: $497 pago único

Spin Rewriter valoraciones y comentarios

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. WordAi

vía WordAi WordAi es un hilador de artículos basado en IA diseñado para reescribir frases y párrafos en nuevo contenido. La IA de este programa diferencia entre palabras y cómo interactúan con otras para garantizar que cada sinónimo utilizado tenga sentido en una frase determinada.

WordAi le ayuda a crear artículos comparables a lo que un escritor de contenido humano puede producir reescribiendo completamente cada oración. También puede reescribir contenido de IA generado por programas como ChatGPT para un tono más humano.

Las mejores funciones de WordAi

Optimizado para equipos de ventas y empresas de comercio electrónico

Utiliza análisis predictivo avanzado para producir artículos de alta calidad generados por IA

La función de revisión gramatical le permite escanear el contenido existente en busca de tono y errores antes de publicar el contenido

Las opciones de IA le permiten dividir frases, mejorar la calidad y describir ideas de forma diferente según sea necesario

Versión de) prueba gratuita/a de tres días para un creador de artículos

Límites de WordAi

No hay versión gratuita, pero hay una prueba gratuita de tres días

Algunos comentarios informan de problemas de plagio con la herramienta de parafraseo y penalizaciones por contenido duplicado en las búsquedas

Precios de WordAi

Mensual: $57/mes por usuario

$57/mes por usuario Anual: $ 27/mes por usuario

$ 27/mes por usuario Enterprise: Contactar para precios

WordAi valoraciones y comentarios

G2: 3.9/5 (15+ opiniones)

3.9/5 (15+ opiniones) Capterra: 4.1/5 (10+ opiniones)

5. Writesonic

vía WritesonicEscritura electrónica es una plataforma de IA para la redacción de contenidos y la generación de imágenes. Cuenta con herramientas que simplifican los procesos de planificación, redacción, edición y publicación de entradas de blog optimizadas para SEO, anuncios, actualizaciones de redes sociales, descripciones de productos de comercio electrónico y correos electrónicos de marketing.

Esta herramienta de creación de artículos está pensada para inspirar al escritor con talento que todos llevamos dentro, ofreciéndole una mano amiga para crear y reescribir contenidos de alta calidad con sólo pulsar un botón. Además, funciona como una extensión de ChatGPT y está entrenada en amplios conjuntos de datos GPT.

Writesonic mejores funciones

Genera recomendaciones de ideas y contenido con el Asistente de Escritura IA de Writesonic

Encuentra citas creíbles para que tus artículos sean más útiles para los lectores y se posicionen mejor en las búsquedas

Software del Asistente de Redacción IA funciona en cualquier dispositivo en el que usted y los miembros de su equipo confíen

La función de editor de estilo y herramienta de paráfrasis ayuda a que el contenido hilado suene más natural y apropiado para su marca

UtiliceIA para generar biografías profesionales y leyendas para redes sociales

Límites de escritura

No hay plan gratuito, pero hay una versión de prueba gratuita de 10.000 palabras

Algunas opiniones informan de gastos adicionales en créditos debido al límite mensual de palabras

Precios de Writesonic

Pro: Comienza en $12.76/mes por usuario

Comienza en $12.76/mes por usuario Enterprise: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Writesonic

G2: 4,7/5 (más de 1.500 opiniones)

4,7/5 (más de 1.500 opiniones) Capterra: 4.8/5 (1,500+ opiniones)

6. QuillBot

vía QuillBot QuillBot es una plataforma de IA que proporciona un conjunto de herramientas diseñadas para automatizar los aspectos mecánicos de la escritura. Su función principal es hilar artículos, pero también puede servir como "co-escritor" para ampliar la información generada por el usuario.

Esta herramienta de parafraseo basada en la web cuenta con una serie de funciones que ayudan a generar contenidos para blogs, correos electrónicos de marketing y mucho más. Además, es una de las únicas herramientas de esta lista (aparte de ClickUp) con un plan gratuito 🙌

Las mejores funciones de QuillBot

Las herramientas de escritura le permiten parafrasear, girar, resumir, traducir, comprobar si hay plagio y ampliar su escritura original

Las herramientas gramaticales incluyen un corrector gramatical, un corrector de pruebas, un corrector ortográfico, un corrector de puntuación y un corrector de redacciones

Las herramientas de citación pueden generar citas APA y MLA para que su contenido sea más creíble

Plan Free disponible para la herramienta de paráfrasis

Límites de QuillBot

Algunos usuarios informan de problemas con el acceso limitado a las funciones del plan gratuito/a

Requiere cambiar de ventana y ocasionalmente produce problemas técnicos

Precios de QuillBot

Gratuito

Premium: 19,95 $/mes por usuario

19,95 $/mes por usuario Equipo: Precios personalizados disponibles

Valoraciones y reseñas de QuillBot

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (100+ opiniones)

Prueba estos QuillBot alternativas !

7. Copia.IA

vía Copia.IACopy.ai es un reformulador de párrafos y generador de contenidos basado en IA diseñado para ayudar a equipos, blogueros y gestores de redes sociales a generar textos más rápidamente. También está pensado para establecer un liderazgo de pensamiento y generar confianza con los clientes, mejorando la eficacia de su empresa.

Con el plan Pro, puede personalizar esta herramienta de escritura IA para generar contenido legible similar al humano adaptado a sus necesidades. Esta es una de las mejores alternativas a Spinbot porque te ayuda tanto si estás creando descripciones de productos como resumiendo tus estrategia de gestión de marca para los accionistas.

Copy.ai mejores funciones

Genera pies de foto de Instagram, correos electrónicos de marketing y párrafos con el clic de un botón

Crea contenido en 29 idiomas diferentes

Accede a más de 90 herramientas de redacción, incluido un generador de cartas de renuncia, un generador de títulos SEO, un hilandero de párrafos, un reescribidor de artículos y una herramienta de parafraseo

Inspire su contenido único con ideas y esquemas generados por IA

Encuentre citas para que su contenido sea más creíble tanto para los usuarios como para los motores de búsqueda

Plan Free disponible

Limitaciones de Copy.ai

El plan Pro te limita a cinco usuarios - tendrás que actualizar al plan Enterprise para usuarios adicionales

El plan Free no tiene acceso a las nuevas funciones de reescritura de artículos ni a diferentes idiomas

Algunos usuarios informan de contenidos inexactos y gramaticalmente incorrectos

Precios de Copy.ai

Gratuito

Profesional: $36/mes

$36/mes Enterprise: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Copy.ai

G2: 4.8/5 (150+ opiniones)

4.8/5 (150+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (50+ opiniones)

8. Chimp Rewriter

vía Reescritor Chimp Chimp Rewriter es un software de reescritura de artículos basado en IA que utiliza PNL para crear contenido rápidamente. El software también le permite buscar artículos para reescribir utilizando sus algoritmos de IA para que pueda aprovechar las imágenes y vídeos existentes para su contenido.

El software de IA es una de las mejores alternativas de Spinbot programado para reconocer el lenguaje, la sintaxis y la prosa para reproducir artículos. Todo ello en un esfuerzo por pendientes con el significado original intacto, mientras que el uso de nuevas palabras y la estructura del lenguaje. Y lo hace todo con sólo pulsar un botón, hilando artículos en cuestión de segundos.

Chimp Rewriter mejores funciones

Integración con ChatGPT API para una experiencia IA sin fisuras

Integración con grandesaplicaciones de creación de contenidos* Gira artículos e integra imágenes y vídeos existentes para una experiencia de contenido completada

Funciona con herramientas SEO como WP Robot, RankWyz, Ultimate Demon y SEO Content Machine para ayudar a que su contenido se posicione mejor en los motores de búsqueda

Limitaciones de Chimp Rewriter

Revisiones y comentarios de clientes disponibles limitados

No tiene plan gratuito, pero hay una versión de prueba gratuita/a de 14 días

Precios de Chimp Rewriter

Mensual: $15/mes por usuario

$15/mes por usuario Anual: $99/año por usuario

Valoraciones y reseñas de Chimp Rewriter

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Artículo Forja

vía Forja de artículos Article Forge es un programa de escritura por IA diseñado para generar contenido de alta calidad en menos de un minuto. La herramienta está entrenada con los mismos modelos de aprendizaje profundo que utiliza Google.

Esta plataforma de IA también puede hilar artículos y optimizar su contenido para SEO para ayudarle a posicionarse mejor en los motores de búsqueda y generar más tráfico a su sitio web. Por lo tanto, si necesita correos electrónicos de marketing, contenido de blog o páginas de destino, todo se genera en función de las directrices de SEO.

Article Forge mejores funciones

Genera contenido basado en palabras clave

Optimizado para empresas de comercio electrónico y equipos de ventas

Cada artículo es generado por IA desde cero para reducir la incidencia de contenido duplicado y plagiado

SEO AutoPilot crea blogs Web 2.0 con backlinks valiosos

Parafrasea contenido SEO existente con la integración WordAi

Cinco días gratis, gratuito/a de prueba

Limitaciones de Article Forge

Requiere un aumento de precio para los límites de recuento de palabras mensuales más altos

La longitud de salida está limitada a 1.500 palabras, lo que impide a algunos usuarios generar los artículos y entradas de blog que necesitan

Algunos usuarios informan de problemas gramaticales, de plagio y de errores técnicos

Precios de Article Forge

Estándar: $13/mes por usuario por 25,000 palabras

$13/mes por usuario por 25,000 palabras Business: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Article Forge

G2: 4.1/5 (más de 40 opiniones)

4.1/5 (más de 40 opiniones) Capterra: 4/5 (<10 opiniones)

10. GrowthBar

vía GrowthBar GrowthBar es una herramienta de redacción orientada al SEO que utiliza IA generativa y PNL para escribir entradas de blog optimizadas sobre casi cualquier tema. Además, el software ofrece recomendaciones SEO para el recuento de palabras, enlaces internos y palabras clave de indexación semántica latente para ayudar a que su contenido se mantenga visible en los motores de búsqueda.

Puede utilizar esta práctica IA para generar correos electrónicos de ventas, boletines, comunicados de prensa, descripciones de productos, entradas de blog y actualizaciones sociales. Y si trabajas en equipo, puedes invitar a un grupo de miembros a que se unan a ti en GrowthBar para realizar esfuerzos conjuntos

Las mejores funciones de GrowthBar

Las herramientas de colaboración te permiten invitar a tu equipo a crear contenido generado por SEO fácilmente

El creador de borradores IA de GrowthBar pasa del esquema a la entrada de blog en menos de dos minutos

Utiliza 7.000 millones de sugerencias de palabras clave para inspirar contenidos mejores y más creativos

Utiliza múltiplesFunciones de IA para generar descripciones de productoscomunicados de prensa y correos electrónicos de marketing

Generador de IA personalizado para escribir con la voz de su marca

Cinco días de (versión de) prueba gratis/a

Límites de GrowthBar

Los precios premium pueden ser demasiado elevados para pequeñas empresas y equipos grandes

Algunos usuarios informan de problemas con la gramática y la estructura de las frases

Los estrictos límites de usuarios pueden ser demasiado restrictivos para equipos medianos y grandes

Precios de GrowthBar

Estándar: 79 $/mes (límite de dos usuarios)

79 $/mes (límite de dos usuarios) **Profesional:139 $/mes (límite de cinco usuarios)

Agencia: $249/mes (límite de 10 usuarios)

$249/mes (límite de 10 usuarios) Equipo: Contacto para demostración y precios

Valoraciones y reseñas de GrowthBar

G2: 4.8/5 (30+ opiniones)

4.8/5 (30+ opiniones) Capterra: 5/5 (<10 opiniones)

¿Listo para revolucionar tu escritura?

¿A qué estás esperando? Estas alternativas a Spinbot basadas en IA pueden llevar tu contenido al siguiente nivel. Tanto si buscas contenido generado por IA desde cero como una forma más rápida de hilar artículos existentes, estas herramientas revolucionarán tu trabajo y te dejarán más tiempo libre para las cosas que importan. (¿Alguien quiere una hora feliz?)

Te recomendamos que empieces por ClickUp, que hace mucho más que generar contenidos. Optimizarás tu flujo de trabajo, planificarás tus proyectos y cumplirás tus plazos de entrega en un abrir y cerrar de ojos 🙂

Créenos, no has vivido hasta que has centralizado tu trabajo en todas las aplicaciones en un espacio de trabajo intuitivo y colaborativo. Descarga hoy mismo la app, aplicación ClickUp .