¿La IA sustituirá a los abogados o solo transformará su trabajo?

Las predicciones sobre la desaparición de las carreras jurídicas a causa de la IA chocan con una realidad más lenta sobre el terreno.

Goldman Sachs dio una advertencia en 2023 que la IA generativa podría exponer 300 millones de puestos de trabajo a la automatización, pero a finales de 2024, el 78 % de los bufetes de abogados de EE. UU. aún no utilizaban ninguna herramienta de IA.

Esta adopción cautelosa refleja el instinto conservador del sector jurídico, pero la tendencia está cambiando rápidamente. La IA automatiza tareas, no profesiones enteras.

Aunque el trabajo rutinario desaparece, surgen nuevos rols de mayor valor para los abogados que se adaptan. El verdadero riesgo no es la sustitución, sino la obsolescencia para aquellos que ignoran el cambio.

Puntos clave

La IA automatiza las tareas jurídicas, pero no las carreras jurídicas completas.

Los rols de entrada cambian a medida que la IA se encarga del trabajo repetitivo.

Los bufetes de abogados que adoptan la IA ganan velocidad y la confianza del cliente.

El intento correcto depende del criterio humano combinado con el dominio de la /IA.

¿La IA realmente reemplazará a los abogados?

La IA no sustituirá a los abogados en su totalidad, pero sí sustituirá tareas específicas y transformará la forma en que el trabajo jurídico esté terminado, ya que la tecnología destaca en el procesamiento de la información, mientras que el juicio humano sigue siendo insustituible.

Estudios recientes estiman que aproximadamente el 44 % del trabajo jurídico podría ser objeto de automatización con la IA actual, y que casi el 74 % de las horas facturables que los abogados dedican a la revisión de documentos, el análisis de datos y la redacción de documentos estándar podrían ser gestionadas por máquinas.

Las responsabilidades de nivel junior, como la investigación jurídica, la redacción de borradores y el análisis de contratos, ya se están trasladando a la IA en las empresas que la han adoptado tempranamente, mientras que los rol de nivel senior que exigen planificación estratégica, negociación, defensa en los tribunales y razonamiento ético siguen estando en gran medida a salvo.

Sin embargo, la IA introduce nuevos riesgos, como alucinaciones y lagunas en la rendición de cuentas, como se ilustra en el caso de dos abogados que fueron sancionados por presentar un informe de ChatGPT en el que se citaban casos inexistentes.

El consenso emergente es claro: la IA no eliminará a los abogados, pero los abogados que utilicen la IA sustituirán a los que no lo hagan.

La profesión está aprendiendo a ver la IA como un poderoso asistente en lugar de una amenaza existencial, y los bufetes que adoptan estas herramientas elaboran informes de una tramitación más rápida de los casos, menores costes y más tiempo para el asesoramiento de alto valor a los clientes.

Esta automatización selectiva está transformando los rols de entrada, al tiempo que aumenta la demanda de habilidades exclusivamente humanas, como la creatividad, la empatía y el criterio.

Impacto en el mundo real: lo que ya está automatizado

La IA reduce ahora el tiempo de revisión de documentos en aproximadamente un 70 %, lo que libera a los abogados de horas de escaneo manual y les permite centrarse en el análisis estratégico.

Esta ganancia en eficiencia no es hipotética. En febrero de 2023, el bufete internacional Allen & Overy se asoció con Harvey, una startup de IA, para implementar un chatbot basado en GPT entre sus más de 3500 abogados.

El bufete elaboró informes de que los abogados ahorraban un par de horas a la semana en tareas rutinarias de redacción e investigación, y los directivos dieron una advertencia de que no adoptar la /IA generativa pronto se convertiría en una grave desventaja competitiva.

Una firma incluso implementó un sistema de respuesta a reclamaciones basado en IA que redujo el tiempo necesario para redactar una respuesta a un litigio de 16 horas a unos tres o cuatro minutos, lo que supone una reducción del 96 % y libera a los asociados junior para que puedan dedicarse a trabajo de mayor nivel.

El efecto dominó va más allá del ahorro de tiempo. Los departamentos jurídicos de las empresas esperan ahora depender menos de los bufetes externos gracias a la adopción de la IA, y el 42 % de los clientes jurídicos prefieren los bufetes que utilizan IA, frente a solo el 31 % que prefiere los que no la utilizan.

Esta presión impulsada por los clientes está acelerando la automatización, lo que empuja a las empresas a integrar la IA o arriesgarse a perder empresa frente a competidores más tecnológicos.

Tendencias emergentes de la IA que figuran la profesión de abogado

Cuatro tendencias redefinirán el campo jurídico en los próximos cinco años, transformando la forma en que los abogados hacen trabajo, facturan y compiten.

La IA se generaliza en la práctica jurídica

Si se mantienen las tasas de adopción actuales, las herramientas de IA pronto serán tan omnipresentes como el correo electrónico en los bufetes de abogados.

El 80 % de los abogados cree que la IA tendrá un impacto elevado o transformador en el trabajo jurídico en un plazo de cinco años, y casi la mitad afirma que la IA está en seguimiento de convertirse en algo habitual en 2026.

De hecho, el 45 % de los bufetes de abogados encuestados planifica convertir la IA generativa en un elemento central de su flujo de trabajo durante el próximo año, lo que indica que 2024 y 2025 marcarán un punto de inflexión en el que la IA pasará de ser un proyecto a integrarse en el uso habitual de los bufetes.

Los días en que los abogados realizaban un trabajo administrativo rutinario de extensión sin la ayuda de la IA están número.

2. Reestructuración de los rols de los abogados junior

A medida que la IA se hace cargo del trabajo rutinario, el rol de los abogados de entrada está destinado a cambiar radicalmente.

Los analistas de Deloitte predicen una transformación rápida y estructural, en lugar de gradual, con un potencial de automatización del 50 % de las tareas de nivel junior para 2030 en campos administrativos como el derecho.

En consecuencia, el énfasis para los nuevos abogados se desplazará hacia tareas que la IA no puede realizar fácilmente. Las encuestas muestran que el 85 % de los profesionales espera que el auge de la IA obligue a los abogados a desarrollar nuevas habilidades y asumir nuevos rols, en lugar de simplemente perder sus puestos de trabajo.

Los futuros abogados junior podrían dedicar menos tiempo a las tareas tediosas relacionadas con los documentos y más a supervisar los resultados de la IA, interactuar con los clientes y perfeccionar su criterio, lo que esencialmente les permitiría ascender más rápidamente en la cadena de valor del valor.

3. Nuevos estándares de eficiencia y modelos de facturación

La capacidad de la IA para la automatización del trabajo ejercerá presión sobre el modelo de negocio tradicional basado en las horas facturables en el ámbito jurídico.

Como señala un informe, casi tres cuartas partes de las tareas facturables por hora de un bufete de abogados están potencialmente expuestas a la automatización mediante IA.

Esto significa que tareas que antes llevaban muchas horas ahora se pueden realizar en minutos, y los clientes ya están rechazando pagar tarifas por hora por trabajos que la IA puede acelerar. Las empresas de progreso están respondiendo explorando tarifas fijas o precios basados en el valor para los trabajos asistidos por IA.

Es de esperar que los acuerdos de honorarios alternativos se vuelvan más comunes, ya que la eficiencia de la IA hace que las horas facturables sean menos lucrativas o justificables.

4. La brecha de la IA entre las empresas

Es probable que se acentúe la brecha competitiva entre los bufetes de abogados que utilizan la tecnología y los que se quedan atrás.

La mayoría de los profesionales del derecho, más del 60 %, coinciden en que el uso eficaz de la IA generativa marcará la diferencia entre los bufetes exitosos y los que no lo son en los próximos cinco años.

Los primeros en adoptarla ya están promocionando sus capacidades de IA y demostrando a los clientes que pueden ofrecer resultados más rápidamente. Por otro lado, los bufetes que tardan en adoptar la IA corren el riesgo de dañar su reputación y perder empresas.

Los departamentos jurídicos de las empresas han notado que muchos bufetes externos siguen mostrándose reacios o incapaces de utilizar eficazmente las nuevas tecnologías, y casi dos tercios de los abogados internos afirman que aún no han visto ningún ahorro de tiempo o costes gracias al uso de la IA por parte de sus asesores externos.

Para 2025 y más allá, es posible que veamos una bifurcación en el mercado jurídico, en la que los bufetes que dominan la IA impulsada por la tecnología superen en crecimiento a los bufetes tradicionales.

Habilidades que hay que desarrollar (y abandonar)

La tecnología por sí sola no es una ventaja competitiva. Los abogados que prosperarán profundizarán en sus habilidades fundamentales, adquirirán habilidades complementarias y dejarán de lado las tareas que ahora las máquinas realizan más rápido.

Habilidades básicas

Estas habilidades fundamentales sobreviven a la automatización porque exigen el juicio humano y la delicadeza interpersonal.

Análisis jurídico estratégico

Gestión de las relaciones con los clientes

Defensa en los tribunales y argumento oral

Razonamiento ético y responsabilidad profesional

Negociaciones y acuerdos complejos

Estas habilidades alimentan la siguiente categoría al proporcionar el contexto y la creatividad que potencian las capacidades adyacentes.

Habilidades adyacentes

Capacidades complementarias que multiplican el valor fundamental y permiten a los abogados colaborar eficazmente con los sistemas de IA.

Ingeniería rápida para herramientas de IA jurídicas

Conocimientos sobre datos e interpretación estadística

Gestión de proyectos multifuncionales

Evaluación de proveedores de tecnología jurídica

Fundamentos de la ciberseguridad y la privacidad de los datos

Estas habilidades adyacentes apuntan a hábitos que vale la pena abandonar, a medida que la profesión se aleja de las tareas manuales.

Habilidades en declive

Las tareas que ahora la IA realiza de forma más eficiente liberan a los abogados para que puedan dedicarse a trabajos de mayor valor.

Verificación manual de citas y formato Bluebook

Revisión de grandes volúmenes de documentos para la presentación de pruebas

Redacción rutinaria de contratos sin personalizados

Investigación jurídica repetitiva sobre cuestiones ya resueltas

Revisión línea por línea de formularios estándar.

Las habilidades básicas y adyacentes preparan al lector para el futuro, ya que se centran en el juicio humano irremplazable y la fluidez tecnológica. El desarrollo conjunto de ambas categorías prepara a los abogados para una práctica aumentada por la IA, en la que las máquinas se encargan del trabajo repetitivo y los humanos impulsan los resultados estratégicos.

Perspectivas profesionales: ¿sigue siendo una buena opción ser abogado?

La demanda de servicios jurídicos sigue siendo fuerte a pesar de las preocupaciones sobre la automatización.

La encuesta tecnológica de 2024 de la American Bar Association reveló que la adopción de la IA en la profesión jurídica casi se triplicó con respecto al año anterior, pero los graduados en Derecho siguen disfrutando de niveles de empleo récord, lo que sugiere que la IA está aumentando los puestos de trabajo en el ámbito jurídico en lugar de eliminarlos.

Tres fuerzas mantienen a los seres humanos como elementos esenciales en el ámbito jurídico:

Complejidad normativa que requiere una interpretación matizada.

Relaciones con los clientes que exigen confianza y empatía.

Defensa en los tribunales basada en la persuasión y la adaptación en tiempo real.

Los intervalos de salarios de los asociados junior en los grandes bufetes siguen rondando los 200 000 dólares anuales, y la velocidad de la promoción a rolos senior no se ha ralentizado, lo que indica que los bufetes valoran el talento humano incluso cuando utilizan la IA para mejorar la eficiencia.

Las tres especialidades principales en las que los ingresos se mantienen estables o aumentan son el derecho de propiedad intelectual, la ciberseguridad y la privacidad de los datos, y los litigios complejos, y son áreas que combinan los conocimientos técnicos con el juicio estratégico.

Estos números demuestran que la carrera jurídica sigue siendo viable para quienes se adaptan, y que la profesión está evolucionando en lugar de desaparecer.

Lo que viene: prepararse para un futuro impulsado por la IA

El punto de inflexión ya está aquí. Casi el 45 % de los bufetes de abogados tienen plan de convertir la IA generativa en un elemento central de su flujo de trabajo durante el próximo año, y esperar para actuar significa quedarse atrás con respecto a los competidores que ya están obteniendo ganancias en eficiencia y ganándose la confianza del cliente.

Ahora es el momento de actuar. Aquí tiene un plan práctico para empezar este trimestre.

Hoja de ruta de acción

Audite sus flujos de trabajo actuales para identificar cinco horas a la semana en tareas automatizables, como la verificación de citas o los borradores de correo electrónico. Pruebe una herramienta de IA específica para el ámbito jurídico, como CoCounsel o Lexis+ AI, en un asunto de poca importancia para conocer sus puntos fuertes y sus límites. Asista a un curso CLE sobre ética de la IA e ingeniería de indicaciones para adquirir fluidez y satisfacer los nuevos estándares de competencia. Programe sesiones mensuales de desarrollo de habilidades en IA con su equipo para compartir consejos, resolver errores y realizar un seguimiento del ahorro de tiempo. Revise el modelo de facturación de su bufete para explorar la posibilidad de aplicar tarifas fijas o precios basados en el valor para el trabajo asistido por IA que ofrece resultados más rápidos.

Las empresas que actúen ahora figuran las expectativas del cliente y captan cuota de mercado, mientras que las que se demoren corren el riesgo de quedar obsoletas en una profesión en la que la eficiencia y la adaptabilidad definen el intento correcto.

Preguntas frecuentes

¿Todavía se pregunta cómo cambiará la IA su práctica? Estas preguntas abordan las inquietudes más comunes que la narrativa principal no resolvió por completo.

La IA se encargará de la mayor parte de la investigación jurídica rutinaria, como la búsqueda de jurisprudencia y la consulta de leyes, pero las investigaciones complejas que requieren sintetizar múltiples jurisdicciones o anticipar argumentos novedosos seguirán exigiendo la supervisión humana. Los abogados que dominen las herramientas de investigación de IA completarán los proyectos más rápidamente y se centrarán en la interpretación en lugar de en el escaneo manual.

La IA puede generar borradores de informes y memorandos, pero el producto final debe ser revisado y sometido a edición por un abogado colegiado para garantizar su precisión, evitar errores y cumplir con los estándares éticos. Los tribunales han sancionado a abogados que presentaron informes generados por IA que contenían citas falsas, por lo que la verificación humana sigue siendo obligatoria.

Las facultades de derecho están empezando a incorporar conocimientos sobre IA en sus planes de estudios, incluyendo cursos sobre ingeniería de prompts, ética de la tecnología jurídica y supervisión de sistemas automatizados. Los colegios de abogados también están actualizando los estándares de competencia para exigir a los abogados que comprendan los beneficios y riesgos de las herramientas de IA utilizadas en la práctica.

Los asistentes jurídicos y los auxiliares legales son los que corren mayor riesgo de perder su trabajo, ya que la IA automatiza la revisión de documentos, la comprobación de citas y la introducción de datos. Sin embargo, aquellos que mejoren sus habilidades para desempeñar rolos de supervisión de la IA, gestión de proyectos o relaciones con los clientes seguirán siendo valiosos, y están surgiendo nuevas posiciones, como el de enlace de IA o especialista en tecnología jurídica, para gestionar estos sistemas.