El pasado agosto, una veterana gestora patrimonial de Chicago abrió su bandeja de entrada y encontró un memorándum en el que se anunciaba el nuevo asistente GPT-4 de la empresa.

En tres semanas, la herramienta redactaba resúmenes de clientes más rápido de lo que ella podía escribirlos, y en octubre su carga de trabajo se había desplazado por completo a la gestión de relaciones.

Esta historia no es única. En todo Estados Unidos, el 91 % de los gestores de inversiones utilizan o planan utilizar la IA en sus investigaciones y estrategias, y más de cuatro quintas partes de los asesores trabajan en empresas con políticas formales de IA generativa.

La cuestión no es si la IA llegará al asesoramiento financiero, porque ya lo ha hecho. La verdadera pregunta es qué pasará después.

Puntos clave

La IA automatiza las tareas administrativas, pero no puede sustituir la empatía ni el juicio complejo.

Los modelos de asesoramiento híbridos utilizan la IA para crecer sin perder la personalización.

Las herramientas generativas impulsan la productividad, no la pérdida de puestos de trabajo, para los asesores sénior.

Los asesores deben mejorar sus habilidades o correr el riesgo de quedarse atrás frente a competidores con conocimientos tecnológicos.

¿La IA realmente reemplazará a los profesionales del asesoramiento financiero?

La respuesta corta: en su mayoría no, pero la presión es real. Si bien los robo-asesores y las herramientas de IA generativa están remodelando los flujos de trabajo, los asesores humanos conservan una ventaja decisiva en cuanto a confianza, personalización y planificación compleja.

Aun así, los números revelan una presión real por la automatización que merece la pena examinar.

Por qué la automatización podría tomar el control

Varios números concretos sugieren que la presión de la automatización es real:

Ventaja en cuanto a costes: los robo-asesores cobran entre un 0,25 % y un 0,5 % anual, frente al 1 %-2 % de los asesores humanos.

Aumento de la velocidad: el 84 % de los gestores patrimoniales esperan que la IA mejore la eficiencia operativa.

Crecimiento del mercado: se prevé que los activos de los robo-asesores estadounidenses alcancen los 2,19 billones de dólares en 2027.

Automatización de tareas: la IA ahora redacta notas de reuniones, realiza análisis de datos y crea contenido de marketing.

Por qué la automatización podría no imponerse

Sin embargo, los datos de primera mano siguen apuntando a las ventajas humanas:

Brecha de confianza: Solo Solo el 8 % de los inversores más jóvenes se sienten cómodos actuando siguiendo las recomendaciones de la IA sin realizar la verificación.

Cuota de mercado: los robo-asesores controlan solo el 1,4 % de los activos globales gestionados, a pesar de su rápido crecimiento.

Outlook laboral: La La Oficina de Estadísticas Laborales prevé un crecimiento del empleo del 10 % entre 2024 y 2034.

Demanda de complejidad: los clientes siguen recurriendo a personas para la estrategia fiscal, la planificación patrimonial y el coaching conductual.

La realidad se encuentra entre estos dos polos. El desplazamiento parcial, y no el olvido, define la década que tenemos por delante.

La automatización sustituirá las tareas administrativas y de análisis rutinarias, pero la esencia de la profesión sigue siendo obstinadamente humana. Esto incluye comprender metas matizadas, ofrecer empatía durante las turbulencias del mercado y adaptar las estrategias a los eventos de la vida.

Entonces, ¿en qué ámbitos se están produciendo cambios en el mercado laboral hoy en día?

Impacto en el mundo real: dónde la IA ya sustituye a los roles humanos

La investigación administrativa y la preparación de datos son las primeras víctimas. Las empresas están implementando la IA para gestionar la selección de carteras, las comprobaciones de cumplimiento normativo y los formularios de admisión de clientes. Se trata de un trabajo que antes consumía el tiempo de los analistas junior.

En la práctica, las empresas de gestión patrimonial informan de cambios cuantificables. El asistente de IA de Morgan Stanley ayuda a los asesores a recuperar investigaciones al instante y redactar resúmenes de reuniones, lo que elimina horas de toma de notas manuales cada semana.

Una RIA de tamaño medio de Boston me contó que su equipo operativo, formado por tres personas, redujo el tiempo dedicado a la documentación en un 40 % tras adoptar una herramienta de IA generativa para la correspondencia con los clientes. La capacidad liberada les permitió incorporar un 15 % más de hogares sin aumentar la plantilla.

Los propios robo-asesores automatizan el reequilibrio de carteras y la recolección de pérdidas fiscales a gran escala. El servicio híbrido de Vanguard superó los 200 000 millones de dólares en activos al combinar la asignación basada en algoritmos con asesores humanos bajo demanda, lo que demuestra que la automatización parcial puede ampliar el acceso sin eliminar por completo los roles.

Sin embargo, el desplazamiento no es uniforme. Los roles de investigación de nivel inicial y los asistentes administrativos se enfrentan a la mayor presión, mientras que los asesores sénior ven aumentos de productividad en lugar de pérdidas de empleo.

Una encuesta de 2024 reveló que solo el 8 % de los asesores considera ahora que la IA generativa es una amenaza para su sustento, lo que supone un fuerte descenso con respecto al 21 % del año anterior. La mayoría reconoce que la IA es una herramienta que se encarga del trabajo pesado, no un competidor para las relaciones con los clientes.

La tendencia general es clara: la IA destaca en tareas repetitivas y basadas en reglas, pero tiene dificultades con las decisiones que requieren interpretar las emociones de los clientes o adaptar los planes en medio de una crisis. Esa división da forma a las tendencias que están transformando el sector en la actualidad.

Tendencias emergentes en IA que están dando forma al sector del asesoramiento financiero

Cuatro tendencias están transformando la forma en que los asesores realizan su trabajo, compiten y amplían sus prácticas.

La IA como motor principal de asesoramiento

Las plataformas de IA generativa están en camino de convertirse en la principal fuente de orientación para las inversiones en un plazo de tres años. Los analistas de Deloitte prevén que el 78 % de los inversores minoristas las utilizarán en 2028, lo que hará que los chatbots de IA sean tan comunes como consultar a la familia o a Google. Las empresas ya están implementando interfaces orientadas al cliente que responden a preguntas, proponen asignaciones y explican los movimientos del mercado en un lenguaje sencillo. Esto democratiza el asesoramiento, pero también eleva el listón para los asesores humanos, que ahora deben ofrecer conocimientos que la IA no puede replicar.

Los modelos híbridos abordan la escasez de asesores

El sector se enfrenta a una inminente escasez de talento. Para 2034, las previsiones apuntan a un déficit de entre 90 000 y 110 000 asesores, aproximadamente el 30 % de la plantilla actual, ya que los planificadores veteranos se jubilan más rápido de lo que llegan los nuevos. En lugar de despidos masivos, la IA aumentará la productividad, permitiendo que un solo asesor gestione una mayor cartera de clientes. Esperamos que haya más asesores «ciborgs» que confíen en la IA para la investigación, la supervisión y el trabajo de preparación, lo que garantizará que el toque humano se adapte para satisfacer la creciente demanda.

Adopción en los procesos de inversión básicos

En el ámbito institucional, la IA se está convirtiendo en un estándar en la gestión de carteras. Gartner prevé que más de la mitad de los gestores de activos utilizarán herramientas basadas en IA para 2025, optimizando todo, desde la asignación hasta la evaluación de riesgos. Los planificadores independientes están siguiendo su ejemplo, utilizando análisis de IA para fundamentar sus recomendaciones y automatizar los controles de cumplimiento.

Demografía Métrica Tasa de adopción en 2025 Gestores de activos La IA en las decisiones sobre carteras 54 % (actual), 91 % (planed) Asesores financieros Empresas con políticas de IA generativa 82 % Inversores minoristas Uso previsto del asesoramiento basado en IA 78 % para 2028

Esta tabla muestra la rapidez con la que se está acelerando la adopción. Los asesores que se quedan atrás en la adopción de la tecnología corren el riesgo de perder clientes que esperan experiencias digitales fluidas.

Repercusiones en los ingresos y la competitividad

Adoptar la IA se está convirtiendo en un factor diferenciador competitivo. El 85 % de los asesores con tecnología avanzada afirman haber conseguido nuevos clientes porque las herramientas de la competencia les parecían obsoletas. Según las estimaciones de PwC, los gestores patrimoniales que implementen rápidamente la IA podrían aumentar sus ingresos en aproximadamente un 12 % para 2028. Por el contrario, las empresas que se demoren pueden tener dificultades para atraer a clientes más jóvenes que esperan asistencia mediante chatbots las 24 horas del día, los 7 días de la semana, paneles de control personalizados e información instantánea.

Estas tendencias no apuntan a la extinción de los asesores, sino a una evolución en la que el éxito depende de combinar el juicio humano con la eficiencia de las máquinas. La pregunta pasa de ser «¿humanos o máquinas?» a «¿cómo pueden los asesores y la IA trabajar mejor juntos?».

Trabajar juntos: cómo pueden coexistir los seres humanos y la IA

La fórmula ganadora combina la velocidad de los algoritmos con la empatía humana. A finales de 2024, el 72 % de las organizaciones patrimoniales predijeron que la IA impulsaría el aumento de la productividad de los empleados, y los primeros en adoptarla están demostrando que esa previsión era correcta. En lugar de sustituir a los asesores, la IA amplía su alcance y agudiza su enfoque.

Consideremos una empresa mediana de Denver que integró un asistente de investigación de IA la primavera pasada. Antes de la implementación, los asesores dedicaban una media de 90 minutos a la semana a buscar datos sobre el rendimiento de los fondos, documentos reglamentarios e informes sectoriales. Tras la implementación, ese tiempo de preparación se redujo a 15 minutos. Las reuniones con los clientes se volvieron más estratégicas, ya que los asesores llegaban con conocimientos más profundos y podían dedicar el tiempo ahorrado a asesorar a los clientes sobre la volatilidad.

Las ventajas de la colaboración incluyen:

Velocidad: reducción del tiempo de preparación de reuniones en un 70 % o más.

Calidad: la IA saca a la luz información oculta en miles de páginas de documentos.

Impacto en el cliente: más tiempo para el coaching conductual y el perfeccionamiento de las metas.

La síntesis es clara: la IA se encarga de la agregación de datos, el reconocimiento de patrones y las comprobaciones de cumplimiento, mientras que los humanos interpretan los resultados, se adaptan a los cambios de la vida y proporcionan la tranquilidad que los algoritmos no pueden ofrecer. Esa división del trabajo ya es habitual en empresas como Morgan Stanley, donde los asesores utilizan la IA para redactar resúmenes, pero revisan personalmente cada recomendación a los clientes.

Las herramientas que están transformando estos flujos de trabajo merecen una mirada más detenida.

Las plataformas basadas en IA son ahora imprescindibles para las prácticas competitivas. El resumen de herramientas de productividad de ClickUp muestra cómo el software de gestión del trabajo integra la IA para automatizar la asignación de tareas, resumir las notas de las reuniones y realizar el seguimiento de los plazos, capacidades que se extienden directamente a las empresas de asesoría.

Morgan Stanley IA @ Debrief

El asistente GPT-4 de Morgan Stanley recupera investigaciones propias, redacta resúmenes para los clientes y responde a preguntas sobre cumplimiento normativo en cuestión de segundos. Los asesores afirman que ahorran horas a la semana en documentación, lo que les permite centrarse en la estrategia del cliente. La herramienta llena el vacío entre las vastas bases de conocimientos internos y la necesidad de los asesores de obtener respuestas instantáneas y contextualizadas.

Wealthfront Portfolio Analytics

Wealthfront utiliza el aprendizaje automático para optimizar la compensación de pérdidas fiscales y el reequilibrio en miles de cuentas. Su algoritmo identifica oportunidades que los asesores humanos pasarían por alto a gran escala, lo que proporciona una rentabilidad media anual del 0,4 %. Esto resulta útil para los asesores que gestionan clientes con un elevado patrimonio que exigen eficiencia fiscal.

Betterment Smart Deposit

La herramienta de flujo de caja basada en IA de Betterment analiza los patrones de gasto y transfiere automáticamente los fondos sobrantes a cuentas de inversión. Un asesor me comentó que esto resolvió el problema de los «ahorros olvidados» para los clientes más jóvenes, aumentando las contribuciones mensuales en un 18 % sin necesidad de realizar transferencias manuales.

YCharts Market Screening

YCharts aplica consultas en lenguaje natural para filtrar acciones, bonos y fondos. Los asesores escriben preguntas como «mostrar aristócratas de dividendos con una relación precio/beneficio inferior a 15» y la herramienta devuelve los resultados clasificados en menos de tres segundos. Esto sustituye a horas de filtrado manual y permite a los asesores probar múltiples hipótesis durante las llamadas con los clientes.

Portal de clientes de eMoney Advisor

La IA de eMoney agrega cuentas, proyecta escenarios de jubilación y genera análisis hipotéticos. Los asesores la utilizan para mostrar a los clientes exactamente cómo un cambio de trabajo o la compra de una vivienda modifica su plan, lo que convierte los consejos abstractos en algo tangible. La claridad visual genera un mayor compromiso y menos preguntas de seguimiento.

A medida que estas herramientas se convierten en estándar, las habilidades que necesitan los asesores también están cambiando.

Habilidades que hay que desarrollar ahora para adelantarse a la IA

La mejora de las habilidades ya no es opcional. El 82 % de las empresas de asesoría cuentan ahora con políticas formales sobre IA generativa, lo que indica que el dominio de estas herramientas define el avance profesional. Los asesores que ignoran este cambio corren el riesgo de quedar obsoletos, mientras que los que se suman a él pueden cobrar tarifas más elevadas.

Habilidades básicas: las fortalezas humanas que la IA no puede replicar siguen siendo primordiales. La empatía, la escucha activa y la capacidad de orientar a los clientes a través del miedo o la codicia durante las fluctuaciones del mercado son irremplazables. La experiencia en finanzas conductuales, es decir, comprender por qué un cliente entra en pánico y cómo replantear su perspectiva, es más valiosa que nunca. La IA puede modelar escenarios, pero no puede percibir cuándo la voz de un cliente se tensa por la ansiedad ni ajustar el tono de voz en medio de una conversación.

Habilidades adyacentes: las capacidades que permiten a los profesionales dirigir o ampliar los resultados de la IA son igualmente importantes. Aprender ingeniería de prompts ayuda a los asesores a extraer mejores investigaciones de las herramientas de IA. La alfabetización en datos (interpretar informes generados por IA y detectar errores) garantiza que los asesores no confíen ciegamente en los resultados. La familiaridad con las integraciones de API permite a los asesores con conocimientos tecnológicos personalizar los flujos de trabajo y automatizar tareas repetitivas más allá de lo que ofrece el software comercial.

Diseño rápido

Validación de datos

Conceptos básicos sobre API

Habilidades en declive: entre las tareas que están perdiendo valor se incluyen el reequilibrio manual de carteras, la compensación básica de pérdidas fiscales y la introducción de datos en los formularios de admisión de clientes. Las funciones centradas en estas tareas ya se están reduciendo. Una RIA eliminó dos posiciones de analista junior el año pasado tras adoptar una herramienta de IA que gestionaba el reequilibrio de 400 cuentas en cuestión de minutos, una tarea que antes requería personal a tiempo completo.

El outlook profesional para los asesores que se adaptan sigue siendo sólido.

Outlook profesional: ¿sigue siendo el asesoramiento financiero una opción inteligente?

Sí, pero el rol está evolucionando rápidamente. La Oficina de Estadísticas Laborales realiza una previsión de crecimiento del empleo del 10 % entre 2024 y 2034, mucho más rápido que la media, impulsado por el envejecimiento de la población y el aumento de las necesidades de planificación de la jubilación. La IA amplifica, en lugar de sustituir, la demanda de criterio humano.

Demanda del mercado de criterio humano: cualidades como la creatividad, la empatía y el razonamiento ético hacen que los asesores humanos sigan siendo indispensables. El 52 % de los inversores afirma que solo se siente cómodo actuando según los consejos generados por la IA después de que un planificador los haya verificado. Los escenarios complejos, como la planificación patrimonial, la optimización fiscal en múltiples jurisdicciones o la coordinación con abogados especializados en divorcios, requieren decisiones que los algoritmos no pueden tomar. Los clientes pagan por asesores que interpretan las normas, negocian compensaciones y adaptan los planes a los imprevistos de la vida.

Tendencias salariales y trayectorias profesionales: los salarios se están reduciendo para los asesores que prestan servicios básicos, como el reequilibrio básico o los modelos de asignación estándar. Los robo-asesores rebajan fácilmente esas tarifas. Por el contrario, los asesores que ofrecen planificación integral, coaching conductual y conocimientos especializados cobran tarifas más elevadas. Las prácticas especializadas centradas en emprendedores tecnológicos, profesionales médicos o patrimonios multigeneracionales experimentan un aumento de las tarifas, en lugar de una erosión.

Asesores de productos básicos: presión sobre las comisiones

Planificadores holísticos: posición premium

Especialistas en nichos: aumento de las comisiones

Oportunidades para el trabajo humano de alta calidad: los roles estratégicos que se resisten a la automatización incluyen la prestación de servicios a familias con un patrimonio neto muy elevado, la coordinación de estructuras fiduciarias complejas y la actuación como miembros fiduciarios de consejos de administración. Un gestor patrimonial especializado en casos de riqueza repentina (ganadores de loterías, salidas de startups) me comentó que sus honorarios aumentaron un 15 % interanual porque los clientes valoran su experiencia a la hora de sortear los escollos emocionales y legales que la IA no puede abordar.

La profesión no está desapareciendo, sino que se está bifurcando en generalistas potenciados por la IA y especialistas de alto nivel. Los asesores que ocupen una posición en el segundo grupo prosperarán. La preparación para ese futuro comienza con una acción deliberada hoy.

Próximos pasos: prepararse para un futuro impulsado por la IA

El ritmo del cambio se está acelerando, y la complacencia es el único error fatal. La adopción de la IA en la gestión patrimonial pasó de ser incipiente a casi universal en menos de dos años. Las empresas que dudaron perdieron clientes frente a competidores que ofrecían información más rápida y experiencias digitales más fluidas.

Así es como puede mantenerse a la vanguardia:

Experimente ahora con herramientas de IA. Dedique dos horas a la semana a probar plataformas como ChatGPT para la investigación, ClickUp para la automatización de tareas o eMoney para la planificación de escenarios. Invierta en habilidades de ingeniería de indicaciones. Realice un curso breve sobre cómo elaborar consultas eficaces; unas indicaciones mejores producen resultados exponencialmente mejores. Únase a grupos de asesoría centrados en la IA. Las redes como los comités tecnológicos de la Asociación de Planificación Financiera realizan un uso compartido de éxitos y fracasos del mundo real, lo que acelera su curva de aprendizaje. Audite su flujo de trabajo en busca de oportunidades de automatización. Identifique las tareas que repite semanalmente (preparación de reuniones, introducción de datos, comprobaciones de cumplimiento) y busque herramientas de IA que se encarguen de ellas. Comprométete con el aprendizaje continuo. Bloquea tiempo en tu calendario cada mes para leer casos prácticos, asistir a seminarios web o probar plataformas emergentes antes que la competencia lo haga.

Estos pasos le posicionarán para liderar en lugar de reaccionar a medida que evoluciona el sector. Los asesores que prosperarán serán aquellos que traten a la IA como un aliado, no como una amenaza, y que apuesten por las habilidades humanas que las máquinas no pueden replicar.

Esa mentalidad define la conclusión final.

Reflexiones finales y pasos a tomar

La IA está transformando el asesoramiento financiero más rápido de lo que la mayoría había previsto, pero la evidencia es clara: la automatización complementa a los asesores en lugar de sustituirlos. Los robo-asesores controlan una pequeña fracción de los activos a pesar de una década de crecimiento, y la confianza de los clientes sigue recayendo en los seres humanos que ofrecen empatía, criterio y responsabilidad. Se prevé que la profesión crezca un 10 % hasta 2034, ya que la demanda de asesoramiento personalizado y complejo está aumentando más rápido de lo que la IA puede satisfacer por sí sola.

Los ganadores de esta transición combinarán la eficiencia de las máquinas con la perspicacia humana. Utilizarán la IA para gestionar la investigación, el cumplimiento normativo y la supervisión de carteras, mientras reservan su energía para establecer relaciones, impartir formación sobre comportamiento y perfeccionar estrategias. Las empresas que retrasen su adopción corren el riesgo de perder clientes frente a competidores que ofrecen un servicio más rápido y preciso. Los asesores que mejoren sus habilidades ahora, aprendiendo diseño rápido, validación de datos y automatización de flujos de trabajo, cobrarán tarifas más elevadas y gestionarán carteras más grandes sin agotarse.

El camino a seguir está claro: adoptar las herramientas de IA, redoblar los esfuerzos en las habilidades humanas irremplazables y tratar cada avance de la IA como una oportunidad para servir mejor a los clientes. La cuestión no es si la IA transformará su práctica. Ya lo ha hecho. La cuestión es si usted liderará esa transformación o se quedará atrás.

Experimente, mejore sus habilidades, asóciese.