IA agencial de Oracle: ¿es el eslabón perdido en sus operaciones?

Imagine que su equipo de compras tiene que esperar tres días para aprobar una simple factura, mientras que el departamento financiero se ve desbordado por las conciliaciones manuales.

Ahora imagine agentes inteligentes que gestionan esas tareas en cuestión de minutos, aprenden sus flujos de trabajo y coordinan entre departamentos sin intervención humana.

Oracle entró en el ámbito de la IA agencial en marzo de 2025 con una plataforma que promete precisamente esa transformación.

A continuación, exploramos cómo funciona la IA agencial de Oracle, qué la distingue y si cumple la promesa de automatización para los equipos de medianas empresas y grandes empresas.

Puntos clave

Oracle integra la IA agencial directamente en la nube Fusion sin costes de licencia adicionales.

AI Agent Studio permite la automatización de flujos de trabajo sin código utilizando datos y reglas de corporación.

Los agentes preconfigurados de los socios reducen el tiempo de configuración y superan estrictas revisiones de cumplimiento.

Los protocolos MCP y A2A permiten una colaboración entre agentes en plataformas multiplataforma con seguridad a gran escala.

¿Oracle ofrece IA agencial?

Sí. Oracle lanzó IA Agent Studio en CloudWorld London en marzo de 2025, integrando capacidades de agente directamente en Fusion Cloud Applications.

La plataforma se suministra con más de 50 agentes preconfigurados que ya realizan trabajo dentro de los módulos de ERP, HCM, cadena de suministro y experiencia del cliente, sin coste adicional de licencia para los suscriptores de Fusion.

Agent Studio funciona como una función de generador sin código en la que los usuarios de empresa pueden crear agentes personalizados mediante plantillas de arrastrar y soltar, organizar flujos de trabajo con varios agentes y seleccionar entre modelos como Cohere Command R+ o Meta Llama 3.

Oracle ha creado estos agentes con acceso nativo a los datos, las reglas de negocio y las políticas de seguridad de Fusion, en lugar de superponer la /IA a los sistemas heredados/a. Esa elección arquitectónica proporciona a los agentes de Oracle un contexto inmediato que las herramientas de terceros deben reconstruir mediante llamadas a la API.

Este lanzamiento sitúa a Oracle en competencia directa con Salesforce Agentforce, Microsoft Copilot Studio y las ofertas de ServiceNow, aunque la estrategia de paquetes de Oracle contrasta claramente con la de sus competidores, que cobran tarifas por consumo o complementos por usuario.

¿Cómo es el trabajo en realidad?

En esencia, la plataforma de Oracle separa la creación de agentes de la ejecución.

Agent Studio proporciona un lienzo visual en el que se define el meta de un agente, por ejemplo: «aprobar automáticamente las órdenes de compra inferiores a 5000 $ cuando haya presupuesto disponible».

A continuación, se asigna al agente un conjunto de habilidades, que son conectores API preintegrados a módulos de Fusion como Cuentas por pagar, Presupuestos o Gestión de proveedores.

El agente elabora un plan de varios pasos, llama a las API necesarias en secuencia, evalúa los resultados según sus reglas de aprobación y completa la tarea o remite los casos extremos a un revisor humano.

Entre bastidores, la plataforma de Oracle utiliza un motor de razonamiento que divide las instrucciones de alto nivel en acciones discretas.

Si un usuario le pide a un agente que «concilie los informes de gastos del mes pasado», el agente consulta el módulo de gastos en busca de recibos no coincidentes, cruza las transacciones de tarjetas de crédito, señala anomalías y redacta un informe de resumen.

El bucle de razonamiento se ejecuta en Oracle Cloud Infrastructure junto con el modelo de lenguaje grande elegido, por lo que las corporaciones pueden intercambiar modelos, como pasar de Cohere a OpenAI GPT-4o, sin necesidad de reescribir la lógica del agente.

Componente Función empresarial AI Agent Studio Generador sin código para diseñar flujos de trabajo de agentes y definir reglas de aprobación. Capa API de Fusion Acceso directo a datos de ERP, HCM, SCM y CX sin middleware. Enrutador Multi-LLM Compatibilidad con los modelos OpenAI, Anthropic, Cohere, Google y Meta alojados en OCI. Mercado de agentes Agentes certificados creados por socios que se implementan de forma nativa en su entorno Fusion.

El mercado despierta un interés especial.

En octubre de 2025, Oracle había ampliado el estudio para incluir cientos de agentes específicos del sector de socios como Deloitte e IBM. Cada agente supera una revisión de cumplimiento de 21 puntos que abarca la seguridad, la precisión y la eficiencia de los tokens antes de que Oracle lo publique.

Esta verificación reduce el riesgo de implementar automatizaciones no probadas en los sistemas financieros o de recursos humanos de producción.

¿Cómo se traduce esto en la práctica?

Piense en un proveedor sanitario de tamaño medio que gestiona 200 pedidos de compra a la semana.

Antes de la IA agencial de Oracle, su analista de compras dedicaba las mañanas a cotejar los elementos de los pedidos de compra con las facturas, comprobar la disponibilidad presupuestaria y enviar las aprobaciones por hilos de correo electrónico. Para cuando se aprobó finalmente un pedido urgente de guantes quirúrgicos, habían transcurrido tres días.

Tras implementar el agente Requisition-to-Contract de Oracle desde el mercado, el flujo de trabajo se redujo drásticamente:

Creación de solicitudes: el jefe de un departamento envía una solicitud de compra en Fusion Procurement. Validación del agente: el agente comprueba los niveles de inventario, verifica los códigos presupuestarios y confirma el estado de cumplimiento del proveedor en tiempo real. Enrutamiento automatizado: para pedidos por debajo del umbral de 5000 dólares, el agente aprueba automáticamente y genera una orden de compra. Para importes superiores, se remite al director financiero con una nota justificativa prellenada. Aprendizaje continuo: el agente señala los excesos presupuestarios recurrentes en determinados departamentos y sugiere umbrales de aprobación revisados cada trimestre.

El analista de compras ahora se centra en las negociaciones con los proveedores y el abastecimiento estratégico, mientras que el agente se encarga del 80 % de las aprobaciones rutinarias. Este patrón se repite en los procesos de cierre financiero, las listas de control para la incorporación de empleados y la clasificación de tickets de atención personalizada.

Esa ganancia en eficiencia plantea una pregunta lógica: si varios proveedores ofrecen IA agencial, ¿por qué elegir Oracle?

¿Qué diferencia a Oracle?

El principal diferenciador de Oracle es la integración nativa de Fusion.

Los competidores suelen requerir el desarrollo de API personalizadas o conectores de terceros para acceder a los datos de la corporación. Los agentes de Oracle residen dentro del mismo perímetro de seguridad que su ERP, heredando automáticamente los controles de acceso basados en rol.

Cuando un agente extrae datos financieros para una previsión, respeta las mismas reglas de enmascaramiento de datos que se aplican a los usuarios humanos en ese rol. Sin capas de permiso separadas ni políticas de gobernanza duplicadas.

Una segunda ventaja es la flexibilidad multimodelo.

Mientras que algunas plataformas le obligan a utilizar su modelo propietario, Oracle ofrece compatibilidad con OpenAI GPT-4, Anthropic Claude, Cohere Command R+, Google Gemini e incluso modelos xAI que se ejecutan en Oracle Cloud Infrastructure.

Los equipos pueden probar qué modelo funciona mejor para la extracción de facturas frente a las consultas en lenguaje natural y, a continuación, distribuir las tareas en consecuencia. La plataforma se encarga del seguimiento del uso de tokens y de la asignación de costes por modelo, de modo que el departamento financiero puede ver exactamente dónde se concentra el gasto en IA.

Otras ventajas clave son:

Sin necesidad de código personalizado para las API de Fusion : los agentes acceden a todos los módulos de forma inmediata.

Escala del ecosistema de socios : más de : más de 32 000 desarrolladores certificados formados en Agent Studio en Accenture, Deloitte e IBM.

Gobernanza integrada: cada agente registra sus decisiones, lo que facilita las auditorías.

Sin embargo, la contrapartida es el enfoque del ecosistema de Oracle. Si su pila está muy centrada en Salesforce o SAP, las ventajas nativas de Oracle disminuyen. Agent Studio destaca especialmente en organizaciones que ya han dado su confirmación a Fusion Cloud o que están planificando una migración.

La profundidad de la integración es crucial, así que examinemos cómo Oracle establece su conexión con el panorama tecnológico más amplio.

Integración y adecuación al ecosistema

Oracle diseñó Agent Studio para que realice trabajo dentro de Fusion, pero también reconoce que las corporaciones utilizan entornos híbridos.

La plataforma ofrece compatibilidad con el Protocolo de contexto de modelo (MCP), un estándar emergente que permite a los agentes realizar consultas a fuentes de datos externas como SharePoint, Snowflake o Databricks sin necesidad de crear conectores a medida.

Un agente que elabora una previsión trimestral puede extraer el historial de ventas de Fusion ERP, combinarlo con datos de tendencias de mercado de un almacén de análisis externo y generar modelos de escenarios en un solo flujo de trabajo.

Para la coordinación de agentes de múltiples proveedores, Oracle implementa conectores Agent2Agent (A2A).

Imagine un agente de compras en Oracle Fusion que transfiere una tarea de envío a un agente logístico que trabaja con IBM watsonx Orchestrate.

El marco A2A transmite de forma segura entre sistemas información contextual, como el número de pedido, la fecha de entrega y la preferencia de transportista. Cada agente conserva su propio límite de seguridad, pero la transferencia es transparente para el usuario.

Punto de integración Naturaleza del ajuste Oracle Fusion Cloud Acceso directo a la API con seguridad y reglas de negocio heredadas. Agentes de terceros (IBM, Salesforce) Intercambio de datos a través de conectores MCP y A2A con almacenamiento de credenciales seguro. Proveedores de LLM múltiples (OpenAI, Anthropic, Google) Enrutamiento de modelos a través de OCI con un panel de observabilidad unificado. Mercado de socios Los agentes certificados se implementan de forma nativa en los flujos de trabajo de Fusion con una instalación de un solo clic.

El mercado está integrado directamente en Fusion Applications, por lo que los administradores de TI pueden explorar, probar e implementar agentes de terceros sin salir de la interfaz ERP.

Oracle valida cada agente del mercado con una lista de control de 21 puntos que abarca el cumplimiento, la seguridad y el rendimiento antes de su aprobación. Esta selección reduce el riesgo de que la automatización no autorizada entre en los sistemas de producción.

Una vez resuelta la integración, ¿cómo pueden los equipos implementar la IA agencial sin interrumpir las operaciones?

Comentarios de la comunidad y opiniones de los primeros usuarios

Las reacciones iniciales al IA Agent Studio de Oracle se dividieron entre un optimismo cauteloso y un escepticismo expectante.

En r/GenAI4all de Reddit, un usuario escribió: «Suena bien, pero si en realidad no agiliza los flujos de trabajo, solo es más publicidad exagerada sobre la IA». Otro comentarista admitió: «No he confiado en ningún producto de Oracle desde los años 90 y no pretendo empezar a hacerlo ahora». Un tercero intervino: «Si solo añade más clics y panel sin beneficios reales, es IA con pasos adicionales».

Los clientes de corporación cuentan una historia diferente, con implementaciones reales que muestran resultados medibles donde los escépticos solo ven promesas.

Emily Crow, directora de TI de Choctaw Nation, hizo uso compartido: «Ya hemos adoptado más de 40 capacidades de IA generativa y esperamos aprovechar aún más los agentes de IA de Oracle para ofrecer una mejor compatibilidad a nuestro personal y mejorar la eficiencia operativa».

Milwaukee Tool, un distribuidor fabricante, otorgó crédito a los agentes integrados de Oracle por mantener un crecimiento de dos dígitos sin aumentos proporcionales de personal en el cumplimiento de los pedidos.

Los analistas del sector ven potencial aquí, aunque no están dando cheques en blanco.

Mickey North Rizza, de IDC, capturó la vista optimista cuando dijo: «Con el lanzamiento de AI Agent Marketplace, Oracle está subiendo el listón, facilitando a las corporaciones la adopción y la ampliación de la automatización impulsada por la IA».

Esta opinión refleja un consenso más amplio entre los analistas de que el enfoque integrado de Oracle resuelve los puntos de fricción reales con los que los competidores siguen luchando cuando incorporan la IA a los sistemas heredados/a.

La salvedad es el riesgo de ejecución, que sigue siendo alto para cualquier organización que comience con una higiene de datos deficiente o con una propiedad de los procesos poco clara.

Hoja de ruta y perspectivas del ecosistema

Oracle está avanzando rápidamente para consolidar su posición en la IA agencial antes de que la competencia acorte distancias. Tres hitos importantes marcan el camino a seguir.

A principios de 2026, Oracle presentará Ask Oracle, una página de inicio en lenguaje natural para Fusion Applications.

En lugar de navegar por los menús, los usuarios escriben o dicen solicitudes como «muéstrame todas las facturas vencidas de más de 10 000 dólares» y el sistema muestra paneles con información útil.

Esta interfaz mostrará recomendaciones proactivas de los agentes, por ejemplo, sugiriendo reasignaciones presupuestarias cuando las tendencias de gasto se desvían de la previsión.

Para el tercer trimestre de 2026, Oracle tiene plan de lanzar un superclúster de IA a gran escala en su infraestructura de nube, comenzando con 50 000 GPU AMD Instinct MI450.

Este clúster admitirá el entrenamiento de modelos y la inferencia de alto rendimiento para los clientes que ejecutan flujos de trabajo de agentes complejos. La inversión subraya la ambición de Oracle de competir con AWS, Azure y Google Cloud como proveedor de computación de IA de primer nivel.

Lo más comentado es la asociación de Oracle con OpenAI, un acuerdo de cinco años con un valor potencial de 300 000 millones de dólares en capacidad de nube.

Si se materializa por completo en 2027, OpenAI se convertirá en uno de los mayores clientes de Oracle en la nube, y los clientes corporativos de Fusion se beneficiarán de la proximidad a los modelos básicos de vanguardia alojados en OCI.

La asociación también podría ofrecer precios preferenciales a los clientes de Oracle que utilicen GPT-4 o modelos futuros.

Clay Magouyrk, director de IA de Oracle, predijo que la IA agencial será omnipresente en nuestras apps en la nube en un plazo de tres años, convirtiendo el SaaS de Oracle en una plataforma de operaciones autónoma y en constante aprendizaje.

Teniendo en cuenta esos ambiciosos plans, ¿cuánto costará ejecutar la IA agencial de Oracle a gran escala?

¿Cuánto cuesta la IA agencial de Oracle?

Oracle estructura los precios para eliminar el impacto de las costosas licencias de IA tradicionales. AI Agent Studio se incluye sin coste adicional para los clientes actuales de Fusion Cloud.

Puede crear, implementar y ejecutar tantos agentes personalizados como admita su suscripción sin pagar tarifas por agente. Este paquete elimina los precios excesivos que algunos competidores imponen por cada flujo de trabajo de automatización.

Para los clientes que deseen alojar agentes en Oracle Cloud Infrastructure independientemente de Fusion, el servicio OCI Generative AI Agents cobra 0,003 $ por cada 10 000 caracteres procesados (entrada y salida combinadas).

Una conversación típica de un agente que procesa un pedido de compra de 2000 carácteres y genera un resumen de 500 carácteres consumiría 2500 caracteres, con un coste aproximado de 0,00075 dólares por transacción. A gran escala, una corporación que procese 100 000 transacciones al mes pagaría aproximadamente 75 dólares en comisiones de ejecución.

Los costes adicionales provienen del almacenamiento de la base de conocimientos para la generación aumentada por recuperación (0,0084 $ por GB-hora) y de la ingestión de datos al cargar documentos en el contexto del agente (0,0003 $ por cada 10 000 caracteres).

Las organizaciones que necesitan capacidad de GPU dedicada para el ajuste fino de modelos personalizados pueden reservar el servicio OCI Generative AI Service Dedicated Hosting por aproximadamente 12 dólares por unidad-hora de IA, aunque Oracle ofrece una (versión de) prueba gratuita de 30 días con 300 dólares en créditos para los nuevos usuarios de OCI.

Los costes ocultos suelen aparecer en los servicios de integración si su entorno Fusion requiere correlaciones de datos personalizadas o puentes con sistemas heredados/a.

Los socios de Oracle, como Accenture y Deloitte, facturan las horas de consultoría por separado, por lo que debe tener en cuenta entre un 10 y un 20 % de su presupuesto para el proyecto del agente para servicios profesionales, a menos que su equipo interno ya esté certificado en Agent Studio.

Conclusión: los precios de Oracle son transparentes y competitivos, especialmente para los clientes de Fusion, que evitan la trampa de las licencias por agente. Los cargos basados en el consumo se ajustan al uso, lo que hace que las pruebas piloto sean asequibles y las implementaciones a gran escala predecibles.

Reflexiones finales

Agent Studio de Oracle ofrece un valor real si ya utiliza Fusion Cloud y puede tolerar una curva de aprendizaje antes de la implementación en producción.

La integración nativa evita la complejidad de las API que imponen los competidores, pero el intento correcto depende de la calidad de los datos y la claridad de los procesos, aspectos que muchos equipos subestiman.

Pruebe un flujo de trabajo rutinario, como las aprobaciones de facturas, durante 30 días, y realice el seguimiento de la precisión y de la duración del ciclo contra su referencia manual.

Para las tiendas con confirmación de Oracle que cuentan con una gobernanza de datos limpia y recursos de refinamiento dedicados, el precio del paquete y el ecosistema del mercado justifican la inversión frente a las capas de terceros.