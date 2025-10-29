IA de Microsoft Agentic

El otoño pasado, vi una demostración en la que un agente de IA coordinaba de forma autónoma a otros tres agentes para gestionar el reembolso personalizado, actualizar el inventario y notificarlo al equipo de envíos. Ningún humano tocó el teclado. Ese momento cristalizó la importancia de la IA agencial de Microsoft para los flujos de trabajo de la corporación actuales.

Si estás buscando sistemas de IA autónomos que puedan razonar, planificar y ejecutar tareas con una supervisión humana mínima, estás en el lugar adecuado. Esta guía desglosa el enfoque, los precios y las aplicaciones prácticas de Microsoft para que puedas evaluar si estas herramientas se ajustan a las necesidades de tu empresa.

Puntos clave