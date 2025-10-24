¿Ofrece Salesforce IA agencial? Esto es lo que necesitas saber

Si has oído hablar de los agentes de IA que realmente pueden hacer cosas en lugar de solo responder preguntas, no eres el único.

El cambio de los chatbots pasivos a los trabajadores autónomos con IA es real, y Salesforce se ha sumado a él con entusiasmo.

Sí, Salesforce ofrece IA agencial, y la llaman Agentforce.

¿Qué es Salesforce Agentforce?

Agentforce es la plataforma de Salesforce para crear agentes de IA autónomos que residen en su ecosistema CRM.

No se trata de los típicos chatbots que dan respuestas prefabricadas. En cambio, pueden tomar medidas reales en los procesos de equipo de ventas, servicio y marketing sin esperar a que les digas qué pendiente hacer a continuación.

Piénsalo de esta manera: un asistente de IA tradicional podría ayudarte a redactar un correo electrónico. Un agente de Agentforce puede resolver un caso de soporte al cliente de principio a fin, actualizar registros, comprobar el inventario y realizar un seguimiento, todo por sí mismo.

La plataforma se presentó en Dreamforce 2024, donde los asistentes crearon más de 10 000 agentes de IA en cuestión de minutos durante las demostraciones en directo. Esto es una clara señal de que Salesforce está apostando fuerte por esta tecnología.

¿Cómo funciona realmente?

Agentforce funciona gracias a la combinación de varias tecnologías clave en trabajo:

Atlas Reasoning Engine es el cerebro de la operación. Evalúa lo que necesita el cliente, determina qué datos son relevantes y crea un plan de paso para terminar el trabajo. La investigación de Salesforce reveló que los agentes impulsados por Atlas proporcionaban respuestas dos veces más relevantes y un 33 % más precisas que las soluciones de la competencia (comunicado de prensa de Salesforce, 2024).

Agent Builder es donde se crean o personalizan estos trabajadores IA. Está diseñado como una herramienta de bajo código, por lo que no es necesario ser programador. Puede tomar los flujos de trabajo existentes de Salesforce y convertirlos en acciones de agentes utilizando instrucciones en inglés sencillo. Incluso hay un entorno de pruebas donde se puede ver cómo el agente piensa en su plan antes de ponerlo en marcha.

La integración de la nube de datos proporciona a los agentes todo el contexto que necesitan. Reúne los datos de los clientes procedentes de su CRM, correos electrónicos, historial de compras y otras fuentes. Esto significa que un agente que atiende a un cliente puede consultar toda su relación con su empresa, no solo la conversación actual.