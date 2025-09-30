Agentes certificados de ClickUp: ofrezca a sus empleados más nuevos un título avanzado

¿Qué pasaría si cada nuevo empleado de su equipo llegara con un título en administración de empresas, años de experiencia y la confianza y el contexto necesarios para manejar su trabajo más crítico desde el primer día?

Ahora, imagina toda esta experiencia incorporada en un agente de IA diseñado específicamente para obtener resultados inmediatos. Estos agentes están listos para integrarse a la perfección en tus flujos de trabajo, aportando una experiencia y una eficiencia sin igual a tu equipo.

Pero aquí está el problema: no todos los agentes son iguales.

¿Y crear su propio agente desde cero? Es como contratar a un becario. Entusiasta, pero sin experiencia:

Puede haber una curva de aprendizaje si no ha creado agentes anteriormente

Es posible que se encuentre con posibles errores e ineficiencias si no dispone de instrucciones completas

Delegar flujos de trabajo críticos a agentes no especializados puede costarle tiempo en lugar de ahorrárselo

Datos recientes muestran que solo el 40 % de las organizaciones confían en los agentes de IA para gestionar tareas y procesos de forma independiente. La mayoría se mantiene cautelosa y destaca la necesidad de una mayor transparencia en los procesos dirigidos por agentes y de sólidas garantías éticas para aumentar su adopción.

Es evidente que los trabajadores del conocimiento necesitan algo más que asistentes digitales. Necesitan sus propios empleados digitales especializados, preparados para ejecutar, adaptarse e impulsar resultados muy específicos para su equipo.

los nuevos agentes certificados de ClickUp resuelven este problema aportando experiencia, fiabilidad y confianza*, para que puedas automatizar con seguridad y escalar con tranquilidad.

Reunión con los agentes certificados de ClickUp

Los agentes certificados son compañeros de equipo de IA robustos y listos para la producción, creados y rigurosamente evaluados por expertos de ClickUp.

No son solo «bots inteligentes». Están profundamente integrados en su entorno de trabajo de IA convergente, optimizados para el rendimiento y la eficiencia, y vienen con créditos ilimitados para ofrecer precios consistentes y predecibles.

El verdadero valor de los agentes reside en saber qué tipo de agente desplegar en una situación específica: piénsalo como elegir la herramienta adecuada para cada trabajo. Los agentes DIY destacan cuando se trata de trabajos sencillos y repetitivos, pero cuando hay mucho en juego, un agente certificado, con habilidades especializadas y una sólida base de conocimientos, es la mejor opción.

Aunque cualquiera puede crear un asistente sencillo, los agentes certificados están diseñados específicamente para gestionar sus tareas y flujos de trabajo más complejos con un contexto completo para ofrecer resultados inmediatos.

Aunque los agentes BYO (Build Your Own) pueden parecer atractivos, su precio basado en el uso significa que sus costes pueden dispararse a medida que crece. Los agentes certificados, por el contrario, ofrecen un poder ilimitado sin facturas sorpresa, por lo que puede automatizar libremente, sin miedo.

Crear su propio agente es como contratar a un becario. Los agentes certificados son como contratar a alguien con un máster en administración de empresas: están preparados para ofrecer resultado de forma fiable y a gran escala.

Crear su propio agente es como contratar a un becario. Los agentes certificados son como contratar a alguien con un máster en administración de empresas: están preparados para ofrecer resultado de forma fiable y a gran escala.

Diferenciadores clave de los agentes certificados de ClickUp

En pocas palabras, los agentes certificados de ClickUp son compañeros de equipo muy detallistas, tus jugadores 10x.

Ejecutan tareas con precisión, siguen tus procesos al pie de la letra y ofrecen resultados consistentes y de alta calidad. Así es como lo hemos hecho posible:

Creado por expertos en IA

Los agentes certificados son el resultado del trabajo de los equipos de IA y flujo de trabajo de primer nivel de ClickUp. Nuestros expertos han creado agentes para las empresas más innovadoras del mundo, aprendiendo lo que funciona (y lo que no) en el mundo real. Esta profunda experiencia en ingeniería de indicaciones, selección de LLM y diseño de flujo de trabajo significa que todos los agentes certificados están listos para entrar en acción.

El informe «Agentic AI Advantage Report» de McKinsey afirma lo siguiente: casi ocho de cada diez empresas afirman utilizar IA genérica, pero otras tantas afirman que no tiene un impacto significativo en sus resultados. Piénsese en ello como la «paradoja de la IA genérica». En el centro de esta paradoja se encuentra un desequilibrio entre los copilotos «horizontales» (para toda la empresa) y los chatbots, que han crecido rápidamente pero ofrecen beneficios difusos y difíciles de medir, y los casos de uso «verticales» (específicos de una función) más transformadores, de los cuales alrededor del 90 % siguen estancados en la fase piloto. *»

Ingeniería avanzada de indicaciones

La fiabilidad y la precisión son innegociables. Los agentes certificados utilizan ingeniería avanzada de indicaciones, aprovechando los modelos LLM adecuados para cada tarea específica. Esto garantiza que sus automatizaciones no solo sean inteligentes, sino también consistentemente eficaces, sin importar lo complejos que sean sus flujos de trabajo.

Establece activadores y los agentes de IA de ClickUp harán el trabajo pendiente por ti

Sin precios basados en el uso

Con los agentes certificados, nunca tendrá que preocuparse por quedarse sin créditos o por incurrir en gastos inesperados. El precio no depende del consumo de créditos. Disfrutará de toda la potencia de los agentes de ClickUp, con un uso ilimitado y una facturación predecible. Esto supone un gran cambio para los equipos que desean ampliar la automatización sin preocupaciones financieras.

Cumplimiento de la marca y los procesos

Su marca y sus procesos son únicos, y sus agentes deben reflejarlo. Los agentes certificados están capacitados para seguir las directrices de su marca y los procesos internos, codificando las buenas prácticas para garantizar la coherencia y la calidad en cada acción que realizan.

Integración perfecta de sistemas

Una encuesta de ClickUp Insights reveló que el 45 % de los trabajadores del conocimiento han considerado utilizar la automatización, pero no han dado el paso.

Factores como el tiempo limitado, la incertidumbre sobre las mejores herramientas y la abrumadora cantidad de opciones pueden impedir que las personas den el primer paso hacia la automatización. Los agentes certificados resuelven este dilema porque se encuentran directamente en ClickUp.

Estas herramientas inteligentes cuentan con una profunda integración y un contexto avanzado para la conexión y la automatización de acciones en todos sus sistemas de empresa. Ya sea en CRM, marketing, TI o RR. HH., los agentes certificados garantizan que los desencadenantes y las acciones adecuados se produzcan en el momento oportuno, rompiendo los silos e impulsando una verdadera convergencia operativa.

Seguridad y protección

La seguridad de los datos es fundamental para todos los agentes certificados. Sus datos nunca se utilizan ni se almacenan de forma inadecuada. Los agentes certificados cumplen con los estándares de seguridad y cumplimiento normativo de nivel de corporación con la certificación ISO 42001 de ClickUp, por lo que puede automatizar flujos de trabajo confidenciales con total tranquilidad.

Mejora continua

El mundo de la IA está evolucionando rápidamente, al igual que los agentes certificados. Se actualizan continuamente a medida que evolucionan las buenas prácticas y las capacidades de la IA. Cada interacción, cada comentario, es una oportunidad para que sus agentes certificados sean más inteligentes, más eficientes y más valiosos para su empresa.

Casos de uso: dar vida a los agentes certificados

Añadir flujos de trabajo con agentes no debería significar añadir más herramientas o integraciones a su pila tecnológica.

Cuando cada departamento utiliza aplicaciones diferentes, el trabajo se dispersa, lo que dificulta el seguimiento, la colaboración o la visualización de lo que realmente está sucediendo. Esta dispersión del trabajo ralentiza a los equipos y crea confusión.

Como entorno de trabajo de IA convergente, ClickUp reúne todas las apps, aplicación y flujos de trabajo para proporcionar un contexto completo, creando un único lugar para que las personas y los agentes trabajen juntos.

Dentro de la plataforma, sus agentes certificados están diseñados a medida para ayudar a cada equipo con sus diversas necesidades de flujo de trabajo, desde marketing hasta ingeniería. Veámoslo por casos de uso:

Equipos de marketing

Agentes de elaboración de informes de campañas: recopile, analice y resuma automáticamente recopile, analice y resuma automáticamente la ejecución y el rendimiento de las campañas de marketing , lo que permite a los profesionales del marketing centrarse en la estrategia de forma gratuita

Agentes de generación de contenido: Crea de forma dinámica borradores de contenido iniciales que siempre se ajustan a las directrices de estilo de tu empresa

Agentes de control de calidad de contenidos: revisan los contenidos en cuanto a la marca y el cumplimiento normativo durante el revisan los contenidos en cuanto a la marca y el cumplimiento normativo durante el proceso de producción de contenidos , garantizando que todos los activos estén en consonancia con el mensaje y sean gratuitos

Gestión de proyectos

agentes coordinadores de proyectos: *Asigne tareas, supervise el progreso y señale los riesgos, manteniendo los proyectos en marcha sin necesidad de supervisión manual

*agentes de elaboración de informes de proyecto: redacta informes de proyecto y (resumen) StandUp personalizados, lo que proporciona a los líderes visibilidad instantánea al ejecutar iniciativas estratégicas

Agentes de documentación de proyectos: Crea y actualiza la documentación de los proyectos, para que la información esté siempre actualizada y accesible

TI y operaciones

Agentes de clasificación de tickets: clasifica, deriva y recomienda soluciones para los tickets de compatibilidad, acelerando clasifica, deriva y recomienda soluciones para los tickets de compatibilidad, acelerando los tiempos de resolución de errores

Agentes de supervisión del sistema: vigilan las interrupciones y actúan como desencadenantes de flujos de trabajo de incidencia, minimizando el tiempo de inactividad

Agentes SLA: asegúrate de que las tareas se clasifican y resuelven dentro de los SLA, protegiendo tu reputación y garantizando los más altos niveles de prestación de servicios al cliente

Ingeniería y producto

Agentes de revisión de código: Analizan el código en busca de errores, cumplimiento de estándares y posibles optimizaciones

Agentes de gestión de lanzamientos: coordina los calendarios de implementación, notifica a las partes interesadas y realiza un seguimiento del completado de todas las tareas previas y posteriores al lanzamiento durante coordina los calendarios de implementación, notifica a las partes interesadas y realiza un seguimiento del completado de todas las tareas previas y posteriores al lanzamiento durante los lanzamientos de productos

Agentes de priorización de funciones: Analizan los comentarios y los datos de los usuarios para recomendar prioridades en el desarrollo de funciones

Agentes de documentación de funciones: redacta PRD, documentos de diseño y notas de lanzamiento, manteniendo a los equipos alineados

Recursos humanos e incorporación

Agentes de incorporación de nuevos empleados: Guíe a sus nuevos empleados a través de la configuración, Guíe a sus nuevos empleados a través de la configuración, la formación y el cumplimiento normativo, garantizando un comienzo sin problemas

Agentes de preguntas frecuentes sobre políticas: Responden al instante a preguntas sobre políticas de RR. HH., lo que reduce la carga de trabajo de los equipos de RR. HH. y empodera a los empleados

Por qué son importantes los agentes certificados

Si no confiarías tu trabajo más importante a un becario, tampoco lo confíes a un agente básico. Los agentes certificados aportan la experiencia, la fiabilidad y la seguridad que tu empresa necesita para automatizar con confianza.

Pero, más allá de eso, los agentes certificados son el motor de su proceso de transformación hacia la IA. Son el puente entre el caos de la dispersión del trabajo (la fragmentación de herramientas, procesos e información que ralentiza a los equipos) y la claridad de un entorno de trabajo de IA convergente.

Impulse el crecimiento de su empresa pasando del trabajo desconectado a la IA ambiental

Al centralizar todo en una plataforma inteligente, usted:

Elimine los silos y cree un contexto al 100 % en todo su trabajo

Asegúrate de que la IA y los agentes tengan una visión completa para generar un impacto inmediato

Pase de procesos manuales y fragmentados a una plataforma unificada e inteligente en la que los seres humanos y la /IA hacen trabajo juntos a la perfección

¿El resultado? Alcanzar nuevos niveles de productividad, compromiso e innovación en todos sus equipos y en toda la organización.

La misión: convergencia, transformación de la IA y el futuro del trabajo

Los agentes certificados son más que simple IA. Son la próxima generación de compañeros de equipo digitales, diseñados específicamente para la era de la convergencia. Son la forma de acabar con la dispersión del trabajo de una vez por todas y de hacer realidad la promesa de un entorno de trabajo de IA convergente: una plataforma, todo su trabajo, 100 % de contexto y una IA que realmente entiende su empresa.

Esta es la esencia de la misión de ClickUp: ayudar a todas las organizaciones a lograr una verdadera transformación mediante la IA. No añadiendo más herramientas, sino convergiendo todo lo que importa en un único entorno de trabajo inteligente.

Los agentes certificados son sus compañeros de equipo digitales avanzados y de confianza. Aportan una mayor productividad, un mejor cumplimiento normativo y tranquilidad, para que su equipo pueda centrarse en lo que más importa.