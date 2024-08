10 plantillas gratuitas de alcance del trabajo en Word & ClickUp Docs

Da una pulgada y te llevarán una milla. Este dicho suele referirse a las personas, pero también describe con precisión la mayoría de los proyectos de trabajo.

Los trabajos tienen la desagradable costumbre de desbordarse y crecer hasta alcanzar proporciones monstruosas. Por eso es tan importante que los equipos definan exactamente lo que debe ser un proyecto antes de darle luz verde.

Una forma de mantener los proyectos sobre raíles es utilizar una plantilla de alcance del trabajo. Estas plantillas ayudan a los gestores de proyectos o a los propietarios de empresas a crear fácilmente documentos detallados que describen todos los aspectos de un proyecto, desde los objetivos y los recursos hasta los aspectos legales requisitos legales e hitos .

Tanto si diseña un sitio web como proponer un proyecto a la alta dirección, una plantilla de alcance del trabajo te ayuda a explicar tu idea y a poner a todo el mundo de acuerdo sobre tu futuro proyecto.

Sin embargo, que estos documentos sean importantes no significa que quieras dedicarles más tiempo del necesario. Afortunadamente, hay muchas plantillas gratuitas en Internet que te ayudarán a crear alcances de trabajo eficaces de forma rápida y sencilla.

En este artículo, veremos 10 plantillas gratuitas de alcance del trabajo de Microsoft y ClickUp, perfectas para cualquiera que desee que sus proyectos sean directos y eficientes.

¿Qué es una plantilla de alcance del trabajo?

Una plantilla de alcance del trabajo es una herramienta que le permite planificar los detalles de un próximo proyecto. Le ayudará a esbozar factores importantes como los requisitos legales, los recursos asignados y resultados del proyecto .

El objetivo de un documento de alcance del trabajo es crear un lugar único para que los equipos se mantengan organizados y encaminados durante un proyecto. Por esta razón, los equipos deben hacer de la creación de un documento de alcance del trabajo un paso preliminar en toda la planificación del proyecto para evitar la pérdida de tiempo, la falta de comunicación, y las tareas fuera de lo previsto alcance del proyecto .

Tomarse el tiempo necesario para crear un documento de alcance del trabajo también garantiza que no se quede atrapado en ampliación del alcance . La ampliación del alcance se produce cuando el alcance de un proyecto crece y crece lentamente hasta convertirse en algo mucho mayor de lo que nadie había previsto.

Poner por escrito lo que es (y lo que no es) un proyecto reduce las posibilidades de que adquiera vida propia.

¿En qué consiste una buena plantilla de alcance del trabajo?

Una buena plantilla del alcance del trabajo debe ser fácil de leer y entender. De este modo, los miembros del equipo y las partes interesadas pueden leer fácilmente el documento y saber en qué consiste el proyecto, cuánto durará y qué se requiere de ellos.

Lo ideal es que las plantillas de alcance del trabajo incluyan también las mejores prácticas y consejos para rellenar cada sección. Aunque los veteranos en la redacción de alcances de trabajo no necesitarán estos consejos, pueden ayudar a las personas nuevas en este tipo de trabajo a crear un documento de alcance de trabajo eficaz por primera vez.

Además, ahorrará tiempo y esfuerzo a todo el mundo a la hora de decidir qué incluir en cada sección.

Consulte las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar su flujo de trabajo según sus necesidades

Por último, cualquier plantilla que utilice debe ser versátil. Las necesidades de cada persona son diferentes, y usted quiere una plantilla que pueda ajustarse fácilmente a su situación. Esto significa hacer secciones lo suficientemente generales como para que cualquiera pueda utilizarlas y utilizar una plataforma que permita cambios sencillos para que el redactor pueda ajustarse sobre la marcha según sea necesario.

Por suerte, hay muchas plantillas gratuitas de alcance del trabajo disponibles en Internet que cumplen estos criterios Veamos 10 de las mejores.

10 plantillas gratuitas de alcance del trabajo en Word y ClickUp Docs

Si hay algo que no le falta a Internet es contenido. Busque en línea, y usted puede encontrar varios alcance de las plantillas de trabajo disponibles para su uso gratuito.

Para ahorrarte el tiempo de encontrar una buena plantilla gratuita de alcance del trabajo por tu cuenta, hemos recopilado estas 10, para que puedas ponerte a trabajar de inmediato.

1. Plantilla de alcance del trabajo ClickUp

Plantilla del alcance del trabajo de ClickUp

Si busca una plantilla de alcance general que pueda utilizarse para todo tipo de proyectos.. Plantilla estándar de alcance del trabajo de ClickUp es ésta.

Esta plantilla es una herramienta increíble para las empresas que buscan agilizar y facilitar el proceso de planificación de sus proyectos, independientemente del tipo de trabajo que realicen.

Esta plantilla incluye varias secciones previamente rellenadas que la mayoría de los proyectos querrán incluir en el alcance de su proyecto de trabajo. Estas secciones incluyen los objetivos del proyecto, los recursos, los requisitos legales, los hitos y mucho más.

Sin embargo, el hecho de que incluya estas secciones no significa que no pueda realizar cambios si es necesario. Con ClickUp, es fácil añadir o eliminar secciones en función de sus necesidades. Además, puede guardar los cambios, por lo que no será un gran problema si tiene previsto elaborar este tipo de documentos con regularidad.

Además, cada sección se ha rellenado previamente con ejemplos de redacción, para que tengas un ejemplo en el que basarte a la hora de editarla. De este modo, personalizar tu plantilla de alcance del trabajo será un proceso más rápido y sencillo, incluso para las personas nuevas en este tipo de documentos.

Así que si buscas una plantilla todo en uno que te ayude a mantener a tu equipo más organizado, empieza en el enlace que aparece a continuación.

2. ClickUp Whiteboard Alcance de la plantilla de trabajo

Plantilla del alcance del trabajo de la Pizarra Digital ClickUp

Uno de los mayores inconvenientes de trabajar a distancia es que resulta más difícil colaborar en equipo.

Donde antes podías reunirte en una sala de conferencias y resolver los el alcance de tu nuevo proyecto ahora tienes que recurrir a correos electrónicos y llamadas de Zoom. Plantilla de alcance del trabajo de pizarra de ClickUp pretende cambiar todo esto.

Trabajando desde la pizarra de ClickUp, los equipos pueden colaborar en tiempo real para definir el alcance del proyecto y luego dividirlo en partes manejables que cada persona puede dirigir. Esto permite la planificación y el intercambio espontáneo de ideas entre varias personas, de modo que los proyectos se llevan a cabo a tiempo con las aportaciones de los miembros de todo el equipo.

Esta plantilla de pizarra tiene varias secciones, incluido un lugar para definir supuestos y justificaciones, objetivos del proyecto y resultados.

No hace falta que empieces de cero. Las secciones más importantes ya están ahí: todo lo que tú y tu equipo tenéis que hacer es aportar vuestras ideas personales y chispazos de genialidad.

El mejor trabajo se hace cuando todo el equipo contribuye. Haga de su ámbito de trabajo un verdadero esfuerzo de equipo probando nuestro plantilla de pizarra especialmente diseñada .

3. Plantilla de alcance del trabajo del sitio web ClickUp

Plantilla del alcance del trabajo del sitio web de ClickUp

El diseño y desarrollo de sitios web es un gran negocio hoy en día. Según una estimación, la construcción de sitios web supuso un una industria de 1.900 millones de dólares en 2020 y sólo se espera que crezca a medida que avance la década.

Si le han encargado la construcción de un sitio web, necesitará un documento de alcance del trabajo para asegurarse de que tanto usted como su cliente tienen claros los detalles de su proyecto. Plantilla de alcance del trabajo para sitios web de ClickUp facilita este proceso.

Este

gestión de proyectos web

tiene espacios para que definas precios, exclusiones, fechas de finalización y mucho más. También incluye consejos sobre cómo rellenar estas secciones para impresionar a tus futuros clientes.

Por ejemplo, si no está seguro de cómo escribir un Propósito y planteamiento del problema esta plantilla le explicará cómo es este tipo de declaración y qué debe incluir para que sea útil para su cliente.

También puedes modificar fácilmente esta plantilla para hacerla tuya, de modo que los clientes tengan a mano un documento único cuando finalicen el proyecto.

Bonus: Plantillas de declaración de trabajo !

4. Plantilla del alcance del trabajo de la aplicación ClickUp

Plantilla del alcance del trabajo de la aplicación ClickUp

Hoy en día, muchas empresas utilizan algún tipo de aplicación para interactuar con sus clientes a través del móvil. Sin embargo, el hecho de que necesiten una aplicación no significa necesariamente que sepan qué tipo de aplicación quieren.

Si estás creando una aplicación para un cliente, necesitarás Plantilla de alcance del trabajo para aplicaciones de ClickUp para describir exactamente lo que vas a crear y que nadie se sorprenda cuando lo recibas.

Esta plantilla facilita la explicación de las funciones previstas de la aplicación y ofrece a los clientes una descripción general del proyecto en la que se detallan los plazos y los recursos necesarios. Lo último que quieres es pasarte meses desarrollando una cosa y luego descubrir que el cliente tenía una visión completamente distinta del producto final.

Además, si eres un desarrollador de aplicaciones independiente, es posible que no estés muy familiarizado con la redacción de este tipo de documentos. Nuestra plantilla hace que escribir sea lo menos engorroso posible, ya que ofrece frases de ejemplo y consejos durante todo el proceso de creación del documento.

Así que, seas quien seas, esta plantilla garantizará que no haya malentendidos entre tú y el cliente a la hora de realizar tu trabajo.

5. Plantilla de propuesta de cambio ClickUp

Plantilla de propuesta de cambio ClickUp

Todos sabemos que no existe el sistema perfecto: de vez en cuando es necesario un cambio. Si vas a proponer cambios en un proyecto o proceso en curso en el trabajo, utiliza Plantilla de propuesta de cambio de ClickUp para asegurarse de que transmite su mensaje de forma clara y rápida.

Para ayudarle a conseguirlo, nuestra plantilla incluye una subpágina titulada "Caso de cambio", en la que puede explicar por qué es tan necesario realizar un cambio. Este es el lugar perfecto para añadir detalles que respalden tu punto de vista, incluidas las métricas y los datos que te apoyan.

Esta plantilla también incluye un espacio para que puedas añadir una línea de tiempo y una lista de los recursos necesarios para completar el cambio. Incluir estas cosas permite a tus jefes comprender la envergadura de los cambios que propones.

Por último, nuestra plantilla incluye una página de firma en la que las partes interesadas deben dar su visto bueno al documento antes de poner nada en práctica. Puede que esto no parezca crucial en un primer momento, pero tener este tipo de rastro en papel siempre es una buena idea si estas decisiones se reexaminan en el futuro.

6. Plantilla de propuesta de proyecto ClickUp

Plantilla de propuesta de proyecto ClickUp

Conseguir la luz verde para un proyecto puede ser un trabajo duro, pero puede hacer que el proceso sea más fácil con Plantilla de propuesta de proyecto de ClickUp de ClickUp. Esta plantilla le ofrece un espacio para planificar su propuesta en una única pizarra digital interactiva.

En esta pizarra, podrás añadir información como los objetivos del proyecto, el presupuesto, el calendario y los miembros del equipo. Además, al estar en formato de pizarra, es fácil que colaboren equipos enteros. Esto significa que más cabezas pueden trabajar juntas para crear una propuesta que realmente cambie el negocio.

Si has invertido tiempo y esfuerzo en crear el mejor equipo posible, te lo debes a ti mismo y a tu equipo para crear un espacio en el que puedan hacer lo que mejor saben hacer. Una pizarra interactiva es un lienzo en blanco que permitirá el tipo de pensamiento libre que tu equipo necesita para sobresalir y crecer.

Mejore sus propuestas de proyectos con una de nuestras pizarras interactivas plantillas de propuestas de proyectos .

7. Plantilla de propuesta de negocio ClickUp

ClickUp Plantilla de Propuesta de Negocio

Hacer una venta nunca es fácil. La gente es reacia por naturaleza a propuestas comerciales por lo que debe darles todas las razones para decir que sí.

Una forma de convertir una propuesta en ROI para su empresa es con un profesional Plantilla de propuesta de negocio de ClickUp . Esta plantilla le ayuda a definir con precisión qué trabajo debe realizarse y cuánto costará. Nuestra plantilla también incluye una guía paso a paso que le indica qué hacer para crear la mejor propuesta posible.

Incluye listas de tareas prefabricadas que puede asignar a su equipo, para que la propuesta esté lista para el reunión inicial con el cliente . Por último, dé a su propuesta las máximas posibilidades de ser leída con nuestra plantilla de correo electrónico lista para usar. Todo lo que tienes que hacer es añadir detalles sobre quién eres y por qué deberían echar un vistazo a tu propuesta adjunta.

¿Preparado para crear propuestas profesionales con menos complicaciones y quebraderos de cabeza? Empieza a agilizar el proceso de tu propuesta con nuestra plantilla de propuesta de negocio.

8. ClickUp Alcance de la plantilla de acuerdo de servicios de trabajo

Plantilla de acuerdo de alcance de los servicios de ClickUp

Plantilla de acuerdo sobre el alcance de los servicios de ClickUp es una gran herramienta para quienes desean formalizar su relación laboral con un cliente.

La plantilla incluye secciones sobre las condiciones de pago, los entregables y, por supuesto, el contrato de servicios acuerdo de servicios sí mismo. Rellene cada sección, y tendrá un sólido acuerdo comercial entre usted y su socio.

No hace falta que lo redactes tú mismo, ya que te arriesgas a cometer errores, erratas u omisiones que podrían causarte problemas más adelante. Además, una vez que hayas trabajado con esta plantilla, te resultará fácil reutilizarla cada vez que lo necesites abordar a un nuevo cliente .

Como se trata de un acuerdo general estándar, solo tendrás que hacer cambios mínimos para que sea aplicable a cada situación. No pierdas el tiempo reescribiendo un documento legal estándar una y otra vez. Utiliza esta plantilla para concentrar tus esfuerzos en lo que más importa.

9. Plantilla de alcance del trabajo de Microsoft Word

A través de Microsoft

Microsoft Word lleva décadas siendo el programa de referencia para la creación de documentos. Así que no es de extrañar que tengan su propia plantilla de alcance del trabajo que puedes utilizar de forma gratuita.

Aunque Plantilla de alcance del trabajo de Microsoft Word puede parecer un poco anticuada, pero todavía tiene un lugar para toda la información más importante que usted querría en su ámbito de trabajo documento. Incluye secciones como Alcance, Resultados del proyecto y Partes afectadas.

Una de las mayores ventajas de esta plantilla es que es muy sencilla. Si ya está utilizando Microsoft Office será como cualquier otro documento de Word que crees.

Así que si sólo quieres una solución rápida y fácil, esta plantilla de Word podría ser la elección correcta.

10. Plantilla de alcance del trabajo de Google Sheets

A través de Google Sheets

Por último, pero no por ello menos importante, tenemos la plantilla Plantilla de alcance del trabajo de Google Sheets . La mayor ventaja de esta plantilla es que vive en el ecosistema de Google Workspace.

Si estás familiarizado con el funcionamiento de Sheets y no te ves necesitando este tipo de plantilla a menudo, esta puede ser tu mejor elección. Una cosa a tener en cuenta es que esta plantilla en particular ha sido formateada como un ejemplo de alcance de trabajo para contratistas generales o comerciantes.

Si estás trabajando en un proyecto de construcción todo lo que tendrá que hacer es añadir sus especificaciones. Sin embargo, si no lo es, debe estar preparado para hacer una buena cantidad de personalización para adaptarlo a sus propósitos.

Empieza tus proyectos con fuerza

No importa en qué proyecto estés trabajando, tener un documento claro sobre el alcance del trabajo puede marcar la diferencia. Tanto si lo necesitas para un proyecto de desarrollo de una aplicación o un sitio web, como para una propuesta de cambio o un acuerdo de servicios, seguro que hay un documento de alcance plantilla que se ajuste a tus necesidades .

Además, si opta por utilizar una de nuestras plantillas ClickUp, obtendrá la ventaja de trabajar dentro de la plataforma Plataforma ClickUp . Esto se traduce en la creación inteligente de tareas, el intercambio de datos y el acceso a toda una serie de plantillas gratuitas destinadas a todo tipo de casos de uso empresarial.

¿A qué espera? Empiece ya a trabajar en sus proyectos con un cuenta ClickUp gratuita ¡y la plantilla de alcance del trabajo que más le convenga!