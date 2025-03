Mejor software de gestión de proyectos de contabilidad 2025

La contabilidad ya es bastante complicada, ¿por qué no apoyarse en herramientas diseñadas para aligerar la carga?

El software de gestión de proyectos de contabilidad es un recurso imprescindible para los procedimientos de front-office y back-office, especialmente para los contables independientes, los gestores de operaciones y los gestores financieros consultores .

Estas herramientas ayudan a los contables a calcular y compartir facturas precisas, realizar un seguimiento del tiempo facturable, agilizar los flujos de trabajo personales y comunicarse con los clientes. El éxito de su software de gestión de proyectos de contabilidad tiene todo que ver con su cuenta de resultados, por lo que debe asegurarse de que la herramienta que elija sea flexible, fácil de usar y accesible para las partes interesadas internas y externas.

Con tanta presión a la hora de elegir el software perfecto, es importante que investigue antes de invertir en el próximo software de gestión contable herramienta de gestión de proyectos en los resultados de su búsqueda. Pero, por suerte para usted, ¡ha llegado al lugar adecuado!

Hemos investigado y probado las mejores herramientas de gestión de proyectos de contabilidad para crear esta lista de nuestros 10 favoritos. Encuentre desgloses de las funciones clave, inconvenientes, información sobre precios, valoraciones y mucho más

¿Qué es el software de gestión de proyectos de contabilidad?

El software de gestión de proyectos de contabilidad ayuda a los contables a supervisar sus flujos de trabajo, gestionar las relaciones con los clientes, realizar un seguimiento del tiempo facturable, emitir facturas y estar al tanto de los elementos clave de la acción, ¡no es poca cosa! Piense en esta herramienta como una combinación de cuenta gestión de proyectos y herramientas CRM. Al más puro estilo contable, es vital que su software de gestión de proyectos contables sea compatible con múltiples vistas para crear hojas de cálculo, tablas y bases de datos para la gestión de presupuestos, clientes y tareas. Además, las partes interesadas y los clientes pueden acceder fácilmente a las mejores herramientas para aprobar o ver las próximas facturas.

Gestione sus tareas, facturas y clientes con más de 15 vistas en ClickUp, incluyendo Lista, Tabla y Calendario

Funciones de productividad como control de tiempo, múltiples personas asignadas, comentarios asignados, y automatización del flujo de trabajo son activos importantes en el software de gestión de proyectos de contabilidad, ya que estas funciones ayudan a los contables a agilizar los procesos, mejorar la colaboración y, en última instancia, aumentar la rentabilidad.

El mejor software de gestión de proyectos de contabilidad también se integrará con toneladas de otras herramientas de trabajo para llevar más información a su plataforma y mantenerse actualizado en todo momento.

10 Software de gestión de proyectos de contabilidad

Incluso con estos conocimientos en mente, puede ser difícil elegir el mejor software de gestión de proyectos de contabilidad, ¡sólo por el número de herramientas que hay en el mercado!

El presupuesto, el tamaño del equipo, la industria y el estilo de trabajo juegan un rol importante a la hora de guiarle hacia el mejor software para sus necesidades. El reto es que el proceso personal de prueba y error puede llevar mucho tiempo y, en última instancia, ser improductivo si no se tiene un punto de partida constructivo.

Y para eso nos tiene a nosotros

Utilice esta lista detallada para iniciar su búsqueda de software. Hemos elaborado una lista de los 10 mejores programas de contabilidad herramientas de gestión de proyectos para cualquier equipo, con comparaciones exhaustivas, inconvenientes, precios, reseñas y mucho más.

1. ClickUp

Arrastrar y soltar tareas en una vista Tabla de ClickUp para una organización sencilla

ClickUp es una plataforma de productividad todo en uno con cientos de herramientas de visualización para automatizar tareas rutinarias y centralizar la comunicación desde un único espacio de trabajo. Tanto si gestiona una gran empresa como un pequeño equipo, ClickUp facilita sus procesos de gestión de proyectos. Con funciones como automatización y control de tiempo de proyectos puede realizar un seguimiento de las tareas a medida que avanzan en el flujo de trabajo. 🧑‍💻

Para las grandes empresas, ClickUp es eficiente y eficaz gestión del flujo de trabajo pueden simplificar la tarea de mantener a todo el mundo en la misma página con metas mensuales y kPI financieros . Ajuste rapidísimo de hojas de cálculo en Vista Tabla crear alto nivel

/ref/ /blog?p=13238 paneles de control de clientes y proyectos /%href/

y obtenga informes que ahorran tiempo sobre a dónde va el tiempo de cada uno. Deje que ClickUp haga el trabajo pesado para que usted pueda centrarse en lo que más le importa: Hacer crecer su empresa y prestar un mejor servicio a sus clientes

Las mejores funciones de ClickUp

Más de 1.000 integraciones con otras herramientas de trabajo, incluyendo Zoom, Slack, Entorno de trabajo de Google microsoft Office, etc

Añadir /ref/ https://clickup.com/features/time-estimates duración estimada /%href/ que puede repartir entre el equipo para prever su carga de trabajoEstados personalizados seguirá en la pantalla anterior. - Revisión de Capterra me gustaría que se pudiera etiquetar a un cliente con un rótulo en su archivo como podemos hacer con las plantillas. Además, me gustaría que hubiera una zona protegida con contraseña para guardar los datos confidenciales de los clientes, como el nombre de usuario y las contraseñas de sus cuentas, a la que ni siquiera los empleados de JetPack tuvieran acceso por motivos de seguridad Revisión de Capterra Precios de Jetpack Workflow

Organizar : $36/mes por usuario, facturado anualmente

: $36/mes por usuario, facturado anualmente Escala: 39 $/mes por usuario, facturados anualmente

Valoraciones y reseñas de Jetpack Workflow

Capterra: 4.8/5 (50+ opiniones)

4.8/5 (50+ opiniones) G2: 4.1/5 (10+ opiniones)

3. QuickBooks

vía QuickBooks QuickBooks es un producto de software de contabilidad para profesionales fiscales para agilizar la contabilidad y las nóminas. Ayuda a simplificar la forma en que las empresas gestionan sus finanzas y toman decisiones informadas. Con QuickBooks, todos sus datos financieros se almacenan en un solo lugar, lo que facilita el acceso y el análisis rápido de la información.

Incluso puede utilizarlo para realizar un seguimiento diario de las ventas, generar facturas y gestionar las cuentas por cobrar. Además, QuickBooks ofrece funciones útiles como el seguimiento de los pagos de facturas vencidas, el ajuste de planes de pago y la elaboración de informes financieros precisos.

Las mejores funciones de QuickBooks

Seguimiento de los ingresos y autoclasificación de los gastos

Seguimiento automático de los kilómetros recorridos por la empresa

gestión de contratistas 1099

Generador de facturas profesional

Análisis de costes laborales

App, aplicación móvil

/ref/ /blog?p=64115 Libros mayores /%href/

Captura de recibos

Limitaciones de QuickBooks

a menudo muchos errores y molestias al intentar realizar algunas actividades. Soporte complicado. El precio de la suscripción es caro y poco flexible (por ejemplo, una vez que te inscribes en un plan superior y activas algunas funciones, ya no puedes bajar de plan)._- Revisión de G2 creo que las funciones de (elaboración de) informes podrían ser más robustas. Además, creo que la parte usuario-contable tiene algunas funciones que faltan desde la perspectiva del propietario de una empresa. También resulta ser la opción más cara del mercado Reseña de Capterra

Precios de QuickBooks

Simple Comienza : $30/mes

: $30/mes Esenciales : $55/mes

: $55/mes Plus : 85 $/mes

: 85 $/mes Avanzado: 200 $/mes

Valoraciones y reseñas de QuickBooks

Capterra: 4.3/5 (5,000+ opiniones)

4.3/5 (5,000+ opiniones) G2: 4/5 (2.000+ opiniones)

vía OfficeTools OfficeTools es un software de gestión de consultas diseñado para equipos de contabilidad pequeños y medianos. Ayuda a los equipos a organizar a los clientes y su información contable. Con OfficeTools, puede crear fácilmente facturas, controlar el tiempo y el progreso de los proyectos, y garantizar la precisión de los informes financieros, todo ello automatizando la mayoría de las tareas diarias de gestión de proyectos.

Esta herramienta de solución contable también facilita la colaboración con los miembros de su equipo mediante el almacenamiento de documentos financieros en una ubicación segura. De este modo, puede revisar rápidamente los documentos clave sin tener que buscar en varias carpetas. Además, elimina la entrada manual de datos, por lo que podrá dedicar más tiempo a actividades de mayor valor, como la consultoría o el asesoramiento estratégico.

Procesamiento de pagos con tarjeta de crédito y transacciones ACH a través de OfficeTools Cloud

Aprendizaje automático integrado para etiquetar y clasificar automáticamente los documentos

Función de seguimiento de proyectos

Integración con Microsoft Exchange

Estado de facturación y tarifas de los clientes

Vistas de calendario por días, semanas y meses

Contactos ilimitados

el mayor reto para nuestra organización es que algunas de las funciones integradas en las herramientas ofimáticas no son compatibles con los principales proveedores, lo que obliga a nuestro personal a aprender nuevos atajos Revisión de G2 este programa se bloquea constantemente y da mensajes de error Revisión de Capterra

Desde 49 $/usuario al mes

Capterra: 4.1/5 (100+ opiniones)

4.1/5 (100+ opiniones) G2: 3.7/5 (80+ opiniones)

5. Pendiente de Microsoft

vía Pendiente de MicrosoftMicrosoft Pendiente es una herramienta de gestión de tareas diseñada para facilitar a una empresa de contabilidad en crecimiento la organización y el control del trabajo. Gracias a sus funciones simplificadas y a su diseño intuitivo, los usuarios pueden añadir tareas, fijar fechas límite, adjuntar archivos y acceder a su información desde cualquier lugar.

La aplicación ofrece potentes funciones de búsqueda para localizar rápidamente los datos importantes, lo que permite a los contables centrarse en lo importante y hacer más cosas. También se sincroniza a la perfección con otras aplicaciones de Microsoft como Outlook y Office 365, creando un espacio de trabajo único que agiliza de forma eficiente el flujo de trabajo diario de los contables.

Discover software gratuito/a de gestión de proyectos para ayudar a gestionar equipos virtuales!

Las mejores funciones de Microsoft Pendiente

Recordatorios y fechas límite en listas de control diarias

aplicaciones para iPhone, Android, Windows y web

Inteligente planificador diario Integración de tareas de Outlook

Barra lateral de acceso rápido

Fondos personalizados

Uso compartido de la lista de tareas pendientes

Limitaciones de Pendientes de Microsoft

para mí, no poder mover elementos de una lista a otra es un verdadero quebradero de cabeza. Además, debería haber una opción de ajustes para automatizar el traslado de tareas no completadas a días posteriores Revisión de Capterra algunas versiones permiten categorías, pero no todas, lo que yo preferiría. Si bien esto no es un problema para mí, me deja con el deseo de que yo pudiera confiar en el ajuste de categorías para organizar y ver mis tareas a través de dispositivos Reseña de Capterra

Precios de Microsoft Pendiente

Microsoft Pendiente es gratis, gratuito/a con una cuenta Microsoft

Valoraciones y reseñas de Microsoft To Do

Capterra: 4.6/5 (2,000+ reseñas)

4.6/5 (2,000+ reseñas) G2: 4,3/5 (más de 40 opiniones)

6. Microsoft Excel

vía Microsoft Excel Microsoft Excel es una herramienta de gestión de proyectos basada en hojas de cálculo diseñada para ayudar a los contables a crear y presentar informes financieros. Permite a los usuarios crear hojas de cálculo que contienen datos, fórmulas, visualizaciones, macros, herramientas de análisis y mucho más.

Con Excel, los contables pueden generar informes complejos de forma rápida y precisa, fácil de entender y estéticamente agradable. Excel proporciona a los contables una forma eficaz y rentable de dar sentido a los informes financieros y agilizar su flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Microsoft Excel

Tablas para conexión con datos de Power BI (Business Intelligence)

Formato, sparklines y tablas para crear contenido visual

Integraciones con otros productos de Microsoft 365

Colaboración en tiempo real dentro de las hojas de cálculo

Fórmulas para realizar cálculos

Apps móviles, de escritorio y en línea

Biblioteca de plantillas

Límites de Microsoft Excel

El cambio entre Excel y sus versiones suele ser incompatible.- Revisión de Capterra Microsoft Excel puede ser a veces difícil de usar debido a la falta de instrucciones detalladas y tutoriales para algunas de sus funciones. Unas explicaciones más transparentes me ayudarían a comprender mejor todas las capacidades de este programa.- Revisión de G2

Precios de Microsoft Excel

Microsoft Excel está disponible como versión independiente por 159,99 $ o con una suscripción a Microsoft 365

Valoraciones y reseñas de Microsoft Excel

Capterra: 4.8/5 (18,000+ reseñas)

4.8/5 (18,000+ reseñas) G2: 4,7/5 (más de 2.000 opiniones)

7. Xero Practice Manager

vía Xero Practice Manager Xero Practice Manager es un software de gestión de la práctica contable diseñado para ayudar a las empresas fiscales y contables a gestionar mejor sus relaciones con los clientes y sus finanzas. Agiliza procesos como la contabilidad, la facturación y la elaboración de informes financieros, lo que permite a los contables ofrecer mejores servicios a sus clientes y aumentar la productividad de su empresa.

Gracias a su diseño fácil de usar, Xero Practice Manager facilita al equipo la mejora de la eficiencia y la rentabilidad. Al eliminar la tediosa entrada manual de datos, pueden concentrarse en ofrecer el mejor asesoramiento y orientación a sus clientes, lo que se traduce en una mayor interacción con ellos.

Las mejores funciones de Xero Practice Manager

Coincidencias sugeridas para clasificar y conciliar transacciones de cuentas bancarias

Herramientas de gestión de gastos para enviar o reembolsar reclamaciones de gastos

Integración con el software de gestión de consultas de Xero

Plantillas personalizables y muestras de informes

Herramientas de inventario para rellenar facturas y pedidos

Gestión de tareas y archivos

Control de tiempo

Limitaciones de Xero Practice Manager

una desventaja de Xero es que puede ser un poco caro para las pequeñas empresas. También carece de algunas funciones más avanzadas que ofrecen los programas de contabilidad más caros Reseña de Capterra algo que no me gusta de Xero Practice Manager es que la interfaz parece un poco anticuada. Bueno, es fácil de usar, pero espero que el diseño podría ser mejorado en un futuro próximo. Espero que también haya una opción de filtro al buscar entidades que tengan una determinada característica._- Revisión G2

Precios de Xero Practice Manager

Temprano : $13/mes

: $13/mes En crecimiento : $37/mes

: $37/mes Establecido: 70 $/mes

Valoraciones y reseñas de Xero Practice Manager

Capterra: 4.4/5 (2,000+ opiniones)

4.4/5 (2,000+ opiniones) G2: 4,1/5 (más de 20 opiniones)

8. TaxWorkFlow

vía TaxWorkFlow TaxWorkFlow es un sistema contable de flujo de trabajo diseñado para ayudar a los contables a preparar rápida y fácilmente las declaraciones de impuestos. La plataforma facilita la organización de documentos y la captura de información. TaxWorkFlow elimina tareas que consumen mucho tiempo, como la entrada manual de datos, lo que permite a los contables entregar declaraciones de impuestos precisas más rápido que nunca.

Utilizando TaxWorkFlow, los contables pueden crear rápidamente cálculos fiscales precisos, producir formularios exactos y generar informes en una fracción del tiempo que se tarda tradicionalmente, lo que les permite atender más fácilmente a sus clientes y optimizar sus beneficios.

Las mejores funciones de TaxWorkFlow

Almacenamiento en la nube o en la empresa para la gestión de documentos

Invitaciones por correo electrónico para la incorporación de nuevos empleados con instrucciones

Filtros nativos o personalizados para acceder instantáneamente a la información clave

Vista de Calendario para concertar citas con clientes

Documentos y sistemas de gestión de clientes Panorámica de tiempo y facturación

Aplicación nativa de Windows

Limitaciones de TaxWorkFlow

La interfaz es anticuada en comparación con otros programas de gestión de proyectos de contabilidad

No hay planes de precios mensuales

Precios de TaxWorkFlow

Póngase en contacto con TaxWorkFlow para conocer los detalles del plan de precios

Valoraciones y reseñas de TaxWorkFlow

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

9. Karbon

vía Karbon Karbon es un software de gestión de proyectos de contabilidad diseñado para ayudar a las empresas en crecimiento y las empresas de contabilidad a colaborar mejor, reunir a clientes y sistemas, y coordinar sus datos en un solo lugar. Agiliza la comunicación, simplifica la gestión de proyectos y ofrece soluciones integradas que se integran sin esfuerzo con los sistemas existentes.

La plataforma de gestión de proyectos de colaboración proporciona funciones seguras de almacenamiento en la nube y control de acceso que facilitan que los datos de todos estén seguros y actualizados. Con su diseño intuitivo y sus paneles de capacidad, Karbon facilita la obtención de información sobre el rendimiento de su organización y la rápida respuesta a los cambios.

Las mejores funciones de Karbon

Cargas y descargas masivas de elementos de trabajo o contactos

Gestión de clientes y plantillas de incorporación Integración de Dropbox y Microsoft OneDrive

Planificador de trabajo para la gestión de recursos

Tableros Kanban y cronogramas de actividades

Tareas de clientes y recordatorios automáticos

Tablas de clasificación

Límites de Karbon

hacer cambios masivos en el trabajo o en los equipos o en la configuración general no es eficiente o no está totalmente disponible para los usuarios administradores. Entiendo por qué, pero hay veces en que esto es un obstáculo. Si hubiera más niveles de permisos para los usuarios tal vez la capacidad de hacer cambios más amplios de manera más eficiente podría ser añadido a los miembros del equipo con mayor accessibility.- Revisión G2 en Mi semana, no puedo asignar algunas tareas/trabajo para hoy. A veces me encuentro desplazándome hacia abajo en mi semana para buscar lo que todavía tengo que completar hoy. Moverlo a Trabajando ahora tampoco es lo mejor porque estoy trabajando en un montón de proyectos todos los días.- Revisión G2

Precios de Karbon

Equipos : 59 $/mes por usuario, facturación anual

: 59 $/mes por usuario, facturación anual Empresa : 79 $/mes por usuario, facturación anual

: 79 $/mes por usuario, facturación anual Empresa: Póngase en contacto con Karbon para consultar precios

Valoraciones y reseñas de Karbon

Capitulares: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

4,7/5 (más de 100 opiniones) G2: 4,8/5 (más de 300 opiniones)

10. Dosel

vía Marquesina Canopy es un software de gestión de proyectos basado en la nube diseñado para que los contables se mantengan organizados y aprovechen al máximo su tiempo. Se encarga del tedioso papeleo asociado a la gestión de clientes, automatiza tareas repetitivas y proporciona una vista única de todos los registros de clientes.

La plataforma también proporciona información en tiempo real sobre el rendimiento tanto de los clientes individuales como de la empresa en su conjunto, que puede utilizarse para tomar decisiones más informadas e identificar áreas de mejora. Con Canopy, las empresas de contabilidad están mejor equipadas para adelantarse al trabajo de sus clientes.

Mejores funciones de Canopy

Sincronización del Calendario con Microsoft y Google

Facturas únicas, recurrentes y programadas

Bandeja de entrada global para ver y gestionar el correo electrónico

Formularios prediseñados para solicitudes de clientes

Incorporación de comerciantes a la aplicación

Herramienta de acciones masivas

Filtros guardados

Limitaciones de Canopy

canopy tiene algunos inconvenientes, como la imposibilidad de enviar mensajes de texto (utilizamos un sistema de terceros), la falta de informes complejos (aunque se pueden crear fácilmente por parte de los usuarios mediante la exportación de CSV y un poco de magia de Excel), y algunos otros problemas menores, pero Canopy los tiene en cuenta (¡visite los foros!) y está trabajando para incorporarlos con el tiempo Revisión de Capterra lo único que no me gusta de Canopy es que no tengo la opción de cambiar los temas cromáticos de la programación. Creo que disfrutaría aún más de Canopy si pudiera adaptarlo a los colores de nuestra empresa. Creo que se podrían añadir más funciones de diseño a Canopy Revisión de G2

Precios del toldo

Canopy ofrece un plan gratuito de hasta 500 contactos con paquetes opcionales de complementos

Valoraciones y reseñas de Canopy

Capterra: 4.6/5 (más de 200 opiniones)

4.6/5 (más de 200 opiniones) G2: 4,6/5 (más de 220 opiniones)

Siempre Puedes Cuenta en ClickUp

Un software de gestión de proyectos de contabilidad eficaz implica muchas cosas, por eso es fundamental encontrar una herramienta que sea tan flexible como potente

ClickUp es el único herramienta de productividad que puede centralizar su trabajo en distintas aplicaciones y escalar con usted a medida que crece. Su vista Tabla dinámica le permite crear bases de datos intuitivas y detalladas con facilidad y eficacia para gestionar tareas, facturas y clientes, todo desde el mismo entorno de trabajo.

Además, puede hacerlo todo con cualquier plan de precios.

Independientemente del tamaño de su equipo o de su presupuesto, ClickUp cuenta con todas las funciones necesarias para agilizar su proyecto de contabilidad y mejorar las relaciones con los clientes desde el primer momento.

¿A qué está esperando? Pruebe ClickUp hoy mismo . 📈