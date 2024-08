las 10 mejores plantillas de propuestas de negocio para 2024

No es ningún secreto que las empresas que siguen a un PLAN BUSINESS tienen más probabilidades de éxito.

Aproximadamente 70% de las empresas que consiguen sobrevivir cinco años siguen un plan estratégico. Y en cuanto a las que se encuentran en su fase inicial, las empresas con un plan Business tienen un 7% más de probabilidades de crecer mucho que las que carecen de un plan elaborado.

Al igual que los planes de empresa, las propuestas de negocio son esenciales para la sostenibilidad de una empresa. Unas propuestas de negocio sólidas pueden ayudarle a ganar clientes, socios, acuerdos comerciales y mucho más.

Así que, si quieres mejorar tu empresa, sigue leyendo para obtener más información sobre las propuestas de negocio, sus ventajas y las herramientas y plantillas que te ayudarán a dar vida a tu idea de negocio

¿Qué es una plantilla de propuesta de negocio?

Una propuesta de negocio es un documento formal en el que presentas información relacionada con tu empresa que es relevante para tu posible cliente. Es esencialmente un documento que incluye información estándar, tal como cronogramas , presupuestos y alcance del proyecto para ofrecer a los posibles clientes y socios un resumen detallado de su propuesta.

Existen muchos ámbitos diferentes en los que puede utilizar una propuesta de negocio eficaz para alcanzar sus metas e iniciar grandes colaboraciones. Las propuestas bien elaboradas pueden ayudarle a conseguir acuerdos importantes que lleven su empresa al siguiente nivel y le abran nuevas oportunidades.

Por ejemplo, puedes utilizar una propuesta de negocio si tienes una agencia de marketing o diseño y quieres compartir tus servicios o simplemente buscas trabajo en cualquier ámbito. También puede utilizar una propuesta de negocio para fines de gestión de proyectos, como presentar una nueva idea de proyecto o una propuesta de solución a un problema a las partes interesadas y a los clientes.

Antes de seguir adelante, es importante saber que una propuesta de negocio no es lo mismo que un plan Business. Eche un vistazo a la siguiente imagen para entender la diferencia entre ambos:

Plan Business Vs. Propuesta de Negocio via Agencia Extol

10 de las mejores plantillas de propuestas de empresa para usar en 2024

Veamos ahora 10 plantillas de propuestas de negocio diferentes que puedes utilizar para impresionar a tus interlocutores y ganar clientes potenciales

1. Plantilla de propuesta de negocio ClickUp

Utilice la plantilla de propuesta de negocio de ClickUp para que le resulte más fácil que nunca crear propuestas que destaquen

El primero de la lista es el Plantilla de propuesta de negocio de ClickUp .

Esta plantilla no sólo viene con vistas Lista pre-construidos de los pasos y prioridades de la propuesta de negocio con Campos personalizados clave para ayudarle a construir su propia propuesta de negocio, pero también ofrece plantillas de correo electrónico en Documentos de ClickUp para ayudarle a racionalizar y perfeccionar sus mensajes de divulgación.

Y si necesita más orientación para empezar, puede consultar la Guía de introducción que se incluye con la plantilla. Ni que decir tiene que esta plantilla de propuesta de negocio está bien empaquetada y lista para que la utilices para ganar más empresas.

2. Plantilla de propuesta comercial ClickUp

Esta plantilla de propuesta comercial de ClickUp Docs ayudará a las empresas a presentar sus ofertas a otras empresas de forma eficaz para conseguir acuerdos de colaboración

En Plantilla de propuesta comercial de ClickUp puede ayudarle a crear una sólida Panorámica de la empresa para mostrar a los clientes exactamente qué hace que usted y su equipo sean la mejor opción para encargarse del proyecto.

Esta plantilla de propuesta comercial está disponible en ClickUp Docs, donde encontrará secciones dedicadas a su equipo, ideas de propuestas comerciales con soluciones, previsión de beneficios y mucho más.

Con esta plantilla gratuita de propuesta de negocio, podrá crear un documento completo y fácil de leer de su propuesta, proteger su Doc de cambios no deseados y compartirlo fácilmente con sus clientes a través de un enlace público o privado.

3. ClickUp Propuesta de Agencia Creativa

¿Quiere agilizar el proceso de presentación de propuestas a sus clientes? Utilice esta plantilla de planificación de propuestas para agencias creativas que ClickUp ha guardado para usted

Porque ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos en el fondo, ofrece formas funcionales y eficaces de planificar, hacer un seguimiento y gestionar sus proyectos y mantenerle organizado mientras redacta la propuesta.

Utilice la Plantilla de propuesta de agencia creativa de ClickUp para obtener listas predefinidas de subtareas y listas de control que le servirán de guía a la hora de elaborar su propuesta.

Al utilizar esta plantilla de propuesta de negocio en ClickUp, tendrás una vista organizada de los pasos que necesitas dar desde la fase de planificación hasta el ensayo del pitch e incluso después de la presentación.

4. ClickUp Plantilla de Pizarra de Propuesta de Proyecto

Esta Plantilla de Pizarra de Propuesta de Proyecto es una plantilla fácil de editar diseñada para preparar una presentación a una nueva propuesta de proyecto que pretende satisfacer una necesidad organizativa o resolver un problema

Si desea personalizar su propuesta de proyecto y presentarla de forma creativa, entonces el Pizarra de propuesta de proyecto de ClickUp es para ti.

Esta plantilla de propuesta de negocios viene con un colorido y organizado visual de su propuesta en Pizarras ClickUp que puedes editar para adaptarlas a tus necesidades. Añade tus ideas dibujando, utilizando figuras, notas adhesivas, mapas mentales y otras formas creativas de expresar cómo quieres llevar a cabo el proyecto.

También puede utilizar otras plantillas de Pizarra para gráficos de flujo, mapas conceptuales y muchos otros para presentar sus ideas de forma que sean fáciles de entender y lleven a discusiones posteriores con el cliente potencial.

5. Plantilla de propuesta de subvención ClickUp

Cree una lista organizada de sus tareas con la Plantilla de propuesta de subvención en vista Lista de ClickUp

Este tipo de propuesta de negocio es un documento que justifica la solicitud de financiación y la estrategia de su propuesta.

Check out these plantillas de solicitud de presupuesto !

En Plantilla de gran propuesta de ClickUp viene con una vista Lista y Tablero pre-construidos con estados personalizados para ayudar a organizar sus tareas en consecuencia. También viene con una vista de Calendario de la programación de su proyecto para mantener sus fechas límite importantes fácilmente visibles.

Estas vistas únicas le permiten hacer un seguimiento de las tareas generales, la definición del problema, los objetivos, las claves, etc hitos y presupuesto y compártalos con sus clientes potenciales.

6. Plantilla de propuesta de campaña ClickUp

Esboce su propuesta con la plantilla de portada de propuesta de campaña en ClickUp Docs y compártala con las partes interesadas clave

Establezca un marco sólido para toda su campaña con la plantilla Plantilla de portada de propuesta de campaña de ClickUp .

Incluye una portada de propuesta personalizable y un documento detallado en el que puede compartir el resumen de su campaña, los objetivos, el público objetivo, los cronogramas y los recursos con las partes interesadas y proporcionar información útil a su equipo.

Esta plantilla de propuesta de negocio gratis/a seguramente te mantendrá organizado/a y bien preparado/a para el día de tu presentación y más allá.

7. Plantilla de propuesta de negocio para servicios de diseño Flipsnack

vía Flipsnack

El Plantilla de propuesta de empresa de servicios de diseño es un flipbook que permite a los lectores hojear las páginas y comprometerse mejor con el contenido.

Si está buscando una forma de presentar sus habilidades de diseño y causar una buena impresión al enviar una propuesta de negocio para un proyecto de diseño, esta plantilla puede ayudarle. Tiene un diseño sencillo que se puede personalizar y la opción de añadir vídeos, enlaces y etiquetas de productos, elementos de marca y estadísticas sobre el rendimiento.

Esta plantilla de propuesta de negocio es beneficiosa para los diseñadores porque pueden crear bonitas propuestas visuales al instante para proyectos de arquitectura u otros tipos de trabajo de diseño. Simplemente utilice las imágenes y textos de la plantilla o sustitúyalos por sus propias imágenes manteniendo el estilo de la propuesta de empresa. También puede añadir un mensaje de bienvenida y detalles sobre la empresa para personalizar la experiencia.

8. Plantilla de propuesta de marketing digital Flipsnack

vía Flipsnack

El marketing es uno de los ámbitos en los que una propuesta de negocio haría maravillas con su campañas . Estas propuestas son una gran oportunidad para presentarles cómo puedes marcar la diferencia para ellos y qué grandes resultados puedes aportar mostrando pruebas sociales y estudios de casos.

Este documento editable plantilla de propuesta de marketing digital puede ayudarle a explicar sus servicios en detalle y a compartir el marco de su proyecto. Utilícela para su propuesta de correo electrónico de marketing, redes sociales y otras propuestas de marketing digital. También puede personalizar la plantilla añadiendo vídeos, enlaces, etiquetas de productos, elementos de marca y mucho más para hacerla atractiva y atractiva para sus clientes.

9. Plantilla de propuesta de trabajo profesional Flipsnack

vía Flipsnack

El diseño de la propuesta es un poco diferente a las demás, y también el propósito de este tipo de propuesta.

Este plantilla de propuesta de trabajo profesional puede ser utilizado por empresas que quieren contratar a alguien para presentar el paquete retributivo y otros detalles sobre el rol.

Puedes utilizar una app para crear flipbooks como Flipsnack para crear propuestas de empresa atractivas que atraigan fácilmente la atención de los lectores y también encontrar varias plantillas entre las que elegir.

10. Qwilr Plantilla de propuesta de gestión de proyectos

vía Qwilir

En plantilla de propuesta de gestión de proyectos puede ayudarte a crear una propuesta de empresa visualmente atractiva y organizada. Incruste formularios, cronogramas, hojas de cálculo, calendarios, imágenes, vídeos y mucho más en la propuesta para captar la atención de su cliente y presentar un trabajo de calidad.

Y con la función de identificación del usuario, podrá establecer límites de tiempo y de vista, y recibir notificaciones cuando su cliente haya abierto su propuesta de empresa.

Tipos de plantillas de propuestas de negocio

Existen dos tipos de propuestas de negocio:

1. Propuestas de negocio solicitadas

Un posible cliente solicita una propuesta de empresa para ayudarles a decidir si quieren hacer negocios con usted o no. Con este tipo de propuesta de empresa, puede ofrecer soluciones a sus problemas o necesidades.

Es la forma más fácil de convertirlos en clientes porque ya están interesados en tus productos o servicios.

2. Propuestas de negocio no solicitadas

Una propuesta de negocio no solicitada es como un correo electrónico frío o un folleto de marketing. Al redactar propuestas no solicitadas, es posible que no conozcas a los clientes ni sus necesidades. En ese caso, hay que investigar para saber cómo dirigirse a cada cliente y personalizar la propuesta de empresa.

Beneficios de las plantillas de propuestas de negocio

Las principales ventajas de las plantillas son que le ayudan a ahorrar tiempo, crear coherencia en toda su empresa y asegurarse de que todos los detalles importantes están cubiertos en sus propuestas de negocio.

Además, el uso de plantillas puede darle más tiempo para centrarse en el contenido y la calidad de su propuesta y crear propuestas de negocio profesionales que impresionen y ganen a sus clientes y socios comerciales.

Empieza a utilizar plantillas de propuestas de negocio hoy mismo

Las plantillas adecuadas pueden ayudarte a conseguir tus próximos grandes proyectos. La clave está en elegir la que mejor se adapte a sus productos y servicios, así como a sus clientes.

Para causar una gran impresión y presentar una propuesta detallada, puedes utilizar herramientas como ClickUp y Flipsnack para crear una propuesta de empresa que se ajuste a tus necesidades y te ayude a destacar. A creador de propuestas como Flipsnack es un software que permite la creación de propuestas con diferentes diseños, mientras que una herramienta de gestión de proyectos todo en uno como ClickUp puede proporcionarle una biblioteca de plantillas personalizables para diversos casos de uso y las funciones clave que necesita para gestionar sus proyectos, seguir el progreso, etc.

ClickUp es gratuito, ¡comience a utilizar las plantillas de ClickUp para mejorar sus propuestas de empresa y conseguir más clientes hoy mismo!

Guest Writer:

isabela Boncila _es especialista en marketing en Flipsnack, una plataforma de publicación que puede transformar un PDF en un flipbook interactivo. Es una apasionada del marketing, la escritura y la tecnología