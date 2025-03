15 mejores alternativas y competidores de TimeCamp en 2025

¿Has oído hablar de la ley de Parkinson?

Es la idea de que el trabajo se expande para ocupar el tiempo que le has ajustado. Por eso, si te han dado tres días para hacer una tarea que en realidad sólo lleva 30 minutos, tardarás los tres días asignados en terminarla.

¿Cuál es la conclusión? Cuando sabes que tienes tiempo para matar, lo haces. Pero el lado bueno de la ley de Parkinson es que también funciona a la inversa. Por eso necesitas todo un domingo para ir al supermercado, hacer pilates y preparar la cena, pero sólo ocho horas al día siguiente para reestructurar todo tu departamento, redactar una propuesta de empresa y solucionar el hambre en el mundo.

Todo se reduce a gestión eficaz del tiempo ¡! Y aplicaciones de gestión del tiempo como TimeCamp han encontrado su intento correcto en esta idea. Control de tiempo de proyectos la revisión de la asignación de tiempo, la comparación de informes de tiempo y el bloqueo de tiempo son algunas de las mejores estrategias para superar los retos de la ley de Parkinson, y algunas de las funciones por las que TimeCamp es más conocido.

...Pero, ¿es TimeCamp la solución perfecta? gestión del tiempo para usted? Con su etiqueta de precio, ¡querrá sentirse seguro de su respuesta!

Antes de empezar a rellenar automáticamente tu información de facturación en la página de ventas de TimeCamp, date una vuelta por este artículo para encontrar las 15 mejores alternativas a TimeCamp para equipos de cualquier tamaño y de todos los sectores. ⏱

¿Qué es TimeCamp?

vía TimeCamp TimeCamp es software de control de tiempo para ayudar a autónomos, equipos y agencias a aumentar su eficiencia mediante una gestión eficaz del tiempo, la asistencia y las facturas.

Todas las funciones de TimeCamp giran en torno al seguimiento y la revisión del tiempo: ya sea para solicitar tiempo libre, identificar qué tareas han agotado su jornada o comparar su productividad a lo largo del tiempo, TimeCamp tiene una solución para usted. También es una gran herramienta para los consultores que etiquetan su tiempo facturable con diferentes tarifas o facturan a varios clientes de forma regular.

Seguimiento del presupuesto en TimeCamp

En serio, cuando se trata de herramientas relacionadas con el tiempo, TimeCamp va un paso por delante. Aquí están algunas de nuestras funciones favoritas de TimeCamp:

Automatización del seguimiento del tiempo para una mayor eficiencia en su día a día.

Elaboración de informes de presupuesto, tiempo y empleados.

Registro y aprobación de hojas de horas.

Facturación y valoración de facturas.

Gestión de tiempo y asistencia.

Más de 70 integraciones con herramientas de trabajo populares, como ClickUp 😍

¡Genial! Excepto que, cuando quieras llevar tu gestión del tiempo un paso más allá... entonces es el momento de invertir en otro software que te ayude a hacerlo realidad.

Encuentre números precisos al instante mediante fórmulas sencillas o avanzadas en Campos personalizados de ClickUp

TimeCamp destaca en la (elaboración de) informes y el registro del tiempo, pero carece de formas de realizar cambios positivos e impactantes en su productividad. Es probable que busque software adicional o una alternativa a TimeCamp si busca funciones para:

Crear flujos de trabajo en la misma plataforma en la que realiza el seguimiento de su tiempo.

Agilizar los procesos de principio a fin.

Delegar y reorganizar tareas entre su equipo.

Realizar un seguimiento del progreso hacia sus metas de múltiples maneras.

Añada más personalización a sus informes de tiempo y perspectivas.

Comuníquese y gestione a las partes interesadas.

Además, TimeCamp puede llegar a ser bastante caro. 😳

Aunque ofrece una opción gratuita limitada, el plan básico de TimeCamp comienza en $6,30 por persona, por mes. Es decir, tendrás que desembolsar tanto o más por tu suscripción a TimeCamp que por tu suscripción actual software de gestión de proyectos .

Ouch. 💸

Por suerte, ¡tienes muchas opciones! TimeCamp es una de las diversas herramientas que ayudan a equipos y empresas a conseguir su gestión del tiempo y te presentamos 15 de las mejores alternativas a TimeCamp para que comiences tu búsqueda de software

Las 15 mejores alternativas a TimeCamp en 2024

TimeCamp puede sonar como el paquete completo sobre el papel, pero cuando es el momento de dar pasos significativos hacia adelante con su productividad, simplemente se queda corto.

Dé una vuelta por los 15 principales competidores de TimeCamp y vea cómo una nueva software de gestión del tiempo puede ayudarle a superar los cuellos de botella y aumentar la eficacia como nunca antes

1. ClickUp

Realice el seguimiento del tiempo, establezca estimaciones, añada notas y vea informes de su tiempo desde cualquier lugar con el cronómetro global de ClickUp

ClickUp es la única plataforma de productividad todo en uno lo suficientemente potente como para reunir todos sus proyectos, datos y equipo en un hub de trabajo eficiente y colaborativo. No importa el tamaño de su empresa o su presupuesto, ClickUp proporciona soluciones de pared a pared para equipos de todos los sectores con cientos de ricas funciones para el seguimiento del tiempo, el ajuste de estimaciones, la gestión de su carga de trabajo y la racionalización de su día, todo desde una sola pantalla.

Descubra *mejores prácticas para gestionar el tiempo con una base de conocimientos* !

Las mejores funciones de ClickUp

Añadir duración estimada que puede repartir entre el equipo para prever su carga de trabajo

Detallado Fechas de inicio, fechas límite y horas exactas para mayor precisión a la hora de programar plazos y Hitos Flexible control de tiempo del proyecto y elaboración de informes desde cualquier dispositivo, incluso saltando entre tareas o añadiendo tiempo retroactivamente

Registre el tiempo desde cualquier ventana del navegador con la función Extensión ClickUp para Chrome Marque el tiempo como facturable y calcule los gastos con Campos de fórmula Construir hojas de horas e informes personalizados para una vista individual o acumulativa de la productividad de su equipo

Plantillas: Acceda a las plantillas prediseñadas de ClickUp plantillas de control de tiempo Limitaciones de ClickUp

El gran número de funciones en todos los planes de precios puede suponer un pequeño problema de aprendizaje

No todas las vistas están disponibles en la app, ¡todavía!

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 5 $ por usuario y mes

: 5 $ por usuario y mes Empresa : 12 $ por usuario, al mes

: 12 $ por usuario, al mes Business Plus : 19 $ por usuario, al mes

: 19 $ por usuario, al mes Empresa: Póngase en contacto con ClickUp para precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (5.510+ opiniones)

: 4.7/5 (5.510+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3.510+ opiniones)

2. nTask

vía nTask nTask es una aplicación basada en la nube gestión de tareas y herramienta de gestión de proyectos que permite a los usuarios crear y gestionar tareas y colaborar con los miembros del equipo. Incluye una vista Gantt para visualizar el progreso del proyecto y una función de control de tiempo para controlar las horas facturables.

Para las agencias u organizaciones que deseen ofrecer más visibilidad y directrices para los presupuestos, nTask dispone de diferentes opciones para proyectos facturables y no facturables.

Ejemplo: Los proyectos facturables se pueden clasificar por una tarifa fija, tarifa fija por tarea, tarifa por hora por tarea y tarifa por hora por recurso.

mejores funciones de nTask

Tableros Kanban de arrastrar y soltar

Fechas límite planificadas y reales

Espacios de trabajo específicos

Asignación de recursos

nLimitaciones de tareas

Adjuntar archivos grandes al uso compartido lleva más tiempo de lo normal

Sólo apto para equipos con menos de 50 miembros en comparación con otras alternativas a TimeCamp

nPrecios de las tareas

Premium : A partir de 20 $/mes para 5 usuarios

: A partir de 20 $/mes para 5 usuarios Business : A partir de 60 $/mes para 5 usuarios

: A partir de 60 $/mes para 5 usuarios Empresa: Póngase en contacto con nTask para obtener un presupuesto

valoraciones y reseñas de nTask

Capterra: 4.2/5 (100+ opiniones)

4.2/5 (100+ opiniones) G2: 4.4/5 (10+ opiniones)

3. Clockify

vía Clockify Clockify es un software de control de tiempo que permite a empresas, equipos e individuos controlar su tiempo y comprender en qué se emplea principalmente. Dispone de funciones avanzadas como la automatización de tareas o la integración con sistemas de terceros como Zapier para que el control de tiempo sea más fácil y eficiente.

Los usuarios pueden elegir entre diferentes opciones de informes, como semanales, de gastos y de asignaciones, para profundizar en los detalles del tiempo registrado. Por ejemplo, el informe semanal permite a los usuarios ver el tiempo total dedicado a los proyectos durante una semana determinada, compararlo con el tiempo estimado y obtener una visión general de su rendimiento a lo largo del tiempo.

Las mejores funciones de Clockify

Bloqueo rápido del tiempo en el calendario

Gráficos de actividad temporal en un panel de control

Categorización y etiquetado del tiempo

Extensión para Chrome y Firefox

Limitaciones de Clockify

Interfaz menos intuitiva que otras alternativas a TimeCamp de esta lista

Los equipos pueden necesitar una amplia formación para aprender todas sus funciones

Precios de Clockify

Básico : $3.99/usuario por mes, facturado anualmente

: $3.99/usuario por mes, facturado anualmente Estándar : $5.49/usuario por mes, facturado anualmente

: $5.49/usuario por mes, facturado anualmente Pro : 7,99 $/usuario al mes, facturación anual

: 7,99 $/usuario al mes, facturación anual Empresa: 11,99 $/usuario al mes, facturación anual

Valoraciones y reseñas de Clockify

Capterra: 4.7/5 (4,000+ opiniones)

4.7/5 (4,000+ opiniones) G2: 4.5/5 (100+ opiniones)

4. Toggl Seguimiento

vía Toggl SeguimientoToggl Seguimiento es un gran software de control de tiempo, especialmente para autónomos y equipos remotos que quieren estar al tanto de su trabajo. Los usuarios pueden medir y analizar fácilmente su flujo de trabajo mediante el seguimiento del tiempo dedicado a las tareas, lo que les permite tomar decisiones informadas sobre a qué tareas dedicar más o menos tiempo.

Los gestores encontrarán muy práctica la función de programar informes por correo electrónico Puede configurar informes automáticos de hojas de horas para que se envíen de forma sistemática a su bandeja de entrada. Esto le permite hacer un seguimiento del tiempo que dedica a tareas y proyectos, y planificar su horario de trabajo de manera más eficaz.

Toggl Track mejores funciones

Cálculo de nóminas para contratistas y empleados

Informes resumidos, detallados y semanales

Redondeo del tiempo al intervalo más cercano

Seguimiento en tiempo real o fuera de línea

Limitaciones de Toggl Track

Los miembros del plan Free no pueden anclar las entradas de tiempo más utilizadas para acceder a ellas fácilmente

No es adecuado como gestión de equipos herramienta por sí sola

Toggl Seguimiento de precios

Equipos : 9 $/usuario al mes, facturación anual

: 9 $/usuario al mes, facturación anual Empresa: 15 $/usuario al mes, facturación anual

Toggl Seguimiento de valoraciones y comentarios

Capterra: 4.7/5 (2,000+ opiniones)

4.7/5 (2,000+ opiniones) G2: 4,6/5 (más de 1.000 opiniones)

5. Harvest

vía HarvestHerramienta de control de tiempo Harvest ayuda a empresas y equipos remotos a controlar sus horas, proyectos y presupuestos. Los usuarios pueden realizar el seguimiento de su tiempo, revisar las hojas de horas en tiempo real, generar facturas y gestionar los gastos.

Harvest tiene una práctica función llamada Recordatorios de hojas de horas que envía automáticamente un recordatorio a los miembros del equipo. Y no enviará recordatorios a una persona que ya haya realizado el seguimiento o enviado su tiempo. La función se puede personalizar y es ideal para la facturación, la gestión de proyectos y las evaluaciones de rendimiento.

Los recordatorios de control de tiempo pueden ayudar a los empleados a mantenerse concentrados y evitar distracciones, ya que se les recuerda que deben registrar su tiempo a intervalos regulares a lo largo del día

Harvest mejores funciones

Elaboración de) informes de capacidad para comprender la carga de trabajo del equipo

Integraciones con PayPal y Stripe para pagar facturas en línea

Filtros para visualizar el tiempo dedicado a tareas y proyectos

Datos precisos de hojas de horas y costes

Límites de Harvest

Falta de función de asignación de tiempo por lotes para los empleadores que trabajan con varios autónomos

El plan Free viene con un solo asiento y dos proyectos

Precios de Harvest

Gratis : 1 asiento, 2 proyectos

: 1 asiento, 2 proyectos Pro: 10,80 $/asiento al mes, facturación anual

Valoraciones y reseñas de Harvest

Capterra: 4.6/5 (500+ opiniones)

6. Time Doctor

vía Time Doctor Time Doctor es un software de control de tiempo que ayuda a empresas y particulares a comprender mejor en qué emplean su tiempo. Se ejecuta en segundo plano en ordenadores y dispositivos móviles, realizando un seguimiento de las aplicaciones y sitios web utilizados y proporcionando informes detallados sobre cada actividad.

Tus apps favoritas, desde gestión de proyectos hasta CRM, pueden integrarse perfectamente con Time Doctor para que puedas gestionar tus proyectos desde una única ubicación.

Las mejores funciones de Time Doctor

Verificación automática de la asistencia de los empleados y de las hojas de horas

Widget de equilibrio entre vida laboral y personal para supervisar la carga de trabajo de los empleados

Capturas de pantalla, grabaciones de pantalla y niveles de actividad

Paneles e informes personalizados

Límites de Time Doctor

La monitorización de pantalla puede capturar información personal cuando realiza capturas de pantalla de forma aleatoria

Carece de herramientas nativas de gestión de proyectos en comparación con otras alternativas de TimeCamp

Precios de Time Doctor

Básico : 70 $/usuario al año

: 70 $/usuario al año Estándar : 100 $/usuario al año

: 100 $/usuario al año Premium: 200 $/usuario al año

Valoraciones y reseñas sobre Time Doctor

Capterra: 4.5/5 (400+ opiniones)

4.5/5 (400+ opiniones) G2: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

7. Paymo

vía Paymo Con la herramienta de control de tiempo de Paymo, las empresas pueden controlar cuánto tiempo dedican los empleados a las distintas tareas, proyectos y clientes. Además, Paymo dispone de informes automatizados para ayudar a los gestores a asignar recursos y presupuestos en tiempo real en función de la actividad de los empleados y las horas facturables. Datos de registro de tiempo pueden ayudar a los clientes a recibir facturas precisas, lo que puede mejorar las relaciones con los clientes y aumentar los ingresos. Business también puede realizar un seguimiento del tiempo facturable y no facturable con la herramienta de control de tiempo de Paymo, mejorando su comprensión de los costes y maximizando la fijación de precios.

Paymo mejores funciones

Edición masiva de tiempo para tareas y proyectos

Estimación y facturación de proyectos

Tarjetas de horas de los miembros del equipo

Cronómetro web desde un navegador

Limitaciones de Paymo

No hay gestión avanzada de tareas en el plan Free

Integraciones sólo disponibles en los planes de pago

Precios de Paymo

Gratuito

Inicial : 4,95 $/usuario al mes, facturados anualmente

: 4,95 $/usuario al mes, facturados anualmente Pequeña Oficina : 9,95 $/usuario al mes, facturación anual

: 9,95 $/usuario al mes, facturación anual Empresa: 20,79 $/usuario al mes, facturación anual

Valoraciones y reseñas de Paymo

Capterra: 4.7/5 (más de 400 opiniones)

4.7/5 (más de 400 opiniones) G2: 4.6/5 (más de 500 opiniones)

8. Oportuno

vía Oportunamente La app Timely le ayuda a gestionar mejor su tiempo, tanto si es una empresa como un particular. Con Timely, puede llevar un seguimiento de su tiempo para cualquier proyecto con sólo unos clics. Simplifica el modo en que las personas organizan su trabajo y sus horarios, permitiéndoles ser más productivas. También le permite establecer recordatorios, crear tareas y hacer un seguimiento de sus metas, para que no pierda de vista su trabajo.

La app también incluye funciones adicionales como registros detallados del trabajo, herramientas de presupuesto y seguimiento de metas en tiempo real. Como resultado, puedes controlar fácilmente cuánto tiempo dedicas a cada tarea o proyecto e identificar áreas de mejora.

Timely mejores funciones

Integraciones nativas y API abiertas para conectar datos a través de su pila tecnológica

Listas de etiquetas para estandarizar la forma de elaborar informes sobre las horas registradas

Aplicaciones para Mac, Windows, iOS y Android

Control de tiempo automático

Límites de tiempo

Los problemas con el rendimiento de la IA causan más trabajo a los usuarios para solucionarlos

La precisión de la hora puede ser un problema si cambias de zona horaria

Precios oportunos

Inicial : $9/usuario por mes, facturado anualmente

: $9/usuario por mes, facturado anualmente Premium : 16 $/usuario al mes, facturación anual

: 16 $/usuario al mes, facturación anual Ilimitado: 22 $/usuario al mes, facturación anual

Valoraciones y reseñas puntuales

Capitulares: 4,7/5 (más de 600 opiniones)

4,7/5 (más de 600 opiniones) G2: 4,8/5 (más de 200 opiniones)

9. DeskTime

vía DeskTime DeskTime ayuda a las empresas a sacar el máximo partido de sus equipos aumentando la visibilidad del rendimiento de los empleados y mejorando su compromiso.

En DeskTime, los miembros de tu equipo pueden tomarse un descanso digital en sus ordenadores utilizando la función de tiempo privado. Cuando está activada, se detiene todo seguimiento de la actividad del ordenador. DeskTime no listará los sitios web que visiten tus empleados si optas por no preguntar.

Otra ventaja añadida es que cuando tu equipo utiliza apps y programas específicos como Microsoft Excel o Adobe, DeskTime muestra no sólo el tiempo total empleado, sino también el título de los documentos o archivos y el tiempo dedicado a cada uno de ellos.

DeskTime mejores funciones

Seguimiento de URL y apps para controlar la productividad de los empleados

Cálculo de costes para facilitar la gestión de nóminas

Control de tiempo automático

Cronómetro Pomodoro

Límites de DeskTime

No es adecuado para equipos que realizan tareas lejos de la pantalla

Funciones básicas limitadas en el plan gratuito/a

Precios de DeskTime

Lite : Free sólo para 1 usuario

: Free sólo para 1 usuario Pro : 6,42 $/usuario al mes, facturados anualmente

: 6,42 $/usuario al mes, facturados anualmente Premium : 9,17 $/usuario al mes, facturados anualmente

: 9,17 $/usuario al mes, facturados anualmente Empresa: 18,33 $/usuario al mes, facturación anual

Valoraciones y reseñas de DeskTime

Capterra: 4.5/5 (400+ opiniones)

4.5/5 (400+ opiniones) G2: 4.6/5 (más de 100 opiniones)

10. TMetric

vía TMetric TMetric es una herramienta de control de tiempo y gestión de proyectos diseñada para que los equipos mejoren su productividad y eficacia. Los usuarios pueden ajustar las tarifas facturables, generar informes detallados y facturas, y realizar un seguimiento de su tiempo en diferentes proyectos y tareas. Además de las funciones integradas de calendario y gestión de tareas, la herramienta también permite a los equipos programar reuniones, compartir información y hacer un seguimiento de su trabajo.

Cada 10 minutos, se realiza una captura de pantalla del monitor de un empleado mediante la función Captura de pantalla. Algunos empleados pueden sentirse incómodos con este nivel de supervisión. Así que si tienes una política anti-vigilancia, ¡considera otras alternativas a TimeCamp de esta lista!

TMetric mejores funciones

Valoraciones facturables a un entorno de trabajo, miembros de un entorno de trabajo, proyecto o cliente

más de 50 integraciones para medir el progreso y la actividad en cualquier herramienta que utilices

Gestión y seguimiento del tiempo libre

Sistema flexible de (elaboración de) informes

Límites de TMetric

App independiente de control de tiempo sin funciones avanzadas de gestión de proyectos

La exactitud del tiempo depende del registro y mantenimiento constantes por parte del usuario

Precios de TMetric

Gratuito

Profesional : A partir de 18,75 $/mes para 5 usuarios

: A partir de 18,75 $/mes para 5 usuarios Business: A partir de 26,25 $/mes para 5 usuarios

TMetric valoraciones y comentarios

Captura: 4.5/5 (más de 200 opiniones)

4.5/5 (más de 200 opiniones) G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

11. Trackabi

vía Trackabi Trackabi ofrece potentes herramientas analíticas para ayudar a los equipos remotos a medir su rendimiento de forma más eficiente. Gracias a los paneles de análisis integrados, los usuarios pueden generar fácilmente informes detallados que proporcionan información sobre el progreso del proyecto a lo largo del tiempo. Esto ayuda a los equipos a identificar posibles problemas desde el principio para que puedan corregir el rumbo según sea necesario, sin esperar hasta el final del proyecto.

El cronómetro de escritorio Trackabi tiene ajustes automatizados de control de tiempo: Un usuario puede elegir qué aplicaciones utiliza para el trabajo y el entretenimiento.

Por ejemplo, un usuario puede ajustar el cronómetro para que comience el seguimiento cuando abra su software de gestión de proyectos y se detenga cuando abra su lista de reproducción de Spotify. Con estos ajustes, el sistema puede poner en marcha o parar automáticamente el cronómetro cuando el usuario pasa del trabajo al ocio o viceversa.

Trackabi mejores funciones

Gestión de las vacaciones de los empleados para el seguimiento de las vacaciones actuales y planificadas

Roles y permisos de acceso de usuarios para el control de hojas de horas

Directorio de clientes para estructurar mejor los datos en las hojas de horas

Separación de las áreas personal y de empresa en los proyectos

Límites de Trackabi

Carece de funciones nativas de gestión de proyectos

Interfaz de usuario anticuada

Precios de Trackabi

Principiante : Free para 5 usuarios

: Free para 5 usuarios Business : 16 $/mes para 5 usuarios, facturados anualmente

: 16 $/mes para 5 usuarios, facturados anualmente Business Plus : 20 $/mes para 5 usuarios, facturación anual

: 20 $/mes para 5 usuarios, facturación anual Empresa: Póngase en contacto con Trackabi para obtener un presupuesto

Valoraciones y reseñas de Trackabi

Capterra: 4.7/5 (40+ opiniones)

4.7/5 (40+ opiniones) G2: 4.9/5 (20+ opiniones)

12. ActividadWatch

vía ActivityWatch Esta herramienta de código abierto te permite hacer un seguimiento de tus actividades diarias y controlar tu productividad en tus actividades cotidianas y en tus proyectos a lo largo del tiempo.

Con ActivityWatch, comprenderás mejor qué actividades realizas y cuánto tiempo les dedicas. Puedes utilizar los datos para identificar patrones en tu comportamiento y encontrar formas de mejorar tu productividad con el tiempo.

Si no estás familiarizado con una plataforma de código abierto, ActivityWatch también puede integrarse con otras aplicaciones para que el control de tiempo sea aún más potente

Las mejores funciones de ActivityWatch

página "Raw Data" para descargar cada punto de datos recogidos como un único archivo

Icono de bandeja para gestionar qué servicios de ActivityWatch ejecutar

Vista de categorías para añadir, editar y establecer reglas

Filtro de datos sensibles para pausar el registro

Límites de ActivityWatch

Fallos en la precisión del tiempo, especialmente cuando un usuario tiene una ventana del navegador abierta pero está mirando otra ventana

Carece de funciones de gestión de proyectos para empresas

Precios de ActivityWatch

ActivityWatch es gratis, gratuito/a

Valoraciones y reseñas de ActivityWatch

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

13. Everhour

vía Everhour Everhour es un software de control de tiempo diseñado para simplificar la forma en que los equipos gestionan sus proyectos. Les ayuda a estimar el esfuerzo, el seguimiento del tiempo dedicado a las tareas, y optimizar su flujo de trabajo para una mejor colaboración para mejorar la productividad del equipo. Esta herramienta también permite a los usuarios ajustar recordatorios personalizados para fechas límite o tareas atrasadas.

Con Everhour, sus equipos pueden planificar y gestionar proyectos de una manera que complementa los flujos de trabajo y procesos. Incluye funciones de seguimiento de tareas, cronogramas, asignación de recursos y gestión de gastos. Esto le permite dividir grandes proyectos en tareas más pequeñas.

Everhour mejores funciones

Facturación flexible

Valoración personalizada de tareas

Cronómetro pomodoro

Vistas Lista y Tablero

Límites de Everhour

Falta de personalización avanzada para los resúmenes de tiempo

Carece de categorías de tiempo para categorizar tareas y proyectos

Precios de Everhour

Gratuito

Lite : 5 $/usuario al mes, a partir de 2 usuarios

: 5 $/usuario al mes, a partir de 2 usuarios Equipo: 8 $/usuario al mes, a partir de 5 usuarios

Valoraciones y reseñas de Everhour

Capterra: 4.7/5 (300+ opiniones)

4.7/5 (300+ opiniones) G2: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

14. Hubstaff

vía Hubstaff Hubstaff es una solución de control de tiempo diseñada para ayudar a las empresas a gestionar su personal remoto y seguir el progreso de sus proyectos. Los empleadores pueden realizar un seguimiento de la actividad de los empleados, establecer metas y controlar los costes laborales. Hubstaff facilita el seguimiento de la jornada laboral de cada miembro del equipo y garantiza que todos dispongan de los recursos y herramientas necesarios para completar su trabajo.

Hubstaff también incluye funciones avanzadas de elaboración de informes y análisis que pueden proporcionar información valiosa sobre el rendimiento de los empleados y las áreas que necesitan mejoras. Se integra con herramientas de gestión de proyectos como Asana slack y Trello para que los empleadores puedan tener una vista más detallada del progreso de cada miembro del equipo.

Hubstaff mejores funciones

Hojas de horas generadas utilizando los datos de seguimiento del tiempo de trabajo de tu plantilla

17 diferentes informes de tiempo, incluyendo la nómina automatizada

Insignias virtuales de logros

Cronómetro de tiempo ocioso

Limitaciones de Hubstaff

Integraciones nativas limitadas

No es compatible con el escritorio Chromebook

Precios de Hubstaff

Escritorio Free : sólo 1 usuario

: sólo 1 usuario Desk Starter : 5,83 $/usuario al mes, incluye 2 usuarios

: 5,83 $/usuario al mes, incluye 2 usuarios Escritorio Pro : 8,33 $/usuario al mes, incluye 2 usuarios

: 8,33 $/usuario al mes, incluye 2 usuarios Empresa: Contacte con Hubstaff para más detalles

Valoraciones y reseñas de Hubstaff

Capterra: 4.6/5 (1,300+ opiniones)

4.6/5 (1,300+ opiniones) G2: 4,3/5 (más de 400 opiniones)

15. Wrike

vía WrikeWrike es una plataforma de gestión de proyectos y colaboración basada en la nube diseñada para ayudar a los equipos a gestionar sus tareas, proyectos y flujos de trabajo. Permite a los usuarios establecer prioridades en función de la urgencia, realizar un seguimiento del progreso en tiempo real y colaborar con partes externas.

La función de categorías de registro de tiempo en Wrike se puede utilizar para ayudar a los miembros del equipo y a los gerentes a realizar un seguimiento de la cantidad de tiempo dedicado a diferentes tareas dentro de un proyecto. Proporciona una forma eficaz de seguimiento de la productividad para determinar dónde se deben asignar los recursos.

Las categorías de registro de tiempo se pueden dividir en tres tipos principales: basado en tareas, basado en proyectos y basado en recursos. Un ejemplo basado en recursos sería un diseñador, un gestor de productos o un ingeniero de software.

!

Las mejores funciones de Wrike

Paneles de proyecto

Automatización recurrente del flujo de trabajo

Revisión de múltiples formatos de archivo

Planificación de los recursos del proyecto

Límites de Wrike

El cronómetro en la aplicación está disponible en los planes Business o Enterprise

Los gráficos de Gantt son una función de pago

Precios de Wrike

Gratuito

Equipos : 9,80 $/mes por usuario

: 9,80 $/mes por usuario Empresa : 24,80 $/mes por usuario

: 24,80 $/mes por usuario Empresa : Póngase en contacto con Wrike para obtener un presupuesto

: Póngase en contacto con Wrike para obtener un presupuesto Pinnacle: Póngase en contacto con Wrike para obtener un presupuesto

Valoraciones y reseñas de Wrike

Capitulares: 4,3/5 (1.900+ opiniones)

4,3/5 (1.900+ opiniones) G2: 4,2/5 (más de 3.200 opiniones)

Lleve la gestión del tiempo al siguiente nivel

Hay muchas alternativas a TimeCamp entre las que elegir, ¡pero empezar con cualquiera de las 15 opciones de la lista anterior es el mejor lugar para empezar!

Cada alternativa cubre lo básico cuando se trata de realizar un seguimiento eficaz, ver y tomar decisiones estratégicas relacionadas con la gestión del tiempo, pero sólo una herramienta lo alinea a la perfección con el resto de su trabajo. Y esa herramienta es ClickUp 🙂

Visualice sus tareas y su tiempo con más de 15 vistas en ClickUp, incluyendo Lista, Tablero y Calendario

El primero de la lista -y de nuestros corazones- es ClickUp, la alternativa ideal a TimeCamp en cuanto a funciones, flexibilidad, precio y mucho más.

ClickUp no sólo tiene las mismas funciones de gestión del tiempo, sino que también ofrece todas las funciones de gestión de proyectos que tendría que utilizar en otro software si se quedara con TimeCamp.

Acceda a montones de herramientas que le ahorrarán tiempo, múltiples vistas de proyectos ilimitadas tareas, miembros y mucho más cuando clickUp hoy mismo ¡!