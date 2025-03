Las 15 mejores alternativas a Culture Amp para la participación de los empleados

Los equipos comprometidos impulsan la innovación, fomentan culturas de trabajo prósperas y aumentan la productividad. ¿Se pregunta cuál es el impacto? Las empresas con un alto nivel de compromiso de los empleados tienen un 14 % más de rentabilidad y un 70 % más de bienestar. Claro, herramientas como Culture Amp se han convertido en soluciones de referencia para abordar el complejo desafío del compromiso de los empleados. Pero Culture Amp no es la única solución y puede que no se adapte a todos los equipos o flujos de trabajo.

En lugar de perder horas en una espiral de investigación, hemos terminado el trabajo pesado por usted. Este blog cubre 15 alternativas destacadas a Culture Amp, desglosando sus pros, contras, precios y reseñas para ayudarle a encontrar su pareja perfecta. ## ⏰ Resumen de 60 segundos Culture Amp es una popular solución de RR. HH. que mejora el compromiso de los empleados. Sin embargo, su extensa curva de aprendizaje y sus funciones pueden no ser adecuadas para todas las empresas.

Estas son las 15 mejores alternativas a Culture Amp para equipos que buscan una mejor opción. ClickUp Lo mejor para la gestión de proyectos de RR. HH. y el compromiso de los empleados Lattice (Lo mejor para evaluaciones de rendimiento personalizadas y planes de crecimiento) *Leapsome (Lo mejor para la automatización de la retroalimentación de 360 grados y la alineación de metas)

Leapsome prioriza una interfaz intuitiva para que las mejoras de RR. HH. sean más accesibles. Destaca por integrar feedback de 360°, árboles de metas en profundidad y conocimientos basados en IA en una plataforma sencilla y atractiva. Leapsome también simplifica la creación de encuestas y revisiones con diversas plantillas de buenas prácticas, que incluyen salud mental y gestión del cambio. #### Las mejores funciones de Leapsome * Identifica el talento fácilmente con herramientas de informes automatizadas como la matriz de 9 casillas

Glint es una solución de Microsoft que ayuda a las organizaciones a convertir los conocimientos en cambios significativos mediante encuestas personalizables. Las plantillas de Glint mantienen su lugar de trabajo en sintonía con lo que más importa, desde las entrevistas de incorporación hasta las de salida, pasando por los controles de diversidad y la gestión del cambio. También cuenta con funciones integradas de IA de Microsoft que resumen todos los comentarios y respuestas en conocimientos. Esto es perfecto para los líderes que quieren promover el cambio cultural y alinear a los empleados con Estrategia de RR. HH. le encanta Workvivo: > Lo que más me gustó de Workvivo es su capacidad para crear una cultura laboral cohesiva y atractiva. ### 12. SurveySparrow (Lo mejor para encuestas y comentarios dinámicos y conversacionales) via /href/ https://surveysparrow.com/ SurveySparrow /%href/

SurveySparrow es ideal para empresas que prefieren una solución de encuesta sencilla pero analítica. Su interfaz sistemática divide el proceso de la encuesta de compromiso en pasos, desde su creación hasta el análisis y la exportación de los resultados. Además de su claro backend, SurveySparrow le permite añadir múltiples formatos de preguntas y controlar bloques de la encuesta con lógica individual. También permite a los equipos de RR. HH. utilizar notificaciones y recordatorios por correo electrónico para un seguimiento eficaz. #### Las mejores funciones de SurveySparrow

CultureMonkey es como un gurú del crecimiento para las empresas. Con comentarios anónimos y conocimientos basados en IA, convierte las opiniones sinceras en planes de acción que marcan la diferencia. ¿Lo mejor? Sus paneles visuales te ofrecen instantáneas en tiempo real y clasificadas por prioridades de las opiniones de los empleados, sin necesidad de filtros. Además, cada pregunta en CultureMonkey es fácil de personalizar en cualquier medida. #### Las mejores funciones de CultureMonkey Reduzca la fatiga de las encuestas con la opción de programar una pregunta cada dos semanas o mensualmente Mida el impacto de sus acciones con tendencias históricas y conocimientos Maximice el retorno de la inversión de sus prácticas y esfuerzos de RR. HH. con métricas de compromiso de los empleados predefinidas métricas de compromiso de los empleados #### *Límites de CultureMonkey Presenta problemas de carga y errores ocasionales al crear encuestas complejas Al exportar informes avanzados como mapas de calor, se pueden perder detalles visuales, como los códigos de color #### Precios de CultureMonkey Precios personalizados #### *Valoración y reseñas de CultureMonkey

Culture Monkey tiene los paneles más avanzados que he encontrado en muchas herramientas que he evaluado o con las que he trabajado en el pasado. Hay informes y vistas personalizados disponibles, divididos por nivel de gerente, ubicaciones, departamentos y roles.

Culture Monkey tiene los paneles más avanzados que he encontrado en muchas herramientas que he evaluado o con las que he trabajado en el pasado. Hay informes y vistas personalizados disponibles, divididos por nivel de gerente, ubicaciones, departamentos y roles. ### 14. BambooHR (Lo mejor para agilizar los procesos de RR. HH. y los autoservicios de los empleados)