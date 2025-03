las 13 mejores herramientas de software de anotación de imágenes en 2025

Es un hecho: la calidad de su modelo de IA depende de los datos con los que aprende. Esto es válido tanto para los algoritmos de generación de texto como de imágenes. Por lo tanto, cuando las anotaciones de las imágenes son incoherentes, están mal etiquetadas u obsoletas, los desarrolladores de IA y los científicos de datos que gestionan proyectos a gran escala tienen que lidiar con flujos de trabajo ineficientes. Se pierden horas arreglando manualmente las etiquetas, los miembros del equipo siguen diferentes estándares y la integración de anotaciones en los procesos de aprendizaje automático se convierte en un obstáculo frustrante.

Si los problemas de colaboración y los obstáculos de integración de datos le están frenando, no está solo. Las herramientas adecuadas no solo rotulan imágenes, sino que estandarizan, automatizan e integran perfectamente las anotaciones en los flujos de trabajo de IA. En esta entrada del blog, hablaremos de las principales herramientas de anotación de imágenes para que su equipo dedique menos tiempo a corregir datos y más a impulsar la IA.

Anotar activos visuales con las herramientas de revisión de ClickUp

Labelbox: Lo mejor para el etiquetado de imágenes vectoriales 3. SuperAnnotate: Lo mejor para el etiquetado de imágenes complejas y de alta precisión 4. V7: Lo mejor para la automatización del etiquetado de imágenes y vídeos a gran escala 5. CVAT: Lo mejor para el etiquetado de datos de objetos complejos en proyectos de aprendizaje automático 6. LabelMe: Lo mejor para el etiquetado de objetos basados en polígonos en visión por ordenador Hive AI: La mejor para la anotación de imágenes a gran escala con alta precisión y accionada por humanos. 8. VoTT: La mejor para el entrenamiento de detección de objetos. 9. Playment: La mejor para la anotación de datos LiDAR y 3D de alta calidad. 10. Scale AI: La mejor para la anotación de datos complejos asistida por IA. 11. LabelImg: La mejor para la anotación de detección de objetos rápida y sencilla RectLabel: Lo mejor para anotaciones avanzadas de figuras y puntos clave. 13. Dataloop: Lo mejor para anotaciones asistidas por IA en proyectos grandes. Prueba ClickUp gratis, gratuito/a. ## ¿Qué es la anotación de imágenes?

La anotación de imágenes consiste en rotular imágenes con información específica para ayudar a los sistemas de IA a reconocerlas y comprenderlas. Esto implica añadir metadatos a las imágenes, como identificar objetos, delinear figuras o marcar texturas y colores. Por ejemplo, cuando la cámara de su teléfono inteligente detecta y enfoca rostros, está utilizando la anotación de imágenes. El software se entrena con miles de imágenes etiquetadas para reconocer funciones humanas, lo que mejora la fotografía, la seguridad y la conducción autónoma.

He aquí un ejemplo de cómo trabaja la anotación de imágenes. Al poner rótulos a cada objeto de una imagen, el algoritmo puede leerla mejor y tomar las medidas adecuadas. via LeewayHertz ## ¿Qué debe buscar en un software de anotación de imágenes? La clave para utilizar un software de anotación de imágenes no son solo los mejores algoritmos, sino asegurarse de que todos introducen datos limpios y uniformes en ellos. El el mejor software de anotación permite una colaboración perfecta al integrar directamente funciones avanzadas de anotación de imágenes en los flujos de trabajo de sus proyectos. #### Herramienta de revisión de ClickUp Puede anotar fácilmente imágenes, PDF y vídeos utilizando la herramienta de revisión de ClickUp. Herramienta de Revisión de ClickUp . Le permite añadir comentarios a las imágenes y asignárselas a los miembros de su equipo para una acción rápida. Se acabaron los interminables hilos de correo electrónico o los comentarios perdidos, solo comentarios claros, y completos AI Knowledge Manager a tu lado, el cambio de contexto se convierte en cosa del pasado. Simplemente haz la pregunta directamente desde tu entorno de trabajo, y ClickUp Brain extraerá la información de tu entorno de trabajo y/o de las apps de terceros conectadas.

9. Playment (Lo mejor para anotaciones de datos LiDAR y 3D de alta calidad) via Playment Playment, ahora parte de TELUS International, se especializa en anotar tipos de datos complejos, como nubes de puntos 3D, detección y medición de luz (LiDAR) y datos de sensores para aplicaciones de IA/ML en vehículos autónomos, robótica y más. Playment ofrece servicios integrales de recopilación, obtención, preparación y anotación de datos. Además, ofrece soluciones a medida para los sectores de la automoción, la salud y el comercio minorista. Su experiencia lo convierte en una buena opción para proyectos de anotación a gran escala y de alta precisión. #### Las mejores funciones de Playment Permite la anotación multidimensional en imágenes 2D y 3D, incluidos los datos LiDAR Incluye funciones de control de calidad para mantener la integridad de los datos durante todo el proceso de anotación * Maneja grandes volúmenes de datos con flujos de trabajo de anotación escalables