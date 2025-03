El mejor software de transferencia de archivos de 2025 para transferir datos y archivos

¿Cuándo fue la última vez que sacó un documento de la empresa de su estantería? ¿No se acuerda? Eso es porque, hoy en día, más del 60 % de los datos de una empresa están guardados en dispositivos en la nube.

Aunque el renacimiento digital ha hecho que organizar y almacenar archivos sea muy cómodo, transferirlos sigue siendo todo un problema para muchas empresas. La mayoría de los servicios de transferencia de archivos o bien carecen de sólidos estándares de seguridad o funcionan mal. Los que consiguen cumplir ambos criterios acaban sin integrarse en los flujos de trabajo. En pocas palabras, siempre hay un callejón sin salida que te pone a prueba

¡Pero ya no! Lea este blog en el que enumeramos 11 de los mejores programas de transferencia de archivos que puede utilizar para transferir archivos en el trabajo. 🧑🏻‍💻

WeTransfer (Lo mejor para transferencias de archivos grandes rápidas y gratis, sin necesidad de registrarse) *FileZilla (Lo mejor para transferencias de archivos seguras basadas en FTP y acceso remoto a servidores) *Slack (Lo mejor para uso compartido instantáneo de archivos dentro de los canales de comunicación del equipo) *Send Anywhere (Lo mejor para transferencias de archivos rápidas de dispositivo a dispositivo con encriptación) *ShareFile (Lo mejor para uso compartido de archivos seguro de nivel corporativo con controles de cumplimiento)

¿Qué debe buscar en un software de transferencia de archivos? Elegir un software de transferencia de archivos puede parecer trivial, pero no lo es. Si acaba con la herramienta equivocada, podría haber graves repercusiones en la integridad de sus datos, undefined

##*ClickUp (Ideal para la gestión de documentos, la colaboración y los flujos de trabajo) *Dropbox (Ideal para el almacenamiento de archivos en la nube y la colaboración fluida en equipo) *Google Drive (Ideal para el uso compartido integrado de archivos dentro del ecosistema de Google)

y la productividad en general. Por lo tanto, evalúe los siguientes atributos antes de elegir una solución de transferencia de archivos para su empresa: *Seguridad: Seleccione una herramienta que priorice la seguridad de los datos. El cumplimiento de estándares FTP seguros como SFTP y FTPS lo garantiza. Además, compruebe funciones como el cifrado, el control de acceso y el cumplimiento de la RGPD/HIPAA

Velocidad: Elija una herramienta que admita la transferencia rápida de archivos. Esto le permitirá transferir archivos grandes a través de la nube de forma significativamente más rápida (siempre que tenga una conexión a Internet decente). *Versatilidad: Busque un software que admita la transferencia de diferentes formatos de archivo como imágenes, vídeos, MP4, etc., para obtener la máxima flexibilidad. *Integración: Elija un software que se integre con otros sistemas en su flujo de trabajo. Sobre todo, es muy importante la compatibilidad con *Compatibilidad: Busca una herramienta que funcione en Windows, Mac, Linux y dispositivos móviles para una experiencia perfecta. Facilidad de uso: Prioriza una herramienta con una interfaz de usuario limpia y sencilla. Esto os permitirá a ti y a tus compañeros de trabajo transferir archivos sin necesidad de ayuda experta. 🧠 Dato curioso: El «sneakernet» es un método poco convencional de transferencia de archivos que consiste en enviar físicamente dispositivos de almacenamiento. Empresas como Google suelen recurrir a este método, ya que a veces resulta más rápido que transferir archivos grandes en línea. 🚢 ## Los 11 mejores programas de transferencia de archivos Estos son 11 de los mejores programas y herramientas de transferencia de archivos que puede tener en cuenta: ### 1. ClickUp (el mejor para la gestión de documentos, la colaboración y los flujos de trabajo) Jerarquía de proyectos de ClickUp Las transferencias de archivos sin esfuerzo comienzan con una gestión de archivos impecable. Si tus documentos están dispersos, nunca podrás compartirlos fácilmente con tu equipo. en todos sus planes, lo que garantiza que los usuarios puedan compartir fácilmente archivos relevantes. Incluso tus invitados pueden contribuir cargando adjuntos. Para archivos individuales, el tamaño máximo permitido es de 1 GB; sin embargo, para archivos más grandes, ClickUp se integra con que confía en las soluciones FTP dijo lo siguiente sobre la elección de FileZilla frente a otras por su facilidad de uso y seguridad mejorada: > Utilizo Filezilla para transferir datos a través de FTP, y puedo instalarlo en Windows (cliente y servidor), Linux o Mac. Filezilla es fácil de instalar y usar, y se actualiza a menudo para mejorar la seguridad. ### 6. Slack (Lo mejor para el uso compartido instantáneo de archivos dentro de los canales de comunicación del equipo)

via /href/ https://slack.com/intl/en-in/ Slack /%href/

Slack no es un software completo para el uso compartido de archivos, sino una herramienta de comunicación. Sin embargo, cumple su función si lo que quieres es una solución unificada para ambos. Con Slack, puedes compartir archivos básicos como PDF, documentos, imágenes, vídeos, clips de audio, etc., con tu equipo interno. La interfaz también es fácil de usar y navegar, como cualquier mensajería instantánea. La plataforma también ofrece funciones mejoradas *Pro: 8,75 $/mes por usuario *Business+: 15 $/mes por usuario *Enterprise Grid: Precios personalizados #### Valoraciones y reseñas de Slack le gusta cómo Slack les ayuda a mantenerse conectados y a gestionar archivos cruciales al mismo tiempo: > Me encanta cómo Slack me ayuda a mantenerme conectado con mi equipo, incluso cuando no estamos en el mismo lugar. Es como tener un enfriador de agua virtual donde podemos chatear sobre el trabajo y la vida, compartir ideas y celebrar los triunfos. Además, puedo buscar fácilmente conversaciones y archivos pasados, lo cual es un salvavidas cuando necesito volver a visitar algo.

📚 Lea también: /href/ https://clickup.com/blog/internal-knowledge-base// Cómo optimizar su base de conocimientos interna para la productividad de los empleados y el éxito de la gestión de proyectos /%href/ ### 7. Send Anywhere (Lo mejor para transferencias de archivos rápidas de dispositivo a dispositivo con cifrado) via /href/ https://send-anywhere.com/ Send Anywhere /%href/

¿Busca una solución de entrega de archivos de alta velocidad? Send Anywhere permite a los usuarios transferir instantáneamente archivos de hasta 50 GB sin necesidad de tener una cuenta. Además, como Rakuten Drive es el motor de la plataforma, usted obtiene 3 TB de espacio en la nube para almacenar y organizar sus documentos esenciales.

Sin embargo, la mejor función de Send Anywhere es su facilidad de uso. La interfaz de la herramienta es muy sencilla, por lo que no requiere curva de aprendizaje. También tiene un complemento de correo electrónico, que es igual de fácil de navegar y hace que el uso compartido de archivos por correo electrónico sea mucho más cómodo. #### Las mejores funciones de Send Anywhere

Proteja los archivos con cifrado de 256 bits para entregas seguras Comparta archivos a través de código QR, enlace de correo electrónico o clave para facilitar el acceso Utilice transferencias de app, aplicación móvil, lo que lo hace ideal para compartir sobre la marcha Soporte de compatibilidad multiplataforma para transferencias fáciles entre dispositivos #### *Limitaciones de Send Anywhere Límites de transferencias gratis a 10 GB por transferencia * Necesita acceso estable a Internet para transferencias de archivos grandes



Precios de Send Anywhere *Free Forever *Lite: 5,99 $/mes *Estándar: 9,99 $/mes #### Valoraciones y reseñas de Send Anywhere *G2: No hay suficientes reseñas *Capterra: No hay suficientes reseñas 💡 Consejo profesional: Si eres usuario de un sistema Android, incorporar un

[### 8. ShareFile (Lo mejor para el uso compartido seguro de archivos a nivel de corporación con controles de cumplimiento) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-214.png ShareFile: Lo mejor para el uso compartido seguro de archivos a nivel de corporación con controles de cumplimiento /%img/ via

Hightail es una herramienta conocida por sus funciones de gestión de proyectos. Sin embargo, también es un software de intercambio de archivos decente para equipos creativos que manejan archivos grandes. Sube tus documentos y estarán listos para su uso compartido. Realiza un seguimiento de los archivos, habilita notificaciones y protégelos para minimizar cualquier posibilidad de pérdida o acceso no autorizado. ¿La mejor parte? Incluso si el destinatario no tiene una cuenta, puede acceder, obtener una vista previa y colaborar en archivos en tiempo real.

Las mejores funciones de Hightail Utiliza el almacenamiento en la nube para gestionar los archivos en un solo lugar Colabora sin problemas con comentarios, opiniones y funciones de aprobación Realiza un seguimiento de la actividad de los archivos, lo que permite a los usuarios controlar quién ha accedido a ellos Se integra con Google Drive, Dropbox y Microsoft Office para un flujo de trabajo fluido #### Límites de Hightail Cobra por funciones premium como la transferencia de archivos grandes y la personalización avanzada No tiene opciones de transferencia de archivos sin conexión

Precios de Hightail *Lite gratis, gratuito/a *Pro: 12 $/mes *Teams: 24 $/mes por usuario *Business: 36 $/mes por usuario #### Valoraciones y reseñas de Hightail *G2: 4,2/5 (más de 680 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 280 reseñas) /href/ https://www.capterra.com/p/147183/Hightail/reviews/Capterra\_\_\_1627144/ Un usuario /%href/ le gusta Hightail por su facilidad, velocidad y eficiencia:

En general, estoy muy contento con Hightail. Me encanta poder subir una serie de vídeos en un solo lugar para recibir comentarios y no tener que preocuparme por el tamaño del archivo. ¡Es rápido y fácil! ### 10. MASV (Lo mejor para transferencias ultrarrápidas de archivos grandes adaptadas a los profesionales de los medios de comunicación) Via /href/ https://massive.io/ MASV /%href/

MASV está diseñado para ofrecer una transferencia de archivos rápida y de alta calidad. Esta herramienta acelera el proceso si sueles trabajar con archivos de gran tamaño. La plataforma cumple con TPN e ISO, por lo que los estándares de seguridad son moderados. A diferencia de otras herramientas especializadas en la transferencia de archivos de gran tamaño, MASV es relativamente más fácil de usar, sin una curva de aprendizaje significativa. Además, puede acceder a la herramienta en cualquier dispositivo: Windows, macOS o Linux.

Las mejores funciones de MASV Transferir archivos de hasta 15 TB de tamaño con un rendimiento de alta velocidad Proteger los archivos con cifrado tanto al cargarlos como al descargarlos Proporcionar seguimiento en tiempo real de las entregas de archivos Soporte de integraciones en la nube con plataformas como AWS, Google Cloud y Azure #### Limitaciones de MASV Requiere una cuenta de pago para funciones ampliadas y transferencias de mayor tamaño Puede experimentar transferencias más lentas en regiones con acceso limitado al servidor

Precios de MASV *Free Forever *Suscripción anual: desde 95 $ al mes por 5 GB *Créditos de transferencia: desde 1075 $ por 5 TB (pago por uso) *Enterprise: precios personalizados #### Valoraciones y reseñas de MASV *G2: no hay suficientes reseñas *Capterra: no hay suficientes reseñas

➡️ Leer más: /href/ https://clickup.com/blog/secure-file-sharing-for-business// El mejor software de uso compartido de archivos seguro para empresas /%href/ ### 11. SHAREit (el mejor para transferencias de archivos sin conexión entre dispositivos móviles y de escritorio) via /href/ https://shareit.en.softonic.com/ SHAREit /%href/

Otro software de transferencia de archivos gratis, SHAREit, es ideal exclusivamente para compartir archivos entre teléfonos móviles, tabletas y ordenadores. Esta herramienta gratis te permite compartir páginas, fotos, vídeos, música y otros archivos sin conexión (a internet). ¡Comparte archivos con hasta cinco dispositivos a la vez!

Aparte de esto, vale la pena mencionar la interfaz intuitiva de la plataforma y sus atractivas funciones secundarias. Juega, transmite vídeos, explora la música de moda e incluso comunícate con el destinatario a través de GIF, pegatinas, emojis, etc. #### Las mejores funciones de SHAREit Transfiere varios tipos de archivos multimedia, incluyendo fotos, vídeos y apps, aplicaciones Consigue transferencias de alta velocidad para una entrega rápida de archivos * Protege las transferencias con un cifrado seguro para la privacidad

Permite el uso compartido multiplataforma entre Android, iOS y PC. #### Limitaciones de SHAREit Requiere que ambos dispositivos estén en la misma red Wi-Fi para las transferencias Incluye anuncios en la versión gratuita, que pueden resultar molestos. #### *Precios de SHAREit Free Forever #### Valoraciones y reseñas de SHAREit G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas 🔍 ¿Sabías que...? SHAREit fue desarrollada originalmente por Lenovo como una herramienta interna antes de convertirse en una de las apps, aplicaciones de transferencia de archivos más populares del mundo. 📂 ✨ Menciones especiales Zapya (La mejor para transferencias de archivos rápidas y sin conexión a través de múltiples dispositivos)

No hay suficientes reseñas SHAREit fue desarrollada originalmente por Lenovo como una herramienta interna antes de convertirse en una de las apps, aplicaciones de transferencia de archivos más populares del mundo. 📂 Smash (Lo mejor para enviar archivos grandes sin límites de tamaño y controles de caducidad) *OneDrive (Lo mejor para el uso compartido seguro de archivos dentro del ecosistema de Microsoft) ## Haz algo más que transferir archivos: ¡gestiona documentos y flujos de trabajo con ClickUp! El software de transferencia de archivos proporciona una solución eficiente para compartir archivos dentro y fuera de una organización. Optimiza la distribución del conocimiento, asegurando que los equipos permanezcan alineados y tengan acceso a documentos, recursos y actualizaciones críticos.

Sin embargo, /href/ https://clickup.com/ ClickUp /%href/ va más allá, ofreciendo una plataforma unificada de colaboración y gestión del flujo de trabajo. Así, además de compartir archivos, se comunica en tiempo real, asigna tareas, realiza un seguimiento del progreso y organiza el trabajo en un sistema centralizado.