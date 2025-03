las 10 mejores alternativas a Polly IA para obtener comentarios de los empleados y fomentar la participación del equipo

Llega un momento en el que todos los equipos dejan de lado la colaboración eficaz y atractiva para dar paso a una experiencia de trabajo monótona y sin vida. Soluciones como Polly IA trabajan para devolver la vida a esta experiencia, proporcionando a los equipos herramientas de participación y retroalimentación para romper el hielo y poner las cosas en marcha.

Sin embargo, Polly IA no es la única opción que existe. Puede que no tenga la función o dos que realmente necesitas, o tal vez necesites otras opciones que funcionen mejor con tus flujos de trabajo específicos. Entonces, ¿qué opción te conviene más? Este blog explorará 10 alternativas a Polly IA que pueden eclipsarla en tu kit de herramientas del lugar de trabajo. Estas opciones le ayudarán a que las encuestas, las sesiones de preguntas y respuestas y los controles de equipo no parezcan una tarea corporativa. 🎉 ## ⏰ Resumen de 60 segundos He aquí un rápido vistazo a las mejores alternativas a Polly AI: ClickUp (la mejor para la gestión de comentarios y la colaboración) ✅ Simple Poll (la mejor para encuestas rápidas en Slack) ✅

HeyTaco (Lo mejor para el reconocimiento entre pares en Slack y MS Teams) ✅ Microsoft Forms (Lo mejor para la integración con Microsoft 365) ✅ Matter (Lo mejor para el reconocimiento y los comentarios entre pares) ✅ SurveyMonkey (Lo mejor para la creación y el análisis de encuestas) ✅ Doodle (Lo mejor para la programación simplificada de grupos) ✅

Zapier (Lo mejor para la automatización del flujo de trabajo multiplataforma) ✅ Formularios de Google (Lo mejor para la creación de formularios gratis y fáciles de usar) ✅ Culture Amp (Lo mejor para la participación de los empleados y la gestión del rendimiento) ✅ undefined

¿Qué es Polly AI? via [](/%href/_PollyIAesunaherramientadeparticipaciónyretroalimentaciónenellugardetrabajoquefacilitalarecopilacióndeinformacióndelosequipos.LaplataformafuncionaalaperfecciónconherramientasdecomunicacióncomoSlack,MicrosoftTeams,ZoomyGoogleMeet,loquepermitealasempresas**realizarsondeos,encuestas,sesionesdepreguntasyrespuestasycontrolesautomatizadossininterrumpirsusflujosdetrabajo.)

diciendo: > Google Forms hace que trabajar con personas que no pueden estar en la misma habitación sea fácil y rápido. Tenemos que trabajar rápido para hacer crecer la empresa, y Google Forms es instantáneo. ### 10. Culture Amp (Lo mejor para la participación de los empleados y la gestión del rendimiento) via _ Permite la gestión del rendimiento a través del ajuste de metas, la retroalimentación de 360 grados y el seguimiento del desarrollo. Se integra con varios sistemas HRIS para simplificar la gestión de datos. Establece una matriz de competencias estructurada para definir y evaluar las habilidades y comportamientos esperados dentro de la organización. #### *Limitaciones de Culture Amp Las amplias funciones pueden requerir tiempo para aprender. Algunos usuarios consideran que el coste de la plataforma es relativamente alto. #### Precios de Culture Amp * Precios personalizados es la mejor opción. Simplifica la gestión de los comentarios con formularios personalizables, chat en tiempo real y paneles informativos. /href/ https://clickup.com/signup Regístrese gratis, gratuito/a, hoy mismo en /%href/ para ver cómo ClickUp mejora la participación de su equipo y los flujos de trabajo.