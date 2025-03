Los 10 mejores generadores de texto aleatorio para 2025

¿Alguna vez te has quedado mirando una maqueta de diseño en blanco, preguntándote cómo hacer que parezca realista? El texto de relleno es útil en estos casos, tanto si eres un diseñador web que muestra diseños como si eres un desarrollador que prueba flujos de contenido. Pero seamos sinceros: el «Lorem Ipsum» se está quedando obsoleto. A medida que las herramientas de creación de contenido con IA undefined transforman la industria, debemos mirar más allá del texto tradicional de marcador de posición. Es por eso que hemos seleccionado esta nueva lista de generadores de texto aleatorio para que su proceso de diseño y generación de contenido sea más fácil y divertido. ## ⏰ Resumen de 60 segundos Eche un vistazo a estos 10 generadores de texto aleatorio: * *RANDOM.ORG (Lo mejor para la generación de palabras verdaderamente aleatorias) *Lipsumator (Lo mejor para generar texto de marcador de posición de forma sencilla) *Random.Onl (Lo mejor para formatos de texto especializados) *Get Random Tools (Lo mejor para diversas necesidades de generación de texto) ChatGPT destaca en la creación de texto de marcador de posición específico para el diseño que mantiene la relevancia semántica. Los diseñadores valoran especialmente su capacidad para generar texto que se ajuste al contexto de diferentes elementos de la interfaz de usuario, como menús de navegación, plantillas de sitios web y descripciones de productos. Esto hace que los prototipos sean más significativos durante las presentaciones a los clientes y las pruebas de usuario. #### Las mejores funciones de ChatGPT Generar contenido de texto en diferentes tonos y estilos basados en [ ChatGPT Plus: 20 $/mes *Pro: 200 $/mes *Equipo: 30 $/usuario al mes #### Valoraciones y reseñas de ChatGPT *G2: 4,7/5 (más de 650 reseñas) *Capterra: 4,5/5 (más de 90 reseñas)]( https://clickup.com/blog/ai-writing-prompts//IndicacionesdeescrituradeIA/%href/*Crearcontenidodelongitudesespecíficasparaajustarsealosrequisitosdediseño*Producirtextoenvariosidiomasparaproyectosinternacionales####LimitacionesdeChatGPT*Elresultadogeneradoavecespuedeserinconsistenteconrespectoalosrequisitosdelusuario*Elnivelgratistienelimitacionesdeuso####PreciosdeChatGPT***Gratis )

Gemini de Google combina la generación de texto con la comprensión del contexto visual, lo que resulta útil para crear texto de marcador de posición que se alinee con los elementos de diseño. Su capacidad para procesar entradas multimodales puede ayudar a generar contenido de marcador de posición contextualmente apropiado. La estrecha integración de Gemini puede simplificar los flujos de trabajo de los diseñadores que ya utilizan Google Workspace (Documentos, Presentaciones, etc.). #### Las mejores funciones de Gemini * Traducir y generar texto a la perfección en varios idiomas

👀 ¿Sabías que...? En diciembre de 2019, la BBC utilizó texto generado por ordenador para ofrecer una cobertura detallada de las elecciones, produciendo aproximadamente 650 artículos en inglés y 40 en galés. ### 5. Lorem Ipsum (mejor para texto clásico de marcador de posición) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Este generador está especializado en crear texto de marcador de posición con parámetros personalizables. El Generador de texto ficticio permite a los diseñadores generar texto que coincida con las características visuales de diferentes idiomas sin que tenga sentido, lo que ayuda a centrarse en los elementos de diseño. #### Las mejores funciones del Generador de texto ficticio * Selecciona entre múltiples estilos de texto ficticio más allá del texto ficticio tradicional * Personaliza la longitud de los párrafos y las oraciones * Genera texto en varios formatos (TXT, HTML, Word) * Elige entre diferentes estilos y patrones de texto