Cómo mejorar la adopción del CRM por parte de los usuarios e impulsar el compromiso del equipo

La adquisición de clientes (conseguir que un nuevo cliente compre un producto) es solo un paso en las ventas. Los buenos procesos de ventas construyen relaciones con los clientes, atrayéndolos no solo para que compren más, sino también para que recomienden a más personas a largo plazo.

En el mercado del software como servicio (SaaS), estos «ingresos recurrentes» son la base del propio modelo de empresa. Cuanto más trabaje en la relación, más tiempo se quedará el cliente con usted y más beneficios obtendrá. 🌎 Comprobación de datos: Se espera que el mercado de la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) alcance los En esta entrada del blog, hablamos de cómo puede mejorar drásticamente la adopción del CRM por parte de los usuarios eligiendo la herramienta adecuada, ajustándola bien y formando a sus equipos para que la aprovechen. Como extra, incluiremos un par de plantillas de CRM listas para usar y totalmente personalizables que dejarán intrigado incluso al representante de ventas más testarudo. para asignar trabajo a las personas. Identifique a los campeones de CRM dentro de su organización y deles el rol de ayudar a sus equipos a través del cambio. Etiquételos para comentarios y discusiones directas. Gestione la implementación de su CRM con ClickUp Tasks

### Creación de un plan de incorporación y formación en CRM Una vez que haya implementado un CRM, es hora de formar a sus equipos para que lo utilicen de forma eficaz. He aquí un enfoque simplificado que le ayudará. Incorporación: Proporcione a todos el acceso, los permisos y las funciones que necesiten para su rol para comenzar el proceso de adopción.

POE: Cree un procedimiento operativo estándar sobre cómo utilizar el CRM. Defina los términos, abreviaturas, es un gran punto de partida. Esta plantilla totalmente personalizable es ideal para que los principiantes creen una base de datos centralizada, agilicen todo el proceso de ventas y gestionen sus clientes potenciales. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-585.png Plantilla CRM de ClickUp

### Proporcionar formación práctica utilizando entornos de prueba

Entender algo en una conferencia es una cosa. Usar realmente la herramienta que se está enseñando es otra muy distinta. Así que, complemente su formación con sesiones prácticas. La mejor manera de hacerlo es en un entorno de prueba. Para ayudar a los equipos a superar el miedo a hacer algo mal y colapsar el sistema por completo, permítales utilizar un entorno de prueba sin riesgos para probar los flujos de trabajo, practicar la entrada de datos y experimentar con las funciones antes de utilizarlas en operaciones en vivo.

Personalizar la experiencia de CRM No todo el mundo utiliza el CRM de la misma manera. Un comercial puede estar más centrado en la base de datos y en descargar contenidos. Un vendedor puede querer ver todos los próximos seguimientos en un Calendario. Puede mejorar drásticamente la adopción de CRM permitiendo a los usuarios personalizar su software. Un software de CRM personalizable undefined

mejora la usabilidad, lo que da a cada individuo una razón específica para seguir volviendo. ClickUp CRM es totalmente personalizable. No, en serio. Utilice la vista de calendario de ClickUp / https://clickup.com/features/calendar-view%href/ para ver los próximos plazos (¡también puede configurar campos de fecha personalizados para seguimientos, registros, renovaciones e incluso cumpleaños!).

Añade campos personalizados, como descuento esperado, responsable de la toma de decisiones, persona influyente en la toma de decisiones, tipo de industria, etc., para realizar un seguimiento de la información que necesitas. Compleméntalo con estados personalizados, como «pospuesto al año que viene» o «usando X competidor», hasta el nivel de granularidad que desees. Configura undefined para visualizar sus métricas. Contactos realizados, acuerdos cerrados, próximas renovaciones, tiempo medio para cerrar acuerdos, tasas de conversión: sea cual sea su métrica, añada un widget y haga un seguimiento en tiempo real.

Establezca y realice un seguimiento de los conocimientos que importan con los paneles de control de ClickUp ### Soporte a los usuarios en el flujo de trabajo Uno de los principales obstáculos para la adopción de CRM es la disrupción. Un nuevo software interrumpe los procesos de CRM existentes undefined a los que los equipos están tan acostumbrados, lo que genera un esfuerzo adicional. La mejor manera de eliminar este obstáculo es demostrar que el nuevo CRM realmente reduce el esfuerzo y el tiempo. undefined , puede configurar recordatorios automáticos, dependencias de tareas y activadores de flujo de trabajo para garantizar que los empleados estén al tanto de las tareas relacionadas con CRM sin esfuerzo adicional. ¿El departamento de marketing marca un cliente potencial como MQL? Notificar a ventas ¿El cliente potencial descarga un libro electrónico de la parte inferior del embudo? Establecerlo como cliente potencial caliente ¿El cliente potencial se da de baja de una lista? Actualizar sus niveles de interés ¿Demo completada? Actualizar el estado personalizado Automatice cualquier cosa en su flujo de trabajo exactamente como lo desee con ClickUp

¿Tienes información fuera de ClickUp? No te preocupes. ClickUp se integra con más de 1000 herramientas, como Google Drive, Outlook, Figma, Zoom, Zendesk, Twilio, SaveMyLeads, Jotform y muchas más. 📖 Lectura adicional: Echa un vistazo a otros ejemplos de software CRM para hacer seguimiento de las métricas de adopción de CRM y tomar las medidas necesarias. También puede hacer que sus metas sean cuantificables, como: Asegurar que el 90 % de los equipos de ventas y de atención al cliente inicien sesión en el CRM diariamente en los próximos tres meses Mejorar la conversión de clientes potenciales del 20 % al 30 % optimizando los seguimientos de CRM y el desarrollo automatizado de clientes potenciales en seis meses 📖 Lectura adicional: undefined ### Mantener la calidad de los datos de CRM Dicen que si entran basura, sale basura. Lo que también es fundamental es que, si los datos que entran en su CRM son de mala calidad, la adopción y el uso caerán automáticamente. Cuando los datos no son fiables, nadie quiere utilizarlos.

Evite que se filtren datos incorrectos en su sistema habilitando automatizaciones. Configure validaciones para campos como correo electrónico o número de teléfono móvil para garantizar que sean lo más precisos posible. Si necesita los mismos datos en varios lugares, automatice las entradas posteriores. Si está transfiriendo datos de otra herramienta, utilice automatizaciones e integraciones para garantizar que toda la información se transfiera con precisión. Para recuperar datos críticos en cualquier momento, utilice undefined . /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-Universal-Search.gif Búsqueda conectada de ClickUp /%img/ Encuentra todo lo que necesites con la Búsqueda conectada de ClickUp

📖 Lectura adicional: Aprenda /href/ https://clickup.com/blog/how-to-build-a-crm-database// a crear una base de datos CRM /%href/. ### Ofrecer incentivos para aumentar la participación

Fomentar la adopción del CRM puede ser más eficaz cuando los empleados se sienten recompensados por utilizar el sistema de manera efectiva. La gamificación, los programas de reconocimiento y las recompensas basadas en el rendimiento impulsan el compromiso. Utilice los paneles de ClickUp para crear una clasificación de los que más utilizan el CRM Cree carpetas compartidas de metas que el equipo pueda alcanzar juntos * Identifique a los miembros del equipo que utilizan el CRM de manera eficaz y recompénselos ### Asegurar la aceptación de los ejecutivos y el apoyo de los líderes

A pesar de lo útil que es, el primer impulso para adoptar un CRM debe venir de arriba. Si el vicepresidente de ventas no tiene interés en el CRM o en utilizarlo, al equipo de ventas tampoco le importará. Por lo tanto, asegure la aceptación de los ejecutivos desde el principio. *Anuncios: Anime a los líderes de marketing, ventas y atención al cliente a publicar sobre la implementación del nuevo CRM *Liderazgo con el ejemplo: Haga que los vicepresidentes y los líderes del equipo de crecimiento utilicen personalmente el CRM realizando actualizaciones, configurando paneles, etc. *Uso: Lleve informes, puntos de datos, capturas de pantalla, etc. del CRM a revisiones o reuniones generales para demostrar que están utilizando la nueva herramienta ### Recopilación de comentarios de los usuarios del CRM Por último, pero no menos importante, hable con los usuarios y recopile sus comentarios. Los comentarios de los usuarios son esenciales para perfeccionar /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-587.png Formularios de ClickUp /%img/ Feedback cualitativo y cuantitativo con formularios de ClickUp Mientras haces todo lo anterior, hay una cosa que debes recordar: tu nuevo software CRM sigue siendo un gran cambio para tus equipos. es una forma orientada a la acción de visualizar el proceso, gestionar relaciones, colaborar con las partes interesadas y automatizar los flujos de trabajo. Desde la captura de clientes potenciales mediante formularios hasta el cálculo del tamaño de la operación en función de la entrada personalizada, ClickUp ofrece todo lo que su equipo de crecimiento necesita de una manera personalizable y fácil de usar para principiantes. Utilice ClickUp como su CRM. /href/ http://www.clickup.com/signup/ ¡Pruebe ClickUp hoy mismo gratis/a, gratuito/a! /%href/