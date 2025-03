las 10 mejores alternativas a HARO para una mejor divulgación de relaciones públicas en 2025

Si has trabajado en divulgación mediática, HARO (Help a Reporter Out) probablemente haya sido una parte esencial de tu trayectoria. Como plataforma en línea de referencia para obtener ubicaciones en los medios y valiosos vínculos de retroceso durante más de una década, ha sido un recurso inestimable. Pero en diciembre de 2024, HARO (más tarde Connectively) cerró oficialmente sus puertas. Entonces, ¿qué significa eso para ti? ¿Tu divulgación mediática acaba de llegar a un callejón sin salida?

¡En absoluto! Todavía hay muchas alternativas sólidas que pueden ayudarte a conseguir backlinks de alta calidad y ganar exposición mediática. En este artículo exploraremos 10 alternativas a HARO, sus mejores funciones, sus límites y sus precios. Al final, comprenderás mejor qué herramientas de relaciones públicas se adaptan mejor a tus necesidades y

Meltwater es una plataforma de inteligencia de medios diseñada para ayudarle a realizar un seguimiento de su presencia y alcance en los medios. Mediante el uso de palabras clave relacionadas con su sector o empresa, puede buscar publicaciones y periodistas relevantes. La plataforma le permite crear paneles personalizados para realizar un seguimiento de los puntos de datos clave para sus campañas de relaciones públicas y marketing de contenidos, como el sentimiento de cobertura y la información sobre la audiencia. La plataforma le permite generar boletines para compartir las menciones en los medios con su equipo o clientes. Además, puede utilizar la herramienta de inteligencia de Meltwater para realizar un seguimiento de la cobertura y la presencia en las redes sociales de sus competidores. #### Las mejores funciones de Meltwater Reciba boletines diarios o semanales para mantenerse informado Acceda a los datos de contacto de los periodistas para llegar a su público objetivo Supervise la cobertura mediática de forma eficaz para realizar un seguimiento de la presencia de su marca #### Los límites de Meltwater Viene con un panel poco intuitivo que puede ser difícil de navegar * No está diseñado para fuentes individuales que buscan generar credibilidad

Ya sea para recopilar información de periodistas o para supervisar las consultas de los medios de comunicación, /href/ https://clickup.com/features/form-view Formularios de ClickUp /%href/ le permite capturar todos los detalles relevantes. Una vez recopilada la información, puede automatizar las tareas y los seguimientos para que su equipo sepa exactamente cuándo actuar. Esto garantiza que su difusión en los medios de comunicación sea fluida y oportuna.

🚀 Colabora en estrategias de relaciones públicas con ClickUp Docs /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-39.gif ClickUp Docs: alternativas a haro /%img/ Optimiza tu contenido para lograr un mejor impacto con ClickUp Docs Con undefined , su equipo puede colaborar en estrategias de relaciones públicas y planes de divulgación en los medios en tiempo real. Cree, edite y use compartidos documentos fácilmente, lo que facilita la redacción de propuestas, la planificación de campañas o el perfeccionamiento de comunicados de prensa. Docs también le permite organizar su contenido con funciones de formato enriquecido, páginas anidadas y plantillas para mantener todo alineado.

🚀 Genera ideas con la ayuda de la IA /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-487-1400x984.png ClickUp Brain /%img/ Pídele a ClickUp Brain que genere contenido para redes sociales por ti undefined , un asistente con tecnología de IA, te ayuda a generar ideas nuevas para tus esfuerzos de divulgación en los medios. Ofrece compatibilidad instantánea, lo que te permite intercambiar ideas sobre estrategias de contenido, perfeccionar las metas de relaciones públicas o incluso generar ideas para campañas de divulgación. Las sugerencias de IA pueden convertirse en tareas procesables dentro de tus documentos, lo que acelera tu proceso de creación de contenido.

🚀 Automatiza tareas y seguimientos /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-488.png Comentarios de ClickUp /%img/

Etiqueta a los miembros de tu equipo con un simple «@» con ClickUp. Asigna comentarios con /href/ https://clickup.com/features/tasks Tareas de ClickUp /%href/, puedes crear flujos de trabajo automatizados para el seguimiento, el rastreo de contactos y la asignación de tareas. Establece recordatorios automáticos para el seguimiento de los medios de comunicación o asigna tareas a los miembros adecuados del equipo cuando se envíe una propuesta.

De esta manera, mantendrá sus campañas de divulgación por buen camino con el mínimo esfuerzo. ### 🚀 Comunicación proactiva con el chat Del mismo modo, /href/ https://clickup.com/features/chat ClickUp Chat /%href/ combina la comunicación del equipo con la gestión de tareas. Discuta las actualizaciones de la campaña, comparta comentarios sobre las listas de medios o haga una lluvia de ideas para propuestas, todo dentro de la misma plataforma. Discuta tareas, asigne problemas y haga más con el chat de ClickUp. El chat también se integra con sus tareas, para que pueda vincular conversaciones significativas directamente a elementos de acción específicos, lo que facilita mantenerse alineado.

🚀 Controle el progreso con potentes paneles /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-490.png Panel de ClickUp: alternativas a haro /%img/ Visualice su alcance con los paneles de ClickUp Con undefined , puede realizar un seguimiento de las métricas clave, supervisar el rendimiento de la campaña y ajustar las estrategias según sea necesario. Estos paneles personalizables proporcionan información sobre el rendimiento de sus esfuerzos, lo que le ayuda a tomar decisiones basadas en datos. > La implementación de ClickUp para nuestras redes sociales y la gestión de la creación de contenidos nos permitió eliminar con éxito TODA la comunicación por correo electrónico en este proyecto.

Sid Babla, coordinador del programa de bienestar, Dartmouth College, Centro de bienestar estudiantil Al centralizar tus tareas, comunicaciones y documentos en una sola plataforma, ClickUp garantiza que tu planificación de medios sea eficiente y productiva. Ya sea redactando propuestas, gestionando seguimientos o colaborando en estrategias de divulgación, ClickUp hace que todo el proceso sea más fluido, organizado y eficaz. ## Elegir la alternativa correcta a HARO

Puede que HARO haya desaparecido, pero la divulgación en los medios de comunicación está lejos de haber terminado. Con estas 10 alternativas, tienes muchas formas de mantener vivos y activos tus esfuerzos de relaciones públicas y construcción de enlaces. Pero, ¿cómo elegir la adecuada para tus necesidades? Prueba a probar una combinación de plataformas gratis y de pago para ver cuál se adapta mejor a tu situación. Decidas lo que decidas, recuerda que tus propuestas deben ofrecer un valor real. Esa es la clave para conseguir backlinks de calidad que se mantengan fuertes con el algoritmo de Google a lo largo del tiempo. Con ClickUp, puedes gestionar tu difusión en los medios de comunicación de manera eficiente, hacer un seguimiento de las metas de relaciones públicas y colaborar en tus estrategias de construcción de enlaces, todo en un solo lugar.