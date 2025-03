Las 10+ Mejores Alternativas a Clockify & Competidores 2025

El momento de empezar a trabajar en gestión del tiempo es siempre ahora mismo. Pero, ¿cómo se mide la productividad? ¿Se mide el rendimiento del equipo, el tiempo dedicado a los proyectos o los minutos de trabajo reales?

Para muchas organizaciones, aquí es donde la software de control de tiempo se convierte en esencial y una de las herramientas más populares es Clockify. Sin embargo, no todo el mundo es fan de esta herramienta, lo que hace que muchos se pregunten ¿cuáles son algunas alternativas a Clockify a tener en cuenta?

Por suerte, has aterrizado en la mejor lista de alternativas a Clockify. Analizamos y diseccionamos las herramientas esenciales de control de tiempo que necesitas conocer en 2023 y más allá.

Pero antes de entrar en las más de 10 mejores alternativas a Clockify, vamos a echar un vistazo más de cerca a Clockify y por qué algunos están considerando un cambio.

¿Qué es Clockify?

Control de tiempo en Clockify Clockify es una app de control de tiempo que te permite hacer un seguimiento del trabajo realizado en varios proyectos, ya sean horas de trabajo, actividades semanales en una hoja de horas o fichar desde un dispositivo compartido.

Esta herramienta de control de tiempo online no tiene límite en el número de usuarios dentro de la app y proporciona un robusto plan gratuito/a para siempre. Clockify ofrece informes detallados del tiempo empleado en varios proyectos para que todo el mundo sepa con precisión quién hizo qué y durante cuánto tiempo.

Ventajas

Tiene un sólido plan gratuito/a

Cualquiera con permiso puede ver (elaboración de) informes detallados y adjuntar facturas directamente

Fácil de implementar, manejar y realizar un seguimiento de la productividad

Contras

Algunos usuarios afirman que el programa se les "atasca" con frecuencia

Soporte limitado

Las funciones pueden ser limitadas en su plan gratuito/a

Precios

Free : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Básico : 3,99 $ por usuario y mes

: 3,99 $ por usuario y mes Estándar : 5,49 $ por usuario al mes

: 5,49 $ por usuario al mes Pro : 7,99 $ por usuario al mes

: 7,99 $ por usuario al mes Empresa: 11,99 $ por usuario y mes

Valoraciones y reseñas

Top 10+ Alternativas Clockify

1. ClickUp

Fácil control de tiempo y conexión (a internet) a los registros de tareas o subtareas ClickUp es una herramienta de control de tiempo de proyectos con un montón de funciones dinámicas, lo que la convierte en una de las mejores alternativas a Clockify del mercado. Para empezar, ClickUp permite a los usuarios controlar el tiempo desde cualquier lugar a través de cualquier dispositivo, todo dentro de un pop out no invasivo o a través de su extensión para el navegador Chrome.

También es posible registrar el tiempo sobre la marcha o iniciar y detener cronómetros desde cualquier dispositivo para obtener el tiempo registrado más preciso. Minimice o amplíe fácilmente la herramienta de control de tiempo para obtener más detalles, asignar a una tarea o subtarea, o para asignar a un usuario específico en ClickUp.

El seguimiento de los minutos facturables en ClickUp es sencillo de registrar y delegar en los usuarios

Lo mejor de todo es que puede sincronizar en ClickUp todas sus hojas de horas de otras apps que haya utilizado anteriormente. Esto le facilita la tabulación de todo el tiempo invertido en cualquier proyecto pasado o presente, de modo que no sacrifica nada al calcularlo todo. La larga lista de integraciones de ClickUp significa que tiene una herramienta de productividad que se puede sincronizar con sus sistemas actuales para que no pierda tiempo transfiriendo entre sistemas. Además, la personalización de ClickUp permite a los usuarios crear informes detallados de control de tiempo para medir la duración estimada, hojas de horas e informes de tiempo.

La hoja del horario en ClickUp se puede personalizar para adaptarla a sus necesidades específicas

Funciones de control de tiempo de ClickUp

Notas y rótulos : Categorice, etiquete y anote el tiempo de seguimiento en ClickUp

: Categorice, etiquete y anote el tiempo de seguimiento en ClickUp Clasificación y filtrado : Organice el tiempo de seguimiento por fecha, estado, etiquetas y personas asignadas

: Organice el tiempo de seguimiento por fecha, estado, etiquetas y personas asignadas Agregar datos : Obtenga un total combinado de todo el tiempo dedicado a tareas o subtareas

: Obtenga un total combinado de todo el tiempo dedicado a tareas o subtareas Facturable : Designe los registros de control de tiempo como minutos facturables para el seguimiento de gastos

: Designe los registros de control de tiempo como minutos facturables para el seguimiento de gastos Elaboración de informes personalizados : Cree informes detallados u hojas de tiempo y personalícelos según sus necesidades

: Cree informes detallados u hojas de tiempo y personalícelos según sus necesidades Extensión de Chrome para el control de tiempo ClickUp : Control de tiempo en escritorio o dispositivo móvil, o seguimiento a través de un navegador web para enlazar el tiempo a cualquier tarea o subtarea

: Control de tiempo en escritorio o dispositivo móvil, o seguimiento a través de un navegador web para enlazar el tiempo a cualquier tarea o subtarea Plantillas de bloqueo de tiempo & plantillas de hojas de horas Precios

Free : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $ al mes por usuario

: 7 $ al mes por usuario Empresa : 12 $ al mes por usuario

: 12 $ al mes por usuario Empresa: Contactar para más detalles

Valoraciones y reseñas

2. TMetric

A través de TMetric Otro control de tiempo herramienta que hace que nuestra lista de alternativas Clockify es TMetric. Este potente sistema le permite realizar todas las funciones de control de tiempo que necesitas sin pagar un céntimo. Puede supervisar datos que incluyen

Tiempo facturado

Tiempo dedicado a diversos proyectos (Gran función para autónomos !)

Tiempo libre remunerado

Estadísticas de gestión de equipos

Si desea tener una visión general a 10.000 pies de cómo se emplea el tiempo dentro de la organización que gestiona, hay pocos productos que lo hagan tan bien como TMetric.

Precios

Gratis : 0$ al mes

: 0$ al mes Profesional : 5 $ al mes

: 5 $ al mes Empresa: 7 $ al mes

Valoraciones y reseñas

3. Harvest

A través de Harvest Los empleados que utilizan el Harvest control de tiempo app, aplicación pueden introducir el trabajo de toda la semana de una sola vez, o pueden hacer un seguimiento del tiempo a medida que avanzan. Lo que sea más fácil para ellos y tenga más sentido en función de lo que están tratando de lograr es lo que deben apuntar.

Además, Harvest ofrece otras funciones que merece la pena conocer:

Previsión: Una aplicación hermana que permite a los empleadores programar la semana completa de los empleados con antelación

Restos automáticos para enviar una hoja de horas

Fácil integración con otras herramientas como Quickbooks, Google Calendar y Slack

Precios

Gratuito

Pro: 12 $ por asiento al mes

Valoraciones y reseñas

comprueba esto

el blog de Capterra /blog?p=57889 alternativas de Harvest /%href/

!

4. Apploye

A través de ApployeApploye es un software de control de tiempo que ofrece funciones de control de empleados . Ofrece un amplio intervalo de funciones que le permiten aprovechar al máximo su tiempo limitado, realizar un seguimiento de las tareas en curso, generar facturas para facturar a los clientes y calcular las horas facturables de los empleados. Además, ofrece funciones únicas como la visualización en directo, capturas de pantalla instantáneas, cronómetro Pomodoro, etc.

Entre las funciones más destacadas de Apploye se encuentran las siguientes:

Funciones de supervisión remota de empleados : Capturas de pantalla, uso de apps y seguimiento de URL.

Informes y panel de control: Comparación basada en el rendimiento, informes de actividad y tiempo productivo, informes de exportación.

Gestión de proyectos y tareas: Por tareas /ref/ /blog?p=74797 registro de tiempo /%href/ , crear numerosas tareas bajo proyectos, presupuestos de proyectos, añadir personas y permisos.

Precios

Solo : $4 por usuario por mes

: $4 por usuario por mes Estándar : 5 $ por usuario y mes

: 5 $ por usuario y mes Premium : 6 $ por usuario al mes

: 6 $ por usuario al mes Élite: 7 $ por usuario y mes

Valoraciones y reseñas

5. nTask

A través de nTask Una opción popular en esta lista de alternativas a Clockify es nTask. Esta herramienta de control de tiempo es una de las opciones más impresionantes debido a su software de gestión de proyectos integración también. Ofrece funciones que otros cronómetros no ofrecen, y todo a un precio razonable.

Cuanto más pagues por tu plan, más funciones tendrás disponibles. Dicho esto, algunas personas están perfectamente contentos de utilizar el plan gratuito durante el mayor tiempo posible.

Vale la pena señalar que algunos de los planes de pago ofrecen funciones como la app móvil nTask, las hojas de tiempo más sencillas para tu empresa, e integración de datos de terceros de más de 100 apps diferentes de control de tiempo y seguimiento de gastos.

Precios

Plan Básico: Gratis/a

Gratis/a Plan Premium: $3 por usuario al mes

$3 por usuario al mes Plan Business: 8 $ por usuario y mes

8 $ por usuario y mes Plan Enterprise: Precios ajustados según cada caso particular

Valoraciones y reseñas

6. Everhour

A través de Everhour El movimiento del teletrabajo ya está aquí y una de las mejores alternativas a Clockify que apuesta por sus funciones de control de tiempo online es Everhour. Por lo general, el software de control de tiempo se utiliza mejor para equipos remotos para que puedan registrar eficazmente sus horas sin importar desde dónde estén trabajando en el mundo.

Una cosa que algunas personas han señalado que no les gusta de la opción Everhour es que no tienen una aplicación móvil para Android. Además, no permiten el control de tiempo fuera de línea en este momento.

Esto significa que puede ser necesario hacer algún seguimiento mediante hojas de cálculo Excel si se realiza sin conexión. Sin embargo, hay otras funciones bastante impresionantes.

Seguimiento del presupuesto del proyecto

Los gestores pueden bloquear las hojas de horas de los empleados (útil cuando los empleados se olvidan de fichar a la salida)

Facilidad para programar los recursos donde tienen que ir

Precios

Plan Teams: 8,50 $ por usuario y mes (a partir de 5 usuarios)

Valoraciones y reseñas

7. Toggl

A través de Toggl Otra herramienta de control de tiempo es Toggl, que es una de las alternativas a Clockify más populares de nuestra lista. El control de productividad en tiempo real es esencial para la gestión de recursos, el seguimiento de las horas facturables y Toggl puede hacer precisamente eso.

Las funciones de gestión de recursos permiten a los gerentes saber en qué están trabajando sus empleados, si es poco o demasiado trabajo. Software de control de tiempo como Toggl permite a los jefes de equipo controlar a sus empleados para asegurarse de que tienen una cantidad de trabajo realmente manejable, especialmente en el caso de equipos remotos.

Es la mejor manera de responsabilizar a todo el equipo y obtener una mejor perspectiva del rendimiento de los empleados. Una de las principales funciones para los usuarios de Toggl es la función identificar el tiempo ocioso, que funciona de forma más eficiente que la gestión de hojas de horas.

Esta herramienta de control de tiempo ofrece a los jefes de equipo información sobre qué usuarios están actualmente inactivos y no utilizan su ordenador. A continuación, puede realizar un seguimiento del tiempo a través del uso del ordenador frente a los minutos de inactividad para compararlo con el total de horas facturables. Aunque esto puede resultar un poco invasivo para los equipos internos, podría ser ideal para ayuda subcontratada donde un control de tiempo preciso es más crucial.

Precios

Gratis : Hasta 5 usuarios

: Hasta 5 usuarios Inicio : 9 $ por usuario y mes

: 9 $ por usuario y mes Premium : 18 $ por usuario y mes

: 18 $ por usuario y mes Empresa: Precios personalizados disponibles

Valoraciones y reseñas

8. TSheets (Intuit Quickbooks)

A través de Quickbooks TSheets, que ahora forma parte de Intuit Quickbooks, es una de las alternativas más populares de Clockify para realizar el seguimiento del tiempo, ya que le permite mover su datos integrados de Clockify . Sus funciones clave hacen que sea fácil de evitar las entradas manuales de tiempo para el seguimiento de las horas de trabajo para que pueda pasar fácilmente de Clockify.

El seguimiento GPS y la geo-valla son dos funciones de control de tiempo de TSheets que permiten a los empleados controlar el tiempo que pasan trabajando en la oficina, lo que es bueno para los equipos que trabajan a distancia y que también vienen a la oficina.

Los gestores realizan un seguimiento de la productividad de los empleados y sólo aceptan los datos fichados dentro de ciertos límites geográficos (la oficina real). Esto evita que el tiempo de los empleados sea seguido en ubicaciones desconocidas cuando se les pide que estén en la oficina o durante horas de trabajo específicas.

También es mucho más fácil obtener un informe detallado para gestionar las horas extraordinarias y conocer mejor la productividad de los empleados.

Precios

ProAdvisor : Free (1 cuenta)

: Free (1 cuenta) Premium : 8 $ por usuario y mes (más una tarifa base de 20 $ al mes)

: 8 $ por usuario y mes (más una tarifa base de 20 $ al mes) Élite: 10 $ por usuario al mes (más 40 $ de cuota básica al mes)

Valoraciones y reseñas

9. Time Doctor

A través de Time Doctor Si usted todavía está buscando una alternativa Clockify que tiene toda la funcionalidad que usted necesita, usted no puede ir mal ir con Time Doctor . Tienen todo lo que usted puede ser que desee cuando el seguimiento del tiempo, incluyendo:

Alertas de distracción para los empleados

Capturas de pantalla y control del nivel de actividad

Opciones de nómina en línea

Control de tiempo (online y offline)

Time Doctor puede ayudarle a simplificar su nómina y gestionar cada proyecto mucho más fácilmente. Si necesita ayuda para administrar los empleados que tiene, no puede equivocarse con Time Doctor.

Precios

Básico : $70 por usuario por año

: $70 por usuario por año Estándar : 100 $ por usuario y año

: 100 $ por usuario y año Premium: 200 $ por usuario y año

Valoraciones y reseñas

10. Oportuno

A través de Oportunamente Esta app, Timely, de control de tiempo, tiene más de 5.000 clientes que utilizan sus detallados informes de productividad para un control de tiempo seriamente preciso. Timely es una de las alternativas populares a Clockify porque pueden reducir la cantidad de tiempo dedicado al control de tiempo real hasta en un 75%.

La medición del rendimiento de los empleados, el seguimiento de las horas facturables y otras funciones de elaboración de informes hacen de Timely una fantástica herramienta online de control de tiempo. Esta app también controla los presupuestos de tus proyectos a través de informes detallados.

Puede reducir la cantidad de esfuerzo y tiempo que tiene que dedicar a calcular cosas como ésta y pasar a lo siguiente. Además, los informes que salen de Timely te facilitan ver cómo se gasta cada minuto para que siempre sepas cómo hacer el seguimiento de lo que estás haciendo.

Precios

Construir : 20 $ al mes (100 SMS al mes incluidos)

: 20 $ al mes (100 SMS al mes incluidos) Elevar : 30 $ al mes (200 SMS al mes incluidos)

: 30 $ al mes (200 SMS al mes incluidos) Innovar: 35 $ al mes (300 SMS al mes incluidos)

Valoraciones y reseñas

11. Timecamp

A través de Marca de tiempo Equipos remotos y trabajadores autónomos timecamp. Permite bloquear el tiempo para ser utilizado en formas que esas mismas personas nunca se podría haber terminado antes. Estas son algunas cosas que debes saber sobre Timecamp:

Se puede utilizar tanto en la web como a través de una app

Las hojas de horas se pueden aprobar automáticamente si se desea

Los clientes pueden recibir información sobre el rendimiento de su proyecto en tiempo real

Precios

Plan Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Básico : 6,30 $ por usuario y mes

: 6,30 $ por usuario y mes Pro : 9 $ por usuario al mes

: 9 $ por usuario al mes Empresa: Contactar para más detalles

Valoraciones y reseñas

Check out these **Alternativas a TimeCamp !

¿Por qué la gente se aleja de Clockify?

Clockify ha mantenido el primer lugar para muchos usuarios en este espacio, pero le faltan algunas funciones que han dejado a la gente en busca de mejores opciones. Clockify tiene un fuerte plan gratuito/a y hace bien el control de tiempo, pero tiene algunas deficiencias en otras áreas.

Por ejemplo, el mantenimiento de la plataforma y los tiempos de inactividad crean cortes de servicio que son realmente difíciles de solucionar o de recuperar el tiempo importante registrado. Para las pequeñas empresas y grupos, esto puede no ser un problema importante. Sin embargo, puede ser complicado si trabajas con muchos empleados y te encuentras con una interrupción o tienes que actualizar una página para que el cronómetro muestre el tiempo asignado correcto.

Aunque es útil para las necesidades básicas, no tiene un colaboración robusta que reúne el tiempo de varios usuarios en un solo proyecto. Y carece de cualquier tipo de acceso para permitir a los usuarios trabajar en más de una actividad sin cambiar el nombre de las tareas o usuarios.

Los informes de Clockify son detallados, pero pueden llevar más trabajo manual del esperado

Clockify también tiene problemas con cualquier tipo de automatización de control de tiempo que sabe cuando el tiempo se solapa en varias entradas. Esto significa más control de tiempo manual y edición de hojas de horas o informes.

Los usuarios se encuentran realizando algunas tareas laboriosas como mover las hojas de horas semanales cada semana, mientras que a otros les resulta difícil desglosar los proyectos en lugar de los clientes.

Con todo esto dicho, Clockify es una gran herramienta en su forma más simple-el seguimiento del tiempo. Sin embargo, si usted no es una pequeña empresa o necesita integrar el control de tiempo en gestión de tareas o de gestión de proyectos, las alternativas de nuestra lista, como ClickUp, son su mejor opción.

Elige una alternativa a Clockify que funcione con herramientas de productividad

En general, hay muchas opciones disponibles para que usted pueda elegir en cuanto a conseguir sus alternativas Clockify. Muchas de ellas son increíblemente útiles y proporcionan más beneficios de los que la app de Clockify podría ofrecer.

Si estás listo para pasar a la siguiente cosa después de Clockify, entonces es posible que desees considerar una herramienta como ClickUp que no sólo realiza un seguimiento del tiempo, sino que también se integra con tus proyectos. Pruebe ClickUp hoy mismo