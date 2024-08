Las 10 mejores apps de productividad para Android para trabajar en 2024

Siempre estamos intentando optimizar todo lo que hacemos para ser más productivos, ¿verdad?

Pero algunos de los mayores impactos provienen de los cambios más pequeños, como la simple descarga de una nueva aplicación. Por eso creemos que merece la pena conocer las mejores aplicaciones de productividad para dispositivos Android.

Estos tipos de aplicaciones te ayudan a mejorar tu eficiencia y eficacia en lo que sea que hagas. Y si eres usuario de Android, hay multitud de aplicaciones que te pueden ayudar a mejorar la productividad .

No os preocupéis, amigos del iPhone: muchas de estas aplicaciones de productividad para Android están disponibles para iOS también.

El reto es identificar qué aplicación es la mejor en términos de funcionalidad. Y elegir la equivocada te parecerá una pérdida de tiempo y esfuerzo.

No es muy productivo, ¿verdad?

Por eso querrás usar las mejores aplicaciones de productividad, ¡así que echemos un vistazo más de cerca a las 10 mejores aplicaciones de productividad para Android en 2024!

Las mejores aplicaciones de productividad para Android en 2024

1.



/.. https://clickup.com/blog/crm-in-clickup/** kUp /%href/ ClickUp funciona en todos tus dispositivos para convertirse en la única aplicación que necesitas para trabajar

La primera es nuestra favorita y esperamos que pronto sea la tuya. ClickUp es el nº 1 herramienta de productividad que necesita hoy para agilizar y conquistar su jornada laboral.

Entonces, ¿qué puede hacer ClickUp que lo diferencia del resto?

Para empezar, si usted es un gestor de proyectos o simplemente está tratando de gestionar su vida personal (o diablos, tal vez ambas), esta completa herramienta de productividad le proporciona las herramientas que necesita para alinear su trabajo de forma ordenada y fácil de entender.

La interfaz de ClickUp está diseñada pensando en el usuario. Utilice nuestro Docs para crear, gestionar y organizar todos tus documentos. O prueba ClickUp funciones de seguimiento del tiempo para controlar el tiempo dedicado a tareas específicas, crear tareas adicionales y establecer recordatorios. También viene con "Acciones rápidas" que le permiten hacer esto rápidamente.

Las funciones de control del tiempo de ClickUp le permiten registrar, etiquetar y organizar su tiempo de forma más eficaz Recordatorios de ClickUp son personalizables, ya que están configurados como privados de forma predeterminada, pero se pueden compartir con otras personas. Esto resulta útil cuando hay compañeros de trabajo o de equipo que utilizan ClickUp para colaborar en un documento o realizar un seguimiento del estado de un proyecto.

El "pan de cada día" de la aplicación es su Bloc de notas. Puedes ampliarlo o reducirlo fácilmente en función del nivel de complejidad que necesites y escribir o anotar notas cuando te llegue la inspiración. Si más tarde esa idea se convierte en una tarea que tienes que asignarte a ti mismo o a otra persona, sólo tienes que convertirla en una tarea con un simple clic.

La función Bloc de notas de ClickUp le ayuda a organizar rápidamente sus tareas pendientes y mucho más

Si tiene varios proyectos para los que desea crear documentos, puede hacerlo. El panel de control de ClickUp le permite ver sus distintos proyectos en la barra lateral. Puede etiquetarlos con títulos distintivos para mantener el trabajo separado.

ClickUp también dispone de un espacio de trabajo en el que puede establecer un lugar para trabajar en proyectos individuales. Si desea cambiar de proyecto en cualquier momento, vaya al menú de configuración y seleccione la posibilidad de alternar entre espacios de trabajo.

Aunque cada uno de los productos enumerados en este post representa actualmente una de las mejores aplicaciones de productividad para Android, ninguno de ellos aporta el paquete completo de gestión de tu tiempo y atención como ClickUp, que fomenta la creatividad, la innovación y la organización en forma de una solución de productividad sencilla pero devastadoramente eficaz.

ClickUp también tiene una variedad de paquetes disponibles, dependiendo del tamaño de su equipo. Van desde nuestra versión Free Forever hasta el plan Unlimited por sólo 5 dólares al mes por usuario. ¿Por qué dudarlo? Empiece y descárguese hoy mismo nuestra aplicación para Android .

2. IFTTT

IFTTT le permite utilizar la automatización para realizar un seguimiento de las horas de trabajo o incluso para saber cuándo pasa la Estación Espacial Internacional

Cuando se trata de aumentar la productividad, la automatización puede ser uno de tus aliados más poderosos. Ahí es donde IFTTT es la que más te ayuda. Es una app que te permite automatizar las apps y dispositivos que más utilizas.

Te permite crear automatizaciones potentes de forma rápida para que puedas adaptar y dar forma a tus integraciones según tus especificaciones precisas. Filtre códigos, realice consultas o sincronice varias cuentas, todo ello a través de un solo dispositivo.

Si no eres desarrollador de software, no tienes por qué preocuparte. IFTTT es una plataforma sin código. Eso significa que no importa cuál sea tu nivel de conocimientos, podrás automatizar tus aplicaciones desde cualquier lugar.

Puedes compartir contenido a través de múltiples plataformas, crear y comercializar para eventos, o incluso personalizar tu asistente de voz para que te ayude a través de múltiples sistemas.

3. LastPass

LastPass es ideal para equipos que necesitan compartir inicios de sesión entre plataformas

Cualquiera que tenga una presencia digital tiene que hacer un seguimiento de un montón de contraseñas (al menos eso esperamos, por el bien de la seguridad).

Tanto si se trata de contraseñas para cuentas empresariales, financieras o personales, podrías beneficiarte del uso de una plataforma para iniciar sesión en todas tus cuentas. La mayoría de ciberseguridad expertos te dirán que utilices una herramienta de contraseñas porque un error podría convertirse en uno de los mayores quebraderos de cabeza de tu vida.

Entonces, ¿qué puedes hacer?

Utiliza una aplicación para rastrear y registrar tus contraseñas con LastPass . Es una aplicación de gestión de contraseñas que almacena todas tus contraseñas en múltiples aplicaciones y cuentas.

Funciona así: guardas todas tus contraseñas en la aplicación. Luego, cada vez que inicies sesión en una aplicación desde cualquier dispositivo, puedes simplemente utilizar LastPass para que autocomplete la contraseña por ti. Ahora ya no tendrás que recordar tus contraseñas ni cometer otros errores cibernéticos como guardarlas en un documento.

También es ideal para comprar por Internet. Puedes guardar tu dirección e información de pago, y LastPass la rellenará cuando sea necesario. No se limita a las contraseñas de las aplicaciones: las afiliaciones y la información de los seguros son otros tipos de datos que puedes almacenar.

Si te cuesta pensar en contraseñas seguras, LastPass también puede ayudarte. Su generador de contraseñas desarrollará contraseñas complejas y sofisticadas que dejarán a los hackers con la boca abierta.

4. TickTick

TickTick funciona con productos Android y Apple

Puede que haya gente productiva que no incorpore listas de tareas en su rutina diaria, pero no somos conscientes de ello. La lista de tareas pendientes es una de las herramientas más sencillas pero eficaces en planificación y gestión de tu productividad .

El reto para muchos es cuando tienen que gestionar tareas que compiten entre su trabajo y su vida personal. TickTick es una aplicación que revoluciona la forma de abordar tu lista de tareas pendientes.

Dispone de un sistema de recordatorio automático que hará que nunca olvides una cita o tarea. La aplicación también ofrece cinco vistas de calendario distintas para ver tu día de la forma que más te convenga y así personalizar cómo consumes tu agenda.

Lo mejor de TickTick es su función de integración, que te permite colaborar con otros usuarios. Tanto si estás completando una tarea de trabajo con otros compañeros como planificando una excursión familiar, es una gran herramienta para cuando tus listas de tareas dependen de otros.

Con más de 30 funciones, TickTick también puede integrarse en más de 10 plataformas. Es una herramienta versátil para cualquiera que priorice la planificación y quiera ser productivo.

5.

Trello

Trello utiliza Tablero Kanban vistas para mover fácilmente las tareas al siguiente estado o fase

Tanto si trabajas con un equipo como si lo haces solo, iniciar cualquier tipo de proyecto requiere algo más que concentración. Requiere la capacidad de realizar un seguimiento de todas las tareas desde su concepción hasta su finalización. Una de las aplicaciones más probadas es Trello.

Trello está diseñada para Gestión de proyectos Kanban que es una forma de Gestión ágil para hacer un seguimiento de las tareas. Cuando creas un tablero de Trello, también puedes establecer tarjetas para proyectos o tareas independientes. Dentro de estas tarjetas, puedes rellenarlas con listas de comprobación, actualizaciones de estado y un montón de otras funciones.

Puedes asignar etiquetas a cada tarjeta, describirlas y utilizar descriptores para cada estado. Trello puede ayudar a mejorar la productividad reduciendo el tiempo dedicado a buscar actualizaciones de estado.

6.

Word para Android

Microsoft Word para Android tiene las funciones que te gustan, pero para usarlas sobre la marcha

Muchos de los que hemos trabajado en un entorno de oficina tenemos experiencia en el uso de la suite de productos de Microsoft. Desde el punto de vista de la productividad, Microsoft Office 365, que incluye Word para Android, facilita casi cualquier cosa que puedas necesitar en un entorno profesional.

Con Word, puedes redactar, revisar y editar documentos tanto para planificar como para compartir. Inserta fácilmente gráficos asombrosos que te ayuden a ilustrar los puntos de tus documentos o inserta cuadros o gráficos. O importe cualquier



que has desarrollado.

Es posible que hayas llegado a pensar en Word como un programa para utilizar en tu PC, pero Word para Android tiene todas las mismas grandes funcionalidades que la versión original. Ser capaz de crear documentos claros y legibles rápidamente puede ayudar a tu equipo a seguir siendo productivo a lo largo de un proyecto. Word para Android te permite hacerlo desde la comodidad de tu teléfono.

7. CamScanner

CamScanner funciona directamente desde su smartphone para escanear y almacenar archivos

A menudo te encontrarás con la necesidad o el deseo de escanear un documento durante tu jornada laboral. Puede ser una foto u otro documento con información que necesites almacenar o recordar. Por desgracia, muchas personas no tienen fácil acceso a una impresora o un escáner. CamScanner te asegura que todo lo que necesitas es tu teléfono. Te ayuda a enviar documentos escaneados y los convierte en archivos PDF nítidos. Es fácil optimizar la imagen y guardar los datos dentro de la aplicación en un sistema de almacenamiento en la nube.

Esas no son todas las funciones a las que CamScanner te da acceso. Puedes escanear imágenes de libros, optimizar la resolución HD de tus imágenes escaneadas e incluso convertir tus imágenes escaneadas a Excel. Si alguna vez has necesitado eliminar una marca de agua o un anuncio de una imagen, CamScanner también puede hacerlo.

8.

Evernote

Organiza notas, crea accesos directos, ancla listas de tareas o trabaja desde un bloc de notas en Evernote

Uno de los rasgos distintivos de una persona de éxito es comprender los límites de su propia memoria. Las personas así tienden a escribir cosas o a tomar notas de ideas y hechos importantes para recordarlos más tarde.

Un bolígrafo y un papel solían ser suficientes para esto, pero a medida que la tecnología mejora, hay más herramientas que nunca para hacer esto en tu teléfono. En nuestra lista de las mejores aplicaciones de productividad para Android, Evernote es una aplicación clásica para tomar notas. Te permite tomar notas y luego organizarlas en listas o libretas según necesites.

Toma notas sobre múltiples temas, envía correos electrónicos a la aplicación y deja que funcione como tu centro de recopilación de información.

9. **Google Keep

Google Keep te ayuda a organizar notas y listas de tareas en tu Google Suite de productos

Aunque Evernote es una gran herramienta, muchas personas ya se sienten cómodas utilizando la suite de productos de Google. La respuesta de Google a Evernote es Google Keep . Si eres un fan de Google Workspace (y como usuario de Android, esta puede ser tu preferencia), Google Keep puede ser la aplicación para tomar notas para ti.

¿Interesado en las diferencias entre google Keep vs. Evernote_ _? Lee nuestra guía para conocer todos los detalles

Google Keep es una aplicación sencilla para tomar notas. Puedes crear listas que te ayuden a hacer un seguimiento de tu trabajo o establecer recordatorios para cuando tú o un miembro de tu equipo necesitéis saber que se acerca una fecha límite.

A cada lista se le puede asignar una etiqueta, lo que facilita mucho la organización de la información. También hay una función de archivo para cuando quieras borrar una lista de tu página de Google Keep y seguir teniendo acceso a ella más adelante.

10.

Microsoft To-Do

Microsoft To-Do organiza listas en un planificador diario dentro de Office 360

Otra de las mejores apps de productividad para Android es Microsoft To-Do . Este es otro gran recurso de Microsoft y si te gusta la creación de planificadores diarios, pero siempre han querido la posibilidad de hacerlo desde su teléfono, esta es una gran solución de productividad para usted.

To-Do tiene una función llamada My Day (Mi día) en la que puedes configurar tu agenda diaria en función de lo que tengas que hacer. La aplicación también aplica la IA para ofrecer recomendaciones personalizadas para añadir a tus listas de tareas semanales o diarias.

Puedes gestionar To-Do en distintas plataformas, lo que significa que puedes utilizarla en Android o en tu portátil. Además, es fácil compartirla con otros miembros de tu equipo.

Uno de los componentes de productividad más potentes de To-Do es su capacidad para dividir las tareas en trozos más manejables. Sólo tienes que añadir pasos a tus tareas, establecer plazos y automatizar recordatorios.