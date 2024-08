10 mejores herramientas y software de gestión de programas 2024

Hubo un tiempo en que los gestores de programas se reunían en salas con lápiz y papel, pizarras, notas adhesivas y una cafetera a rebosar. Deliberaban durante horas sobre herramientas de gestión de programas, tácticas, resultados del proyecto, indicadores clave de rendimiento programación, etc.

En retrospectiva, no fue bonito, pero terminó el trabajo. Gestión de programas ha evolucionado mucho en la última década. Tiene una cara diferente. Ahora, los equipos planifican programas brillantes sin reunirse en persona, pasar horas en llamadas de Zoom o redactar un árbol de notas adhesivas que nunca recibirán un segundo vistazo. (Ya sabe de lo que hablamos)

El software de gestión de programas lo ha cambiado todo.

Gracias a estas herramientas, los equipos pueden ejecutar proyectos con una perfección sin precedentes. Son capaces de marcar flujos de trabajo, clavar los entregables, ceñirse al presupuesto y ejecutar proyectos individuales a tiempo, siempre.

Pero nos estamos adelantando. En primer lugar, veamos qué es la gestión de programas, en qué consisten las grandes herramientas de gestión de programas y destaquemos las mejores opciones para ayudarle a elegir la adecuada.

¿Qué son las herramientas de gestión de programas?

La gestión de programas implica el uso de una herramienta o software para organizar, ejecutar y supervisar un programa con múltiples proyectos relacionados. La meta es automatizar la ejecución del programa y hacer que los proyectos estén más estrechamente alineados con el plan general objetivos de la corporación y la empresa .

Reconozcámoslo: correlacionar, definir y seguir manualmente todos los proyectos dependientes de un programa es un asco (con mayúsculas).

El software de gestión de programas elimina los cuellos de botella de todo el proceso, garantizando que sus proyectos se mantengan dentro del calendario y el presupuesto durante toda su existencia.

Pero tenga en cuenta que la gestión de programas y gestión de proyectos no son lo mismo.

Mientras que la gestión de programas implica articular metas y objetivos de un programa y cómo afectará a la empresa la gestión de proyectos implica la gestión de las operaciones de un proyecto individual dentro de un programa.

Una vez que comprenda este simple hecho, estará en el buen camino para alcanzar sus metas de rentabilidad.

¿Por qué utilizar una herramienta de gestión de programas?

Si está ejecutando varios proyectos al mismo tiempo y quiere estar al tanto de todos ellos sin complicaciones, tener un software de gestión de programas es una obviedad.

Estas son algunas de las ventajas más destacables de una herramienta de este tipo:

Planificación y programación de proyectos sin esfuerzo : Ninguno de sus proyectos se quedará en el tintero

: Ninguno de sus proyectos se quedará en el tintero Mejora de la colaboración en equipo : La herramienta proporciona a su equipo métodos y herramientas de probada eficacia flujos de trabajo automatizados para colaborar en proyectos discutiendo tareas, dependencias, cronogramas, trabajo pendiente, etc.

: La herramienta proporciona a su equipo métodos y herramientas de probada eficacia flujos de trabajo automatizados para colaborar en proyectos discutiendo tareas, dependencias, cronogramas, trabajo pendiente, etc. Gestión presupuestaria en tiempo real : Con una herramienta de software de este calibre, se obtiene la imagen financiera de cada proyecto a través de métricas financieras clave, pudiendo hacer un seguimiento de los gastos planificados frente a los reales y detectar dónde se está ganando o perdiendo dinero

: Con una herramienta de software de este calibre, se obtiene la imagen financiera de cada proyecto a través de métricas financieras clave, pudiendo hacer un seguimiento de los gastos planificados frente a los reales y detectar dónde se está ganando o perdiendo dinero Mayor productividad : Cuando se puede hacer un seguimiento de cada tarea o proyecto desde una única plataforma, usted y su equipo pueden tomar decisiones más informadas y ser más productivos. Las herramientas de gestión de programas hacen precisamente eso

: Cuando se puede hacer un seguimiento de cada tarea o proyecto desde una única plataforma, usted y su equipo pueden tomar decisiones más informadas y ser más productivos. Las herramientas de gestión de programas hacen precisamente eso Menos reuniones de equipo: Las reuniones no programadas nunca son divertidas: usted lo sabe, nosotros lo sabemos, todo el mundo lo sabe. Software de gestión de proyectos ayuda a eliminar esas reuniones injustificadas que consumen mucho tiempo y a mantener la comunicación bajo control

Dejemos esto claro: no todo el software de gestión de programas es igual. Afortunadamente, puedes reducir los miles de soluciones de software que existen a unas pocas que merezcan la pena

Ahora que ya sabe un par de cosas sobre el hermoso mundo de la gestión de programas, cambiemos rápidamente de marcha y veamos las principales herramientas de gestión de programas que existen.

10 mejores herramientas de software de gestión de programas

1. ClickUp

Accede a ClickUp desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento ClickUp es una solución de gestión de proyectos gratuita que permite a todos los equipos gestionar proyectos, colaborar de forma más inteligente y reunir todo el trabajo en una sola herramienta. Tanto si eres nuevo en el mundo de las apps de gestión de proyectos como si eres un usuario experto, la personalización de ClickUp puede adaptarse a cualquier tamaño de equipo -remoto o en la oficina- para conseguir la mayor productividad de tu vida.

Esto significa:

Colaboración y comunicación entre equipos de proyecto

Gestión de proyectos sencilla y sobre la marcha

Interfaz intuitiva y fácil de usar

Métricas y seguimiento del rendimiento

Flujo de trabajo personalizado

Control de tiempo

Entonces, ¿cómo se gestiona exactamente un programa en ClickUp? Me alegro de que lo pregunte

Puede elegir entre las opciones siguientes Cronograma vista vista Calendario y vista (diagrama de) Gantt. Diagrama de) Gantt de ClickUp le permite visualizar sus proyectos con una ordenación rápida y sobre la marcha, ayudándole a correlacionar todo el flujo de trabajo de un programa. A continuación, puede crear vistas en cascada para ver fácilmente qué proyectos importantes son los siguientes.

Mostrando más elementos como personas asignadas, fechas límite y más en la barra lateral de la vista Gantt

¿Quieres planificar tus proyectos en un cronograma completo o crear hojas de ruta visuales? Pruebe la vista Cronograma

Pero si prefieres organizar estos proyectos en un Calendario flexible que mantenga a todo el mundo en la misma página, Vista del Calendario de ClickUp ¡es para ti!

Y eso no es todo. Aquí tiene más funciones que demuestran el estado de ClickUp como campeón indiscutible de las herramientas de gestión de programas:

Mapas mentales : Ya sea para crear un plan de proyecto, organizar ideas o visualizar estructuras de proyecto, utiliceMapas mentales en ClickUp para estructurar pensamientos a gran escala

: Ya sea para crear un plan de proyecto, organizar ideas o visualizar estructuras de proyecto, utiliceMapas mentales en ClickUp para estructurar pensamientos a gran escala Prioridades : Organice el trabajo por importancia para que su equipo sepa qué proyectos son urgentes y cuáles tienen un cronograma flexible

: Organice el trabajo por importancia para que su equipo sepa qué proyectos son urgentes y cuáles tienen un cronograma flexible Control de tiempo : Planifica de forma más inteligente y controla tu agenda con la potente función información sobre el control de tiempo *Vista Carga de trabajo: Plan, measure, andsupervise la capacidad de su equipo basado en horas, tareas y puntos

: Planifica de forma más inteligente y controla tu agenda con la potente función información sobre el control de tiempo *Vista Carga de trabajo: Plan, measure, andsupervise la capacidad de su equipo basado en horas, tareas y puntos Dependencias de tareas : Enlace similarproyectos y tareas para pasar fácilmente de un trabajo a otro

: Enlace similarproyectos y tareas para pasar fácilmente de un trabajo a otro Seguimiento de metas: Ajuste de hitos para indicar cuándo se ha completado una fase importante del programa

💸 Precios ClickUp

Plan Free Forever : Mejor para uso personal

: Mejor para uso personal Plan Unlimited : El mejor para equipos pequeños (7 $/miembro al mes)

: El mejor para equipos pequeños (7 $/miembro al mes) Plan Business: El mejor para equipos medianos o múltiples (12 $/miembro al mes)

si necesita un paquete de software completo para gestionar las cargas de trabajo y los procesos de su corporación, ¡nos encantaría ayudarle a conseguir el intento correcto! Por favor póngase en contacto con el departamento de ventas cuando esté preparado.

💬 Valoraciones de los clientes de ClickUp * G2: 4,7/5 (más de 3.880 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (2.480+ opiniones)

2. Microsoft SharePoint

vía Microsoft SharepointMicrosoft SharePoint es una excelente herramienta de gestión de programas que le permite colaborar sin esfuerzo y de forma segura con los miembros de su equipo a través de dispositivos, departamentos y espacios de trabajo. Puede utilizarlo para impulsar la eficiencia del programa compartiendo aplicaciones y recursos comunes en portales y sitios de Inicio.

Pero el inconveniente es que sus integraciones fuera del ecosistema de Microsoft son limitadas. Así que, si trabajas con varias apps, puede que tengas que explorar otras herramientas de gestión de programas que te lo permitan.

🔑 Funciones clave de Microsoft SharePoint

Apps móviles de SharePoint que te permiten a ti y a tu equipo estar al día con noticias personalizadas y dirigidas a objetivos concretos

Sitios de equipo dinámicos y productivos para cada equipo de programa, departamento y división

La función de gestión de contenidos de SharePoint maximiza la velocidad del conocimiento

Panel para ver todos los flujos de trabajo y métricas del programa

💸 Precios de Microsoft SharePoint

El plan de precios de este software de gestión de programas comienza en 5 dólares al mes

💬 Valoraciones de los clientes de Microsoft SharePoint

G2: 4/5 (7.711 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (3.522 opiniones)

3. Oracle Primavera

vía Oracle Primavera Con Oracle Primavera, puede planificar, programar y controlar programas a gran escala y proyectos individuales sobre la marcha. La solución de software le permite identificar riesgos ocultos en el calendario de su programa antes de que se conviertan en una espina clavada para su equipo.

Sin embargo, no puede priorizar proyectos por importancia lo que significa que tu equipo nunca sabrá cuáles son más urgentes y cuáles deben quedarse en un segundo plano.

🔑 Funciones clave de Oracle Primavera

Out-of-the-box puntos de referencia le permiten comparar los proyectos actuales con los entregados anteriormente

Oracle Intelligence Cloud Service le permite tomar decisiones proactivas con compatibilidad con IA

Interfaces de los miembros del equipo para recopilar actualizaciones de estado

Vistas adaptables

💸 Precios de Oracle Primavera

El plan de precios de esta herramienta de software comienza en 2.570 dólares al año

💬 Valoraciones de los clientes de Oracle Primavera

G2: 4,4/5 (360 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (151 opiniones)

4. Smartsheet

vía Smartsheet Cualquiera que haya estado en el bloque de gestión de programas probablemente conozca Smartsheet. Se trata de una herramienta que los equipos utilizan para gestionar la carga de trabajo de los proyectos, potenciar la colaboración y la eficacia agilizar los procesos en todo un programa.

Smartsheet también promete reunir todas las necesidades de gestión de programas bajo un mismo techo, y lo hace. Sin embargo, te costará un esfuerzo extra encontrar lo que necesitas porque su interfaz es difícil de navegar.

🔑 Funciones clave de Smartsheet

Flujos de trabajo inteligentes para impulsar la productividad en todos los equipos

Herramientas de colaboración para mantener alineados a los equipos del programa

Soluciones integrales para la gestión de recursos

💸 Precios de Smartsheet

El precio de esta herramienta de gestión de programas comienza en 14 dólares al mes facturados anualmente

💬 Valoraciones de los clientes de Smartsheet

G2: 4.4/5 (5,340 reseñas)

Capterra: 4.5/5 (2,223 reseñas)

Verifique la gran alternativas a Smartsheet .

5. Wrike

vía Wrike Este software tiene mucho que ofrecer a los equipos de gestión de programas que anhelan la automatización, desde su intuitiva interfaz hasta los flujos de trabajo personalizables, pasando por herramientas de (elaboración de) informes fáciles de usar . Wrike también ofrece sólidos gráficos de Gantt para ayudar a los equipos a mover los plazos y reajustar fácilmente los cronogramas de los programas.

Dicho esto, habría sido un software mucho mejor con integraciones y capacidades de seguimiento de metas.

🔑 Funciones clave de Wrike

Herramientas de control de tiempo para capacitar a los equipos para aprovechar al máximo cada minuto

Ofrece Tableros Kanban flexibles para visualizar todos los proyectos sobre la marcha

Cuadros y gráficos personalizados para una visualización perfectagestión de carteras* Permite a los equipos evaluar los riesgos en un entorno compartidoRegistros RAID 💸 Precios de Wrike

Wrike ofrece un precio de plan Free. Los planes de pago empiezan en 9,80 $/usuario al mes

💬 Valoraciones de clientes de Wrike

G2: 4,2/5 (2.343 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (1.697 opiniones)

más información

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/1798/alternativas-a-wrike/ Alternativas a Wrike /%href/

.

6. LiquidPlanner

vía LiquidPlanner La idea de LiquidPlanner es que, mientras el software se centra en crear calendarios de programas flexibles, su equipo pueda hacer más cosas con una confianza sin precedentes.

A través de su sólido panel, LiquidPlanner pone a todas las partes interesadas en la misma página. Posteriormente, sus proyectos no estarán aislados gracias a las numerosas integraciones que compatibiliza.

Sin embargo, su interfaz, junto con la flagrante falta de gestión de proyectos de corporación hacen que LiquidPlanner sea inviable para la mayoría de los equipos de gestión de programas.

🔑 Funciones clave de LiquidPlanner

Ofrece nivelación automática de recursos para eliminar la sobrecarga y mejorarla utilización de los recursos* Información inteligente para compatibilidad con decisiones clave durante todo el ciclo de vida del programa

Estimación inteligente para completar la mitigación de riesgos

💸 Precios de LiquidPlanner

Esta herramienta de gestión de programas ofrece una versión gratuita/a con funciones limitadas. El plan de pago comienza en 15 dólares al mes

💬 Valoraciones de los clientes de LiquidPlanner

G2: 4,2/5 (226 opiniones)

Capterra: 4.3/5 (633 opiniones)

7. Monday

vía Monday Bautizada con el nombre del día más estresante de la semana, esta herramienta de gestión de programas es muy apreciada por su función intuitiva y un amplio intervalo de integraciones esenciales. Con Monday, puede gestionar todos sus proyectos en un único espacio de trabajo. Y lo que es mejor, la herramienta viene con docenas de aplicaciones gratuitas/a plantillas de gestión de programas para el seguimiento de la cartera de proyectos, tareas en equipo, etc.

Probablemente piense que hay gato encerrado, ¡y tiene razón!

Hay un problema con Monday: las dependencias de tareas son limitadas. La única forma de ajustarlas es con fechas, lo que las hace poco funcionales para muchas aplicaciones del mundo real.

Los equipos de gestión de programas que se sienten atraídos por su intuitiva interfaz de usuario y su atractivo precio pronto vuelven al mercado en busca de más.

🔑 Funciones clave de Monday

Proporciona funciones integradas de control de tiempo para supervisar todo el cronograma de los proyectos, hasta el último minuto

Capacidad para ver los datos como un mapa, tabla, calendario, cronograma, Kanban, y más

Innumerables automatizaciones para automatizar el trabajo repetitivo en cuestión de segundos

Plantillas personalizables para un ajuste rápido y sencillo del programa

💸 Precios del lunes

Esta herramienta de gestión de programas ofrece un plan gratuito, para siempre, de hasta 2 asientos. El plan de pago comienza en $ 8 / asiento por mes facturado anualmente

💬 Monday valoraciones de los clientes

G2: 4,7/5 (3.219 opiniones)

Capterra: 4,6/7 (2.515 opiniones)

estos Lunes alternativas valen la pena.

8. Celoxis

vía Celoxis Este software es un gran nombre en el ámbito de la gestión de programas. En una parte de sus reseñas hay clientes satisfechos con su punto clave, que es la gestión de recursos y seguimiento de problemas.

Celoxis se especializa en ayudar a los equipos a resolver problemas complejos de gestión de proyectos con una ingeniería meticulosa, una simplicidad sin precedentes y una hermosa interfaz de usuario.

Sin embargo, la mayor fortaleza de Celoxis es también su mayor debilidad. Dado que el equipo lo dio todo al seguimiento de problemas, el software se queda corto en otros aspectos de la gestión de programas, como por ejemplo gestión de la carga de trabajo y control de tiempo, por nombrar algunos.

🔑 Funciones clave de Celoxis

Soporta la visibilidad en tiempo real de los gastos presupuestarios, las cuentas por cobrar y la rentabilidad a través de proyectos individuales

Función de planificación de proyectos para elaborar planes que se ajusten a la perfección a los cambios en las metas de los programas

Seguimiento de solicitudes de proyectos para cotejar las solicitudes de programas procedentes de diversas fuentes

Proporciona paneles de cartera personalizables

💸 Precios de Celoxis

El precio de esta herramienta de gestión de programas es de 25 $/usuario al mes

💬 Valoraciones de los clientes de Celoxis

G2: 4,3/5 (63 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (245 opiniones)

9. Planview Clarizen

vía Planview Clarizen El siguiente paso es Planview Clarizen, una herramienta que permite a los gestores de programas aumentar la eficacia de los proyectos, utilizar la colaboración intencionada y centrarse en todo el ciclo de vida del programa.

Además, proporciona una vista de 360 grados de todos los recursos, calendarios y tareas del programa, completada con un contexto completo e información en tiempo real.

Sin embargo, la interfaz deja mucho que desear y requerirá bastante tiempo de aprendizaje antes de que usted y sus equipos la entiendan completamente.

🔑 Funciones clave de Planview Clarizen

Potentes funcionalidades de gestión de cartera de proyectos para una planificación concisa y una rápida ejecución de programas

Un panel de entrega de proyectos de acción total que pone a sus equipos en ritmo perfecto

Flujos de trabajo totalmente automatizados que le permiten hacer su trabajo como desee

💸 Precios de Planview Clarizen

El precio de esta herramienta de gestión de programas es de 45 $/usuario al mes

💬 Valoraciones de los clientes de Planview Clarizen

G2: 4.1/5 (516 reseñas)

Capterra: 4,2/5 (162 opiniones)

10. Asana

vía AsanaAsana le permite aumentar la visibilidad del programa a la vez que simplifica el seguimiento y la retroalimentación.

Sin embargo, a tus Teams les costará enamorarse de Asana... o puede que no se enamoren en absoluto.

La herramienta carece de paridad de funciones para una verdadera gestión de programas todo en uno Listas de control de tareas, notificaciones inteligentes y control de tiempo nativo son sólo algunas de las funciones que obviamente faltan en Asana.

Check out our **Guía Lunes vs Asana !

🔑 Funciones clave de Asana

Cuadros, gráficos y perspectivas en tiempo real que te permiten detectar problemas antes de que causen caos

Paneles completos y fáciles de usar que te permiten gestionar todo desde un solo lugar

Función de invitación que le permite invitar a compañeros de equipo de confianza sobre la marcha

Potentes carteras para ser incisivoseguimiento de proyectos 💸 Precios de Asana

Asana tiene una versión gratuita que está disponible para equipos de hasta 15 personas. Los planes premium empiezan en 10,99 $/usuario al mes

💬 Valoraciones de los clientes de Asana

G2: 4,3/5 (7,923 reseñas)

Capterra: 4.4/5 (10,245 reseñas)

mira esto alternativas de asanas .

¿En qué consiste un buen software de gestión de programas?

A la hora de elegir una excelente herramienta de gestión de programas, he aquí seis funciones en las que fijarse:

Seguimiento de proyectos: El software que elija debe combinar a la perfección los proyectos nuevos y existentes en una sola plataforma y garantizar una vista del progreso en toda la empresa Planificación de recursos: Una herramienta que valga su peso en oro debe contar con una función deVista Carga de trabajo y bonitos elementos visuales que permitan detectar cuellos de botella en los recursos y mantener pestañas sobre la carga de trabajo de todo el mundo sobre la marcha. Ni siquiera es un debate Paneles de control: Un panel de control ofrece una vista general del rendimiento de su programa, para que no tenga que saltar de un proyecto a otro Elaboración de informes: La elaboración de informes actualizados le garantiza que está tomando las decisiones correctas en todo momento. Se acabaron las conjeturas. Se acabaron las ilusiones Hojas de horas: Sin esta función, no tendrá una visibilidad completa de las actividades diarias de su equipo, y mucho menos de sus horas reales para completar proyectos individuales. Será un caos tras otro caos tras otro caos Portfolios: "Las herramientas de gestión de programas no deberían tener carteras", nunca dijo nadie. El buen software incorporaportfolios-lo que se obtiene es una vista de pájaro de cómo progresan todos los proyectos, y también se puede profundizar en los detalles para abordar los riesgos

¿Qué software de gestión de programas se lleva la palma?

Hemos colocado a ClickUp en la posición número 1 porque es el único y verdadero superhéroe de la gestión de programas, el Profesor X de este ámbito, la crème del a crème de todas las herramientas de gestión de programas existentes.

Aunque otros programas de software son competitivamente buenos, no están a la altura de ClickUp cuando se trata de gestión de la carga de trabajo , seguimiento de metas comprobación de prioridades, etc.

Todas estas funciones son muy importantes para la gestión de programas. Por ejemplo, sin organizar los proyectos por importancia, no puedes saber cuáles merecen la pena a corto plazo. Se limitará a dibujar círculos en la oscuridad y, admitámoslo, ésa no es forma de gestionar un programa.

El mejor momento para adoptar ClickUp como su herramienta de gestión de programas era ayer; el segundo mejor momento es ahora.

¿A qué está esperando? Consigue ClickUp gratis/a hoy mismo y abra la puerta a programas superiores de alta gama.