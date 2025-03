25+ Las mejores extensiones de Chrome para la productividad en 2025

¿Trabaja más en navegadores que en aplicaciones de escritorio?

Desde el bloqueo de distracciones hasta la gestión de proyectos, puede mejorar su experiencia de navegación (¡y su productividad en general!) con la ayuda de Extensiones de Google Chrome .

Las extensiones de Chrome son programas de software creados para ofrecerle funciones adicionales en su navegador Chrome.

Con más de 100.000 extensiones de Chrome disponibles, ¿cómo elegir las que más le ayudarán? ahorrar tiempo y esfuerzo? Has llegado al lugar adecuado He recopilado las mejores extensiones de Google Chrome para ayudarte a sacar el máximo partido a tu experiencia con Chrome.

Empecemos ya ⚡️

20 mejores extensiones de Chrome para la productividad

1. ClickUp Extensión de Chrome

El Extensión de Chrome ClickUp es una de las principales extensiones de Chrome que lleva sus funciones favoritas de gestión de proyectos a la ventana de su navegador. Tanto si lleva su trabajo dentro como fuera de la plataforma ClickUp, ahorrará tiempo y acelerará su flujo de trabajo.

ClickUp es la lo último en productividad ¡!

Con sólo una función de la extensión ClickUp para Google Chrome, estarás en tus manos hacia la máxima productividad :

Tome notas con la edición de texto enriquecido dentro del Bloc de notas en ClickUp Marcar un sitio y guardarlo como tarea

/ref/ /blog?p=60625 Captura de pantalla de toda la pestaña del navegador /%href/ o seleccione un área determinada para añadirla a una tarea o descargarla a su ordenador

Localice su tarea en la extensión y selecciónela para comenzar el seguimiento del tiempo

Adjuntar correos electrónicos de Gmail o Outlook a tareas y crear tareas a partir de correos electrónicos

El botón flotante de ClickUp le permite acceder rápidamente al Bloc de notas, marcadores, capturas de pantalla, control de tiempo y crear una tarea desde cualquier página web

Valoración media: 4.9/5 (100+ opiniones) Descargar

2. OneTab

Hablando de problemas con las pestañas, OneTab puede resolverlos. En lugar de tener todas esas pestañas abiertas, esta extensión de Google Chrome las pone en una práctica lista en una sola página de nueva pestaña. Así, todos los enlaces clave que quieras utilizar estarán a un solo clic de distancia.

Puedes ahorrar hasta el 95% de la memoria de tu navegador web porque no tendrás un montón de pestañas abiertas.

Ningún problema, no más pestañas. Esto te mantiene productivo y el escritorio de tu ordenador limpio.

Valoración media: 4.6/5 (13.000+ opiniones) Descargar

3. Loom para Chrome

Con Loom, es fácil grabar vídeo y luego compartirlo con el equipo. Deja de enviar correos electrónicos inútiles y explícate de forma más clara y completa con un vídeo rápido. Loom's Grabador de pantalla para extensiones de Chrome es la extensión del navegador web perfecta para la rápida y equipos virtuales que desean una conexión personal.

Curiosidad por conocer mejor software de grabación de pantalla , software de grabación de pantalla sin marcas de agua y alternativas a Loom ? Comprobar Clip de ClickUp ¡función que le permite grabar su pantalla directamente dentro de una tarea!

Valoración media: 4.8/5 (10.000+ opiniones) Descargar

4. HubSpot

El envío de correos electrónicos y la divulgación pueden ser una de las tareas más repetitivas y que más tiempo consumen a sus equipos de ventas o de atención al cliente. Si desea reducir el tiempo de redacción correos electrónicos, la extensión de Chrome de HubSpot es una gran solución. Puede descargar la extensión de forma gratuita/a y obtener acceso instantáneo a reutilizables plantillas de correo electrónico , seguimiento de comunicaciones, CRM para Gmail y equipo de ventas herramientas de productividad en su bandeja de entrada.

Con más de 900.000 usuarios, la extensión de HubSpot significa menos correos electrónicos, más resultados y una tonelada más de productividad para ti y tu empresa.

Valoración media: 4.5/5 (8,000+ reseñas)

Bonificación:_ **Extensiones de Chrome para Inteligencia Artificial ! Descargar

5. Bandeja de entrada derecha

Cambia la forma en que utilizas tu cuenta de Gmail con la extensión de productividad de Gmail Right Bandeja de entrada. Bandeja de entrada derecha permite a los usuarios pasar menos tiempo en su bandeja de entrada y más tiempo en las cosas que importan.

Con un total de 11 funciones, es imprescindible para cualquier usuario de correo electrónico.

Estas funciones incluyen:

Correos electrónicos recurrentes: deje de enviar el mismo correo electrónico una y otra vez

Seguimiento de correo electrónico: sepa quién y cuándo abre sus correos electrónicos

Secuencias de correo electrónico: Automatización del proceso de seguimiento de correos electrónicos dentro de tu Gmail

Combinar correos: Escala tus alcance del correo electrónico con envíos masivos de correo electrónico.

Valoración media: 4.7/5 (12.250+ opiniones)

/ref/ https://chrome.google.com/webstore/detail/rightinbox-email-reminder/mflnemhkomgploogccdmcloekbloobgb Descargar /%href/

6. Guardar en el bolsillo

Sinceramente, no sé cómo pasaría el día sin Pocket. ¿Necesitas compartir algo? Guárdalo en Pocket. Se ha erigido como el mejor sitio de recortes web del momento, superando a Instapaper y otros por su motor de recomendaciones, su gran interfaz y sus funciones de comunidad.

Yo guardo todo el contenido que quiero leer más tarde a través del icono de la extensión de Pocket y luego lo comparto con mis amigos a través de las redes sociales desde mi bandeja de entrada.

Cuando navego por Internet y encuentro un contenido que me parece interesante, lo guardo en mi bandeja de entrada con esta práctica extensión de Chrome. El texto, enlace o imagen aparecerá entonces en mi teléfono o tableta, donde puedo hacer clic en él más tarde.

Es una bandeja de entrada muy útil como referencia, que te da la oportunidad de volver más tarde y echar un vistazo.

Valoración media: 4.1/5 (7.500+ opiniones) Descargar

7. Grammarly para Chrome

Oh, cómo te quiero, Grammarly, ¡déjame contar las maneras!

Corrige todo lo que hago mal (e incluso algunas cosas que hago bien). Grammarly lleva la corrección ortográfica a otro nivel porque es capaz de comprobar tu ortografía sin importar en qué programa estés, incluidos Documentos de Google y WordPress, donde Grammarly se me revela con más frecuencia.

A través de la extensión, Grammarly también puede corregir tus publicaciones en redes sociales, correos electrónicos y cualquier otro contenido dentro de tu navegador Chrome. Además, es un corrector ortográfico para las cargas web, manteniéndonos a todos cuerdos.

También, obtienes el beneficio de un corrector ortográfico y gramatical en el sitio web de Grammarly y tienes tu Google Drive subidas comprobadas para todo tipo de errores tipográficos.

Valoración media: 4.5/5 (40.000+ reseñas) Descargar

8. Impulso

Inicia este fondo con cada nueva pestaña de tu navegador Chrome. Esta página te dará un momento de calma con inspiración para ser más productivo. Inspírate con una imagen y una cita diarias, establece un enfoque diario y realiza un seguimiento de tu lista de tareas pendientes.

Elimina las distracciones y vence a la procrastinación con un recordatorio de tu enfoque del día en todas tus páginas web.

Valoración media: 4.4/5 (más de 13.500 opiniones) Descargar

9. StayFocusd

StayFocusd es una útil extensión de Chrome que controla el tiempo que pasas en determinados sitios y te da la opción de bloquear los más visitados -como Reddit, Facebook, Twitter u otros molestos sitios de redes sociales- para mantenerte concentrado en la tarea que tienes entre manos.

Pero si quieres cambiar los ajustes, tienes que responder y completar un desafío que te hará más difícil volver a las andadas

Valoración media: 4.5/5 (más de 7.000 opiniones) Descargar

10. Dashlane - Administrador de contraseñas

Una de las extensiones de Google Chrome más útiles, Dashlane es útil cuando vas a cada sitio web y no puedes recordar tu contraseña.

El problema no es tu memoria; es el mundo en el que vivimos (o al menos eso me gusta pensar). Pero no todo el mundo es un mal lugar, especialmente cuando el equipo de Dashlane viene a su rescate para salvarlo de cualquier pesadilla inducida por contraseñas. Simplemente haga clic en el botón de Dashlane y compartirá la contraseña que necesita.

Puede obtener más información sobre Dashlane y otras soluciones en este post sobre administradores de contraseñas .

Valoración media: 4.4/5 (más de 1.500 opiniones) Descargar

11. Timewarp

Esta es una de esas extensiones del navegador que parecen una broma, pero luego te das cuenta de que es exactamente lo que te ha faltado toda la vida.

Similar a StayFocusd, pero cuando escribes algo no productivo, pérdida de tiempo te lleva a otra más productiva, a una cita motivadora, a una imagen o a un cronómetro que te indica cuánto tiempo has pasado ya en la página.

Es hora de tener las cosas terminadas y TimeWarp se encarga de que tengas mucho tiempo para hacerlo.

Valoración media: 4.5/5 (más de 200 opiniones) Descargar

12. Seguimiento de correo electrónico para Gmail - Mailtrack

¿Alguna vez te has preguntado si una persona ha abierto tu correo electrónico o no? Con Mailtrack, ya no tendrás que hacerlo.

Esta extensión gratuita de Chrome para Gmail te lo mostrará:

Si tu correo electrónico fue recibido

Si fue abierto

Cuándo se abrió

Cuántas veces se abrió

Incluso puedes filtrar tus correos electrónicos en función de si se han abierto o no. Esta aplicación es ideal si gestionas clientes y necesitas saber si han recibido tu correo electrónico o no.

Valoración media: 4.4/5 (11,000+ reseñas) Descargar

13. RescueTime para Chrome y Chrome OS

Sí, RescueTime monitoriza los sitios que visitas en la web, pero con RescueTime, tú decides qué sitios son productivos o no con sugerencias sobre lo que constituye un sitio web "productivo" (sin trampas, vamos).

Al final del día o de la semana, la herramienta le dará una puntuación de productividad que permitirá a los propietarios de empresas saber cuánto tiempo han pasado en sitios web productivos frente a esos molestos sitios no productivos. Esta herramienta es imprescindible para cualquier empresario serio

Valoración media: 4.1/5 (200+ opiniones) Descargar

14. Forest: mantener la concentración, estar presente

El popular herramienta de productividad también está disponible en la tienda web de Chrome.

Forest te ayuda a

/ref/ /blog?p=30928 reservar bloques de tiempo /%href/

para hacer el trabajo de tu lista de tareas pendientes sin ceder ni ceder a tus impulsos de procrastinación. La meta de esta extensión de Chrome para listas de tareas pendientes es cultivar un árbol manteniéndote concentrado en una tarea cada vez, sin ir a ningún sitio de tu lista negra.

Valoración media: 4/5 (900+ opiniones) Descargar

15. Tome capturas de pantalla de la página web por completo - FireShot

Fireshot es otra extensión que no puede faltar en tu arsenal. Todo el mundo sabe lo útil que es la función de captura de pantalla en los dispositivos móviles. Fireshot lleva esa función a tu escritorio. Puedes hacer capturas de pantalla a página completa o seleccionar una sección para capturarla en segundos.

¿Ves una receta que te gusta? Haz una captura de pantalla. ¿Necesitas hacer una instantánea de algún dato que has encontrado en la red? Haz una captura de pantalla. ¿Has encontrado una camiseta que quieres comprar pero necesitas una segunda opinión? Haz una captura de pantalla.

Fireshot te permite capturar, editar y guardar tus capturas de pantalla como PDF, JPEG, GIF y PNG. Incluso puedes añadirlas directamente a tu OneNote o al portapapeles. Todos estos archivos se almacenarán localmente, ¡e incluso podrás utilizarlos sin conexión!

Valoración media: 4.9/5 (32.000+ opiniones) Descargar

16. Marinara: Asistente Pomodoro

Esta es la extensión de Chrome perfecta en la tienda web de Chrome para mantenerse en la tarea, mientras que también encontrar tiempo para las pausas.

El Técnica Pomodoro es una técnica de gestión del tiempo que concentra tu trabajo en intervalos de tiempo específicos y luego te da tiempo para descansar.

Un Pomodoro suele durar 25 minutos, y luego se hace una pausa de tres a cinco minutos. Después, tras unos cuantos Pomodoros más, se hacen pausas de mayor tamaño, normalmente de 15 a 30 minutos.

El uso de esta extensión de navegador Pomodoro le permite realizar un seguimiento de sus Pomodoros directamente en su navegador Chrome sin necesidad de utilizar una herramienta adicional de control de tiempo.

Recibe notificaciones en tu navegador o en el escritorio.

Valoración media: 4.9/5 (1,000+ reseñas) Descargar

17. MightyText - SMS desde PC y texto desde el ordenador

De acuerdo, ésta es sólo para usuarios de Android, pero podría cambiar las reglas del juego. Con MightyText, los mensajes de texto llegan a tu navegador, para que no tengas que sacar el teléfono y pulsar el botón de Inicio cada vez que suene.

Eso te ahorrará mucho tiempo. Podrías formar fácilmente una relación de amor/odio con esto porque a veces preferirías no recibir ningún mensaje, sobre todo porque vivimos en una sociedad de sobrecarga de notificaciones de las redes sociales .

Con la app, aplicación MightyText, puedes desactivarlo. Por supuesto, también tendrás que instalar la aplicación web en tu teléfono.

Valoración media: 4.1/5 (8.800+ opiniones)

/ref/ https://chrome.google.com/webstore/detail/mightytext-sms-from-pc-te/dkfhfaphfkopdgpbfkebjfcblcafcmpi Descargar /%href/

18. Hunter - Extensión del buscador de correo electrónico

Si eres como yo, eso significa que odias tener que buscar en sitios web para encontrar la dirección de correo electrónico de compatibilidad o de un departamento concreto.

La aplicación Hunter lo soluciona rastreando el sitio web en busca de direcciones de correo electrónico y devolviendo todos los resultados en cuestión de segundos con un nombre, una dirección de correo electrónico y un departamento. Después, haz clic en el icono de la extensión en tu navegador Chrome y tendrás todo lo que necesitas.

Lo mejor de todo es que lo hacen gratis, gratuito/a y a través de la extensión. ¡Otros servicios cobran cientos por hacer lo mismo desde su página web!

También puedes utilizar Buscador de correo electrónico de UpLead .

Valoración media: 4.9/5 (más de 12.000 opiniones) Descargar

19. Clockify Cronómetro

El seguimiento del tiempo es cada vez más popular a medida que la gente intenta trabajar como freelance en lugar de trabajar de 9 a 5.

Los propietarios de empresas pueden utilizar Clockify para generar hojas de horas gratis/a. Clockify también tiene una app para móvil, y lo mejor de todo es que se integra perfectamente con ClickUp. Como resultado, los propietarios de empresas no tendrán que enfrentarse a ninguna frustración intentando recordar cuántas horas deben facturar a un cliente

Valoración media: 4/5 (más de 100 opiniones) Descargar

20. Ghostery - Bloqueador de anuncios de privacidad

Consigue el control sobre tus datos y anuncios con esta extensión de Chrome para Adblock. Este Adblock te garantiza una navegación más rápida porque se ocupará de los rastreadores en los anuncios.

Al igual que Ublock Origin y Mercury reader, Ghostery reduce las molestias como las ventanas emergentes o el malware mientras navegas para minimizar tu frustración.

Este Adblock te permite decidir si quieres bloquear los rastreadores en los anuncios en cualquier sitio web o ponerlos en la lista blanca. Después, todo depende de ti. Tu navegación también será anónima para ayudarte con cualquier problema de privacidad.

Valoración media: 4.6/5 (más de 13.000 opiniones) Descargar

21. Gana el día

Esta extensión gratuita de Chrome forma parte de rastreador de hábitos parte fijador de metas. Puedes ajustar la fecha límite de tu meta, desde un día hasta 13 semanas, y luego hacer un seguimiento de tu progreso.

También puedes controlar y comprobar sus actividades diarias para formar mejores hábitos, como hacer ejercicio, escribir o practicar un nuevo idioma.

El icono de una extensión de Chrome es un lugar ideal para tus metas porque está justo ahí cuando abres la pantalla para empezar tu jornada de trabajo.

Además, la aplicación web bloquea los sitios que más te distraen para que puedas ponerte manos a la obra.

Valoración media: 4/5 (40+ opiniones)

/ref/ https://chrome.google.com/webstore/detail/win-the-day/dkpfcdajmlidnigklffoploblagkncic?hl=en Descargar /%href/

22. Noisli

El plugin Noisli se ha disparado en popularidad debido a una premisa prometedora: ¡crea el ruido de fondo que quieras oír (no determinado por el aleatorio de la cafetería)! Tiene diferentes combinaciones de ruidos para leer, escribir o concentrarse.

Combínalo con un cronómetro de productividad y tendrás el compañero sonoro perfecto para tu día a día.

Valoración media: 4/5 (más de 800 opiniones) Descargar

23. Gestor de pestañas Workona

No pierdas más artículos en el cementerio virtual por culpa de la sobrecarga de pestañas de Chrome

Esta extensión de Google Chrome es para ti si ya no puedes ver lo que es una sola pestaña porque hay 36 empaquetadas en una sola ventana de Chrome.

Workona te permite agrupar pestañas de Chrome relacionadas en paneles separados (entornos de trabajo), para que puedas pasar cómodamente de una a otra. Un sistema de gestión de pestañas te ayuda a centrarte en la tarea que tienes entre manos sin tener que cerrar y volver a abrir pestañas una y otra vez cada día.

Esto es perfecto para quienes trabajan en varios proyectos simultáneamente. A medida que tu proyecto crece, estos entornos de trabajo flexibles también crecen

Valoración media: 5/5 (2.500+ opiniones)

/ref/ https://chrome.google.com/webstore/detail/workona-tab-manager/ailcmbgekjpnablpdkmaaccecekgdhlh?hl=en Descargar /%href/

24. Cite This For Me - Web Citer

Es el año 2005, y estás a un error tipográfico de dar por terminado ese trabajo de investigación... aunque sabes que no puedes completar la tarea sin las citas requeridas. Unas horas (y llantos) más tarde, ¡se ha completado la lista de referencias!

Excepto que parece que la has formateado en estilo APA, no en el preferido estilo MLA. 🥲

Ahora puedes crear citas automáticamente en cuestión de segundos Haz clic en el icono Cite This For Me para copiar y pegar el estilo que desees en tu contenido o guárdalo en tu bibliografía en línea para más tarde.

Valoración media: 4.9/5 (más de 500 opiniones) Descargar

25. Clean Master - Limpiador de caché de Chrome

Sí, ya lo he pendiente.

La primera mentira que he dicho a los informáticos cuando me han preguntado: "¿has limpiado la caché?" Cuando me eligen (virtualmente) para experimentar la ira de la lentitud de Internet, me pongo frenético y me niego a creer que sea algo tan simple como borrar la caché .

La caché es el lugar donde el navegador guarda los elementos descargados en el disco duro, lo que ralentiza la navegación por los sitios web.

Esta extensión de Chrome borra la caché vaciando los datos para que la próxima vez que visite un sitio, las imágenes y el formato se descarguen de nuevo.

La segunda mentira que le he dicho a TI es: "¡Me acordaré de eso para la próxima vez!"

Valoración media: 5/5 (2.700+ opiniones) Descargar

26. Scribe - Gestión del conocimiento

¿Está creando mucha documentación para empleados, compañeros de equipo o clientes? ¿Le lleva demasiado tiempo crear vídeos o participar en una llamada rápida para mostrar un proceso? Scribe crea estas guías por ti. Captura los clics de su ratón y las pulsaciones de teclas mientras completa un proceso, y luego lo convierte en una guía práctica, completa con pasos y capturas de pantalla.

Las guías se crean al instante y están listas para su uso compartido, o pueden editarse para añadir o eliminar pasos, añadir notas adicionales, redactar información confidencial, etc.

La app está disponible como extensión del navegador Chrome o como aplicación de escritorio.

Valoración media: 5/5 (más de 100 opiniones) Descargar ¿Quieres saber más? Consulta nuestra guía sobre la_

/%href/_* /blog?p=51703 Las mejores extensiones de Chrome para desarrolladores /%href/

Lo que añades a tu navegador importa

Espero que esta lista te haya ayudado a acotar tu búsqueda de las mejores extensiones de Chrome para la productividad que te ahorrarán tiempo y esfuerzo. Si te preguntas qué extensión probar primero, te recomiendo la extensión de Chrome ClickUp Obtendrás funciones populares del Plataforma ClickUp en toda su experiencia web:

Notas ilimitadas

Convierta notas en tareas

Adjunte correos electrónicos a las tareas y cree tareas a partir de correos electrónicos

Guarde páginas web para más tarde con un solo clic

Control de tiempo y mucho más

Descargar Extensión de ClickUp para Chrome hoy, ¡y feliz enfoque! 💡