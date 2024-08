Cómo hacer un cronograma en Microsoft Word (Ejemplos y plantillas)

¿Desea aprender ajustes sencillos para transformar una línea de tiempo básica de Microsoft Word de aburrida a asombrosa?

La buena noticia es que no necesitas ser un experto en diseño gráfico ni dedicar horas extra para conseguir las líneas de tiempo profesionales que deseas Con estos pequeños cambios, crearás una llamativa línea de tiempo personalizada desde cero que hará que tus compañeros de trabajo te pidan tu plantilla de línea de tiempo

Vamos a caminar a través de no uno, sino dos tutoriales: la creación de una línea de tiempo básica con SmartArt y con tablas. (¡Porque tenemos que tener opciones!)

¡Hagámoslo!

¿Qué es una línea de tiempo?

Uno de los herramienta de gestión de proyectos s es la línea de tiempo: un gráfico que ayuda a visualizar plazos, estadísticas, eventos o hitos en orden cronológico. Cronología de proyectos pueden ser sencillos o estar repletos de detalles para demostrar un periodo de tiempo para un proyecto determinado.

No hay una respuesta correcta a la pregunta de qué debe y qué no debe figurar en un calendario: cada empresa y cada sector son diferentes. Así que, en su lugar, pregúntese: ¿Cuál es la información más importante que mi público debe extraer de este calendario?

Aunque lo más probable es que hayas construido una línea de tiempo en Microsoft Word en tus primeros días de carrera, hay una buena probabilidad de que hayas tenido que abrirte camino a través de un montón de funciones innecesarias. 😮‍💨

Conocemos muy bien esta sensación. Por suerte, existe una excelente herramienta de gestión de proyectos que no sólo crea cronogramas, sino que dispara la productividad y la planificación. Ya hablaremos de ello más adelante. 🤓

Cómo crear una línea de tiempo en Word con un gráfico SmartArt

Los Gráficos SmartArt son un conjunto diverso de diseños de líneas de tiempo (o ilustraciones) disponibles en Word, Excel, PowerPoint y Outlook, que proporcionan diferentes maneras de mostrar conceptos o datos. Dado que necesitamos un gráfico SmartArt para representar información secuencial, utilizaremos el diseño de línea de tiempo Proceso (pasos en un proceso o línea de tiempo).

Con unos simples ajustes, su línea de tiempo será:

Pasar de esto..

...a esto 🤩

Creado en Microsoft Word

Creado en Microsoft Word

1️⃣ Abrir un nuevo documento en blanco

Iniciar Microsoft Word Seleccione Documento en blanco > Crear En la pestaña Diseño, seleccione Orientación > Paisaje Añada el título de su documento en la parte superior de la página, alinéelo al centro, cambie el tipo de fuente (si lo desea) y aumente el tamaño de la fuente. En este ejemplo, utilizamos la fuente Franklin Gothic Book y el tamaño 48 Añade el texto necesario debajo del título del documento

2️⃣ Inserte el diseño de la línea de tiempo SmartArt

Coloque el cursor debajo del centro de la página para añadir el diseño de la línea de tiempo En la pestaña Insertar, seleccione SmartArt > Proceso > Proceso Chevron básico Si en algún momento de esta construcción no está vibrando con este gráfico SmartArt, puede elegir un gráfico de línea de tiempo diferente de la galería de gráficos SmartArt

Creado en Microsoft Word

3. Utilice el cuadro de diálogo SmartArt Text Panel para añadir su información clave. Pulse la tecla Return para añadir más campos de texto para la información clave y Shift para crear una viñeta para los detalles debajo de la información clave

Consejo: Si no puede ver el panel de texto SmartArt, vaya a la barra de herramientas y, en la pestaña Diseño SmartArt, seleccione panel de texto

Creado en Microsoft Word

4. Cambia la fuente seleccionando toda la tabla, luego ve a la pestaña Inicio y cambia tu Tipo de Fuente y Tamaño de Fuente. En este ejemplo, utilizamos la fuente Franklin Gothic Book y el tamaño 16

En este punto, usted tiene una línea de tiempo estándar que podría ser considerado "hecho", pero está pidiendo a gritos para el color. 🎨

Creado en Microsoft Word

3️⃣ Personaliza tu línea de tiempo

Aquí tienes una paleta que hemos creado solo para ti, para que diseñes cuadros y gráficos visuales cohesivos y profesionales. Recuerda, no necesitas ser diseñador gráfico para crear patrones preciosos... solo necesitas conocer a alguien que conozca a alguien 😉

¡A continuación encontrarás una paleta de colores real aprobada por diseñadores que puedes guardar en tu escritorio! ⬇️

Paleta de colores ClickUp

¿Cómo se utiliza esta paleta de colores?

Abra la imagen de la paleta de colores junto a su aplicación/navegador Word Mantenga pulsada la tecla Shift y haga clic en el primer Evento Clave y en la lista de viñetas debajo de él. En la pestaña Formato > Relleno de formas > Más colores de relleno > Icono del cuentagotas > haga clic en un color para aplicarlo

Creado en Microsoft Word

3. Repita este paso para los demás Eventos Clave y listas con viñetas

Opcional: Por coherencia, cambie el color de la fuente de la lista con viñetas de Negro a Blanco para que coincida con el color del texto de los Eventos clave.

Ahora el toque final: ¡los emojis! 🎉🎉🎉

Los emojis añaden una personalidad divertida a la comunicación no verbal. Si no tienes imágenes o iconos para añadir ese oomph extra a tu documento de línea de tiempo, ¡utiliza emojis! Aquí te explicamos cómo:

Ve a la pestaña Insertar > Formas > Cuadro de texto Cree el Cuadro de Texto sobre el primer Evento Clave Escribe el emoji que quieras y cambia el tamaño de la fuente a 45 Copia y pega el Cuadro de Texto que acabas de crear y reemplaza el emoji para el siguiente Evento Clave Repite el paso 4 para el resto de los Eventos Clave

¿Tus cuadros están desalineados? Aquí tienes otro truco: mantén pulsada la tecla Shift y haz clic para seleccionar los cuadros de texto. A continuación, en la pestaña Forma Formato > Alinear > Alinear > Alinear Medio > utilice las teclas de flecha para mover todos los cuadros recién alineados hacia la posición deseada.

Creado en Microsoft Word

Amigo, ¡lo has conseguido! 🎊💃

Guárdalo como plantilla de línea de tiempo para Futuro tú:

Ve a Archivo > Guardar como plantilla, y aparecerá un cuadro de diálogo Introduzca el nombre de su plantilla de calendario en Guardar como Añada las etiquetas pertinentes en Etiquetas (para usuarios de Mac) Elija dónde desea guardar la plantilla de calendario Cambia el Formato de archivo a Plantilla de Microsoft Word (.dotx)

Creado en Microsoft Word

Cómo crear una línea de tiempo básica en Microsoft Word con tablas

La relación con las tablas es complicada: Todo puede ir bien hasta que un pequeño error de comunicación lo arruina todo.

Utilizar tablas es otra opción para crear una línea de tiempo en Word, pero no tiene por qué ser complicado, ¡ni aburrido! Con unos simples retoques, tu línea de tiempo lo será:

Pasar de esto..

... a esto 😍

Creado en Microsoft Word

Creado en Microsoft Word

1️⃣ Abrir un nuevo documento Word

Abrir Microsoft Word Seleccione Documento en blanco > Crear En la pestaña Diseño, seleccione Orientación > Paisaje Añada el título de su documento en la parte superior de la página, alinéelo al centro, cambie el tipo de fuente (si lo desea) y aumente el tamaño de la fuente. En este ejemplo, utilizamos la fuente Franklin Gothic Book y el tamaño 48 Añade el texto necesario debajo del título del documento

2️⃣ Insertar y formatear la tabla

Dependiendo de cuántos Eventos Clave y el número de días del proyecto se necesitan, aquí hay una guía matemática para decidir cuántas Columnas y Filas se requieren para la línea de tiempo:

Columnas: Número de días + cinco columnas = número total de columnas

vamos a unir cinco celdas para crear espacio para el texto.

Filas: Número de Eventos Clave = número total de filas

A partir de este punto, no hay más matemáticas involucradas. 🤝

En la pestaña Insertar, seleccione Tabla > Insertar tabla Escriba el número de Columnas y Filas Haz clic y arrastra la fila inferior hasta el final de la página Resalte todas las celdas de la tabla (excepto la primera fila) En la pestaña Diseño, haz clic en Distribuir filas

Creado en Microsoft Word

6. Resalte la primera fila y cambie el tamaño de la fuente a 9

7. Resalte la primera columna y cambie el tamaño de letra a 12

Bonus: Software de cronología de proyectos !

3️⃣ Añadir los entregables/eventos

Empezando por la primera fila, resalte las cinco primeras columnas y, en la pestaña Diseño, seleccione Fusionar celdas

Creado en Microsoft Word

2. Empiece por la segunda fila y añada todo el texto de Key Events en la primera columna

3. Añada las fechas 1-31 a la primera fila de la tabla (recuerde saltarse la primera columna)

Consejo: reduzca el tamaño de la fuente para que los números quepan en la misma línea o amplíe el ancho de la tabla

4. Alinee el texto de Eventos Clave en las celdas resaltando la primera columna y, en la pestaña Diseño, haga clic en el icono Alinear al centro

5. Repita el paso 4 para las fechas de la primera fila

Creado en Microsoft Word

4️⃣ Personalice la tabla de su línea de tiempo

Haga clic y arrastre las celdas en cada fila de Evento Clave. A continuación, en la pestaña Diseño, seleccione Fusionar celdas Coloque el cursor dentro de las celdas recién fusionadas y en la pestaña Tabla Diseño > Sombreado > seleccione un color

Creado en Microsoft Word

Podrías parar aquí y darlo por terminado, pero hay un simple ajuste que podemos hacer a la tabla para que el gráfico parezca un poco menos duro: ajustar los bordes de la tabla.

3. Resalte toda la tabla y en la pestaña Diseño de tabla, seleccione una línea de puntos en Estilo de borde > Bordes > Todos los bordes

Creado en Microsoft Word

4. Para añadir una línea más gruesa para el borde exterior, resalte todas las celdas excepto la primera fila y la primera columna. En la pestaña Diseño de tabla, seleccione la línea continua en Estilo de borde > Bordes > Bordes exteriores

Creado en Microsoft Word

¡Ya tienes todo listo! 🎉🕺

Guárdalo como plantilla de línea de tiempo para Tu futuro:

Ve a Archivo > Guardar como plantilla, y aparecerá un cuadro de diálogo Introduzca el nombre de su plantilla de calendario en Guardar como Añada las etiquetas pertinentes en Etiquetas (para usuarios de Mac) Elija dónde desea guardar la plantilla de calendario Cambia el Formato de archivo a Plantilla de Microsoft Word (.dotx)

Plantillas gratuitas de cronogramas en Word

¿Sabías que Microsoft tiene una biblioteca de plantillas en línea ? Además de acceder a las plantillas directamente desde las aplicaciones de Microsoft, puedes buscar en la tienda en línea plantillas gratuitas y premium. Aquí tienes algunas plantillas de línea de tiempo gratuitas que puedes descargar ahora mismo:

Calendario de la Oficina de Planificación de Proyectos a través de Microsoft

calendario de 12 meses de Office vía Microsoft

4 Principales Inconvenientes de Usar Microsoft Word para Crear Líneas de Tiempo

Aunque nos hemos divertido creando líneas de tiempo personalizadas con gráficos SmartArt y tablas, ¿te ha parecido un poco... largo?

Incluso la realización de las acciones más básicas para crear una tabla simple tomó muchos clics y una navegación cuidadosa para completar nuestra construcción de línea de tiempo de Microsoft Word. Microsoft Word es uno de los programas más populares que existen, pero está limitado a las exigencias y cambios de una plantilla moderna.

Esto es lo que debes saber antes de invertir tiempo, energía y recursos en Microsoft Word:

Aunque Word es una plataforma versátil, también requiere mucho tiempo para obtener el resultado ⏳ deseado Microsoft Word no está optimizado para la planificación y gestión continua de proyectos con capacidades de automatización 🤖 Las funciones de Microsoft Word en la barra de herramientas/cinta son diferentes de una versión a otra 🤯 Las aplicaciones de escritorio de Microsoft (Word, Powerpoint, Excel y más) son caras. La aplicación de Word sólo cuesta 159,99 dólares 💰

Parece que podrías necesitar un Alternativa a Microsoft Word .

Panorama general: Creación de líneas de tiempo en ClickUp

Tanto si nunca ha oído hablar de ClickUp como si ha estado considerando ClickUp como su herramienta de gestión de proyectos, considere esta su señal para empezar hoy mismo

ClickUp es la plataforma de productividad definitiva que permite a los equipos gestionar proyectos, colaborar de forma más inteligente y reunir todo el trabajo en una sola herramienta. Tanto si eres nuevo en el mundo de las aplicaciones de productividad como si eres un experto gestor de proyectos, la personalización de ClickUp puede adaptarse a cualquier tamaño de equipo para una colaboración coherente.

Deje que ClickUp haga todo el trabajo de crear cronogramas para que usted pueda dedicar más tiempo a tomar decisiones que muevan la aguja en sus proyectos.

Visualice su calendario con la vista de cronograma de ClickUp

Cosas que puede hacer en Vista de la línea de tiempo :

Personaliza tu cronología con opciones de filtrado, agrupación y clasificación

Busque tareas con la cómoda barra de búsqueda

Cree nuevas tareas haciendo clic en cualquier lugar de su línea de tiempo

Cambie entre las vistas de días, semanas o meses

Amplíe o reduzca fácilmente para obtener una visión general de alto nivel

Abra la barra lateral para ver las tareas no programadas y atrasadas

Vea la imagen completa de las cargas de trabajo de las personas, ¡y mucho más!

Mantenga a su equipo alineado y ayude a informar al público visualmente conPlantilla de hoja de ruta de ClickUp ¿Trabaja en varios proyectos a la vez? Vista Gantt de ClickUp le ayudará a gestionar hitos del proyecto prioridades y dependencias en unos pocos clics.

Planifique el tiempo, gestione los recursos, visualice las dependencias y mucho más con la vista Gantt de ClickUp

Cosas que puede hacer en la vista Gantt:

Crear una vista Gantt desde el nivel de Espacios, Carpetas y Listas

Añadir carpetas, listas, tareas y subtareas directamente desde la barra lateral de la vista Gantt

Dibujar líneas entre tareas para establecer y visualizar automáticamentedependencias* Determine cuánto se necesita para completar una carpeta o lista pasando el ratón por encima de la barra de progreso

Marcar cualquier tarea como Hito o conviértala de nuevo en una tarea

Edite tareas en bloque sin salir de la vista Gantt, ¡y mucho más!

Menos clics, más impacto

Sus herramientas de visualización son importantes activos del proyecto cuya creación no debería llevarle más de una hora a la semana. Para mantenerse al día con plan del proyecto ¡cambios que los directivos y las empresas experimentan a diario, necesitan el mejor software-ClickUp! Crear una cuenta gratuita en ClickUp ¡hoy mismo y di adiós a los documentos de Word finitos! 👋