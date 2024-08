8 innovaciones tecnológicas que han cambiado la vida de las mujeres

Lanza un microchip a una multitud aleatoria y seguro que das con alguien que ha oído hablar de tipos como Thomas Edison, Bill Gates, Alexander Graham Bell o Mark Zuckerberg.

Si arrojamos a la multitud un ordenador de sobremesa de 1994, sería un milagro que diera con alguien que haya oído hablar de Grace Hopper, Marie Van Brittan Brown o Radia Perlman, por no hablar de lo que han aportado al mundo.

"Pero, Mandy", dirás, "estás comparando a esas mujeres con hombres que ayudaron a inventar la bombilla eléctrica, Microsoft, el primer teléfono y Facebook. Quizá esas chicas no sean tan famosas porque no han inventado nada tan revolucionario"

A eso respondo: realmente no debes saber cuánto ha influido el sexismo en la historia del mundo, especialmente en el mundo de la innovación tecnológica

Pero eso es otro blog. En este caso, vamos a centrarnos en los brillantes cerebros femeninos que están detrás de algunas de las tecnologías modernas más omnipresentes y a descubrir cómo se allanó el camino para las mujeres en la tecnología actual

Bye, Bye, Boy's Club

Si echamos la vista atrás en la historia de las mujeres en la tecnología, podemos ver algunos picos y valles bastante asombrosos. Echa un vistazo a este cronograma en la que se anotan los progresos realizados por las mujeres innovadoras desde el siglo XVIII:

🧮 1700s: La matemática y astrónoma francesa Nicole-Reine Lepautre predijo con exactitud el regreso del cometa Halley calculando el momento de un eclipse solar...a mano.

💡 1800s: Ada Lovelace se convierte en la primera programadora informática.

📻 Principios del siglo XX: La tesis de Grete Hermann The Question of Finitely Many Steps in Polynomial Ideal Theory fue clave para establecer algoritmos que sentaron las bases del álgebra computacional moderna.

📺 Mediados del siglo XX: El 75% de los 10.000 miembros del equipo de operaciones de descifrado de códigos de la Segunda Guerra Mundial eran mujeres. También vimos a innumerables mujeres innovar en los campos de STEM, programación informática, ingeniería y matemáticas.

Al final de este artículo hablaremos de cómo las cosas dieron un giro... inesperado para la mayoría de las mujeres en el mundo de la tecnología a partir de la década de 1970; pero antes, presentemos a las reinas genio que prosperaron en la era de la innovación femenina y nos inspiran hasta el día de hoy.

1: Wi-Fi, Bluetooth y GPS modernos

Crédito de la foto: Forbes.com Sé lo que estás pensando: parece una chica glamurosa de Hollywood, no una experta en tecnología

Pues bien, esta talentosa mujer es ambas cosas Hedy Lamarr es más conocida por su trabajo en la gran pantalla, pero entre bastidores era una inventora motivada por el patriotismo.

Mientras la Segunda Guerra Mundial alcanzaba su punto álgido, Hedy -inmigrante austriaca- dedicó casi todo su tiempo libre a idear la forma de ayudar a las tropas estadounidenses con algo mucho más impactante que contonearse sobre el escenario en un espectáculo de la USO.

Hedy, aficionada a la tecnología de toda la vida, se enteró de que el ejército utilizaba torpedos controlados por radio que podían interferirse fácilmente o desviarse de su curso. Se le ocurrió crear una señal de salto de frecuencia que no pudiera interferirse, protegiendo así las armas de la manipulación enemiga. Presentó sus planes a su amigo, el pianista George Antheil, y juntos crearon y patentaron una primera versión de la comunicación de espectro ensanchado por salto de frecuencia, también conocida como tecnología de transmisión inalámbrica.

Las técnicas de espectro ensanchado se incorporaron a la tecnología Bluetooth y GPS y son similares a los métodos utilizados en las versiones heredadas/a de Wi-Fi.

2. Exploración espacial

Crédito de la foto: El Guardián Si viste la película de 2016 figuras ocultas si estás interesado en esta película, sabrás que Taraji P. Henson interpretó a nuestra chica Katherine Johnson, la computadora humana de la vida real que se convirtió en la matemática -hombre o mujer- más confiable de la NASA.

En 1953, Katherine empezó a trabajar en la NASA NACA Unidad de Informática del Área Oeste. Como en aquella época la organización estaba segregada racialmente, las compañeras de Katherine eran todas mujeres afroamericanas brillantes como ella que completaban manualmente cálculos matemáticos intensivos para los ingenieros del programa.

Katherine destacaba sobre todo en el cálculo de vuelos trayectorias a mano; básicamente, utilizaba complejas matemáticas para garantizar que los astronautas llegaran al espacio sanos y salvos y regresaran. Su primer gran intento correcto fue el primer vuelo espacial tripulado de Estados Unidos en 1961. En 1962, cuando la NACA se había convertido en la NASA y los ordenadores habían empezado a calcular las trayectorias, el astronauta John Glenn pidió a Johnson que verificara personalmente que el nuevo ordenador electrónico había calculado las trayectorias planificado su vuelo correctamente. El trabajo de Katherine también fue vital para salvar el casi desastroso Apolo 13 misión.

En pocas palabras, sin Katherine Johnson, la exploración del espacio, tal como existe hoy en día, sería muy probablemente mucho menos avanzada y mucho más peligrosa. El sitio multimillonarios están para siempre en deuda con ella.

3. Programación informática

Crédito de la foto: Vassar En primer lugar, hay que decir que esta mujer no sólo era un genio de la tecnología, sino también una almirante naval. Grace Murray Hopper hizo una tonelada métrica de cálculos invaluables para los esfuerzos bélicos en la Segunda Guerra Mundial, pero se considera que su mayor hazaña profesional fue inventar la programación informática electrónica tal y como la conocemos.

Imagínese esto: está usted en una gran sala de trabajo de Harvard que tiene un 10% de espacio y un 90% de ordenadores. Estarías mirando al legendario Marca I un precursor de los ordenadores de cinco toneladas para el que Grace escribió el primer manual de programación.

Hecho divertido nº 1: Acuñó los términos "error" y "depuración" cuando tuvo que eliminar literalmente polillas de las nervudas entrañas de Mark.

El almirante Hopper también fue el programador jefe de UNIVAC el primer ordenador digital totalmente electrónico. Esto la llevó a codesarrollar COBOL, un lenguaje informático (como Javascript o Python) que Bill Gates implementó con Microsoft en 1978.

Hecho divertido nº 2: Acuñó la frase "Es más fácil pedir perdón que pedir permiso". No tenemos más remedio que stan.

4. Sistemas modernos de seguridad en el Inicio y CCTV

Créditos de la foto: Cronograma Pasee por cualquier barrio de clase media de las afueras y casi todas las casas tendrán un cartel en el césped advirtiendo a los reprobados locales de que su hogar está protegido por un sistema de seguridad.

Retrocedamos hasta Queens, Nueva York, en la década de 1960. Un ama de casa llamada Marie Van Brittan Brown ha estado esperando y esperando a que la policía responda a su llamada, una repetición frustrantemente común en los barrios predominantemente negros de su zona. Pensó que tenía que haber una forma mejor de sentirse más segura en su Inicio y ponerse en contacto con las autoridades sin tener que meter en la ecuación su posible parcialidad. Y así surgió primer sistema de seguridad para el hogar .

Marie diseñó los planos de un prototipo de sistema de vídeo y audio que se ponía en contacto con la policía o los servicios de emergencia con sólo pulsar un botón, sin necesidad de llamar. Con la ayuda de su marido, Marie obtuvo la patente del sistema en 1969.

El invento de la Sra. Van Brittan Brown fue el primero de su clase para los consumidores y se convirtió en la única base de la vigilancia por vídeo, las cerraduras de puertas por control remoto, los botones desencadenantes de alarmas, la mensajería instantánea con los proveedores de seguridad y la policía, así como la comunicación de voz bidireccional.

5. Algoritmos informáticos

Crédito de la foto: Visite Si te gusta la poesía, es posible que hayas oído hablar de Lord Byron. Es una especie de chico malo de la escena romántica británica, pero ni siquiera él podía imaginar que su único hijo "legítimo" acabaría dejando un heredado/a que rivalizaría con el suyo propio.

Hablamos de Ada Lovelace, nacida en 1815. Ada creció fascinada por las matemáticas, las máquinas y la transformación de ideas fantasiosas en inventos prácticos. Su padre llegó a llamarla la " Princesa de los paralelogramos ." Ahí está ese viejo ingenio de Byron.

Salta a 1833 en una fiesta. Un inventor llamado Charles Babbage mostraba lo que hoy conocemos como el primer ordenador de propósito general. Hablaba de su excelencia en el cálculo, pero los asistentes a la fiesta no entendían cómo funcionaba. Excepto Ada.

Resumiendo, Ada trabajó con Babbage para "traducir" el funcionamiento de la máquina, comparándola con la Jacquard Loom. Al igual que la máquina de tejer seda podía crear automáticamente imágenes mediante una cadena de tarjetas perforadas, el motor de Babbage tejía patrones algebraicos. También explicó cómo podía realizar ciertos cálculos escritos por ella, lo que la convirtió en la que muchos consideran la primera programador informático e inventor del "algoritmo"

6. Telecomunicaciones modernas

Crédito de la foto: MIT Shirley Ann Jackson fue la primera mujer afroamericana en obtener un doctorado en Estados Unidos, pero eso es sólo el principio.

Corría el año 1973 y acababa de doctorarse en física nuclear. Ella describió su interés por "las propiedades electrónicas, ópticas, magnéticas y de transporte de nuevos sistemas semiconductores" No tengo nada que ver, pero estoy divagando.

Más adelante en su carrera, Jackson llevó a cabo un número de intentos correctos de experimentos de física teórica que produjeron investigaciones científicas revolucionarias sobre las ondas de densidad de carga. Esta investigación que ayudó a desarrollar condujo directamente a los inventos del fax, teléfono de tonos, células de fibra óptica, células solares y la tecnología del identificador de llamadas y la llamada en espera.

Como persona introvertida que nunca cogería el teléfono si no existiera el identificador de llamadas, no sería nada sin Shirley Ann Jackson.

7. Código para principiantes

Crédito de la foto: Prog.Mundo Cuando uno piensa en una programadora informática, probablemente no se imagina a una pequeña monja católica. La hermana Mary Kenneth Keller había hecho sus votos para casarse con Jesús en 1940, pero no había ninguna estipulación que dijera que no podía llegar a convertirse en la primera mujer en recibir un doctorado en Ciencias de la Computación .

La hermana Keller pasó a trabajar en el centro de informática de Dartmouth, entonces exclusivo para hombres, para seguir su amor por la tecnología. En la universidad, ayudó a crear Programación BASIC una técnica de codificación que hace hincapié en los símbolos, lo que resulta muy útil para los principiantes.

Aunque Microsoft llevaba utilizando la programación BASIC en sus propios ordenadores personales desde los años 70, la empresa amplió la innovación de Sister Mary en 1991 con el lanzamiento de Visual Basic un lenguaje de software que se sigue utilizando hoy en día.

8. Internet

Crédito de la foto: El Atlántico Sí, el maldito Internet.

Vale, es cierto que ninguna persona inventó internet . Piense que se trata más bien de un proyecto colectivo de décadas de duración que se construyó pieza a pieza... pero como en cualquier proyecto colectivo, algunas personas acaban contribuyendo mucho más que otras.

Conozca a Radia Perlman, un programador informático e ingeniero estadounidense que contribuyó con algo llamado protocolo de árbol de expansión (STP) al "proyecto de grupo"

Lector, no espero que sepas lo que es un STP. Después de investigar a estas brillantes mujeres, ya ni siquiera estoy seguro de saber lo que es un árbol. Dejaré que el usuario de Reddit MenosDaBear lo explique sucintamente :

tienes más de una forma de llegar a algo en la red. El árbol de expansión elige el mejor camino y bloquea los demás para que las cosas no den vueltas en círculo. Entonces, cuando el mejor camino se rompe, se abre uno de esos otros caminos fundamentales para el funcionamiento de los puentes de red, que es la base de Internet"

El trabajo de Radia ha tenido naturalmente un enorme impacto sobre cómo las redes se autoorganizan y mueven datos. También ha mejorado la Ethernet basada en árboles de expansión diseñando TRILL (TRansparent Interconnection of Lots of Links), un sistema que permite a Ethernet hacer un uso óptimo del ancho de banda, también conocido como mejor WiFi.

Tenemos que agradecer a las mujeres tecnológicas muchas de las comodidades modernas. Pero eso no basta

Cuando las mujeres exigen que se les permita ocupar más espacio en el mundo de la tecnología, no nos referimos al espacio que supone el enorme abismo entre la representación masculina y femenina, los salarios o las oportunidades.

Hacia los años 70, el panorama empezó a cambiar cuando tanto el gobierno como la industria se dieron cuenta de todo el potencial que suponía poner todo el poder en los ordenadores. Las mujeres fueron desapareciendo a medida que los hombres las sustituían con mejores títulos, mejores salarios y mejor trato.

No es que las mujeres dejaran de ser tecnólogas brillantes, es que los hombres en el poder empezaron a volver a sus antiguas zonas de confort. En medio del cambio de los ordenadores, que pasaron de ser herramientas suplementarias a convertirse en el columnas vertebrales de corporaciones enteras la mayoría de los directivos de empresas confiaban (léase: contrataban) a personas que parecían, hablaban y actuaban como ellos. Y así comenzó la " peldaño roto" problema que es el culpable de que a las mujeres de hoy les cueste más poner el pie en la puerta que subir por la escalera.

No es de extrañar que en los años ochenta las mujeres entraran en la oficina con hombreras gigantes, tacones altos y el pelo alborotado para añadir unos centímetros de más a su estatura: ocupar espacio se ha convertido en un arte.

Pero sigo siendo optimista y creo que el mundo de la tecnología cambiará para las mujeres. Cada día que entro a trabajar me siento honrada de ver mujeres increíbles en todos los departamentos, en todos los niveles de ClickUp. La inclusividad interseccional no es sólo un "bonito detalle" en las empresas que están realmente dedicadas a la innovación: es una confirmación interminable.

