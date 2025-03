Las 13 principales alternativas y competidores de Bluesky para 2025

No es raro ver a los usuarios de las redes sociales expresando sus frustraciones con sus feeds. A menudo, los algoritmos controlan estos feeds y, en lugar de ver publicaciones de amigos o creadores a los que siguen, el feed se llena de contenido impulsado por algoritmos. Esto ha llevado a muchos a cambiarse a Bluesky, una red social descentralizada que pretende ser el «lugar maestro de los algoritmos», permitiendo a los usuarios personalizar sus feeds. Sin embargo, Bluesky sigue evolucionando. Tiene una base de usuarios más pequeña que plataformas como Instagram y X, y encontrar gente puede ser complicado debido a las convenciones de nomenclatura únicas y la funcionalidad de búsqueda limitada. Además, Bluesky permite a los usuarios crear directrices comunitarias, ofreciendo una experiencia de redes sociales radicalmente diferente. Si no eres fan de Bluesky, hay muchas otras plataformas de redes sociales que puedes explorar. Hemos recopilado una lista de 13 alternativas a Bluesky para ayudarte a encontrar la plataforma de redes sociales perfecta

⏰ Resumen de 60 segundos: Aquí tienes una lista de las 13 mejores alternativas y competidores de Bluesky para 2025:

Hilos de Instagram: Lo mejor para las personas que usan Instagram 2. Diaspora: Lo mejor para las personas que desean alojar sus propios pods 3. PixelFed: Lo mejor para aquellos que desean una plataforma descentralizada de uso compartido de fotos 4. Nostr: Lo mejor para los usuarios expertos en tecnología que buscan una app, aplicación basada en protocolos Post News: La mejor para las personas que buscan una plataforma orientada a las noticias. 6. Hive Social: La mejor para aquellos que buscan una mezcla de Instagram y X. 7. Friendica: La mejor para crear publicaciones largas de texto. 8. X (anteriormente Twitter): La mejor para mantenerse actualizado con las tendencias mundiales. 9. Mastodon: La mejor para aficionados de nicho que buscan comunidades moderadas Minds: La mejor para monetizar contenidos 11. TrustCafe (WT.Social): La mejor para aquellos que quieren una app, aplicación, sencilla y centrada en la comunidad 12. Farcaster: La mejor para desarrolladores y aquellos que usan GitHub 13. AT Protocol: La mejor para desarrolladores que priorizan las redes sociales descentralizadas ## ¿Qué debes buscar en las alternativas a Bluesky?

Estas son las capacidades que debe buscar en una alternativa a Bluesky: ### 🌐 Descentralización Piense en plataformas que le den control descentralizando su forma de trabajar. Puede unirse a un servidor o alojarlo, de modo que sus datos no estén sujetos a las reglas o la moderación de una empresa. Además, la descentralización hace que estas plataformas sean más resistentes, lo que reduce las posibilidades de que se produzcan interrupciones o censuras.

🤝 Moderación de la comunidad Busca plataformas que pongan la moderación en manos de la comunidad. Estas plataformas permiten a los usuarios configurar su experiencia con reglas personalizadas y filtros de contenido, lo que facilita la creación de un espacio seguro e inclusivo. Se trata de darte más control sobre lo que ves y con lo que interactúas. ### 🔗 Interoperabilidad

Elija plataformas que puedan conectarse con otras redes o utilizar sistemas federados. Esto le permite interactuar con un público más amplio, incluso fuera de su plataforma. Es una excelente manera de mantenerse conectado sin tener que hacer malabarismos con varias cuentas. ### ⚙️ Personalización y usabilidad

Busca plataformas que ofrezcan funciones únicas, como feeds cronológicos, perfiles personalizables, emojis u opciones para compartir fotos y vídeos. Una plataforma que sea fácil de navegar e incluya herramientas como encuestas, comunidades o chatear en directo puede hacer que tu experiencia social sea más divertida y se adapte a tus necesidades.

💡Consejo profesional: Únete a un servidor público con moderación activa y una comunidad dinámica. Es una forma fácil de probar la plataforma antes de alojar tu propio servidor o de profundizar en la personalización. ## Las 13 mejores alternativas a Bluesky Estas son las 13 mejores alternativas a Bluesky entre las que puedes elegir: ### 1. Hilos de Instagram (lo mejor para los usuarios de Instagram que quieran unirse a una comunidad)

via undefined Threads es la versión de Instagram de una plataforma de microblogging diseñada para que los usuarios puedan usarla de forma sencilla y familiar. Su diseño y funciones son similares a los de otras plataformas basadas en texto, lo que facilita compartir actualizaciones, unirse a conversaciones e interactuar con seguidores, todo ello mientras se permanece conectado a la cuenta de Instagram. La función más destacada de Threads son las Etiquetas. En lugar de saturar una publicación con múltiples hashtags, los usuarios pueden simplemente añadir una etiqueta que describa el contenido. Esto permite a las personas interactuar con las publicaciones que les interesan y conectar con otras personas que comparten pasiones similares. #### Las mejores funciones de Hilos Comparte publicaciones de texto de hasta 500 caracteres Conecta tu cuenta de Hilos directamente a Instagram para una configuración sin esfuerzo y cambio de app, aplicación * Comparte publicaciones de texto, fotos y vídeos, responde a través de comentarios e interactúa con otros a través de me gusta y reposts

Realiza encuestas personalizadas en Hilos para recopilar opiniones, iniciar conversaciones e interactuar con tu audiencia. #### Limitaciones de Hilos Necesitas una cuenta de Instagram para usar Hilos, lo que puede no resultar atractivo para aquellos que prefieren plataformas independientes. #### Precios de Hilos Gratis, gratuito/a #### Valoraciones y reseñas de Hilos * No hay suficientes reseñas #### ¿Qué dicen los usuarios reales sobre Hilos?

Hasta ahora, me gusta la app de Threads. Hay muchas cosas que tienen que arreglar y algunas funciones que tienen que añadir, pero entiendo perfectamente por qué se han apresurado. Ahora está disponible en versión de escritorio y es más fácil cambiar de cuenta. Creo que definitivamente vale la pena unirse. Además, los patrocinios y acuerdos de marca son uno de los métodos más sencillos para beneficiarse de la app de Threads. Reseña de Reddit

📖 Leer más: /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image8-7-1400x741.png Alternativas a Diaspora: Diaspora /%img/ via /href/ https://diasporafoundation.org Diaspora /%href/ Si estás buscando una red social que se centre en la privacidad y el control, puede que valga la pena echarle un vistazo a Diaspora. A diferencia de las plataformas habituales que guardan tus datos en sus servidores, Diaspora te permite decidir dónde reside tu información. Puedes elegir un servidor en el navegador, llamado «pod», o incluso alojar el tuyo propio

Lo que distingue a Diaspora son sus principios básicos: descentralización, libertad y privacidad. Básicamente, puedes decidir quién ve tu contenido, cómo te conectas con la gente y dónde se almacenan tus datos. #### Las mejores funciones de Diaspora Obtén la propiedad y el control completos de tu Mastodon es una plataforma de red social de código abierto donde los usuarios pueden *elegir o crear la comunidad que mejor se adapte a ellos. Funciona a través de servidores, cada uno gestionado por organizaciones o individuos independientes, y estos servidores pueden variar en cuanto a enfoque, reglas y políticas de moderación. Una vez que eliges un servidor, puedes seguir a cualquier persona en la red Mastodon, sin importar en qué servidor se encuentre, lo que garantiza que tu elección de comunidad nunca restrinja las conexiones (a internet).

Las mejores funciones de Mastodon Compartir publicaciones (llamadas toots) con texto, imágenes, vídeos y enlaces Expresarse mediante audio, vídeo, imágenes, encuestas y avatares animados Disfrutar de un feed cronológico y sin anuncios para una experiencia sin distracciones Conectarse a través de diferentes servidores manteniendo un enfoque descentralizado #### Los límites de Mastodon * No muestra cuentas recomendadas ni publicaciones a las que seguir #### Precios de Mastodon

Gratis, gratuito/a #### Valoraciones y reseñas de Mastodon * No hay suficientes reseñas #### ¿Qué dicen los usuarios reales sobre Mastodon? > Me gusta participar en conversaciones con personas y temas de interés, y de vez en cuando uso cosas divertidas de mi vida. Mastodon no tiene algoritmo. Sigues las cuentas que te interesan, te siguen los que están interesados en ti y conversáis. Reseña de Reddit

10. Minds (la mejor para monetizar contenidos) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image12-7-1400x813.png Plataforma de redes sociales Minds /%img/ via https://clickup.com/blog/types-of-content-creators// creadores de contenido /%href/ que valoran la libertad y el control sobre su presencia en línea. #### Las mejores funciones de Minds Vende membresías para acceso exclusivo y monetiza con anuncios Personaliza tu experiencia con herramientas de código abierto y políticas transparentes * Conéctate con una comunidad global que prioriza la libertad de expresión y la privacidad ###13.ProtocoloAT(Idealparadesarrolladoresquepriorizanlasredessocialesdescentralizadas))

AT Protocol es la tecnología descentralizada que impulsa Bluesky, creada para crear una red social más abierta y controlada por el usuario. Se trata de darle la libertad de compartir su identidad, contenido y seguidores en diferentes plataformas. Además, ofrece algoritmos personalizables para que pueda configurar su feed según sus preferencias. Si busca portabilidad y transparencia, AT Protocol es lo que necesita. #### Las mejores funciones de AT Protocol

Transfiera su identidad y sus datos sin problemas a través de diferentes plataformas Personalice su feed con algoritmos transparentes y un mejor control sobre lo que ve Conéctese a través de una red federada que garantiza la interoperabilidad y la elección Cree o utilice aplicaciones que prioricen la descentralización y el control del usuario #### Limitaciones del protocolo AT Como protocolo fundamental, el protocolo AT depende del desarrollo y la adopción de aplicaciones como Bluesky, que aún están ampliando sus funciones y su base de usuarios #### Precios del protocolo AT

Free #### Valoraciones y reseñas del protocolo AT No hay suficientes reseñas 🧠 *¿Sabías que...? La «AT» en AT Protocol significa «Authenticated Transfer» (transferencia autenticada), un guiño a la meta de la red de crear una red de plataformas sociales verdaderamente interoperable y descentralizada. 📖 Leer más: en una sola plataforma, acelerada por la automatización y la búsqueda de IA de última generación. Veamos cómo puede utilizar ClickUp para construir una comunidad sólida. ### 🚀 Cree canales separados para la comunicación y controles de acceso seguros, lo que la convierte en una solución todo en uno para gestionar y ejecutar proyectos de forma eficaz. ### 🚀 Empezar con plantillas ClickUp ofrece https://app.clickup.com/signup?template=t-900200037473&department=other Descargar esta plantilla /%cta/ La /href/ https://clickup.com/templates/community-management-t-900200037473 plantilla de gestión de comunidades de ClickUp /%href/ ofrece una excelente manera de mantenerse organizado mientras gestiona su comunidad. Le ayuda a realizar un seguimiento de las interacciones, planificar eventos y mantener todo en funcionamiento. Si está haciendo malabarismos con muchas actividades comunitarias, esto puede simplificar las cosas. undefined

/href/ https://clickup.com/community ¡Únete a la comunidad de ClickUp /%href/ hoy mismo! ## Crea una comunidad atractiva con ClickUp Aunque Hive Social, Diaspora y otras plataformas de redes sociales son ideales para la conexión con la gente y el uso compartido de actualizaciones personales, es posible que no te ayuden a ampliar una comunidad debido a sus propias reglas, la sobrecarga del servidor y la baja popularidad.

Si quieres crear una comunidad grande, ClickUp puede ser la plataforma ideal. Ofrece una fácil incorporación. Puedes invitar a invitados al chat de ClickUp, crear canales separados, adjuntar archivos, crear elementos de acción a partir de mensajes y mucho más. Además, ClickUp también ofrece plantillas de gestión de comunidades para ayudarte a empezar. /href/

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=clickup+sign+up&ie=UTF-8&oe=UTF-8 Regístrate en ClickUp gratis, gratuito/a, hoy mismo y crea conexiones (a internet) significativas