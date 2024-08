Notion Vs Evernote – ¿Qué herramienta para tomar notas es mejor en 2024?

Notion vs Evernote , ¿cuál es tu elección?

Ya sea anotando notas de reunión notas, recordatorios o una receta rápida de ramen que te dio tu colega, las notas 🗒️ forman parte de tu vida cotidiana.

Y tomar notas es muy fácil

Lo que no lo es es descubrir una excelente app para tomar notas que se adapte a ti a la perfección. 😒

no te preocupes. We got you._

Te ayudaremos a elegir la app, aplicación para tomar notas correcta, ya que comparamos Notion frente a Evernote e incluso destacamos una gran alternativa a ambas.

La principal diferencia entre Notion y Evernote es que Evernote es una herramienta para tomar notas que permite a los usuarios mantener sus archivos organizados en una sola herramienta, mientras que Notion es un todo-en-uno software de gestión de proyectos que te ayuda a mantener tus notas y tu trabajo en un solo espacio.

En este artículo, vamos a profundizar en todos los detalles que diferencian Notion y Evernote.

¿Qué es Notion?

A través de NotionNotion es una app para tomar notas con una interfaz de usuario bastante sencilla. Aparte de ayudarte a tomar notas digitales como una app de notas corriente, también puede hacer un bit de gestión de proyectos y tareas.

Notion Funciones clave

Plantillas

Bloques de código

Tableros

Colaboración en tiempo real

Precios de Notion

Personal plan (gratis) : sincronización de dispositivos, uso compartido con hasta cinco invitados y páginas ilimitadas

: sincronización de dispositivos, uso compartido con hasta cinco invitados y páginas ilimitadas Personal pro (4 $/mes) : invitados ilimitados y carga de archivos ilimitada, e historial de versiones

: invitados ilimitados y carga de archivos ilimitada, e historial de versiones Equipo (8 $/usuario al mes): miembros de equipo ilimitados, permisos avanzados y espacio de trabajo colaborativo

¿Qué es Evernote?

A través de Evernote La app Evernote ha existido desde siempre y ha dado constantemente a las nuevas aplicaciones de notas, como Apple Notes y Google Keep, una carrera por su dinero.

No sólo es Evernote uno de los mejores aplicaciones para tomar notas pero ahora también se está aventurando en el mundo de la gestión de tareas.

El usuario típico de Evernote utiliza la herramienta por diversos motivos, que van desde la creación de una nota diaria, un recordatorio o incluso un diario con viñetas.

Funciones clave de Evernote

Web Clipper

Búsqueda de texto en PDF y documentos

Escaneado de documentos

Notas de audio

Precios de Evernote

Básico (gratuito) : formato enriquecido, clipper web y sincronización hasta en dos dispositivos

: formato enriquecido, clipper web y sincronización hasta en dos dispositivos Premium (7,99 $/mes): Anotaciones en PDF, notas sin conexión, ycrear plantillas personalizadas de Evernote *Business (14,99 $/usuario al mes): historial de actividades del equipo, colaboración en espacios compartidos y gestión de equipos

Comparación de las funciones de Evernote y Notion

Capacidades de IA

Notion

Las capacidades de IA de Notion están diseñadas para mejorar la productividad y la organización de sus usuarios. Una de sus funciones más destacadas son sus algoritmos de aprendizaje automático que pueden extraer y etiquetar información de imágenes y documentos.

Cuando un usuario carga una imagen o un documento, la IA de Notion puede identificar automáticamente información importante, como fechas, nombres y ubicaciones, y organizar los datos en formato de tabla. Esto facilita la gestión y el seguimiento de información compleja.

Evernote

IA Note Cleanup de Evernote es una función que utiliza el aprendizaje automático para analizar y categorizar las notas con el fin de hacerlas más organizadas y fáciles de encontrar.

La función IA Note Cleanup de Evernote ayudará a los usuarios a mantener sus notas organizadas y a estar al día con sus tareas.

Almacenamiento

Notion

Notion destaca aquí.

Ninguno de sus planes tiene límite de almacenamiento, excepto su plan de pruebas para equipos.

Pero sí tienen un límite de carga de archivos.

Evernote

Evernote, por su parte, tiene un límite de almacenamiento de 60 MB de subida al mes para su plan básico.

Para más almacenamiento, tendrás que pagar una tonelada de dinero.

Tamaño de los archivos

Notion

Notion tiene un límite de tamaño de archivo de 5MB en su plan gratuito/a. Eso es muy poco comparado con otras opciones del mercado.

Sin embargo, si necesitas más, tienes que actualizar a su plan de pago o eliminar elementos para hacer espacio. Una opción te quita dinero y la otra te hace perder el tiempo.

Evernote

Evernote es un poco más generoso en este caso. La app te permite incluir gratuitamente notas con un tamaño de hasta 25 MB.

Pero, ¿es suficiente para ti?

Si tus notas sólo contienen texto sin formato, claro.

¿Pero incluir imágenes y otros elementos multimedia?

Va a ser difícil

Integraciones

La principal diferencia entre Notion y Evernote es su capacidad de integración. Evernote se integra con la mayoría de las herramientas comunes, como Gmail, mientras que Notion carece de la mayoría de las integraciones esenciales.

Notion

La integración es tristemente la mayor debilidad de Notion.

Es posible que tenga que depender de Zapier o Automate para sus integraciones, ya que carece de integraciones directas con la mayoría de otras herramientas como Gmail, Microsoft Outlook y Zoom.

Esto puede ser molesto porque hay muchas alternativas mejores que no necesitan ayuda para integrarse con tus aplicaciones preferidas.

Evernote

Evernote está a pasos agigantados cuando se trata de integraciones.

Puedes integrar cómodamente algunas de las herramientas más populares con Evernote, como:

Gmail

Google Drive

Salesforce

Slack

Outlook

Funciones de búsqueda

Notion

En Notion, puedes buscar notas utilizando la función de búsqueda rápida. Pendiente para ello, debe escribir las palabras clave que está buscando.

Después, puedes ordenar la búsqueda según tus preferencias.

Algunas de las opciones de ordenación son:

Creado: primero las noticias

Creado: el más antiguo primero

Mejores coincidencias

Evernote

Evernote es un poco más avanzada con su función de búsqueda. Hay muchas formas de encontrar cosas rápidamente en esta app, aplicación de productividad:

Utiliza la búsqueda descriptiva y escribe algo como 'notas con imágenes' o 'notas con presupuestos'

Busca cosas en una libreta específica escribiendo notebook:*inserta el nombre de la libreta*

Crea una búsqueda guardada para encontrar cosas rápidamente en lugar de utilizar la barra de búsqueda una y otra vez

Evernote vs Notion: ¿Cuál es mejor?

Tanto Notion y Evernote son grandes opciones para la gestión de notas, tareas y proyectos. Sin embargo, cada uno viene con su propio conjunto único de funciones que se adaptan a las diferentes necesidades de los usuarios.

Notion es una gran opción para aquellos que prefieren un espacio de trabajo personalizable con la capacidad de organizar y gestionar diferentes tipos de datos en un solo lugar. Por eso es ideal para la gestión de proyectos, la toma de notas e incluso el diario personal. Además, la función de plantillas de Notion hace que sea fácil empezar y crear diferentes tipos de páginas rápidamente.

Por otro lado, Evernote es una gran opción para aquellos que priorizan la simplicidad y la facilidad de uso. Evernote se centra principalmente en crear y organizar notas y tareas. Tiene una potente función de búsqueda que permite a los usuarios encontrar fácilmente notas basadas en palabras clave o etiquetas. Esto hace que sea ideal para la investigación y el seguimiento de las ideas.

En última instancia, la decisión entre Notion y Evernote se reduce a las preferencias personales y al tipo de trabajo que realices.

Si valoras la personalización y la flexibilidad, Notion puede ser la mejor opción para ti. Si prefiere la simplicidad y facilidad de uso, Evernote puede ser la mejor opción. Ambas son buenas opciones, y merece la pena probarlas para ver cuál te funciona mejor.

Notion vs Evernote en Reddit

Fuimos a Reddit para ver dónde la gente aterriza en Evernote vs Notion. Cuando buscas Notion vs Evernote en Reddit muchos usuarios coinciden en que Notion tiene una selección de funciones más amplia y útil:

"Notion hace todo lo que me gustaría que hiciera Evernote con su organización y diseño de notas. También es mucho mejor para la colaboración. Mi empresa lo utiliza para toda nuestra planificación estratégica en todo el equipo central"

Otros Usuarios de Reddit señalan que Evernote es la mejor opción si lo que buscas es un archivador digital:

"Evernote sigue siendo el mejor archivador digital para archivo universal y que tiene un lugar en un flujo de trabajo personal"

¿Necesitas una alternativa a Notion vs Evernote? Reunión ClickUp

La mejor app es la que se adapta eficientemente a tus necesidades o a las de tu organización.

Y esa app es ClickUp.

ClickUp es uno de los mejor valoradas del mundo herramienta de gestión de proyectos.

Es una herramienta de gestión de proyectos mucho más asequible que Evernote y con mejores funciones de toma de notas que Notion.

Estas son algunas de sus funciones clave que seguro que te impresionarán:

1. ClickUp Bloc de notas

Puede crear tantas notas como desee utilizando Bloc de notas de ClickUp .

No hay límite para tus ideas. Edición de texto enriquecido de ClickUp le ofrece la posibilidad de añadir encabezados, fuentes en cursiva, listas numéricas, fragmentos de código y mucho más.

Pero aquí está la función más genial de nuestro Bloc de notas:

Puedes convertir cualquiera de tus notas en tareas procesables .

Pendiente de todo:

Hacer clic en + dentro de una nota o en las opciones de la nota

Elija una Lista para hacer ajustes

Conversión de notas en tareas procesables en ClickUp

Y ya está. Su nota es ahora una tarea en la que usted y su equipo pueden trabajar

2. Documentos de ClickUp

A veces las notas no son suficientes.

Es entonces cuando puedes recurrir a Documentos de ClickUp .

Es el lugar donde se crea un archivo

/ref/ https://clickup.com/blog/top-5-knowledge-base-software/ base de conocimientos /%href/

o la sección wiki. Compártelo con quien quieras, tanto en privado como en público, utilizando un enlace de uso compartido.

También puedes proteger tus documentos de ediciones no deseadas simplemente activando la opción Proteger esta página y añadir contexto para tu audiencia.

Google y otros motores de búsqueda pueden incluso indexar tus Documentos de Google.

En Docs puedes añadir tantas páginas como quieras.

Incluso puedes crear páginas dentro de una página existente (página principal) "anidándolas".

Para facilitarte el trabajo, ClickUp también te permite crear plantillas de documentos. De este modo, puede ahorrar tiempo en lugar de rehacer los mismos documentos repetidamente.

Y usted puede asegurarse de que su documento tiene el aspecto perfecto y el estilo con estas funciones de formato:

Estilo de documento: elige el estilo que mejor represente tu documento y tu trabajo: estilo basado en el conocimiento, clásico o estilo blog

elige el estilo que mejor represente tu documento y tu trabajo: estilo basado en el conocimiento, clásico o estilo blog Imagen de portada: añade una imagen de portada de la galería, de tu escritorio, de un enlace o de la biblioteca Unsplash

añade una imagen de portada de la galería, de tu escritorio, de un enlace o de la biblioteca Unsplash Subtítulo: añade un subtítulo que incluya contexto para mayor claridad de tu audiencia

Tampoco te pongas a buscar apps de anotaciones, porque ClickUp tiene anotación PDF también

3. ClickUp AI El asistente de escritura basado en IA de ClickUp es un

Herramienta de IA utilizada por numerosos departamentos de diversos sectores para crear contenidos atractivos que impulsen el avance de las empresas. La plataforma aprovecha el poder de la inteligencia artificial para ayudar a agilizar y mejorar el proceso de redacción, facilitando a los equipos la colaboración y la producción de contenidos de alta calidad que resuenen con su público objetivo.

Con el asistente de redacción de ClickUp, los usuarios pueden:

Resumir notas en segundos

Generar elementos de acción

Dar formato a las notas

4. ClickUp Mapas mentales Deje que su lado creativo brille porque ClickUp tiene un lugar para sus ideas con

Mapas mentales .

Crear y organizar proyectos tareas y conceptos utilizando el modo de tareas. O utiliza el modo En blanco para hacer una lluvia de ideas sin conexión (a internet) con las tareas.

Crear un mapa mental en modo en blanco

ClickUp: La respuesta al debate Evenote Vs Notion

No hay duda de que Notion y Evernote son algunas de las aplicaciones más conocidas para tomar notas estándar.

Pero tienen límites.

Ya sea el precio o el almacenamiento limitado, es una elección difícil de hacer.

Lo que realmente necesitas es una herramienta que ofrezca todo lo que Evernote y Notion pueden y más.

por suerte, ahí es exactamente donde entra ClickUp

Es lo último en herramienta de productividad que puede ser su gestor de proyectos, tomador de notas, rastreador de tareas, gestor de documentos, herramienta de recordatorios, y mucho más.

¿Le parece un paquete completo?

Entonces obtenga ClickUp gratis/a hoy mismo y haz que tomar notas sea fácil, divertido y significativo.

