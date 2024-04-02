¿Cómo encuentro una subcadena en Python?

¡Hola! ¿Tienes curiosidad por saber cómo encontrar todas las apariciones de una determinada subcadena dentro de una cadena más grande en Python? ¡Pues estás de suerte! Vamos a profundizar en esto con un método divertido y fácil de seguir que utiliza el método `find()` de Python. Esta pequeña aventura en la programación no solo resolverá tu problema, sino que también añadirá un fragmento de código muy interesante a tu kit de herramientas.

Comprender la tarea

Las cadenas de Python incluyen un sólido conjunto de métodos para manipular y buscar texto. Si desea encontrar todos los índices en los que aparece una subcadena concreta dentro de una cadena, necesita una forma sistemática de hacerlo, especialmente porque el método integrado `find()` de Python solo devuelve la primera repetición desde un punto de partida determinado.

La solución propuesta

Para detectar todas las repeticiones, incluso aquellas que se superponen, podemos crear una función personalizada. Esta función analizará la cadena de principio a fin, detectando cada índice inicial donde aparece la subcadena. A continuación, se muestra cómo hacerlo:

Cómo funciona la función

Inicializar el inicio: Comenzamos al inicio de la cadena (índice `0`). Buscar la subcadena: El método `find()` busca la subcadena desde el índice `start` actual. Devolver si no se encuentra: Si `find()` no encuentra la subcadena, devuelve `-1`, lo que indica a nuestra función que detenga la búsqueda. Devolver el índice: Si se encuentra, devolvemos (algo así como retornar) el índice. Avanzar: Incrementa el índice `start` en la longitud de la subcadena para saltar esta repetición. Para encontrar subcadenas superpuestas, simplemente incrementa en 1 (`start += 1`).

Ejemplo en acción

Veamos la función en un escenario real para comprenderla mejor:

Explicación de los resultados:

Al ejecutar el código anterior, debería ver lo siguiente:

[1, 11, 18, 21]

Estos números representan los índices en `input_string` donde comienza la subcadena `”in”`. Ten en cuenta que hay algunos solapamientos, ¿a que es ingenioso?

En resumen

Este enfoque ofrece una forma versátil de encontrar subcadenas de forma exhaustiva dentro de cualquier cadena. Tanto si se dedica al filtrado de datos, al análisis de textos o simplemente se divierte con cadenas, esta función amplía la capacidad de Python de una manera sencilla y eficaz.

No dudes en jugar con el incremento en el bucle para manejar los casos de superposición y ver cómo cambia el resultado. ¡Feliz programación, y recuerda, cada línea de código es un paso hacia el dominio de Python! 🚀

