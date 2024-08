10 alternativas a Tallyfy para mejorar tu flujo de trabajo en 2024

Imagínese esto: Es lunes por la mañana y empiezas a trabajar con una larga lista de tareas pendientes zumbando en tu mente. Al instalarte, te das cuenta de que tu bandeja de entrada es sorprendentemente ligera y de que el panel de proyectos del equipo ya está actualizado.

No, no ha sido un cambio nocturno; es automatización del flujo de trabajo haciendo su magia. Mientras usted no estaba en su despacho, las herramientas de automatización se dedicaban a programar reuniones, filtrar correos electrónicos y actualizar el estado de los proyectos.

La automatización de flujos de trabajo utiliza la tecnología para realizar tareas repetitivas o que requieren mucho tiempo sin intervención humana. Mejora la productividad del equipo e impulsa las operaciones empresariales.

Tallyfy es una popular herramienta de gestión de procesos empresariales para la automatización de flujos de trabajo. Sin embargo, no está libre de problemas como las limitaciones de personalización, la sobrecarga de notificaciones y los problemas de rendimiento con procesos complejos.

Entonces, ¿qué software debería utilizar para automatizar los procesos empresariales? Esta entrada de blog analiza las diez mejores alternativas a Tallyfy para mejorar su flujo de trabajo.

¿Qué debe buscar en las alternativas a Tallyfy?

Cada herramienta de automatización del flujo de trabajo tiene pros y contras, por lo que debes conocerlos a la hora de elegir una. Comience por evaluar ciertos factores básicos para identificar cuál se adapta mejor a los requisitos de su empresa.

Facilidad de integración: El software de automatización de flujos de trabajo que elija debe integrarse con su pila tecnológica existente sin asistencia técnica, evitando el estrés de gestionar manualmente los datos

Facilidad de uso: No quiere algo con una curva de aprendizaje pronunciada. Usted debe ser capaz de averiguar cómo funciona rápidamente

Funcionalidad: ¿La plataforma de gestión de procesos empresariales tiene todas las características necesarias, como la gestión de documentos de procesos, la automatización de tareas, la recopilación de datos y el análisis para la transformación digital?

Escalabilidad: La plataforma de automatización de flujo de trabajo debe manejar la capacidad agregada a medida que su negocio escala y sus proyectos crecen en tamaño o complejidad

Seguridad: Con los datos confidenciales de la empresa en juego, desea una herramienta que se adhiera a las leyes de privacidad y seguridad de datos y tenga medidas de cifrado sólidas para protegerse contra las violaciones de datos

Informes: Debe ser capaz de generar informes detallados y análisis sobre diversas métricas clave como el tiempo de finalización de la tarea, la tasa de error, el ahorro de costes y la satisfacción del cliente

10 alternativas a Tallyfy para mejorar tu flujo de trabajo en 2024

1. ClickUp ClickUp es un sólido software de gestión de proyectos diseñado para optimizar sus procesos y eliminar de su agenda diaria las tareas repetitivas que consumen mucho tiempo. La integración de sus aplicaciones de trabajo en un único entorno de colaboración en ClickUp le permite automatizar los flujos de trabajo con una interfaz de arrastrar y soltar.

Esta plataforma cuenta con cientos de funciones flexibles, entre las que se incluyen Automatizaciones ClickUp le permite seleccionar entre más de 100 técnicas de automatización preconfiguradas para agilizar procesos, tareas rutinarias y traspasos de proyectos con el fin de facilitar la automatización y la gestión del flujo de trabajo.

Cree automatizaciones personalizadas basadas en sus flujos de trabajo a través de ClickUp Automation

Tanto si desea asignar tareas o comentarios de forma automática, implementar procedimientos normalizados de trabajo claros en todo su equipo, cambiar asignatarios y prioridades, establecer fechas de vencimiento dinámicas o activar notificaciones, ClickUp Automations puede hacerlo realidad. Plantilla de flujo de procesos de ClickUp está diseñada específicamente para ayudarle a visualizar, documentar, realizar un seguimiento y optimizar todos los pasos de su proceso o flujo de trabajo. Puede invitar a los miembros del equipo o invitados pertinentes a la plantilla para empezar a colaborar.

Agilice la visualización de proyectos con una visión clara y concisa de su flujo de trabajo integral

Cerebro ClickUp funciona como tu propio redactor virtual. Responderá rápidamente a los mensajes con taquigrafía y creará copias desde cero en su tono. Incluso puede automatizar resúmenes de proyectos y actualizaciones de progreso y pedir a ClickUp Brain que proporcione informes de estado sobre el proyecto y los miembros de su equipo.

Las mejores características de ClickUp

Realice una lluvia de ideas, añada notas, archivos y enlaces, y reúna sus mejores ideas en un lienzo creativo mediante ClickUp Whiteboard

Estructure todo su flujo de trabajo, desde el elemento más pequeño hasta los espacios de trabajo, espacios, carpetas, listas y tareas

AprovecheVistas de ClickUp para visualizar tareas, proyectos y flujos de trabajo de la forma que más le convenga. Vienen con más de 15 opciones personalizables

Supervise su trabajo diario y realice un seguimiento del progreso en varios formatos con ClickUp Views

Integración con más de 1.000 aplicaciones, como Calendly, Google Sheets, Dropbox, Slack, Airtable y GitHub

Utiliza una biblioteca de Triggers y Acciones para personalizar e implementar tareas

Programe tareas, manténgase al día con el progreso de los proyectos, gestione los plazos y maneje los cuellos de botella conVista del diagrama de Gantt de ClickUp* Configure acciones de automatización, desde actualizaciones de estado hasta fechas de vencimiento, para que su proceso comience exactamente cuando usted lo desee

Limitaciones de ClickUp

ClickUp AI es una función de pago

No todas las funciones de ClickUp están disponibles actualmente en la aplicación móvil

Precios de ClickUp

Gratis para siempre

Ilimitado: 7 $ al mes por usuario

7 $ al mes por usuario Empresa: 12 $ al mes por usuario

12 $ al mes por usuario Empresa: Precios personalizados

Precios personalizados ClickUp AI: Disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del espacio de trabajo

Valoraciones de los clientes de ClickUp

2. Calle Proceso

vía Proceso Calle Process Street es una lista de comprobación impulsada por IA y software de automatización del flujo de trabajo que permite a las empresas crear y realizar un seguimiento de los procesos existentes, colaborar con equipos y realizar un seguimiento de los trabajos.

Uno de sus puntos fuertes es la programación de flujos de trabajo para que se ejecuten automáticamente con regularidad o una vez en una fecha u hora determinadas.

Process Street puede utilizarse para diversas tareas, desde la incorporación de empleados y el seguimiento de ventas hasta la gestión de eventos.

Las mejores características de Process Street

Accede a un repositorio centralizado para almacenar datos

Captura, organiza y comparte los procedimientos normalizados de trabajo y la información crítica del equipo con un sencillo editor de documentos

Crear y personalizar formularios, encuestas y cuestionarios que se integran fácilmente en sus flujos de trabajo automatizados

Obtenga una visión general de todas las actividades en la plataforma mediante el seguimiento del estado de varias listas de comprobación simultáneamente

Limitaciones de Process Street

La aplicación móvil de la plataforma no tiene versión para Android

Asignar tareas a una sola persona dentro de un flujo de trabajo es engorroso; los usuarios empresariales deben configurar un nuevo flujo de trabajo o asignar tareas individualmente

Precios de Process Street

Inicio: $100 por mes

$100 por mes Pro: $ 1,500 por mes

$ 1,500 por mes Empresa: Precios personalizados

Valoraciones de los clientes de Process Street

G2: 4.6/5 (más de 350 opiniones)

4.6/5 (más de 350 opiniones) Capterra: 4,7/5 (más de 600 opiniones)

3. Núcleo Coolfire

vía Núcleo Coolfire Si busca un sistema flexible de gestión del trabajo con colaboración en tiempo real, Coolfire Core es lo que necesita. Se adapta fácilmente a las necesidades únicas de su empresa, ayudándole a usted y a su equipo a saber qué es lo que debe hacer, qué es lo siguiente y qué necesita su atención.

Esta alternativa a Tallyfy digitaliza y automatiza el trabajo para equipos internos, clientes, contratistas y proveedores, dándoles acceso en tiempo real a sus trabajos, pedidos y entregas.

Coolfire Core es una plataforma fiable de gestión de procesos de negocio para agencias corporativas y gubernamentales, desde las Operaciones Especiales del Ejército de EE.UU. hasta Enterprise Rent-A-Car y American Expediting Company.

Coolfire Core mejores características

Organice su trabajo, asigne tareas a su equipo y controle el progreso con su tecnología patentada Sessions

Coordine el trabajo dentro y fuera de su equipo con aplicaciones móviles Android e iOS, comparta enlaces y adjunte archivos para documentar su progreso

Disponga de formularios de trabajo digitales que estructuran los trabajos y capturan los detalles exactos que necesita para completar el trabajo

Limitaciones de Coolfire Core

Las frecuentes actualizaciones de software pueden a veces introducir pequeños errores en el sistema

Precios de Coolfire Core

Prueba gratuita

A partir de 450 $ al mes

Valoraciones de los clientes de Coolfire Core

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

4. Microsoft Power Automate

vía Microsoft Power Automate Anteriormente conocida como Microsoft Flow, Microsoft Power Automate es una plataforma de automatización en la nube para que las empresas automaticen tareas manuales repetitivas y procesos en papel mediante una interfaz de flujo de trabajo de arrastrar y soltar o un flujo secuencial basado en reglas.

Por ejemplo, puede visualizar un proceso creando un diagrama de flujo que contenga diferentes pasos, variables y bucles y, a continuación, reproducirlo en Microsoft Power Automate.

Esta herramienta es adecuada tanto para programadores como para no programadores. Para un despliegue rápido, puede elegir entre varias opciones integradas plantillas de flujo de trabajo desde la ingesta de datos hasta los informes personalizados predefinidos.

Microsoft Power Automate se integra con otras herramientas de Microsoft, como Excel, OneDrive y Teams, para lograr un flujo de trabajo ininterrumpido.

Las mejores características de Microsoft Power Automate

Envíe alertas por correo electrónico a las partes interesadas pertinentes para que estén al día de los últimos acontecimientos

Utilizar sistemas heredados automatizados con acciones de interfaz de usuario predefinidas o personalizadas mediante Robotic Process Automation (RPA)

Emplear varios procesos automatizados de recopilación de datos, como la conversión de PDF a texto, la extracción de texto de una imagen o la conversión de PDF a Word

Limitaciones de Microsoft Power Automate

Una curva de aprendizaje pronunciada debido a la falta de guías y materiales de formación

El rendimiento puede disminuir al trabajar con grandes conjuntos de datos, lo que afecta a la eficiencia del sistema

Precios de Microsoft Power Automate

Prueba gratuita

Power Automate Premium: 15 $ por usuario y mes

15 $ por usuario y mes Power Automate Process: $150 por bot al mes

Valoraciones de los clientes de Microsoft Power Automate

G2: 4.5/5 (más de 400 opiniones)

4.5/5 (más de 400 opiniones) Capterra: 4/4 (150+ opiniones)

5. Kissflow

vía Kissflow Kissflow es un servicio alojado en la nube gestión de flujos de trabajo que ayuda a las empresas a diseñar, crear y personalizar sus flujos de trabajo sin escribir una sola línea de código.

Desde el reembolso de kilometraje y la facturación de órdenes de compra hasta la incorporación de empleados y el desarrollo de software, puede editar y gestionar flujos de trabajo para cualquier cosa con la interfaz fácil de usar de Kissflow.

También puede identificar los cuellos de botella operativos con una rápida representación visual de los flujos de trabajo y automatizar los correos electrónicos de activación para que su equipo se mantenga al tanto de las tareas y los plazos.

Las mejores características de Kissflow

Realice un seguimiento eficaz de los flujos de trabajo y las métricas con informes predefinidos

Acceda a plantillas prediseñadas, para que no tenga que crear sus flujos de trabajo desde cero

Aproveche las ventajas de una fácil configuración de la integración, despliegue de procesos y desarrollo deaplicaciones de flujo de trabajo sin asistencia técnica

Delegue tareas con fórmulas, listas de usuarios y tablas, y controle quién puede iniciar un proceso y qué puede ver o editar en cada paso

Limitaciones de Kissflow

El servicio de atención al cliente puede tardar en responder, lo que resulta problemático dada la amplia gama de herramientas de la plataforma

La transición a una nueva versión incluye un aumento masivo del precio y un tedioso proceso de migración

Precios de Kissflow

Básico: 1.500 $ al mes

1.500 $ al mes Empresa: Precio personalizado

Valoraciones de los clientes de Kissflow

G2: 4.3/5 (más de 500 opiniones)

4.3/5 (más de 500 opiniones) Capterra: 4.1/5 (55 opiniones)

6. Pipefy

vía Pipefy Pipefy es una herramienta de gestión de procesos sin código que ayuda a los equipos de RRHH, finanzas, TI, atención al cliente y marketing a crear, organizar y supervisar sus flujos de trabajo en una única plataforma.

Equipado para manejar todo tipo de escenarios operativos, le permite crear flujos de trabajo basados en las mejores prácticas de su industria utilizando su herramientas de mapeo de procesos .

Si desea realizar un seguimiento más eficiente de los SLA, mejorar el trabajo en equipo o prestar un mejor servicio al cliente, Pipefy puede proporcionarle las herramientas necesarias para llevar a cabo sus tareas.

Las mejores características de Pipefy

Aproveche las ventajas de integrar ERP, bases de datos y soluciones verticales almacenadas en la nube privada o en sistemas locales

Cree flujos de trabajo personalizados definiendo el punto de partida, las fases y las integraciones necesarias. Emplear Kanban y Scrum

Centralice todos los flujos de trabajo desde la adquisición hasta el pago -compras, pagos, aprobaciones, etc.- y conecte con las partes interesadas a través de un eje central

Limitaciones de Pipefy

Carece de la capacidad de elaborar informes sobre registros de bases de datos conectadas directamente, lo que requiere soluciones manuales

Las opciones de filtrado de datos son limitadas, lo que lleva a una dependencia excesiva del etiquetado

Precios de Pipefy

Para principiantes: Gratuito

Gratuito Empresas: 20 $ por usuario al mes

20 $ por usuario al mes **Empresa:34 $ por usuario al mes

Valoraciones de los clientes de Pipefy

G2: 4.6/5 (más de 200 opiniones)

4.6/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.6 (más de 300 opiniones)

7. ProcessPlan

vía Plan de procesos ProcessPlan es una solución dinámica basada en la nube y potenciada por IA que automatiza todo el ciclo de vida de sus procesos empresariales utilizando herramientas de supervisión de tareas, marca de cuentas, inicio de sesión único y programación.

La tecnología Machine Learning (ML) de ProcessPlan identifica proactivamente los problemas potenciales, previniendo los problemas antes de que surjan, por lo que es fundamental para departamentos como contabilidad, gestión de proyectos y operaciones.

La amplia biblioteca de recursos ofrece ejemplos de flujos de trabajo y plantillas de procesos para cientos de casos de uso empresarial e industrias.

ProcessPlan mejores características

Utilice Robots Empleados entrenados para hacer sus tareas administrativas como ejecutar informes, hacer investigaciones y llenar formularios

Completar las tareas asignadas a través de correo electrónico, chat y otros programas de terceros; no se requiere inicio de sesión

Asigne y distribuya tareas automáticamente a las personas adecuadas en el momento oportuno cada vez que se ejecute el flujo de trabajo

Gestione sus datos corporativos de forma segura junto con sus procesos y flujos de trabajo con una base de conocimientos integrada

Limitaciones de ProcessPlan

Las acciones automatizadas pueden ser confusas y pueden no funcionar con todos los campos seleccionados, requiriendo prueba y error

Puede dejar de responder con una codificación extensa y carece de funciones de autoguardado, lo que dificulta la gestión de automatizaciones complejas

Precios de ProcessPlan

**Humanos: $ 29 por mes por usuario

Robots: Complemento opcional con precios personalizados

Valoraciones de los clientes de ProcessPlan

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

8. Siguiente Asunto

vía Siguiente asunto Next Matter es una plataforma de gestión de procesos de negocio para medianas y grandes empresas que desean integrar en sus sistemas la automatización de procesos para trabajos de misión crítica, incluyendo funcionalidades CRM.

Una de sus características ejemplos de automatización de procesos empresariales es personalizar y gestionar flujos de trabajo complejos con un amplio control de permisos, lo que mejora la visibilidad de los procesos y la eficacia empresarial.

Tanto si se trata de una tecnología financiera en rápido auge como del próximo gigante del comercio electrónico, Next Matter es extremadamente útil, ya que se integra con Microsoft Office y proporciona informes y análisis detallados para mejorar la toma de decisiones y el seguimiento del rendimiento.

Las mejores características de Next Matter

Integra tu pila tecnológica actual con una API REST personalizada

Personalice los flujos de trabajo para que se inicien, pausen o finalicen en función de los eventos desencadenantes designados

Asigne uno o varios pasos del proceso a colaboradores externos, además de la asignación de tareas habitual para equipos

Limitaciones de Next Matter

Los procesos más grandes dentro del sistema experimentan un retraso de carga significativo

Las integraciones son complejas, con escaso material de formación, y el soporte se ve afectado por las diferencias horarias, lo que provoca retrasos

Precios de Next Matter

Construye tus propios flujos de trabajo: $180 por flujo de trabajo al mes

$180 por flujo de trabajo al mes NextMatter crea flujos de trabajo para ti: $300 por flujo de trabajo al mes

$300 por flujo de trabajo al mes Precios personalizados

Valoraciones de los clientes de Next Matter

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

9. VisualCron

vía VisualCron VisualCron es una herramienta de integración y automatización de flujos de trabajo para Windows diseñada para ayudar a las empresas a automatizar procesos manuales, como el tratamiento de datos, la programación de trabajos, la auditoría, etc.

Le permite utilizar un programador de tareas integrado para crear tareas, asignarlas a su equipo y generar informes para revisar el rendimiento. También puede clasificar archivos locales o remotos aplicando filtros basados en carpetas, tamaño de archivo, fecha y contenido.

VisualCron mejores características

Arrastre, haga clic y cree con una interfaz coherente y fácil de aprender

Conéctese local o remotamente a través de Internet para controlar un servidor VisualCron

Utilizar los protocolos estándar para la transferencia de archivos y la ejecución de scripts a través de diferentes plataformas, como SFTP, SCP y HTTP

Utilizar su API para integrar el sistema con varias plataformas de terceros como SAP, OneDrive, SharePoint y Slack

Limitaciones de VisualCron

Una curva de aprendizaje pronunciada debido a sus vastas combinaciones de tareas y variables

Se critica la obligatoriedad de adquirir un plan de soporte para transferir licencias, incluso entre servidores

Precios de VisualCron

Licencia de 1 servidor (Básica): $229 por mes

$229 por mes Licencia de 1 servidor (Pro): $249 al mes

$249 al mes Licencia de sitio (Pro): $1,249 por mes

$1,249 por mes Licencia de país (Pro): 1.599 $ al mes

1.599 $ al mes Licencia mundial (Pro): 1.999 $ al mes

Valoraciones de los clientes de VisualCron

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

10. ProcessMaker

vía ProcessMaker ProcessMaker es una herramienta de flujo de trabajo de automatización de procesos empresariales (BPA) de bajo código para automatizar y desplegar flujos de trabajo empresariales con el fin de optimizar la asignación de recursos para trabajos de misión crítica.

Es ideal para propietarios de medianas empresas, responsables de TI, arquitectos empresariales e ingenieros de software. Puede obtener información a partir de datos no estructurados con la extracción y clasificación automatizadas de datos.

También puede crear fácilmente los suyos propios utilizando plantillas ya preparadas del modelador de procesos o del software de diseño de flujos de trabajo ProcessMaker. Se integra con muchas herramientas, como Typeform, Salesforce, SAP, DocuSign, Microsoft Dynamics 365, etc.

ProcessMaker mejores características

Crea recibos electrónicos, cartas, confirmaciones, facturas y contratos necesarios para el funcionamiento de cualquier negocio con su Document Builder

Cree procesos y guiones y tradúzcalos a varios idiomas en cuestión de minutos

Acceda a los datos sin conexión. Sincronícelos más tarde cuando se conecte

Prepare su pila tecnológica para el futuro mediante la integración con sistemas centrales, rompiendo silos de datos y aplicaciones

Limitaciones de ProcessMaker

Requiere conocimientos de programación, en particular en PHP y JavaScript, para su uso práctico, lo que lo hace menos adecuado para el desarrollo de usuario final

Las nuevas versiones pueden introducir errores y desconectar el sistema sin previo aviso

Precios de ProcessMaker

Plataforma: Precios personalizados

Precios personalizados **Pro: Precios personalizados

Enterprise+: Precios personalizados

Valoraciones de los clientes de ProcessMaker

G2: 4.3/5 (más de 200 opiniones)

4.3/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Mejore su flujo de trabajo con la mejor plataforma de gestión de procesos empresariales

Investigue y calcule cómo cada alternativa de Tallyfy puede mejorar su flujo de trabajo y hacer que su equipo sea aún más productivo. El software de automatización de procesos empresariales adecuado le ayuda a tomar decisiones basadas en datos fiables para sus aplicaciones empresariales y la gestión del flujo de trabajo.

ClickUp es la mejor alternativa a Tallyfy para ayudarte a ti y a tu equipo a centraros en la colaboración y la creatividad en lugar de poneros al día con las tareas administrativas. Regístrate gratis en ClickUp para empezar.