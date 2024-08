Cómo calcular el tiempo takt para satisfacer la demanda del cliente

En la fabricación ajustada, existe un ritmo, un latido, que guía los procesos de producción. Este ritmo -medido en Takt Time- es el latido de las fábricas de todo el mundo.

En esta entrada del blog, exploramos el tiempo Takt y cómo utilizarlo para fortalecer sus procesos de fabricación.

¿Qué es el tiempo takt?

El tiempo takt es la velocidad a la que debe producir bienes para satisfacer la demanda de los clientes sin producir en exceso ni en defecto.

Originada en la década de 1930 en la industria aeronáutica alemana, la palabra "Takt" significa 'ritmo' o 'compás' Desde entonces, la métrica ha sido adoptada por varias organizaciones de fabricación tras ser popularizada por el sistema de producción Toyota.

En el sistema de producción ajustada, el tiempo Takt es un concepto sencillo que mantiene la línea de producción en armonía con las necesidades del cliente, garantizando la satisfacción de todas las partes interesadas.

¿Cómo calcular el tiempo Takt?

La fórmula del tiempo Takt es Tiempo Takt = Tiempo de producción disponible/demanda del cliente.

Se divide el tiempo que puede dedicar a fabricar el producto entre el número de productos que necesita fabricar. Puede ajustar cualquiera de las tres variables para optimizar los resultados empresariales.

Veamos un ejemplo. Supongamos que regenta una pintoresca panadería en el corazón de París. Usted, el panadero, debe saber con precisión con qué frecuencia debe preparar un cruasán para satisfacer el ajetreo matutino sin sobrecargar los hornos ni malgastar recursos. He aquí cómo lo harías.

Paso 1: Determinar la demanda del cliente

La demanda del cliente es el factor externo sobre el que tiene poco control. Así que empiece por ahí. Comprenda cuántos cruasanes necesitan sus clientes y a qué horas del día.

Por ejemplo, a la hora del desayuno y la merienda puede haber más afluencia de cruasanes que a la hora del almuerzo o la cena. Por otro lado, si tienes un negocio de fabricación de bicicletas, la demanda puede ser mayor en verano que cuando nieva. Como empresario o gestor, eres el más indicado para medirlo.

Así pues, determine la demanda de sus clientes en función del número de unidades que necesita producir. Supongamos que tu demanda de clientes es de 1.120 cruasanes.

Paso 2: Calcule su tiempo de producción disponible

El tiempo de producción disponible está bajo su control, en función de su capacidad, maquinaria, tamaño del equipo, etc. Para hacer un seguimiento de los detalles granulares de cuánto tarda cada proceso o cuál es la productividad de cada empleado, pruebe un software de seguimiento del tiempo para pequeñas empresas .

Por ahora, pongamos un ejemplo sencillo. Si tu equipo está formado por una persona que trabaja 8 horas al día, 5 días a la semana, y toma una hora libre cada día para descansos/reuniones, tienes 35 horas disponibles cada semana.

(1 panadero * 8 horas * 5 días) - (1 hora * 5 días)

Si cuatro panaderos se reparten a partes iguales dos turnos de 8 horas, los siete días, sin descanso, tendrá 224 horas disponibles a la semana.

(8 horas * 7 días * 4 panaderos)

Paso 3: Aplicar la fórmula del Takt time

Tiempo Takt = Tiempo de producción disponible/Demanda del cliente

En este ejemplo, el tiempo Takt de la panadería de su cruasán es 224/1120 = 0,2 o 1/5 de hora.

Esto significa que si prepara un croissant en 12 minutos, satisfará efectivamente la demanda del cliente. Saber esto ayudará a sus panaderos a planificar su tiempo. Si además es imposible amasar la masa, hacer el bollo y hornearlo, o te conformas con no satisfacer la demanda de los clientes o contratas a más panaderos

El tiempo takt en relación con otras métricas de tiempo

Si ha trabajado en la fabricación, habrá oído hablar de un montón de métricas relacionadas con el tiempo, como el tiempo de entrega, el tiempo de contacto, el tiempo de ciclo, etc. En la gestión del tiempo de los proyectos, estas métricas se entrelazan entre sí. Pero, ¿cómo se relacionan con el tiempo Takt? Averigüémoslo.

Plazo de entrega : Tiempo que transcurre desde que se realiza un pedido hasta que se entrega

: Tiempo que transcurre desde que se realiza un pedido hasta que se entrega Tiempo de contacto : Tiempo que los trabajadores están tocando el producto, es decir, añadiendo valor

: Tiempo que los trabajadores están tocando el producto, es decir, añadiendo valor Tiempo de ciclo: Tiempo que se tarda en completar un ciclo de producción de principio a fin

Volvamos al ejemplo de los cruasanes.

Tiempo de entrega

El plazo de entrega es el tiempo que transcurre desde que un cliente pide un cruasán hasta que lo recibe. En este caso, los cruasanes se preparan con antelación y se mantienen listos para los pedidos, por lo que el plazo de entrega puede ser cuestión de segundos. Sin embargo, el plazo de entrega puede ser mucho mayor si en la misma panadería se hacen tartas personalizadas.

La diferencia clave entre plazo de entrega y Takt time es que el primero incluye el papeleo, el procesamiento, el envasado, etc., mientras que el segundo suele ser sólo el tiempo de producción.

Tiempo Takt

El tiempo de contacto es el que transcurre desde que el panadero recibe las materias primas hasta que apila el lote de cruasanes en la bandeja. Cualquier herramienta de gestión del tiempo que utilices para tu empresa captará fácilmente esta información.

El tiempo de ejecución es sólo la parte del proceso de producción en la que el equipo o la maquinaria están trabajando activamente, es decir, el proceso de creación de valor. El tiempo takt incluye también todo el tiempo de espera y movimiento.

Por ejemplo, si el panadero necesita 10 minutos para preparar la masa pero tiene que esperar 10 minutos a que la mesa de la cocina esté lista para su uso, el tiempo Takt es de 20 minutos, pero el tiempo Touch es de 10 minutos.

Tiempo de ciclo

El tiempo de ciclo es el tiempo medio que tardan los panaderos en producir los cruasanes.

Tiempo de ciclo = Tiempo de producción disponible/unidades reales de producción

El tiempo takt compara la capacidad con la demanda, mientras que el tiempo de ciclo compara la capacidad con las unidades reales.

Si le parecen demasiadas métricas para calcular, le explicamos por qué debe prestar atención al tiempo Takt.

Ventajas y limitaciones del tiempo takt

El tiempo takt actúa como una guía de lo que necesita completar en el tiempo que tiene para satisfacer la demanda del mercado. Esto puede aplicarse mucho más allá de la fabricación.

Si eres un redactor de contenidos que trabaja 8 horas al día, y la demanda de tu servicio es de 2 artículos al día, necesitas escribir un artículo cada 4 horas, que es tu Takt time.

Si trabajas en la construcción y recibes encargos para construir dos casas al año, tu Takt time es de 6 meses. Un buen software de seguimiento del tiempo de construcción debería decirle si su trabajo puede completarse en ese tiempo con la capacidad dada.

Gestión de la construcción y seguimiento del tiempo con ClickUp

El tiempo takt ayuda a las empresas a saber cuándo, cuánto y con qué frecuencia deben producir. He aquí cómo ayuda.

Ventajas de Takt time

Alineación de la producción con la demanda: Alinear su producción con la demanda del cliente evitará la sobreproducción o la infraproducción.

Eliminación del despilfarro: La cadencia tiene en cuenta el número máximo de unidades que se pueden vender en un periodo determinado. Con este conocimiento, puede eliminar el despilfarro produciendo el número correcto, encargando la cantidad adecuada de materias primas, empleando el número preciso de personas, etc.

Mejora de la previsibilidad: La demanda de los clientes sirve de ancla para el proceso de producción. Ayuda a predecir cuánto puede vender y cuánta materia prima/capacidad de equipo/tiempo de máquina necesita. Esto le permite identificar y mitigar los riesgos con antelación.

Mejora de la productividad: El Takt time le indica exactamente la productividad que necesita para maximizar los ingresos. Esto ayuda a los líderes empresariales y a los gestores de las instalaciones a optimizar sus recursos.

Por ejemplo, si un panadero no puede hacer 280 cruasanes en un día, es improductivo y necesita algún tipo de intervención.

Si eres un equipo de ingeniería de software, utiliza software de seguimiento del tiempo para desarrolladores para identificar el tiempo Takt y asignar los recursos de forma más óptima para alcanzar el tiempo Takt.

Mejora de la garantía de calidad: El tiempo Takt tiende a ser ajustado, por lo que los directores de producción deben establecer normas claras de garantía de calidad. Ayuda a operacionalizar la producción para que se mantengan los estándares de calidad.

Optimización del rendimiento del programa: El tiempo takt ayuda a armonizar varios elementos de la producción, desde los niveles de inventario y la asignación de mano de obra hasta el control de calidad programación de recursos .

Como toda métrica, el tiempo takt también tiene algunas limitaciones. Vamos a explorarlas.

Limitaciones del tiempo Takt

Rigidez en mercados dinámicos: En sectores en los que la demanda de los clientes puede cambiar tan rápido como el tiempo, la rigidez del Takt time puede convertirse en una limitación. Es como planificar un picnic con semanas de antelación, sólo para que llueva. Sin la flexibilidad necesaria para adaptarse rápidamente, el sistema puede sufrir.

Exceso de uniformidad: La cadencia presupone cierta uniformidad al considerar la demanda media y el tiempo medio de producción. En realidad, la demanda rara vez es estable.

Asunción de control: El tiempo takt asume que varios factores, como la disponibilidad de los empleados, el tiempo de funcionamiento de la maquinaria, etc., pueden controlarse, lo que a menudo no es el caso.

A pesar de sus limitaciones, el tiempo Takt es una gran herramienta para optimizar la producción en todos los sectores, productos y servicios. He aquí algunos pasos prácticos para aplicar correctamente el tiempo Takt.

Implantación del tiempo takt en los proyectos

La implementación de Takt Time en los proyectos puede convertir los flujos de trabajo caóticos en flujos eficientes, pero requiere una orquestación cuidadosa y un sistema robusto software de gestión de productos como ClickUp . Considere la siguiente guía paso a paso para ayudarle en su viaje de implementación.

Paso 1: Comprender el ritmo de la demanda de sus clientes

La demanda de los clientes rara vez es uniforme. Es necesario comprender sus flujos y reflujos para calibrar y proyectar la demanda. Si utiliza ClickUp como herramienta de gestión de la producción, podrá ver las tendencias visualmente. Panel de ClickUp se puede personalizar para visualizar las ventas, la actividad de pedidos, las tendencias de ingresos y mucho más. También puede compararlo con los objetivos y los KPI.

panel de control de ClickUp para informes en tiempo real

Paso 2: Seguimiento de la disponibilidad en todos los procesos

El cálculo del "tiempo de producción disponible" incluye el seguimiento de una serie de aspectos, como:

La disponibilidad de la maquinaria: Si está en una línea de producción compartida, necesita información sobre cuándo está disponible la maquinaria.

Disponibilidad del equipo: ¿Qué trabajo tienen actualmente sus empleados y cuándo están disponibles? El control del tiempo de ClickUp permite a los miembros del equipo realizar un seguimiento de su trabajo a nivel granular. La vista de carga de trabajo le ofrece una visión general de esta métrica en todos los miembros del equipo.

Seguimiento preciso del tiempo de cada tarea con ClickUp

Disponibilidad de material: ¿Cuándo llega su materia prima? Si su equipo está disponible antes de que llegue la materia prima, les hará perder el tiempo. Para asignar eficazmente este tipo de dependencias, el Vista del diagrama de Gantt de ClickUp es ideal.

vista del diagrama de Gantt de ClickUp para asignar dependencias_

Puede utilizar un aplicación de planificación diaria para hacer un seguimiento de todas estas métricas y calcular tu tiempo de producción disponible. Estos plantillas de registro de tiempo también pueden ayudar a reunir toda la información para tomar decisiones con conocimiento de causa.

Paso 3: Calcular el tiempo Takt

El tiempo Takt es el tiempo de producción disponible dividido por la demanda del cliente. Utilice los campos de fórmula de ClickUp para calcular el tiempo Takt. Añada el progreso respecto a los objetivos al cuadro de mando.

Programe su proyecto para alcanzar su tiempo Takt. Controle siempre su rendimiento con respecto a la demanda de los clientes.

Si eres nuevo en la gestión de proyectos, aquí tienes algunos consejos Plantillas de planificación de proyectos de ClickUp para empezar.

Calcule el Takt time sin esfuerzo con los campos de fórmulas personalizadas de ClickUp

Paso 4: Identificar cuellos de botella y optimizar el rendimiento

Lo que ocurre con el tiempo Takt es que no podrá satisfacer toda la demanda. Por ejemplo, en lugar de 1120, si la demanda de croissants del cliente es de 5000, su tiempo Takt será de 2,4 minutos, algo casi imposible de alcanzar.

El objetivo del tiempo Takt no es forzarse a conseguirlo, sino utilizarlo para optimizar el rendimiento. Así, si su demanda aumenta, puede hacerlo:

Aceptar su situación: Conformarse con satisfacer sólo una parte de la demanda del cliente que pueda. Aunque esto mantiene el negocio estable, también deja fuera una oportunidad importante.

Aumentar la capacidad: Invierte en maquinaria o personal adicional para aumentar el tiempo de producción. Por ejemplo, si la amasadora tarda demasiado en preparar la masa, puede identificar ese punto como un cuello de botella y sustituir la amasadora.

Rediseñar el producto: Si el producto actual tarda demasiado, puede rediseñarlo sin que afecte a la experiencia del cliente. Por ejemplo, puede reducir el tamaño del cruasán para hacer más unidades con la misma materia prima.

Automatizar: Las líneas de montaje son un ejemplo perfecto de automatización. Si no estás preparado para montar una cadena de montaje en tu panadería, prueba con automatizaciones sencillas para la facturación, las compras, etc. Automatizaciones ClickUp ofrece más de 100 plantillas para agilizar los flujos de trabajo, las tareas rutinarias, los traspasos de proyectos, etc.

Automatizaciones de creación de tareas en ClickUp

Consiga sus objetivos de Takt Time con ClickUp

El tiempo takt es una gran métrica que va mucho más allá de la fabricación. Es un ritmo fundamental que puede orquestar el éxito en diversos sectores, desde las bulliciosas plantas de las fábricas hasta los dinámicos espacios de desarrollo de software. Ayuda a sincronizar el mercado con su capacidad. Herramienta de gestión de proyectos ClickUp ayuda a observar, seguir, medir y alcanzar los objetivos de tiempo Takt. Con funciones de seguimiento del tiempo, elaboración de informes, cuadros de mando y cálculos, ClickUp potencia eficazmente los procesos de gestión ajustada.

Tanto si se dedica a la construcción como al desarrollo de software, las funciones de gestión de operaciones de ClickUp potencian la eficacia y la productividad. Compruébelo usted mismo.

Preguntas frecuentes sobre Takt Time

1. ¿Cuál es la diferencia entre tiempo Takt y tiempo de ciclo?

El tiempo de ciclo es el tiempo medio que se tarda actualmente en fabricar el producto terminado. El tiempo takt es el ritmo al que se deben producir los bienes para satisfacer la demanda de los clientes.

El tiempo takt compara la capacidad con la demanda, mientras que el tiempo de ciclo compara la capacidad con los datos reales.

Tiempo de ciclo = Tiempo de producción disponible/unidades reales de producción

Tiempo Takt = Tiempo de producción disponible/demanda del cliente

2. ¿Cuál es la fórmula para calcular la cadencia?

Cadencia = Tiempo de producción disponible/demanda del cliente

3. ¿Qué es el tiempo takt en producción?

El tiempo tac es un término aeronáutico para medir el esfuerzo que ha soportado un motor de avión. A menudo se confunde con el tiempo Takt, que es un término de fabricación.

El tiempo takt es el ritmo de producción ideal para satisfacer la demanda de los clientes sin producir de más ni de menos.