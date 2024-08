Cómo dirigir un equipo de desarrollo de software a distancia

La gestión remota de equipos no es nada nuevo para los equipos de desarrollo. Los desarrolladores ya no necesitan sentarse uno al lado del otro para tener el trabajo terminado. Los equipos de desarrollo de software a distancia son muy capaces no sólo de ser productivos, sino de trabajar incluso con más eficacia que un equipo de oficina.

En esta guía sobre la gestión de un equipo de desarrollo de software a distancia, analizaremos en detalle los pros y los contras de dirigir un equipo remoto, cómo crear y gestionar tu equipo, y el mejor enfoque a adoptar cuando se trata de comunicación y seguridad. 💻

La creciente influencia del trabajo a distancia en el desarrollo de software

Aunque los equipos de desarrollo de software ya estaban construidos para trabajar a distancia con éxito, el cambio se aceleró con la pandemia del COVID-19. Desde entonces, los equipos híbridos y remotos han mantenido su popularidad por muchas buenas razones.

Ventajas y retos del teletrabajo en el desarrollo de software

Trabajar a distancia presenta muchas ventajas tanto para las empresas como para los empleados, sobre todo si se tiene en cuenta la gran cantidad de talento disponible en todo el mundo.

Algunas de las principales ventajas del teletrabajo en el desarrollo de software son:

Poder contratar a los mejores talentos, independientemente del país o la zona horaria en la que trabajen

Cubrir un mayor intervalo de tiempo y horarios de trabajo, para una cobertura más completa de la compatibilidad del producto

Adoptar la comunicación asíncrona en primer lugar de forma predeterminada, lo que permite disponer de más tiempo para el trabajo en profundidad 💡

Mantener un mejor equilibrio entre trabajo y vida privada

Sin embargo, los equipos remotos de desarrollo de software no están exentos de inconvenientes. Estos son algunos de los retos con los que se pueden encontrar los jefes de equipo:

No poder estar en contacto con los miembros del equipo cara a cara o en tiempo real, en lugar de hacerlo de forma asíncrona

Luchar para programar reuniones y actualizaciones en directo de todo el personal que funcionen para muchas zonas horarias diferentes 🌍

Problemas para asegurarse de que la tecnología y el espacio de trabajo de cada uno están configurados y se mantienen correctamente

Dificultad para organizar eventos y actividades de team building, especialmente si hay una mezcla de miembros del equipo internos y remotos

El rol del desarrollo de software ágil, DevOps y Scrum en el desarrollo remoto

Un equipo de desarrollo remoto prosperará en una configuración distribuida gracias a las herramientas y metodologías de gestión de proyectos que pueda adoptar. Las startups y las empresas de desarrollo de software que adoptan Agile, Scrum o DevOps descubren que estos métodos de trabajo se alinean de forma natural con un modelo de trabajo híbrido o a distancia.

La metodología Agile (incluido Scrum) divide el trabajo en sprints, pidiendo a los equipos que diseñen, desarrollen, prueben y desplieguen rápidamente iteraciones de productos y servicios. Estos sprints incluyen reuniones diarias (o semanales) de StandUp en las que Equipo ágil los miembros del equipo ágil se ponen al día e intentan aliviar los obstáculos. Todo esto no sólo es posible en un ajuste remoto, sino que a menudo es mucho más fácil, gracias a que hay menos distracciones y reuniones en persona.

Cree una lista de tareas para organizar todas sus reuniones y ceremonias de sprint ágiles en ClickUp

Teams that adopt DevOps either independently or alongside Agile enjoy even more opportunities to break down barriers and move faster, thanks to a leaner integration between the development and operations teams. 🔗

Creación y gestión de equipos remotos de ingeniería de software

El trabajo remoto es una tendencia que ha llegado para quedarse, así que nunca ha habido un mejor momento para aprender a gestionar un equipo de desarrollo de software a distancia. Aquí tienes nuestros mejores consejos para crear, gestionar y nutrir a tu equipo para que trabaje a su máximo nivel.

1. Contrate a los miembros del equipo remoto adecuados 🤝

Dirigir el mejor equipo empieza por contratar a las personas adecuadas desde el principio. Si participas en el proceso de contratación, haz que sea una prioridad asegurarte de que funciona a tu favor para ofrecer los mejores candidatos.

Al contratar desarrolladores remotos para su equipo virtual trabaja con tu departamento de recursos humanos y contratación para orientarles sobre lo que estás buscando. Redacte una descripción del puesto y establezca tareas para la entrevista que se ajusten a sus necesidades. Sugiera valores importantes, como el trabajo en equipo o la resiliencia, y busque formas de descubrirlos dentro del proceso de entrevista.

Si no está consiguiendo candidatos de calidad, intente entender dónde radica el problema. Considere si el salario es adecuado, sobre todo si intenta atraer talento de calidad de zonas de alto coste. Asegúrese de que sus ofertas de empleo cubren todas las ventajas clave, mencione sus cultura de empresa y dé a los posibles miembros de su equipo la oportunidad de imaginarse formando parte de él.

2. Mejora tu proceso de incorporación 🎉

El viaje no termina una vez que has encontrado a los miembros adecuados para el equipo de desarrollo. Perfecciona tu proceso de incorporación para que los recién llegados conozcan quién eres, qué haces y cómo trabajas.

Incluso si alguien ha trabajado a distancia durante un tiempo, es probable que su empresa funcione de forma diferente a la anterior. Prepare un itinerario de incorporación que pueda personalizar para cada nuevo empleado y que refleje su experiencia, cumpla sus requisitos y le facilite la integración en su organización.

Cuando gestione equipos remotos, ofrezca oportunidades para programar reuniones en línea con miembros del equipo o compañeros de otros departamentos. Invite a los recién contratados a reuniones de todo el personal y a eventos culturales. Asegúrese de que tienen todo lo que necesitan para empezar de la mejor manera posible.

3. Establece metas realistas 🎯

Tener una meta hacia la que trabajar ayuda a motivar a los miembros de tu equipo y establece unas expectativas claras sobre lo que tienen que hacer a continuación. Intenta establecer metas claras con plazos y hitos realistas para aumentar la automotivación y hacer avanzar tu proyecto.

Establezca metas cuantificables para tareas y proyectos con progresión automática para alcanzar objetivos de forma más eficaz con cronogramas definidos y objetivos cuantificables

Para una mejor forma de establecer y supervisar el progreso con respecto a los objetivos, utilice Metas de ClickUp . ClickUp Metas está estructurado para facilitar que su equipo de desarrollo alcance sus objetivos a través de cronogramas claros, KPI y metas mensurables, y un seguimiento automático del progreso.

Ajuste los objetivos de los sprints aún más rápido convirtiendo sus tareas activas en metas alcanzables. Realice el seguimiento de su progreso de una manera que tenga sentido para su equipo, ya sea con indicadores de verdadero/falso o valores numéricos. Vea todas las metas en un solo lugar, o eche un vistazo a las carpetas personalizadas para centrarse sólo en los objetivos que desea ver.

4. Utilice las mejores herramientas ⚒️

Los equipos de desarrollo de software remoto de alto rendimiento no se esfuerzan por hacer las cosas terminadas con herramientas de software arcaicas que no están a la altura del trabajo. En su lugar, utilizan las mejores herramientas de software de su clase, como La plataforma de gestión de proyectos de ClickUp .

ClickUp tiene todo lo que su equipo distribuido necesita para trabajar con eficacia, productividad y éxito. Combina un software de gestión de proyectos con herramientas cuyo objetivo es desarrollo de software colaboración y trabajo teletrabajo .

Utilice las indicaciones de ClickUp AI para elaborar rápidamente documentos de requisitos del producto (PDR) en un abrir y cerrar de ojos.

Los Teams de software tienen todo lo que necesitan en cuanto a funciones dentro de ClickUp. Agilice todo el ciclo de vida de desarrollo de principio a fin con flujos de trabajo automatizados, sprint backlogs, seguimiento de problemas, hojas de ruta y paneles Agile. Puede utilizar ClickUp AI para crear ideas de productos y hojas de ruta más rápidamente.

Navegue por las apps e integraciones disponibles en ClickUp para tener el trabajo terminado en una plataforma centralizada

Su equipo no necesita repartir su atención entre varias herramientas, gracias a Integraciones de ClickUp con más de 1.000 herramientas. Reúna todo dentro de la aplicación mejor herramienta de desarrollo de software para un flujo de trabajo aún más centrado que permita a su equipo rendir al máximo nivel.

5. Compruébalo regularmente 💬

La gente suele pensar que los trabajadores remotos son abandonados a sus dispositivos y trabajan de forma independiente. Si bien eso puede ser cierto, los mejores líderes de equipo de software remoto tratan de comprobar en con los miembros de su equipo con regularidad.

Los check-ins regulares ayudan a los miembros de tu equipo a sentirse más conectados y son una parte necesaria del desarrollo de software, especialmente si estás utilizando el marco Agile. Las reuniones periódicas, como los standups diarios, permiten abordar los problemas antes de que se conviertan en algo importante.

Reúna la comunicación de su equipo en un solo espacio con ClickUp Chat, comparta actualizaciones, enlace recursos y colabore sin esfuerzo.

Aparte de las cuestiones prácticas relacionadas con el producto y el desarrollo de software, el control periódico es imprescindible para los buenos líderes. Dedique tiempo a programar reuniones individuales con los miembros del equipo para preguntarles cómo les va, ver si hay algo en lo que pueda ayudarles y hablar de sus planes de crecimiento, de modo que pueda obtener información valiosa y apoyar sus metas de desarrollo profesional.

6. Utiliza un marco de gestión de proyectos 🧰

Empezar de cero en la gestión de proyectos suele ser una mala idea. Aunque puedes conseguir un flujo de trabajo ultrapersonalizado, adoptar una metodología de eficacia probada y personalizarla según tus necesidades tiene más sentido.

La mayoría de los equipos de desarrollo de software trabajan de forma ágil, ya que la metodología tiene sentido, especialmente para equipos híbridos o remotos. Este marco le permite realizar envíos con rapidez, realizar pruebas de forma eficaz y progresar rápidamente hacia su meta final. También incluye muchas reuniones y comunicación, esenciales para cualquier equipo de desarrollo de software remoto.

No empiece su trabajo desde cero: elija opciones prediseñadas del Centro de plantillas o cree su propia plantilla para que su equipo pueda utilizarla

ClickUp se ha creado con Ingeniería ágil equipos en mente. No tendrá que pasar semanas creando sus propios flujos de trabajo desde cero dentro de la herramienta de gestión de proyectos (aunque puede hacerlo si lo desea). En su lugar, puede utilizar la herramienta integrada plantillas de desarrollo de software y plantillas de ingeniería para empezar a trabajar en un momento.

7. Cultivar la cultura de empresa adecuada ✨

Los mejores equipos de software remoto no existen por accidente. Están respaldados por una cultura de empresa sólida y acogedora que promueve valores, buenas prácticas, flujos de trabajo y cualidades que se alinean con las metas y necesidades del equipo.

Tener una cultura de empresa y de equipo adecuada es imprescindible en cualquier entorno de teletrabajo. Un equilibrio saludable de espíritu de equipo y retroalimentación honesta suele combinarse de la mejor manera para crear un entorno en el que las personas se sientan acogidas, respaldadas, capacitadas y desafiadas para hacer su mejor trabajo.

Los líderes individuales no siempre tienen mucha influencia en la cultura de la empresa, pero asegúrese de utilizar la que tenga para hacer cambios que beneficien a su equipo. Presione para que haya una comunicación abierta, una toma de decisiones más rápida, la adopción de apps de creación de equipos y cualquier otra función que facilite el trabajo cómodo de su equipo de software remoto.

Comunicación y colaboración en equipos remotos

No se puede dirigir un equipo fuerte y eficaz sin una comunicación intencionada. Los mejores líderes saben qué comunicar, cuándo y con qué frecuencia, de modo que logran el equilibrio adecuado entre demasiado y poco.

Comunicación excesiva frente a comunicación clara: Encontrar el equilibrio

Una comunicación clara y eficaz es esencial a la hora de dirigir un equipo de desarrollo de software a distancia. Algunos líderes van demasiado lejos en una dirección, abrumando a los miembros existentes y nuevos del equipo con demasiados detalles. Esto se conoce como exceso de comunicación. 🗨️

Para conseguir el equilibrio adecuado, los jefes de equipo de desarrollo deben:

Promover la comunicación abierta y compartir todas las actualizaciones relevantes en los canales del equipo en lugar de en mensajes privados

Establecer orientaciones sobre lo que es bueno y lo que nocomunicación en equipo de equipo

Evite la microgestión y permita a los miembros del equipo abordar los problemas de forma independiente con compatibilidad

Elegir una plataforma de videoconferencia, como Zoom o Google Meet, y utilizarla sistemáticamente

Establezca expectativas claras sobre cómo comunicarse eficazmente al debatir y gestionar solicitudes de extracción en herramientas de desarrollo como GitHub

Utilice la comunicación asíncrona para transmitir comunicaciones de forma clara y concisa, sin que la gente tenga que esperar a recibir más detalles

Introduzcaherramientas de colaboración a distancia y herramientas de comunicación que complementen el estilo de trabajo y las preferencias del equipo, como Slack o Microsoft Teams

Utilice los comentarios para mejorar los procesos, flujos de trabajo y hábitos de comunicación existentes

Evita saltar entre plataformas y crea una rama o un nuevo pull request dentro de una tarea utilizando la integración con Github

No siempre conseguirás el equilibrio perfecto, pero se trata de adoptar principios y demostrarlos a diario. Ofrezca una orientación clara, marque la pauta y colabore con su equipo para desarrollar un enfoque de equipo de la comunicación que tenga sentido para todos.

Seguridad y cumplimiento en el desarrollo remoto de software

La seguridad y el cumplimiento son altas prioridades para los equipos de desarrollo de software, y el enfoque se siente aún más importante si está administrando un equipo remoto. 🔐

Con un equipo interno, es más fácil para su departamento de TI supervisar y salvaguardar de cerca el mal uso o el incumplimiento accidental. Si su software implementa una corrección de errores o un parche cruciales, el equipo de TI puede asegurarse personalmente de que todos los dispositivos se han actualizado.

En un ajuste remoto, no tendrá acceso físico a todo el hardware o software que utilice su equipo. Lo que sí puede hacer, sin embargo, es proteger los dispositivos a distancia, lo que le permite ser proactivo a la hora de garantizar un entorno seguro y actuar como salvaguarda en caso de que las cosas vayan mal.

Los equipos remotos también deben tener en cuenta otros aspectos relacionados con el cumplimiento de la normativa, especialmente si contratan en todo el mundo. Aunque los equipos jurídicos y de RR.HH. deben asumir la mayor parte de la responsabilidad en este sentido, los jefes de equipo proactivos querrán saber qué pueden y qué no pueden hacer en relación con la subcontratación de talentos, la gestión del comportamiento y el despido de miembros del equipo.

Dé a su equipo lo mejor de sí mismo para trabajar

Saber cómo gestionar un equipo de desarrollo de software de forma remota siempre será útil, sobre todo porque los equipos híbridos y remotos están aquí para quedarse. Utilice esta guía para apoyar su crecimiento como gerente y líder para que pueda apoyar y capacitar a su equipo de desarrollo para hacer lo que mejor saben hacer.

Si está buscando una plataforma que le permita gestionar proyectos y flujos de trabajo de desarrollo de software y que esté diseñada pensando en equipos ágiles, pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo . No hay nada mejor para la gestión de equipos de software. 🤖