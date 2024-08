Revisión de Calendly con precios y características para 2024

Moderno calendarios en línea facilitan ser más organizado en el trabajo y gestiona tu tiempo de forma proactiva. ⏰

Tomemos Calendly, por ejemplo. Ampliamente conocido como uno de los mejores aplicaciones de Calendario calendly automatiza y gestiona la programación por ti. Como se muestra en la siguiente reseña de Calendly, esta aplicación de programación ofrece muchas funciones útiles para ahorrar tiempo y esfuerzo a los profesionales o equipos ocupados.

Sin embargo, Calendly no es el único software de planificación que existe. Existen algunas alternativas excelentes, y una en particular que deberías tener en cuenta.

Aclaremos qué es Calendly y qué funciones ofrece. Revisaremos el plan gratuito/a de Calendly y las versiones de pago, y veremos qué opinan los usuarios sobre ellas. Luego, veremos una de las mejores alternativas de programación para que tengas toda la información que necesitas para tomar la decisión correcta para tu empresa. 🤔

¿Qué es Calendly?

Calendly es una app, aplicación de programación de citas que automatiza tu calendario y acaba con esos molestos correos electrónicos de ida y vuelta. Su flexible función te permite elegir el número de reuniones por día y los tipos de reuniones que ofreces.

Por ejemplo, si eres autónomo o propietario de una pequeña empresa y quieres programar reuniones o consultas. O eres un reclutador que programa entrevistas con candidatos. También es ideal si eres el jefe de un equipo que gestiona un evento de grupo en el que participan varios miembros del equipo y necesitas ver un calendario compartido. 👪

El proceso para programar citas es sencillo. El software te ayuda a crear una página de reservas y la sincroniza con tu calendario, detectando automáticamente tu zona horaria. Después, para usar Calendly, solo tienes que añadir las franjas horarias disponibles a tu calendario.

Puedes compartir tu enlace a Calendly por correo electrónico o mensaje de texto. También puedes incrustar el calendario de Calendly en tu sitio web. De este modo, los invitados pueden elegir la franja horaria que más les convenga. A continuación, el sistema confirma la hora de la reunión con todas las partes y la añade a sus calendarios. 🗓️

### Clave Calendly funciones

Calendly es conocida como una de las mejores plataformas de programación de reuniones disponibles en la actualidad. Repasemos las funciones de Calendly para averiguar por qué.

1. Tipos de eventos personalizables

Crea y personaliza diferentes tipos de eventos con Calendly para que clientes y potenciales clientes puedan programar tiempo contigo.

El plan Free sólo permite reuniones individuales de una duración; por ejemplo, una llamada de descubrimiento individual de 15 minutos. Pero puede ajustar un número ilimitado de ese tipo de reuniones. También tienes la opción de enviar una encuesta sobre la reunión para conocer las preferencias horarias de los asistentes. 📝

Los planes de pago, por su parte, ofrecen muchas más funciones y tipos de eventos ilimitados. Dependiendo de tu plan, puedes configurar reuniones individuales, en grupo, colectivas o de todos contra todos.

También puede personalizar el número de reuniones que puede reservar al día y la proximidad entre ellas si desea evitar reuniones consecutivas. Por ejemplo, puede configurarlo para que deje de mostrar disponibilidad para un determinado día después de que se hayan reservado tres reuniones y para que haya al menos 15 minutos entre reservas.

2. Notificaciones útiles

Envío automático de recordatorios de texto y correos electrónicos de seguimiento con Calendly

Cuando alguien reserva una cita con usted, Calendly genera una página de confirmación para su invitado y le notifica la reunión. También le envía a usted y a su invitado recordatorios automatizados antes de la reunión, lo que reduce las posibilidades de que no se presenten y garantiza que todos estén preparados. 🔔

Para maximizar su impacto, puede personalizar los recordatorios por texto o correo electrónico y enviar seguimientos personalizados después de la reunión.

3. Enrutamiento para ahorrar tiempo

Con los formularios de enrutamiento de Calendly, puede hacer preguntas de calificación y dirigir a los clientes al calendario adecuado

Algunos clientes pueden necesitar ayuda para averiguar el tipo de reunión que les conviene o la persona adecuada con la que reunirse. Calendly ofrece formularios que puede personalizar con preguntas de calificación. Las respuestas a estas preguntas indican al sistema a dónde dirigirlos, por lo que no tendrá que intervenir hasta que llegue el momento de la reunión. ️

4. Análisis detallados

El panel de Calendly le proporciona información útil

En los planes de pago, puede acceder a análisis como las horas y los tipos de reuniones más populares, así como el número de eventos cancelados o reprogramados. Esto puede filtrarse por tipos de eventos o por individuos, grupos o equipos. Estas tendencias ofrecen una visión de la actividad a lo largo del tiempo, impulsando su estrategia de empresa, informando sus campañas de marketing y permitiéndole planificar mejor la disponibilidad del equipo. 📈

5. Amplio intervalo de integraciones

Con la integración nativa de ClickUp con Calendly, puede crear automatizaciones personalizadas Integraciones de Calendly son diversas e incluyen muchas otras herramientas populares, como:

Herramientas de videoconferencia, como Zoom, Microsoft Teams, Google Meet o GoTo Meeting

Plataformas de ventas, marketing y CRM, como Salesforce, HubSpot, Marketo o Active Campaign

Herramientas de mensajería, como Gmail o Mailchimp 📫

Pasarelas de pago, como PayPal, Stripe o Stax Payments

Otras herramientas de programación, como Google Calendar, Outlook y Office 365

Conectores, como Zapier, Tray.io o la API integrada de Calendly

Calendly también se integra con ClickUp's de ClickUp para la gestión de proyectos. Cuando alguien programa una reunión con usted en Calendly, la información del evento se importa automáticamente a ClickUp. También puede convertir la información de Calendly en una tarea de ClickUp con seguimiento. Esto facilita la gestión de sus reuniones y el flujo de trabajo en un lugar centralizado.

6. Amplias funciones de seguridad

Calendly ofrece múltiples funciones de seguridad, incluido el inicio de sesión único

Reservar citas no sólo es fácil, también es seguro. Tus datos de Calendly están protegidos por un sistema de seguridad de nivel corporativo. Para empezar, la infraestructura está alojada en un servidor seguro en la nube, un cortafuegos protege la aplicación y los datos de los clientes se cifran en reposo y en tránsito.

Las medidas de cumplimiento y privacidad incluyen informes SOC 2 Tipo 2, SOC 3 e ISO/IEC 27001. Se siguen las directrices de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) y de la Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA). 🔐

Precios de Calendly

Gratis

Estándar: $10/mes por asiento

$10/mes por asiento Teams: $16/mes por asiento

$16/mes por asiento Empresa: Contacte para precios y demostración

Ventajas de utilizar Calendly

Aparte de todas las funciones que hemos mencionado en esta reseña de Calendly, la aplicación de programación tiene algunas otras cosas a su favor.

Facilidad de uso

La interfaz de Calendly es fácil de usar, lo que significa que puedes empezar a utilizarla rápidamente. Claro, puede que tenga que comprobar cómo utilizar algunas de las funciones más avanzadas, pero en general, es muy intuitivo desde el primer momento, que le ofrece una gran experiencia de usuario. ✨

### Extensivo soporte al cliente opciones

Todos los planes incluyen soporte 24/7 por correo electrónico y chat en directo, además de acceso al Centro de recursos. Aquí encontrará las respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ), así como un intervalo de útiles tutoriales en vídeo, seminarios web, libros electrónicos y blogs.

Si contrata el plan Enterprise, también dispondrá de compatibilidad telefónica y de un socio de cuenta dedicado que le acompañará durante la incorporación, la implantación y la adopción. 🎧

### Personalización de la marca

Mientras que el plan gratuito tiene la marca Calendly incorporada, las opciones de pago le permiten eliminar esto y agregar su marca a su página de reserva. También puede personalizar los colores y añadir enlaces adicionales y redirecciones a su página de confirmación para maximizar la oportunidad de compromiso con su invitado. 🤝

## Puntos de Dolor Comunes Calendly La Cara del Usuario

Ninguna reseña de Calendly estaría completa sin mencionar algunos de los retos con los que te puedes encontrar.

### Plan Free restricciones

El plan Free ofrece funciones extremadamente limitadas. Sólo permite una conexión (a internet) de calendario, y sólo se puede programar un tipo de evento. No puedes programar reuniones recurrentes ni enviar correos electrónicos recordatorios o de seguimiento.

Además, las opciones de personalización se limitan a subir tu logotipo a la página de reservas y a elegir el final de tu URL.

Este plan básico puede satisfacer las necesidades de programación de autónomos individuales o empresas muy pequeñas, pero si el tamaño de tu empresa requiere un software de programación de citas más complejo, necesitarás una cuenta de pago de Calendly. 💸

### Fallas ocasionales de programación

Algunos usuarios han experimentado problemas como reservas dobles. Esto puede ser especialmente complicado cuando se utilizan varios calendarios. Otros informan de que su calendario no se actualiza para mostrar su disponibilidad correcta después de que alguien haya cancelado. Aunque estos problemas no son la norma, puede que quieras comprobar tu calendario de vez en cuando.

## Calendly Reviews en Reddit

Para tener una idea más amplia de la opinión de los usuarios sobre Calendly, hemos consultado algunos comentarios sobre Calendly en Reddit.

Una del plan gratuito de Calendly

revisado por un profesor

menciona el intervalo restringido de funciones, pero destaca que funciona bien para las horas de oficina:

calendly no es fácil de configurar y la versión gratuita/a es muy limitada. Sin embargo, se integra bien con Outlook. Lo utilizo para programar las horas de oficina y facilita mucho el proceso tanto para los estudiantes como para mí"

También es importante cómo se utiliza, ya que

otro usuario

dice:

"Un correo electrónico frío con un enlace a Calendly en mi opinión no es una buena práctica. No has aportado ningún valor ni motivo para concertar una cita. Tiene que haber una conversación de ida y vuelta para ver si merece la pena comprometer tiempo. Una vez que haya valor, yo enviaría el enlace"

Un usuario

nota que algunos sistemas no permiten el uso de Calendly:

sólo he tenido unos pocos clientes que se han echado atrás, normalmente porque Calendly está bloqueado por la VPN o el cortafuegos de su oficina por algún motivo. Para esas personas, me limito a decirles: "Esto es lo que tengo actualmente: M... T... W... etc." y les recuerdo que esta información puede cambiar en cualquier momento, así que por favor respondan rápido para que podamos limitar las idas y venidas"_

## Herramientas de Calendario Alternativas para Usar en Lugar de Calendly

Si tiene dudas después de nuestra revisión de Calendly, no tema, hay otras opciones de software de programación.

Uno de los mejores

Alternativas a Calendly

es ClickUp. ✨

Gestione y organice proyectos, y programe tareas a través de la flexible vista Calendario para mantener sincronizados a los equipos

Vista del Calendario de ClickUp

facilita la planificación y gestión de proyectos y reuniones, el establecimiento de plazos y la visualización de la carga de trabajo de su equipo, todo en un mismo lugar. Puede elegir si desea ver las tareas en forma de Calendario, Cronograma o Planificador diario.

Tome el control de su agenda y alcance sus metas con la Plantilla de Calendario de ClickUp

ClickUp también ofrece un amplio intervalo de

plantillas de agenda diaria

que te ahorran tener que empezar de cero otra vez. También hay muchas otras plantillas que te ayudarán a gestionar mejor tu agenda. Por ejemplo:

El Plantilla de Calendario guarda todas tus reuniones y tareas en un solo lugar

La página Plantilla de Lista de Pendientes del Calendario le ofrece un resumen de sus tareas y horas de trabajo semanal, quincenal o mensualmente

La página Plantilla de Calendario Semanal te ayuda a visualizar y gestionar la semana que tienes por delante para maximizar tu productividad

La página Plantilla de Calendario Anual te ofrece un panorama más amplio, centrado en las metas a las que aspiras para el año 🎯

ClickUp

es mucho más que una herramienta de calendario. Se trata de una plataforma de gestión de proyectos y productividad todo en uno que combina las funciones de una plataforma de gestión de proyectos

app, aplicación de planificación diaria

con las ventajas de una herramienta de planificación.

Las más de 15 vistas de ClickUp proporcionan a las organizaciones una solución de pared a pared para cada equipo

Diseñado para todo tipo de empresas, desde autónomos y pequeñas empresas hasta corporaciones, agiliza los flujos de trabajo en todos los aspectos de su negocio: desde la lluvia de ideas creativas y la gestión de su calendario hasta el seguimiento de tareas y proyectos.

ClickUp también ofrece una cómoda sincronización bidireccional con Outlook, Google Calendar y Apple Calendar. Además

integra

de forma nativa con Calendly y otras herramientas como:

Navegue por las apps e integraciones disponibles en ClickUp para tener el trabajo terminado en una plataforma centralizada

Y con

Zapier

con Zapier, puede crear integraciones y automatizaciones entre ClickUp y otras aplicaciones sin necesidad de conocimientos técnicos de alto nivel.

### ClickUp precios

Los planes de precios de ClickUp incluyen una versión gratuita que le da acceso a un amplio intervalo de funciones sin coste alguno. Sin embargo, cabe destacar que si desea aprovechar las últimas funciones de IA, necesitará un plan Unlimited, Business o Enterprise.

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Ilimitado: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ por miembro/mes del entorno de trabajo

## Calcule perfectamente el tiempo de sus reuniones con Aplicaciones de Calendario

Las apps de calendario en línea facilitan la programación de reuniones, y Calendly es un buen ejemplo. Ofrece muchas funciones útiles, como tipos de eventos personalizables, notificaciones, análisis y varias integraciones. Las amplias medidas de seguridad mantienen a salvo todo el sistema.

Y, como muestra esta reseña de Calendly, es fácil de usar y ofrece una compatibilidad decente, por lo que es una buena opción para tus necesidades de programación. ✅

Sin embargo, no es la única opción. Si buscas una plataforma versátil para organizar tu calendario y tus tareas, no busques más: ClickUp.

ClickUp es una ventanilla única cuando se trata de programar, gestionar tareas y proyectos, y en general agilizar todos los aspectos de su flujo de trabajo. Las múltiples opciones personalizables para ver su calendario y su lista de tareas facilitan el seguimiento de su trabajo -y el de su equipo- para garantizar el cumplimiento de sus metas empresariales.

con ClickUp hoy mismo. No podrías pedir un socio mejor para el intento correcto de tu empresa. 🥇