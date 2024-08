Las mejores conferencias y eventos del sector de la construcción: Su guía para 2024

El público puede pensar que el sector de la construcción es un campo obrero, pero usted, como director de obra, sabe que no es así. Se trata de un campo en evolución en el que las tecnologías, las técnicas y las tendencias reconfiguran lo que significa construir estructuras.

Como profesionales del sector de la construcción, su trabajo consiste en estar al tanto de las últimas ideas para conseguir una mayor eficacia gestión de proyectos de construcción . 🏗️

La mejor manera de mantenerse al día en su sector es asistir a conferencias sobre construcción. Afortunadamente, hay muchas conferencias programadas para 2024. Infórmese sobre las últimas tendencias en sostenibilidad, tecnología de la construcción y todo lo demás.

En esta guía, explicaremos por qué son tan beneficiosas las conferencias sobre construcción, nos adentraremos en las ferias de construcción imprescindibles de 2024 y compartiremos trucos para poner en práctica lo aprendido en la conferencia.

La importancia de las conferencias sobre construcción

Las conferencias del sector de la construcción no son solo eventos divertidos. Son una oportunidad para aprender de los líderes del sector y ver las últimas tendencias en la construcción de edificios. Además de las sesiones educativas y los seminarios, las conferencias de construcción también ofrecen oportunidades únicas de establecer contactos para impulsar su carrera. ¿Qué más se puede pedir?

Son muchas las ventajas de asistir a congresos de construcción:

Mejora de tus conocimientos: Aunque tengas 20 años de experiencia en el sector, siempre hay algo nuevo que aprender. Asista a las sesiones, seminarios y discursos de apertura más importantes para conocer las últimas novedades tecnológicas y las buenas prácticas: nunca se sabe lo que se puede descubrir

Estos eventos están repletos de profesionales del sector procedentes de todos los rincones del mundo de la construcción. No sólo hay un montón de gente interesante que conocer, sino que las conexiones adecuadas podrían ayudarle a encontrar mentores o explorar nuevas oportunidades profesionales **Encontrar un proveedor de calidad es como buscar una aguja en un pajar. Los congresos de la construcción le ofrecen la posibilidad de chatear con posibles proveedores en la sala de exposiciones. Eche un vistazo a estos expositores para encontrar nuevosherramientas de software para la construcciónmateriales y tecnologías en menos tiempo

Eventos y conferencias clave de la construcción en 2024

La innovación se produce en las conferencias sobre construcción. Si quiere participar en la figura del futuro del entorno construido, apunte en su Calendario estas conferencias sobre la construcción en 2024.

Mundo del hormigón

**Fecha:22-25 de enero de 2024

Ubicación: Las Vegas, NV

Las Vegas, NV Precios: Contactar para precios El mundo del hormigón ha cumplido 50 años este año, lo que la convierte en una de las conferencias de construcción más antiguas y reputadas de Estados Unidos. También es la única feria internacional dedicada exclusivamente al hormigón y la albañilería comerciales. World of Concrete incluye una zona de nuevos productos, formación ( incluyendo certificaciones ), y almuerzos de trabajo. 👷

Salón Internacional de Constructores

Fecha: del 27 al 29 de febrero de 2024

del 27 al 29 de febrero de 2024 Ubicación: Las Vegas, NV

Las Vegas, NV Precios: $175 Feria Internacional de la Construcción es una enorme conferencia anual que conecta a más de 60.000 profesionales de la construcción. El evento, de tres días de duración, incluye una Zona de Puesta en Marcha, una Zona de Nuevos Productos e incluso una fase de demostración de la Zona de Rendimiento de la Construcción. Si le apetece ir de fiesta, también se celebran la Young Pro Party, la Official House Party y otras reuniones menos formales en las que puede soltarse la melena.

AGC Convención Anual

**Fecha: 19 al 22 de marzo de 2024

Ubicación: San Diego, California

San Diego, California Precios: $1,149-$1,499

Los Contratistas Generales Asociados de América (AGC) pone en el Convención anual de la AGC para algunas de las personas más influyentes del sector de la construcción. Este gigantesco evento anual incluye temas como la gestión de la mano de obra, la productividad en la obra, la gestión de riesgos y la construcción de infraestructuras.

ENR FutureTech

**Fecha:3-4 de junio de 2024

Ubicación: San Diego, California

San Diego, California Precios: $725-$895

¿Está buscando las últimas tendencias en tecnología de la construcción? Entonces ENR FutureTech es la conferencia de la construcción para usted. Engineering News-Record organiza esta conferencia, que se centra en las innovaciones en arquitectura, ingeniería y construcción. Dado que atrae a profesionales de múltiples disciplinas, ENR FutureTech es una gran oportunidad para conocer las nuevas tecnologías al tiempo que se establecen numerosas conexiones con el sector. Todos los asistentes tienen acceso al contenido de las sesiones, una sala de exposiciones, material digital para los ponentes, comidas y oportunidades de establecer contactos.

Conferencia Internacional Greenbuild

**Fecha:12-15 de noviembre de 2024

Ubicación: Filadelfia, Pensilvania

Filadelfia, Pensilvania Precios: TBD

¿Le interesa la sostenibilidad? En Conferencia Internacional Greenbuild es una de las mejores conferencias sobre construcción para el movimiento de la construcción ecológica. La lista de sesiones de este año aún está por determinar, pero en el evento de 2023 se habló de emisiones netas cero, descarbonización, gestión de aguas residuales y diseño regenerativo.

CONEXPO-CON/AGG

**Fecha: 3-7 de marzo de 2026

Ubicación: Las Vegas, NV

Las Vegas, NV Precios: TBD

De acuerdo, este espectáculo no volverá hasta 2026, ¡pero deberías tenerlo en cuenta! CONEXPO-CON/AGG se promociona como la mayor feria de la construcción de Norteamérica. Se trata de una gigantesca conferencia de la construcción con más de 2.000 expositores y 190 sesiones educativas, por lo que seguro que sacará algo provechoso de este evento. El evento de 2026 incluye una sesión dedicada a los materiales y otra a la gestión de la construcción, por lo que sus sesiones son la mezcla perfecta de educación empresarial e innovación en la construcción.

Temas emergentes en 2024 Conferencias de construcción

Como en cualquier sector, en la construcción las tendencias van y vienen. La industria de la construcción está evolucionando, pero algunos temas marcarán sin duda las conferencias de este año. Asista a las sesiones que más le interesen, pero no pierda de vista estos temas emergentes para estar al tanto de los últimos avances en el sector de la construcción.

Modelado de información para la construcción (BIM)

BIM no es nuevo, pero es un tema candente en 2024. BIM es un tipo de software de modelado avanzado que revoluciona la forma en que los profesionales diseñan, construyen y gestionan los edificios. Bien utilizado, tiene el potencial de reducir costes y minimizar residuos. Es probable que las conferencias de este año traten sobre los últimos avances en BIM y se centren en su uso para la colaboración entre arquitectos, ingenieros y profesionales de la construcción.

Tecnologías avanzadas

La inteligencia artificial (IA), la robótica y los aviones no tripulados tienen un gran potencial para la construcción, desde la seguridad hasta el diseño correlacionar procesos . Las conferencias de este año se centrarán sobre todo en el uso de tecnologías avanzadas y la digitalización para hacer la construcción más eficiente y asequible.

Puntos extra: En las conferencias podrá ponerse en contacto con proveedores que ofrecen estas tecnologías avanzadas, lo que agilizará su búsqueda y el tiempo de implantación.

Gestión de personal

Cree hojas de horas para sus trabajadores y controle el tiempo de seguimiento en ClickUp

Con tanto hablar de tecnología, resulta tentador olvidarse del mayor activo de una empresa de construcción: su personal. Nadie nace siendo directivo, así que no es de extrañar que las mejores conferencias sobre construcción incluyan sesiones sobre gestión de personal. Busque sesiones sobre control de tiempo de los empleados gestión de conflictos y contratación para la diversidad.

Sostenibilidad y construcción ecológica

La responsabilidad medioambiental está en la mente tanto de los consumidores como de los gobernantes, por lo que no es de extrañar que tantas conferencias (y especialmente Greenbuild International) se centren tanto en la construcción sostenible. Busque sesiones sobre prácticas de construcción sostenible, materiales renovables y diseños energéticamente eficientes. 🏢

Construcción modular

La prefabricación y la construcción modular están ganando adeptos a medida que los constructores intentan acelerar sus proyectos programas de producción . Estos métodos, que consisten en construir partes de un edificio fuera de la obra y ensamblarlas in situ, son una forma distinta de hacer las cosas, pero tienen el potencial de ahorrar tiempo y dinero.

Buenas prácticas para sacar el máximo partido Conferencias sobre construcción

Asistir a una conferencia cuesta tiempo y dinero. Lo último que quiere es no sacar nada o casi nada de una conferencia, así que prepárese para el intento correcto antes de ir. Siga estas buenas prácticas para aprovechar al máximo el valor de asistir a conferencias sobre construcción.

Trabaje en red como si fuera en serio

Sabemos que probablemente esté cansado después de un largo día en la conferencia, pero no se salte las fiestas para establecer contactos El networking abre un nuevo mundo de posibilidades para tu carrera y tu empresa. Sigue estos consejos para establecer contactos con estilo:

Planifica con antelación: Haz una lista de los asistentes, expositores y ponentes con los que quieres chatear. Si puedes conseguir su información de contacto con antelación, programa reuniones con los contactos con los que más te apetezca hablar

Haz una lista de los asistentes, expositores y ponentes con los que quieres chatear. Si puedes conseguir su información de contacto con antelación, programa reuniones con los contactos con los que más te apetezca hablar **No hace falta que digas nada alucinante, pero haz una presentación concisa que explique quién eres y qué buscas. Es mucho más fácil entablar una conversación con un desconocido cuando se tiene un discurso preparado

Seguimiento: Durante una conferencia sobre construcción recogerás muchas tarjetas de visita. Después de la conferencia, dedique algún tiempo a revisar esas tarjetas de empresa y a hacer un seguimiento de sus nuevos contactos

Presta atención en las sesiones

Utilice ClickUp Docs para tomar notas de las conferencias, ver lo que aprenden otros miembros del equipo e idear cómo poner en práctica lo aprendido cuando vuelva al trabajo

Está pagando un buen dinero por escuchar a expertos del sector. Siga estas buenas prácticas para exprimir el valor de cada sesión y taller:

Asista a varias sesiones: Aunque es tentador ceñirse a un solo tema de la conferencia, obtendrá más información si asiste a distintos tipos de talleres, charlas y eventos. Incluso si te dedicas a los materiales, asistir a una sesión sobre gestión empresarial podría darte más información sobre cómo funcionan otras áreas de tu empresa

Aunque es tentador ceñirse a un solo tema de la conferencia, obtendrá más información si asiste a distintos tipos de talleres, charlas y eventos. Incluso si te dedicas a los materiales, asistir a una sesión sobre gestión empresarial podría darte más información sobre cómo funcionan otras áreas de tu empresa Sé un participante activo: ¡Aparta el teléfono y el portátil! Los correos electrónicos y los mensajes le distraerán de la esencia de la presentación. Intente participar activamente haciendo preguntas durante el turno de preguntas y respuestas, enviando comentarios o chateando con otros asistentes después de la sesión

¡Aparta el teléfono y el portátil! Los correos electrónicos y los mensajes le distraerán de la esencia de la presentación. Intente participar activamente haciendo preguntas durante el turno de preguntas y respuestas, enviando comentarios o chateando con otros asistentes después de la sesión Toma notas: Puede que escribas más rápido, pero tomar notas a mano distrae menos. Anote los puntos clave y las ideas que desee investigar después de la conferencia. Mejor aún, date una nota para subirlas a una plataforma comoClickUp Docs y compártelos con todo tu equipo

Utilice los recursos de la conferencia

Las conferencias pueden resultar un poco abrumadoras, por lo que muchos asistentes suelen olvidarse de todos los obsequios que conlleva asistir a una conferencia. Ya sean bases de datos, guías gratuitas en PDF o tutoriales en vídeo, aproveche todo lo que le ofrece la conferencia. 📚

Por ejemplo, saque tiempo de su agenda para visitar la sala de exposiciones. Puede que necesites utilizar software de programación para escalonar qué miembros del equipo están en la sala de exposiciones y cuándo, pero es una forma estupenda de ver con sus propios ojos las tendencias emergentes.

Asegúrese también de hacerlo:

Acceder a las grabaciones de las sesiones

Descargar los datos de los asistentes y la información de contacto, si está disponible

Buscar valiosos regalos en la bolsa de la conferencia

Incorporating Conference Insights Into Practice (Incorporación de los conocimientos de la conferencia a la práctica)

Ha terminado el duro trabajo de asistir a una conferencia y aprender material nuevo. Pero no deje que esos conocimientos se pierdan en el abismo: ¡aprovéchelos!

Siga estos consejos para incorporar lo aprendido en la conferencia sobre construcción a sus flujos de trabajo cotidianos.

Información tras la conferencia

No todo lo que se aprende en una conferencia es útil. Siéntese con su equipo para repasar las notas y decidir qué ideas quiere poner en práctica en su propia empresa. Probablemente tendrás que establecer prioridades, y no pasa nada. Puedes poner en práctica algunas ideas rápidamente, mientras que otras necesitarán más tiempo o una mayor atención programación de recursos para llevarlo a cabo.

Utilizar una herramienta de gestión de proyectos de construcción

ClickUp le ayuda a planificar, gestionar y realizar el seguimiento de los proyectos de construcción, desde la fase de preventa hasta la de concepción y entrega, todo en un mismo lugar

¿Quién tiene tiempo para alternar entre las notas escritas, el software de programación y los datos de contabilidad? ¿No sería más fácil gestionarlo todo en un único lugar?

Aquí es donde entra ClickUp. Equipos de construcción utilizan ClickUp no sólo para planificar conferencias y almacenar notas en un único lugar, sino también para la gestión de proyectos de construcción. Utilice estas útiles funciones para integrar sus conocimientos sobre conferencias en sus flujos de trabajo diarios:

Vista Mapa: Por supuesto, puede correlacionar proyectos en la vista Lista y en la vista Calendario, peroVista Mapa es especialmente útil para las empresas de construcción. Vea todos sus proyectos por ubicación y dónde se encuentran sus equipos en cada momento

Por supuesto, puede correlacionar proyectos en la vista Lista y en la vista Calendario, peroVista Mapa es especialmente útil para las empresas de construcción. Vea todos sus proyectos por ubicación y dónde se encuentran sus equipos en cada momento Colaboración: Tanto si se trata de RRHH, marketing, ventas o tu equipo de campo, necesitas estar en contacto con tu equipo para completar los proyectos. Cambiar aVista del chat para colaborar con tu equipo en tiempo real, tanto si estás viendo un documento como si estás chateando en privado

Tanto si se trata de RRHH, marketing, ventas o tu equipo de campo, necesitas estar en contacto con tu equipo para completar los proyectos. Cambiar aVista del chat para colaborar con tu equipo en tiempo real, tanto si estás viendo un documento como si estás chateando en privado Integraciones: Es muy probable que ClickUp se integre con las herramientas que ya utiliza en su empresa. Reúna todo su software en un solo lugar y disfrute de una vista general y de alto nivel de su empresa sin distracciones

Acelere todo con plantillas

Tanto si se trata de una nueva base de datos como de un formulario de admisión de clientes, no tiene que crearlo todo desde cero. Desde Pizarras de ideas hasta bases de datos de relaciones con los clientes, ClickUp tiene una plantilla para casi todo. Utilice nuestras plantillas gratuitas de gestión de la construcción para informes diarios, calendarios, presupuestos, acciones de emergencia, formularios de pedidos de cambio y mucho más.

Lo mejor de todo es que estas plantillas se integran con sus proyectos de ClickUp, documentos, tareas y mucho más, por lo que la implementación está a sólo un clic de distancia.

Revisión e iteración

Obtenga una vista holística de los estados de los proyectos y de las tareas pendientes en todo su equipo o departamento con los paneles de ClickUp 3.0

Los nuevos procesos rara vez son perfectos a la primera. Programe reuniones periódicas del equipo para evaluar la marcha de los nuevos procesos. Utilice herramientas como Paneles de ClickUp para visualizar su progreso e identificar rápidamente las áreas de mejora.

Pero no deje que sus datos languidezcan en un panel. Esté abierto a realizar cambios iterativos basados en lo que aprenda. Si las cosas no funcionan, no tengas miedo de desechar tu plan actual y probar algo nuevo.

Construya algo hermoso en ClickUp

Colabore desde la oficina hasta el lugar de trabajo con la vista de chat de ClickUp, donde puede añadir comentarios, etiquetar a su equipo y chatear en tiempo real desde cualquier dispositivo

El sector de la construcción tiene fama de ser un sector duro y práctico, y eso sigue siendo cierto. Aun así, asistir a conferencias sobre construcción le mantendrá al día de las últimas prácticas y tecnologías, tanto para el campo como para la oficina.

Aprenderás mucho en estas conferencias, pero no olvides poner en práctica lo que aprendas. Conecte sus notas, tareas, indicadores clave de rendimiento (KPI) y estrategias de las conferencias a ClickUp para disfrutar de una auténtica experiencia integral de gestión de la construcción. Ya no tendrá que ir de una plataforma a otra: todo estará en el mismo sitio.

Compruebe usted mismo la diferencia: Crea ahora tu entorno de trabajo de ClickUp gratis .

FAQ

1. Cuáles son las principales conferencias de construcción a las que asistir en 2024?

Algunas de las principales conferencias de construcción de 2024 son:

World of Concrete

Feria Internacional de la Construcción

Convención Anual ACG

ENR FutureTech

Conferencia Internacional Greenbuild

2. ¿Cuáles son los beneficios de asistir a conferencias de construcción ?

Asistir a una conferencia de construcción le da acceso a las últimas tendencias, tecnologías y buenas prácticas en la construcción. También tiene la oportunidad de establecer contactos con colegas y expertos, conocer nuevos productos y desarrollar sus habilidades.

3. ¿Por qué deben asistir las empresas a conferencias de construcción?

Puede ser difícil justificar el coste de asistir a una conferencia, pero los equipos que invierten en el desarrollo profesional y la creación de redes tienden a tener más conocimientos y ser más rentables que los equipos que no lo hacen. Si quiere mantenerse a la vanguardia, asistir a conferencias sobre construcción le dará una gran ventaja sobre la competencia.