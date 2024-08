las 6 mejores conferencias sobre gestión de productos a las que asistir en 2024

Como responsable de producto, usted sabe lo rápido que se reducen los costes gestión de productos cambios de espacio. En el horizonte siempre se vislumbran nuevas ideas y estrategias innovadoras, pero es usted quien debe aportarlas a su equipo. Si no se leen con regularidad las noticias del sector, la gestión de productos no es una tarea fácil conferencias de gestión son la mejor manera de estar al día de lo que está de moda (y de lo que no) en la gestión de productos.

Las conferencias sobre gestión de productos son encuentros profesionales diseñados para las personas implicadas en el desarrollo de productos. El espacio de desarrollo de productos sigue creciendo y la demanda de gestión de productos está por las nubes.

Tanto si diriges una startup como si eres un líder experimentado en una gran corporación, asistir a conferencias proporcionará a tu equipo una gran cantidad de conocimientos y una plataforma para intercambiar ideas con expertos del sector. 💡

En esta guía, desglosaremos el valor de asistir a conferencias sobre productos, ya sabes, por si tienes que justificarlo ante tus superiores.

También haremos una lista de las principales conferencias de productos de 2024 y recomendaremos algunas herramientas y técnicas útiles para todo, desde la gestión de conferencias hasta el seguimiento de la asistencia.

El valor de las conferencias sobre productos

El desarrollo y la gestión de productos no pueden darse en el vacío. Prosperan gracias a la innovación, que requiere conexión (a internet) con otros profesionales de su campo. Las conferencias ofrecen a los profesionales del producto la oportunidad de perfeccionar su arte y ofrecer más valor. ¿Y quién no quiere ser mejor en su trabajo?

Las conferencias sobre productos también le permiten a usted y a su equipo:

Conocer las últimas tendencias y estrategias de producto de los líderes del sector

Participar en estudios de casos y debates sobre la experiencia del usuario, el diseño de productos y la planificación de la hoja de ruta

Relacionarse con equipos de producto, diseñadores de UX, jefes de producto y cofundadores de grandes empresas como Amazon, Uber, LinkedIn y Slack

Obtenga información de los ponentes principales para diseñar mejores productos para sus clientes

No se puede imitar la experiencia de conexión con otros profesionales de uno en uno. Está bien leer publicaciones del sector e inscribirse en cursos de formación continua, pero cuando lo que necesita es educar e inspirar a su equipo, las conferencias de gestión de productos son el lugar idóneo.

6 conferencias sobre productos a las que asistir en 2024

Asistir a grandes conferencias ofrece a su equipo más oportunidades de establecer contactos y aprender cosas nuevas e interesantes en el espacio de los productos. No pase por alto estas importantes conferencias sobre gestión de productos cuando organice su temporada de conferencias para 2024.

1. ProductCon

**Fecha:29 de mayo de 2024

Ubicación: Ciudad de Nueva York

Ciudad de Nueva York Precios: Free ProductoCon es una idea original de Product School, una escuela de certificación y formación hub. Se trata de la mayor conferencia de gestión de productos del mundo, que atrae a más de 100.000 asistentes cada año. Ah, ¿y hemos mencionado que las entradas son siempre gratis? 🙌

ProductCon se celebra cuatro veces al año, así que si te perdiste la última sesión, no te preocupes. Tienen varios eventos en Estados Unidos y Europa en 2024, entre ellos:

Londres : 20 de febrero de 2024

20 de febrero de 2024 Nueva York : 29 de mayo de 2024

29 de mayo de 2024 En línea: Agosto de 2024

Agosto de 2024 San Francisco : 16 de octubre de 2024

2. Conferencia sobre el producto

**Fecha:23-25 de septiembre de 2024

Ubicación: Cleveland, Ohio

Cleveland, Ohio Precios: $845-$2,245

El Colectivo de Productos organiza " Industria: La Conferencia del Producto "cada año para gestores de productos de software de todo el mundo. El programa de 2024 incluye más de 30 sesiones, mesas redondas, sesiones de preguntas y respuestas y, por supuesto, una exposición de productos. Se celebran cuatro eventos a lo largo del año:

Nueva York Ciudad: 18 de abril de 2024

18 de abril de 2024 EMEA : 17-19 de junio de 2024

17-19 de junio de 2024 Global ( Cleveland , Ohio): 23-25 de septiembre de 2024

Cleveland , Ohio): 23-25 de septiembre de 2024 **Virtual:17 de octubre de 2024

La conferencia virtual es la que cuenta con más asistentes, pero el evento de Cleveland es la opción presencial que más expectación despierta y que atrae a una comunidad global de profesionales del producto.

Las entradas de categoría superior dan acceso a talleres exclusivos de media jornada y a formación basada en cohortes. Es un precio elevado, más de 1.500 dólares por entrada, pero los asistentes no dejan de elogiar la calidad de esta conferencia sobre gestión de productos.

3. ProductWorld

**Fecha:21-29 de febrero de 2024

Ubicación: San Francisco, California (y en línea)

San Francisco, California (y en línea) Precios: $100-$1,590 ProductWorld ofrece una impresionante variedad de sesiones sobre:

$100-$1,590 ProductWorld ofrece una impresionante variedad de sesiones sobre: Buenas prácticas en materia de entrevistas

Roles de los equipos

Ciclo de vida del desarrollo de productos

Diseño de interfaz de usuario

Nuevos programas y tecnologías

Elija los temas de la conferencia sobre casos prácticos, metodologías, software e innovación, equipos de producto y mesas redondas de jefes de producto. El evento incluye talleres presenciales del 21 al 23 de febrero, un hackathon en línea del 5 al 23 de febrero y eventos en línea en directo del 27 al 29 de febrero.

4. Cumbre dirigida por productos

Fecha: 13-14 de febrero de 2024

13-14 de febrero de 2024 Ubicación: Austin, TX

Austin, TX Precios: $999-$1,999

Escuche a los profesionales de Upwork, Indeed, Keller Williams Realty, GoodRx, y Walgreens en el Cumbre dirigida por productos este año. Esta conferencia de dos días sobre gestión de productos se centrará en temas como la IA, la experiencia del cliente y el crecimiento basado en datos. Todas las entradas incluyen acceso a las sesiones, eventos de networking, comida, grabaciones a la carta y la sala de exposiciones. Si adquiere la suscripción PLA Pro+, también tendrá acceso a marcos de certificación, un programa de mentores, contenidos exclusivos y retransmisiones en directo.

5. Cumbre de Jefes de Producto

**Fecha:20 de marzo de 2024

Ubicación: Ciudad de Nueva York

Ciudad de Nueva York **Precios:Free-$1,999

El Cumbre de Jefes de Producto es bastante reducida, con una media de 80 asistentes al año, pero su contenido especializado la convierte en un evento idóneo para la alta dirección. Este año, la conferencia incluye sesiones sobre productividad, IA generativa y creación de cultura.

Si no puede asistir al evento de Nueva York, en 2024 se celebrarán otros eventos en todo el mundo:

Ámsterdam: 15 de mayo de 2024

15 de mayo de 2024 San Francisco: 4 de septiembre de 2024

4 de septiembre de 2024 Londres: 20 de noviembre de 2024

6. ProductCamp

Fecha: TBD

TBD Ubicación: Austin, Texas

Austin, Texas Precios: Free ProductCamp se presenta como una "no conferencia" menos estructurada que otros eventos, pero sigue siendo una de las mejores conferencias de gestión de productos del año. Todos los asistentes votan las sesiones que quieren ver; de hecho, ¡no sabrá qué sesiones se celebran hasta el mismo día! ProductCamp 2024 aún está en fase de plan, así que manténgase al tanto de la conferencia de este año.

Consejos para organizar y asistir a una conferencia sobre productos para su equipo

Como puede ver, hay un montón de conferencias de gestión de productos para su equipo en 2024. Pero entendemos que encontrar una conferencia es sólo la mitad de la ecuación: También es necesario obtener un valor tangible de la asistencia a una conferencia. Siga estos consejos para planificar una temporada de conferencias 2024 llena de valor para su equipo.

Piense en la ubicación y el calendario

¿Tiene sentido enviar a todos los miembros del equipo de producto a conferencias a lo largo de 2024? Probablemente no. Al fin y al cabo, su equipo estaría viajando constantemente, y eso es una receta para la moral baja y las dificultades programación de proyectos . Si dispone de poco tiempo o fondos, asigne a algunos representantes de su equipo para que asistan a la conferencia e informen de sus conclusiones. 🕵️

También es importante tener en cuenta las limitaciones geográficas. Si está en Florida, por ejemplo, probablemente tenga más sentido asistir a una conferencia en EE.UU. que a otra en Asia o Europa, sólo por la logística del viaje.

El conocimiento es poder, pero la gran ventaja de asistir en persona a conferencias sobre gestión de productos es la conexión con otros profesionales. Busque conferencias con muchos asistentes de diferentes disciplinas, incluidos diseñadores de UX, líderes de producto, etc.

Optimice la asistencia a conferencias con ClickUp

Utilice ClickUp Docs para tomar notas de las conferencias, ver lo que aprenden otros miembros del equipo e intercambiar ideas sobre cómo poner en práctica lo aprendido cuando vuelva al trabajo

Asistir a una conferencia con su equipo requiere un complicado equilibrio logístico, y es fácil pasar algo por alto en el caos de organizar un viaje en equipo. Si tiene previsto asistir a una conferencia con su equipo, utilice un herramienta de planificación como ClickUp para ponerte las pilas. 🦆 Los equipos de producto confían en ClickUp para:

Gestión de conferencias: Seguimiento de tareas, asistentes y prácticamente todos los aspectos de la conferencia en un solo lugar conla plantilla de gestión de conferencias ClickUp. La plantilla le ofrece una vista rápida de todos los elementos en movimiento y centraliza todos los detalles de la conferencia: ya no tendrá que buscar información

Seguimiento de tareas, asistentes y prácticamente todos los aspectos de la conferencia en un solo lugar conla plantilla de gestión de conferencias ClickUp. La plantilla le ofrece una vista rápida de todos los elementos en movimiento y centraliza todos los detalles de la conferencia: ya no tendrá que buscar información Asignación de tareas: Utilice ClickUp paraasignar tareas previas a la conferencia a los miembros del equipo. Esto puede incluir la búsqueda de ponentes, planificar reuniones con profesionales de productos o preparar preguntas para las mesas redondas

Utilice ClickUp paraasignar tareas previas a la conferencia a los miembros del equipo. Esto puede incluir la búsqueda de ponentes, planificar reuniones con profesionales de productos o preparar preguntas para las mesas redondas Programación: Vista del Calendario de ClickUp le ofrece una panorámica del programa de la conferencia en una sola vista. Introduzca las sesiones clave, los talleres y los eventos de networking para asegurarse de que su equipo sabe dónde estar y cuándo

Vista del Calendario de ClickUp le ofrece una panorámica del programa de la conferencia en una sola vista. Introduzca las sesiones clave, los talleres y los eventos de networking para asegurarse de que su equipo sabe dónde estar y cuándo Toma de notas: ConDocumentos ClickUplos miembros del equipo pueden tomar notas durante las sesiones y compartirlas con el equipo. Esto resulta especialmente útil para capturar información de casos prácticos o sesiones de estrategia de producto

ConDocumentos ClickUplos miembros del equipo pueden tomar notas durante las sesiones y compartirlas con el equipo. Esto resulta especialmente útil para capturar información de casos prácticos o sesiones de estrategia de producto Control de tiempo: Para sesiones con pistas simultáneas, utiliceFunción de control de tiempo de ClickUp para gestionar cuánto tiempo pasa cada miembro del equipo en las diferentes sesiones. Esto puede ayudar a evaluar los aspectos más beneficiosos de la conferencia

Pero eso es sólo la punta del iceberg. ClickUp también gestiona la asistencia a la conferencia, las tareas diarias, las sesiones de lluvia de ideas en la Pizarra, los datos de los clientes, el seguimiento de errores y mucho más. Nuestro plantillas de gestión de productos le dará vueltas a la cabeza.

Inscríbete en sesiones y talleres de desarrollo de habilidades

La mayoría de las conferencias ofrecen algún tipo de mejora para talleres u oportunidades de establecer contactos. Tanto si se trata de un seminario de medio día como de una experiencia práctica de tutoría, obtendrá más valor de una conferencia de gestión de productos si se apunta a una que incluya aprendizaje en profundidad.

Por supuesto, puede apuntar a su equipo a una sesión de formación virtual, pero nada sustituye a la formación presencial en una conferencia. El taller adecuado reforzará las capacidades de su equipo habilidades de gestión de productos en sólo unas horas, lo que le proporcionará un mayor retorno de la inversión.

Pruebe diferentes herramientas en la sala de exposiciones

No todo el mundo está loco por la sala de exposiciones, pero en realidad es una gran oportunidad para probar las últimas novedades herramientas de gestión de productos . Puede que tenga que escuchar algunos discursos de ventas, pero si los productos le ahorran tiempo y molestias, su visita a la feria habrá merecido la pena. Esté atento a las innovaciones en software de marketing de productos y otros Herramientas SaaS para hacerle la vida mucho más fácil.

Siga sus métricas

Obtenga una vista holística de los estados de los proyectos y de las tareas pendientes en todo su equipo o departamento con los paneles de ClickUp 3.0

Es probable que los altos cargos de su empresa deseen ver el rendimiento de la inversión, especialmente en el caso de las costosas entradas a conferencias. Además, usted necesita saber si su equipo realmente obtuvo algo de la conferencia.

Haga un seguimiento de sus kPI y métricas de gestión de productos antes y después de asistir a conferencias. Asistir a conferencias sobre gestión de productos no es una panacea, pero puede ayudar a mejorar métricas importantes como:

Tasa de retención

Tasas de conversión

Coste de adquisición de clientes (CAC)

Defectos y eficacia de la detección

Tickets de compatibilidad

Ingresos recurrentes

Ya se hace una idea. La premisa es que la asistencia regular a estas conferencias debe mantener a su equipo en su mejor nivel para que puedan servir mejor a su empresa y a sus clientes. Si esto no sucede, no significa que deba cancelar futuras conferencias. Se trata simplemente de una invitación a profundizar en los datos para determinar qué es lo que hay que cambiar, si es que hay que cambiar algo.

Potenciando A la gente del producto Con ClickUp

Asistir a una conferencia sobre gestión de productos es una experiencia transformadora para cualquier profesional del sector. Desde aumentar sus conocimientos sobre estrategia de productos hasta establecer contactos con profesionales del sector, estas conferencias son un tesoro para el crecimiento profesional.

El único inconveniente es que la asistencia a una conferencia requiere mucho trabajo de planificación. Desde los vuelos a los billetes y el equilibrio de la carga de trabajo, hay mucho que hacer entre bastidores para llevar a cabo una conferencia. Haga que su equipo esté en sintonía con ClickUp: nuestra plataforma todo en uno es perfecta para gestionar la asistencia a conferencias, su trabajo diario y todas sus grandes ideas en un solo lugar.

No tiene por qué fiarse de nuestra palabra. Crea ahora tu entorno de trabajo de ClickUp gratis/a para agilizar su próxima conferencia sobre gestión de productos.

FAQ

**1. ¿Cuánto duran las conferencias sobre productos?

Las conferencias sobre productos suelen durar entre uno y tres días. Las de mayor envergadura, con múltiples temas o talleres, pueden durar cinco o incluso siete días.

**2. ¿Cuál es el objetivo de una conferencia?

La meta de una conferencia es reunir a profesionales para compartir conocimientos, chatear sobre nuevas tendencias y establecer contactos. Estos eventos son plataformas de aprendizaje y desarrollo profesional, así como una fuente de inspiración muy necesaria en un espacio tan acelerado como el desarrollo de productos.

3. ¿Cuál es el significado y la importancia de las conferencias?

Es difícil sacar tiempo para asistir a una conferencia, pero es una forma estupenda de fomentar una cultura de crecimiento y mejora continuos. Las conferencias son un crisol de ideas donde los profesionales pueden aprender de los demás e incluso hacerse un nombre como ponentes.

4. ¿Para qué sirve una conferencia sobre productos?

Las conferencias sobre productos están orientadas específicamente a los profesionales de la gestión y el desarrollo de productos. Cada conferencia es diferente, pero la mayoría de los eventos se centran en temas como:

Estrategia de producto

Casos prácticos reales

Hoja de ruta

Experiencia de usuario

La meta final de una conferencia sobre productos es que su equipo conozca las nuevas tendencias, herramientas y técnicas para crear mejores productos para sus clientes.

5. ¿Valen la pena las conferencias sobre productos?

La mayoría de la gente considera que las conferencias sobre gestión de productos merecen la pena. Por supuesto, depende del equipo, las metas, el presupuesto y la conferencia en sí. Las conferencias son lo que usted hace de ellas, por eso es tan importante que se prepare con antelación una solución como ClickUp antes de que empiece la conferencia.