‘Seis sombreros para pensar’ Resumen del libro para colaborar mejor

¿Cómo suele tomar sus decisiones? ¿Es optimista o prudente?

Tu estilo de toma de decisiones influye en cómo evalúas las opciones, pero una visión unilateral puede pasar por alto aspectos clave como los riesgos potenciales o las oportunidades.

Aunque es importante confiar en tu instinto, las mejores decisiones tienen en cuenta todos los aspectos de un problema.

Conjugar perspectivas por sí solo ya es complicado. Pero si añadimos un equipo a la mezcla, la toma de decisiones puede convertirse en un tira y afloja.

He aquí el método de los "seis sombreros para pensar" 🎩

Este enfoque transformador te permite explorar los problemas desde varios ángulos de forma estructurada y sin conflictos.

El libro de Edward de Bono te permite adoptar diferentes puntos de vista y colaborar para encontrar soluciones. En este resumen de Six Thinking Hats, compartiremos el proceso recomendado por de Bono y veremos cómo revoluciona la toma de decisiones, fomentando un enfoque equilibrado para ti y tu equipo.

Los Seis Sombreros para Pensar, un concepto desarrollado por el Dr. Edward de Bono, nominado para el Premio Nobel, es una poderosa herramienta para mejorar la creatividad, la toma de decisiones y la resolución de problemas en un equipo colaboración en equipo entorno.

Esta técnica ha ofrecido quizás el cambio más transformador en el pensamiento humano de las últimas décadas. Su adopción generalizada se atribuye a su sencillez, solidez y eficacia.

vía Amazon Sorprendentemente, este método es lo suficientemente versátil como para ser enseñado a personas que van desde ejecutivos de alto nivel hasta incluso niños en edad preescolar. Aborda el principal reto del pensamiento -la confusión- compartimentando la atención en aspectos individuales de forma secuencial.

El método Six Hats hace hincapié en el potencial único de "lo que puede ser" en lugar de detenerse en "lo que es", fomentando un enfoque constructivo hacia la resolución de problemas y la planificación prospectiva.

Cada uno de los seis sombreros está representado por un color: blanco, rojo, negro, amarillo, verde y azul, que sirve como indicación visual para adoptar un estilo de pensamiento específico.

La aplicación de estos sombreros puede ser individual (como símbolos) o secuencial, facilitando tanto la exploración amplia como la focalizada de temas o problemas.

El punto fuerte del método de pensamiento paralelo de los Seis Sombreros es su flexibilidad. Quienes lo aplican no están obligados a utilizar los seis sombreros en una situación determinada. Por el contrario, pueden adaptar su uso a su contexto específico.

Para aplicar este método con eficacia -especialmente en secuencia- son cruciales la disciplina, la sincronización y el cumplimiento de las directrices.

Aunque los beneficios del método de los Seis Sombreros para Pensar son especialmente visibles en entornos de grupo, puede ser igualmente eficaz para uso individual o en informes escritos. Esta técnica de toma de decisiones reduce la confusión, agudiza las habilidades de pensamiento y conduce a decisiones más claras.

La técnica de los Seis Sombreros para Pensar es un enfoque revolucionario de la resolución de problemas y la toma de decisiones que le guía a usted y a su equipo para resolver un problema desde seis perspectivas distintas. Este método le lleva más allá de sus instintos y prejuicios para explorar una serie de perspectivas.

Al adoptar este enfoque polifacético, usted y sus compañeros de equipo pueden evaluar cada perspectiva sin la presión de un juicio inmediato o la necesidad de defender una postura concreta sobre lo correcto o lo incorrecto.

Este libro le ayudará a tomar decisiones informadas y a planificar sus próximos pasos con claridad y confianza.

He aquí una visión general de lo que representa cada uno de los Seis Sombreros para Pensar, junto con sus principales conclusiones:

vía DeBono

Piensa en el sombrero blanco como tu fuente de información clara e imparcial, como una hoja de papel en blanco. Este sombrero se basa en la objetividad y se centra en hechos y datos más que en ideas.

Cuando usas el sombrero blanco, te centras en la información que tienes a mano, tanto al principio de la sesión para preparar el terreno como al final para ver si tus propuestas se ajustan a los hechos.

El pensamiento de sombrero blanco no consiste en debatir, sino en exponer toda la información para su consideración, pidiendo hechos objetivos.

En el sombrero rojo entran en juego las emociones. Imagina el calor del fuego. Eso es lo que representa el sombrero rojo. Es un espacio donde los sentimientos, las emociones y las reacciones viscerales se expresan libremente, sin justificación.

El pensamiento del sombrero rojo pone las emociones en primer plano, sacándolas de las sombras de la lógica disfrazada que suele darse en los entornos empresariales.

Ya se trate de un sentimiento de entusiasmo o de escepticismo, el sombrero rojo permite que estos sentimientos se reconozcan al principio y se reevalúen al final de una reunión. Fomenta la expresión de sentimientos genuinos sin la presión de racionalizarlos.

Considera el sombrero negro como el guardián de la cautela, vital para la supervivencia y el pensamiento crítico. El sombrero nos impide tomar decisiones desacertadas, arriesgadas o perjudiciales.

La función del sombrero negro es señalar todo lo que no encaja o podría salir mal, evitándonos así perder tiempo y recursos. Ayuda a evaluar si nuestras ideas se ajustan a nuestras experiencias, recursos, políticas y valores, actuando como un filtro natural para ver si las expectativas se ajustan a la realidad.

El pensamiento de sombrero negro no consiste sólo en ser precavido; se trata de garantizar la supervivencia mediante una toma de decisiones inteligente.

El sombrero amarillo es la encarnación de la positividad. Bajo este sombrero, tienes la tarea de encontrar los beneficios y las formas viables de poner en práctica una sugerencia. El pensamiento del sombrero amarillo es un enfoque constructivo y positivo, que te empuja a buscar el valor y el potencial de las ideas.

Mientras que el sombrero negro busca problemas, el amarillo busca oportunidades, fomentando una mentalidad que valora la eficacia y permite un pensamiento ambicioso, incluso especulativo.

El sombrero verde es sinónimo de crecimiento, nuevas ideas y creatividad. Piensa en hojas verdes y frescas y en nuevos comienzos.

Es el sombrero creativo de la innovación y las soluciones alternativas. En él se desafía el statu quo, se piensa lateralmente y se exploran nuevas posibilidades.

El pensamiento del sombrero verde se basa en el movimiento más que en el juicio, y fomenta la búsqueda de nuevas ideas y la mejora de las ya existentes. Es una forma dinámica de pensar que busca constantemente nuevas alternativas y soluciones.

Este es el sombrero meta: pensar sobre pensar.

El pensamiento del sombrero azul representa el panorama general, como el extenso cielo azul.

Este sombrero se ocupa de organizar, gestionar y controlar el proceso de pensamiento. Establece la agenda, mantiene la disciplina y garantiza un enfoque centrado y ordenado de la resolución de problemas.

Un facilitador suele llevar el sombrero azul, pero uno o más miembros del equipo pueden adoptar el papel de sombrero azul. Es responsable de resumir y concluir la sesión, garantizando que del debate surjan resultados y soluciones tangibles.

Cada uno de estos sombreros, con su enfoque y enfoque únicos, ofrece colectivamente un marco completo para abordar los problemas y tomar decisiones. Al recorrer estas diferentes perspectivas, usted y su equipo pueden garantizar un examen completo y exhaustivo de una cuestión, lo que conduce a resultados más equilibrados y eficaces.

La belleza del método de los Seis Sombreros para Pensar reside en su capacidad para aprovechar los diversos estilos de pensamiento, garantizando que se exploren todos los ángulos de un problema y se escuchen todas las voces en un entorno estructurado y libre de conflictos. Es lo mejor del pensamiento organizado.

Los equipos pueden beneficiarse de muchas maneras del método de los Seis Sombreros para Pensar:

Mayor creatividad: Al obligarle a alejarse de su enfoque predeterminado para la toma de decisiones, puede dar lugar a un pensamiento más creativo. Además, la unión de varias perspectivas puede dar lugar a ideas más innovadoras.

**Dado que el método de los seis sombreros sólo tiene sentido cuando todos los miembros del equipo se centran en un problema desde un ángulo a la vez, puede crear un entendimiento compartido y hacer que los equipos sean más inclusivos.

Mejor pensamiento: Este enfoque mejora la capacidad del equipo para pensar de forma crítica. Además, asegurarse de cubrir todos los ángulos de un problema garantiza una mayor confianza en la decisión final. Ayuda a los equipos a utilizar toda la información disponible sobre una situación y a practicar el pensamiento lateral.

Mejora de las habilidades interpersonales: El enfoque de De Bono hace que los miembros del equipo hagan preguntas y practiquen la escucha activa. Les enseña a ser persuasivos y les ayuda a resolver diferencias de pensamiento y opinión.

Explorando ejemplos de gestión de proyectos pueden ofrecer información valiosa sobre cómo los distintos equipos aplican estos principios en situaciones reales.

Cuando se trata de pensamiento crítico y resolución de problemas, Six Thinking Hats proporciona un enfoque estructurado para explorar ideas y tomar decisiones.

La filosofía de los Seis Sombreros para Pensar se basa en dividir el pensamiento en distintas perspectivas, cada una representada por un sombrero metafórico de distinto color.

Estas son nuestras citas favoritas del libro:

Esta cita de Six Thinking Hats (Seis sombreros para pensar) se centra en el reto de pensar, destacando cómo la complejidad surge de manejar simultáneamente varios elementos: emociones, información, lógica, esperanza y creatividad.

Establece una analogía con hacer malabarismos con demasiadas pelotas, subrayando la dificultad de mantener la claridad cuando se está abrumado por diversos factores cognitivos.

**_La vida real, sin embargo, es muy diferente de las sumas escolares. Suele haber más de una respuesta. Algunas respuestas son mucho mejores que otras: cuestan menos, son más fiables o más fáciles de aplicar. No hay ninguna razón para suponer que la primera respuesta tiene que ser la mejor

Esta cita nos recuerda que las situaciones de la vida real son polifacéticas, a diferencia de los problemas estructurados que resolvemos en la escuela, donde hay una única respuesta correcta para cada uno. Como en el mundo real pueden existir múltiples soluciones, debemos evaluar las respuestas en función de su coste, fiabilidad y facilidad de aplicación.

Podemos tener una forma perfectamente adecuada de hacer algo, pero eso no significa que no pueda haber una forma mejor. Así que nos ponemos a buscar una forma alternativa. Esta es la base de cualquier mejora que no sea la corrección de fallos o la resolución de problemas.