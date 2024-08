los 10 mejores libros de habilidades comunicativas para mejorar tus competencias en 2024

En un mundo saturado de información, el verdadero reto a menudo no reside en la abundancia de palabras, sino en la eficacia de la comunicación.

Como sabiamente señaló George Bernard Shaw, "...el mayor problema de la comunicación es la ilusión de que se ha producido"_. A veces, es difícil decir lo que queremos decir, y la gente puede malinterpretarnos. Esto puede generar confusión, malas interpretaciones y oportunidades perdidas.

Una comunicación y unas habilidades interpersonales deficientes pueden frenarte en los ámbitos personal y profesional, afectando a tu crecimiento y a tus relaciones.

Por tanto, reconozcamos que la comunicación eficaz no es sólo cuestión de palabras, sino de comprensión y conexión (a internet).

Hemos seleccionado diez extraordinarios libros sobre habilidades de comunicación que le ayudarán a romper las barreras de la conversación y a dominar una comunicación impactante para alcanzar sus objetivos metas de comunicación .

Exploremos estas guías literarias y aprendamos a comunicarnos mejor

Los mejores libros para mejorar tus habilidades comunicativas

1. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie

Sobre el libro

Autor: Dale Carnegie

Dale Carnegie Año de publicación: 1936

1936 Tiempo estimado de lectura: 8 horas

8 horas Nivel recomendado: Principiante

Principiante Número de páginas: 291

291 Valoraciones: 4,7/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



¿Has pensado alguna vez por qué hacer amigos a veces parece un arte?

Pues adivina cómo ganar amigos e influir sobre las personas_ desvela los secretos para establecer conexiones en un mundo en el que la gente elige cuidadosamente a sus compañeros en función de cualidades distintas.

Este libro, uno de los más antiguos y todavía muy populares sobre habilidades de comunicación, profundiza en la psicología de las interacciones humanas y le ofrece las habilidades esenciales para atraer y profundizar de forma espectacular en relaciones significativas. Destaca la importancia de influir en los demás sin parecer manipulador, una habilidad que puede cultivarse y perfeccionarse.

El libro también aborda los delicados temas de la crítica, la queja, la condena y el logro de grandes intentos correctos en las relaciones.

A través de anécdotas y reflexiones, el libro le guía para navegar por el complejo mundo de los sentimientos y las relaciones, fomentando una forma de comunicación más amable y comprensiva.

_"Cualquier tonto puede criticar, quejarse y condenar -y la mayoría de los tontos lo hacen-. Pero para ser comprensivo e indulgente hace falta carácter y autocontrol"

Dale Carnegie

Cómo ganar amigos e influir sobre las personas para llevar

Evite las críticas y, en su lugar, comprenda, sienta empatía y aprecie sinceramente a los demás. Practica la escucha activa y centra las conversaciones en los intereses de los demás para construir relaciones genuinas

Sincronice sus metas con las de los demás para crear cooperación. Además, recuerde y utilice los nombres de las personas: una medida sencilla pero poderosa para impulsar las conexiones (a internet)

Olvídate de los argumentos para mantener una buena relación. Todo es cuestión de reciprocidad. Interésate de verdad por los demás para tener intentos correctos

Lo que dicen los lectores

un libro que sigue siendo relevante y fresco casi 100 años después. Todo el mundo tiene que leerlo, y varias veces"

2. Cómo escuchar con intención por Patrick King

Sobre el libro

Autor: Patrick King

Patrick King Año de publicación: 2020

2020 Tiempo estimado de lectura: 6 horas

6 horas Nivel recomendado: Principiante

Principiante Número de páginas: 198

198 Valoraciones: 4,6/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Imagina un mundo en el que cada charla que mantienes tiene un impacto real, en el que la gente se siente realmente escuchada y comprendida. Eso es lo que propone este libro.

cómo escuchar con intención" es el séptimo libro de la serie "Cómo ser más simpático y carismático" del autor de bestsellers y coach en habilidades sociales Patrick King. Le llevará a dominar el arte de la escucha activa, una de las habilidades de comunicación más importantes.

A través de esta lectura fácil, aprenderá a conectar, crear compenetración y generar confianza sin esfuerzo, mejorando la calidad de su comunicación y sus relaciones.

Este libro es su guía hacia la habilidad esencial de la conexión (a internet) auténtica, más crucial que el carisma o las bromas ingeniosas.

"Aquellos que parecen más fanfarrones en una conversación, que guardan celosamente la atención o hablan por encima de los demás, son a menudo los que se sienten más inseguros de sí mismos."

Patrick King

Cómo escuchar con intención para llevar

Elimine las distracciones y esté plenamente presente en las conversaciones, prestando toda su atención al interlocutor

Domina la escucha activa yendo más allá de las palabras. Se trata de comprender las emociones subyacentes haciendo preguntas y mostrando empatía

Deja espacio para una comunicación abierta y sin prejuicios, construye relaciones más sólidas reflexionando sobre lo que has entendido de la conversación y acepta el silencio

Lo que dicen los lectores

el libro hace un gran trabajo al desglosar la escucha de forma comprensible y señala varios errores de los que sé que he sido culpable. También ilustra formas prácticas de mejorar como oyente y adquirir una mejor perspectiva del arte de la conversación."_

3. Crucial Conversations por Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzler y Emily Gregory

Acerca del libro

Autores: Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzer & Emily Gregory

Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzer & Emily Gregory Año de publicación: 2001

2001 Tiempo estimado de lectura: 8 horas

8 horas Nivel recomendado: Principiante a intermedio

Principiante a intermedio Número de páginas: 288

288 Valoraciones: 4,7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Imagine que cada conversación es un intento correcto, incluso las más difíciles. Esa es la promesa de Conversaciones cruciales: Herramientas para hablar cuando hay mucho en juego, el siguiente de esta lista de libros imprescindibles sobre habilidades de comunicación. No es sólo un libro, es una guía que transforma su forma de comunicarse en los complejos entornos de trabajo actuales.

Escrito en un estilo ingenioso y atractivo, el libro ofrece poderosas habilidades para navegar por cualquier conversación, incluso las más difíciles, asegurando que se obtienen los resultados deseados.

El libro le enseña a ser persuasivo, no abrasivo, y a reconducir un diálogo hacia la productividad cuando las cosas se ponen intensas. Además, le dota de las habilidades esenciales para dominar las conversaciones de alto riesgo, ya sean con colegas, familiares, amigos o incluso enemigos.

Basándose en 25 años de estudio de comunicadores de éxito, el libro revela los secretos de quienes manejan con eficacia las conversaciones cruciales. La meta es clara: convertirle en un poderoso comunicador en cualquier situación.

Así que, si alguna vez se ha enfrentado a una conversación que se ha ido al traste rápidamente, este libro puede ser el que le cambie las reglas del juego.

Metas sin plazos no son metas, son meras direcciones"

Kerry Patterson

Conclusiones de las conversaciones cruciales

Céntrate en un problema acuciante cada vez en lugar de intentar abordar varios problemas a la vez

Encontrar un propósito mutuo para crear un entorno productivo en el que todos puedan mantener conversaciones abiertas y seguras

Mantén conversaciones respetuosas y constructivas sin dejar de expresarte

Lo que dicen los lectores

"Estos autores han llevado sus ideas al mundo empresarial a lo grande, pero yo encuentro las habilidades e ideas increíblemente útiles para las conversaciones difíciles en cualquier ámbito de la vida. Regalé mi primer ejemplar y compré un segundo. Merece la pena"

4. Habilidades comunicativas de élite para jóvenes profesionales por Ty Hoesgen

Acerca del libro

Autor: Ty Hoesgen

Ty Hoesgen Año de publicación: 2022

2022 Tiempo estimado de lectura: 8 horas

8 horas Nivel recomendado: Principiante

Principiante Número de páginas: 288

288 Valoraciones: 4,8/5 (Amazon) 4,5/5 (Goodreads)



¿Alguna vez has sentido que estás perdiendo oportunidades o que no obtienes el reconocimiento que mereces sólo porque tus habilidades comunicativas no están a la altura? Pues bien, Habilidades de comunicación de élite para jóvenes profesionales te cubre las espaldas.

Este libro te explica cómo dominar la comunicación puede ser tu arma secreta para dar un impulso a tu vida y a tu carrera.

No importa si eres introvertido, extrovertido o te encuentras en un punto intermedio: este libro te ayudará a brillar. Incluso Warren Buffet, el mismísimo gurú de las finanzas, avala el poder de la comunicación para aumentar tu valía.

El libro ofrece ideas para ganarse el respeto de la gente sin decir una palabra, descodificar las señales no verbales y hablar con confianza con absolutamente todo el mundo, incluso si eres un poco introvertido. Pero no se trata sólo de teoría; está repleto de consejos prácticos que le enseñarán a mantener la calma antes de una reunión importante, a dominar las videollamadas y a resolver muchas otras situaciones de este tipo.

Tanto si es un profesional de la comunicación como si se siente un poco inseguro, este libro mejorará sus habilidades comunicativas, le facilitará el trabajo y la vida personal y acelerará su intento correcto.

Si la vida fuera fácil, perdería su sentido

Ty Hoesgen

Habilidades de comunicación de élite para jóvenes profesionales para llevar

Las señales no verbales son tan importantes como las palabras a la hora de comunicarse

Utiliza técnicas de respiración para centrarte mientras hablas en público

Formulando las preguntas adecuadas, puede obtener información de los demás y causar una impresión positiva y duradera

Lo que dicen los lectores

este libro me ha resultado muy útil para mejorar mis aptitudes generales y mi confianza en la comunicación y en mí mismo. Como alguien que siempre tenía miedo de hablar en público y en privado me encontré con los consejos y ejemplos Tyler proporciona en el libro para ayudar a aumentar mi confianza en general. Es una lectura obligada"

5. Técnicas de escucha activa de Nixaly Leonardo

Sobre el libro

Autor: Nixaly Leonardo

Nixaly Leonardo Año de publicación: 2020

2020 Tiempo estimado de lectura: 6 horas

6 horas Nivel recomendado: Principiante a intermedio

Principiante a intermedio Número de páginas: 184

184 Valoraciones: 4,6/5 (Amazon) 3,6/5 (Goodreads)



técnicas de Escucha Activa_ es una guía completa para mejorar la habilidad de la escucha activa, un aspecto crucial de las habilidades de comunicación efectiva.

El libro le muestra cómo la escucha activa puede ayudarle a establecer una buena relación, fomentar la empatía y resolver malentendidos.

El núcleo del libro está formado por 30 métodos prácticos, cada uno de ellos cuidadosamente redactado para abordar retos específicos con los que puede encontrarse habitualmente. Cada técnica se explica con ejemplos del mundo real, estudios de casos y escenarios para que los entienda con claridad.

"La mayoría de la gente escucha pasivamente, limitándose a esperar su turno para hablar."

Nixaly Leonardo

Técnicas de escucha activa para llevar

Aprenda a sintonizar realmente cuando la gente habla. Este libro te muestra 30 formas sencillas de convertirte en un gran oyente y hacer que tus relaciones sean más sólidas y genuinas

La escucha activa no consiste sólo en oír palabras. Es una herramienta que le ayudará a resolver conflictos, relajar tensiones y crear conversaciones más productivas

Aplique las técnicas en sus relaciones profesionales y personales, no sólo para mejorar la comunicación, sino también para tener una vida más feliz

Lo que dicen los lectores

"Un libro estupendo para quienes deseen perfeccionar su capacidad de escucha activa. También aborda técnicas de comunicación eficaces que se pueden utilizar en el mundo real. Un libro práctico que recomendaría (y que ya tengo) a todas las personas con las que me comunico a diario"

6. Recuperar la conversación: The Power of Talk in a Digital Age de Sherry Turkle

Sobre el libro

Autor: Sherry Turkle

Sherry Turkle Año de publicación: 2015

2015 Tiempo estimado de lectura: 10 horas

10 horas Nivel recomendado: Intermedio

Intermedio Número de páginas: 352

352 Valoraciones: 4.4/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



¿Alguna vez has sentido que tu conexión constante a la tecnología está haciendo mella en las conversaciones reales, cara a cara?

Pues bien, Reclaiming Conversation profundiza en cómo tu amorío con la tecnología está afectando a tu capacidad para mantener charlas significativas.

Aunque hay software de comunicación interna que le ayudarán a comunicarse con su equipo de forma eficaz, Sherry Turkle, una profesional del mundo de la tecnología humana, desglosa las consecuencias de la obsesión digital y expone argumentos sólidos para recuperar el arte perdido de la conversación.

Lo explica todo, desde cómo los mensajes de texto afectan a las relaciones hasta cómo estropean las cenas familiares y el ambiente de trabajo. Hace hincapié en los retos que nos plantea la era digital, como la soledad y la pérdida de identidad.

Turkle cree que, si comprendemos los límites de la tecnología, podremos recuperar la buena conversación de antaño, mantener conversaciones reales y afrontar los problemas actuales.

Si te apetece colgar el teléfono y mantener una conversación de verdad, el libro de Turkle puede ser tu guía en este mundo digital

_"La inteligencia significaba antaño algo más que lo que hace cualquier inteligencia artificial. Solía incluir la sensibilidad, la conciencia, el discernimiento, la razón, la perspicacia y el ingenio"

Sherry Turkle

Reclaiming Conversations para llevar

Haz de las conversaciones cara a cara tu mejor opción para establecer conexiones (a internet) genuinas. Hay algo especial en las charlas en persona que no se puede sustituir por textos o llamadas

Tómate un respiro del ajetreo digital. Pasa tiempo en soledad, reflexiona y encuentra el equilibrio. Demasiado tiempo frente a la pantalla tiene un efecto negativo tanto física como mentalmente

Apoya a tus hijos y vigila siempre sus actividades digitales

Lo que dicen los lectores

"Este libro cambiará tu forma de ver y entender la tecnología y la conversación. Sherry Turkle es clara, las historias son excelentes, hace una afirmación y luego trabaja para darle compatibilidad, pero es justa y considerada con su argumento. Ya he releído algunas secciones. Nunca volveré a ver la tecnología de la misma manera. Ya he cambiado algunos hábitos. Gracias"

7. Just Listen: Discover the Secret to Getting Through Absolutely Anyone por Mark Goulston

Acerca del libro

Autor: Mark Goulston

Mark Goulston Año de publicación: 2015

2015 Tiempo estimado de lectura: 8 horas

8 horas Nivel recomendado: Principiante

Principiante Número de páginas: 256

256 Valoraciones: 4.6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



¿Conoces a esas personas que sólo hablan de sí mismas? Agotador, ¿verdad? Goulston lo entiende. Una buena conversación es una calle de doble sentido.

Sólo Escucha es tu guía para convertirte en un oyente y comunicador estelar, que te ayudará a crear confianza y una conexión (a internet) inmediata. En este libro, Mark Goulston, psiquiatra, consultor de empresas y coach, desvela todos sus secretos para convertir a personas imposibles o inalcanzables en sus aliados, clientes, colegas o amigos de por vida.

A través de este atractivo libro, desglosa cómo conectar con la gente a un nivel más profundo y hablar con confianza. El libro es una mina de oro de técnicas para causar una primera impresión excelente, escuchar como un profesional, entender a los desconocidos, calmar la ira, etc.

Y aquí está el truco principal: Cuando tenga que transmitir un mensaje, sobre todo a personas difíciles como empleados descontentos o clientes insatisfechos, empiece por escucharles. Ésa es la salsa secreta.

Si alguien no puede o no quiere escucharte, haz que se escuche a sí mismo

Mark Goulsto

Lo que hay que escuchar

Dé prioridad a escuchar antes que a hablar. Si consigues que los demás se sientan comprendidos, valorados e interesantes, te resultará fácil conectar con ellos

Convence a los demás haciéndoles "creer" en tus ideas. Anime a la gente a identificar metas deseables pero aparentemente imposibles y explore formas de hacerlas posibles

Sorprenda a los demás con empatía para ganárselos. Permita que la gente se desahogue y libere tensiones antes de presentar sus ideas. Aborde los problemas abiertamente y discútalos con franqueza para comprenderlos mejor

Lo que dicen los lectores

este libro es una magnífica joya que debería leerse en las escuelas. Enseña a desenvolverse en este mundo de una forma que todos deberíamos aprender a hacer. El Dr. Goulston ha terminado de abrirme la mente"

8. Judo verbal por George J. Thompson

Sobre el libro

Autor: George J. Thompson

George J. Thompson Año de publicación: 2010

2010 Tiempo estimado de lectura: 7 horas

7 horas Nivel recomendado: Principiante

Principiante Número de páginas: 224

224 Valoraciones: 4,6/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Esta joya entre los libros de habilidades de comunicación te guía para transformar argumentos acalorados en victorias.

judo verbal: el suave arte de la persuasión es una guía sobre el uso de las palabras para sortear los desacuerdos y convertir las conversaciones difíciles en resultados positivos. Escrito por el ex policía y experto en comunicación George J. Thompson, el libro compara la comunicación eficaz con las artes marciales, haciendo hincapié en el enfoque del _judo verbal.

Thompson divide a las personas en tres tipos -el simpático, el difícil y el débil- y ofrece una guía paso a paso sobre cómo tratar con cada uno de ellos.

También esboza un proceso de cinco pasos para el cumplimiento voluntario y comparte consejos sobre cómo escuchar, empatizar, preguntar, parafrasear y resumir para lograr una comunicación eficaz.

Repleto de ejemplos de historias policiales y situaciones de la vida real, este libro es una guía práctica para dominar el arte de la persuasión en las relaciones, lo que lo hace valioso para una comunicación eficaz en cualquier escenario.

Nunca reaccione a lo que la gente dice. Reaccione a lo que quieren decir. Recuerde: La gente casi nunca dice lo que quiere decir"

George J. Thompson

Consejos de judo verbal

La empatía es la mejor forma de conseguir que la gente te escuche

Evita los comandos autoritarios con los demás y explica las razones de las normas. El intento correcto de comunicación consiste en comprender la perspectiva de la otra persona en lugar de hablarle con desprecio

Identifica tus defectos para ser mejor orador

Lo que dicen los lectores

impresionante libro, ojalá pudiera reunirme con el autor algún día. Muy útil, conseguí poner en práctica las lecciones. Resultado positivo a la hora de dar malas noticias a esos pocos desafortunados."_

9. Cinco estrellas: The Communication Secrets to Get from Good to Great por Carmine Gallo

Sobre el libro

Autor: Carmine Gallo

Carmine Gallo Año de publicación: 2018

2018 Tiempo estimado de lectura: 8 horas

8 horas Nivel recomendado: Intermedio

Intermedio Número de páginas: 256

256 Valoraciones: 4.4/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)



En el vertiginoso mundo actual, no basta con tener una idea genial. Según Carmine Gallo en Cinco Estrellas, es necesario dominar la antigua habilidad de la persuasión para brillar de verdad, avanzar y alcanzar un gran intento correcto.

Gallo se sumerge en la antigua pero valiosa fórmula de persuasión de Aristóteles, mostrando cómo sigue siendo relevante para inspirar a la gente hoy en día.

El libro subraya la importancia de las habilidades de comunicación a medida que la tecnología reduce nuestro mundo. Gallo chatea con neurocientíficos, economistas y líderes de diversas instituciones, como la NASA, para mostrar cómo hablar bien es la clave para captar la atención y despertar grandes sueños.

Pero espere, no se trata sólo de usted, sino también de hacer que las experiencias de las empresas y los clientes sean inolvidables. Gallo comparte sencillos métodos de empresas de éxito para crear momentos que conviertan a las personas en fieles seguidores.

Tu carrera es tu Business. Usted es su Director General. La autocomplacencia genera fracaso. Como director general de tu carrera, debes mejorar continuamente tus habilidades, especialmente el arte de la comunicación."_

Carmine Gallo

Cinco Estrellas para llevar

Concéntrate en una meta única, concreta y específica en el tiempo para hablar con eficacia. Impresiona a tus reclutadores y consigue el trabajo de tus sueños narrando historias convincentes sobre ti mismo

Haz que las presentaciones sean cautivadoras siendo breve e incorporando elementos visuales, como fotos. La calidad de la comunicación distingue a los buenos equipos de los grandes

Inspire a los demás conectando a nivel emocional. Los mejores comunicadores prefieren las palabras cortas a las largas, pues reconocen el poder de la sencillez

Lo que dicen los lectores

"Historias y hechos increíbles reunidos para llevar tus habilidades de comunicación al siguiente nivel. Empecé a utilizar las técnicas incluso antes de terminar el libro y funcionó a la perfección"

10. El lenguaje silencioso de Edward T. Hall

Acerca del libro

Autor: Edward T. Hall

Edward T. Hall Año de publicación: 1959

1959 Tiempo estimado de lectura: 7 horas

7 horas Nivel recomendado: Intermedio a avanzado

Intermedio a avanzado Número de páginas: 217

217 Valoraciones: 4,5/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)



Este perspicaz libro de Edward T. Hall debería estar en tu lista de libros imprescindibles sobre habilidades de comunicación. Se adentra en el complejo mundo de la comunicación no verbal y explora cómo los gestos y acciones tácitos forman el lenguaje silencioso que da figura a las interacciones humanas.

Hall utiliza ejemplos de la vida cotidiana, como el orden de picoteo en un gallinero, para explicar cómo funciona este lenguaje silencioso. También habla del choque cultural, cuando uno se siente desorientado en una nueva cultura porque las cosas son muy diferentes.

Aunque el libro se escribió hace mucho tiempo, sus principios siguen siendo pertinentes. Las observaciones de Hall sobre las normas culturales y cómo nos comunicamos sin palabras son intemporales.

Puede resultar un poco difícil de seguir en algunas partes, ya que este libro se escribió en una época diferente, pero en general El lenguaje silencioso es una guía genial para cualquiera que quiera entender las formas tácitas en que nos conectamos y chocamos con los demás.

"Una de las formas más eficaces de aprender sobre uno mismo es tomarse en serio las culturas de los demás. Te obliga a prestar atención a esos detalles de la vida que les diferencian de ti."

Edward T. Hall

El lenguaje silencioso para llevar

Vaya más allá del lenguaje hablado: deje que su lenguaje corporal, sus gestos y su espacio personal transmitan mensajes. Estas habilidades de comunicación no verbal, que operan inconscientemente, influyen en gran medida en cómo se perciben e interpretan los mensajes

Comprenda las diferencias en el espacio personal y los gestos entre las distintas culturas. Esto le ayudará a conseguir una comunicación intercultural correcta, evitando confusiones y enfrentamientos

Adoptar el concepto de culturas de alto y bajo contexto. Reconocer los distintos estilos de comunicación para lograr una comunicación eficaz en diversos ajustes culturales

Lo que dicen los lectores

lo leí por primera vez para un proyecto de Poly cuando era joven. Su brillantez se basa en lo que sabes, o crees saber, pero que quizá no aprecias plenamente hasta que te lo cuentan o te lo explican. ET Hall está un nivel por encima. Léelo, te descubrirá muchas cosas, te sorprenderá y te impresionará"

