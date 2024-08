los 10 mejores libros de gestión del tiempo para personas ocupadas en 2024

¿Alguna vez ha tenido la sensación de ir a contrarreloj o de desear un botón de pausa, intentando meter 48 horas de actividades en un día de 24 horas?

El estrés por los plazos y el miedo a quedarse atrás pueden hacer que te sientas atrapado en un loco tornado de tiempo. Créeme, todos hemos pasado por eso. ¿Quién quiere tener que lidiar con plazos incumplidos y listas interminables de tareas pendientes en un mundo tan acelerado?

Hacer malabarismos con el trabajo, la vida personal y el flujo constante de responsabilidades se ha convertido en algo desalentador que deja a muchos abrumados. Una mala gestión del tiempo le afecta a usted y se extiende a su vida profesional, repercutiendo en todos los que le rodean.

La clave para una vida laboral más satisfactoria y productiva reside en perfeccionar las habilidades de gestión del tiempo, ¿y adivina qué? Tenemos el plan perfecto para hacer frente a esta escasez de tiempo.

Este artículo profundiza en los 10 mejores libros de gestión del tiempo para personas ocupadas como usted. Desde dominar el arte de priorizar hasta conquistar la procrastinación, estos libros son tus compañeros en el viaje hacia una gestión eficaz del tiempo.

Empecemos.

Los 10 mejores libros sobre gestión del tiempo

1. Organize Tomorrow Today: 8 Ways to Retrain Your Mind to Optimize Performance at Work and in Life por Jason Selk, Tom Bartow y Matthew Rudy

vía Amazon

Sobre el libro

Autores: Jason Selk, Tom Bartow, Matthew Rudy

Jason Selk, Tom Bartow, Matthew Rudy Año de publicación: 2015

2015 Tiempo estimado de lectura: 6 horas

6 horas Nivel recomendado: Principiante

Principiante Número de páginas: 240

240 Valoraciones: 4.7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



organízate hoy para mañana es una guía transformadora para la gestión eficaz del tiempo. Escrito por un psicólogo deportivo y un ex entrenador de baloncesto convertido en asesor de empresas, el libro hace hincapié en el rol crítico que juega tu mentalidad en la gestión del tiempo.

El libro enumera las ocho formas más eficaces de optimizar su capacidad de organización. Cambia su enfoque de la simple gestión del tiempo al perfeccionamiento de la fortaleza mental necesaria para el intento correcto.

El concepto de Hora de Poder ayuda a aumentar la productividad y a maximizar el tiempo, junto con otros consejos prácticos como el ajuste de tres tareas críticas para el día siguiente y la concentración en actividades de alto impacto.

"La grandeza se basa en hacer constantemente cosas que otros no pueden o no quieren hacer. En pocas palabras, el intento correcto no consiste en ser brillante. Se trata de ser constante"

Jason Selk

Organiza hoy el mañana: claves del éxito

Céntrate en una meta cada vez: la clave para obtener resultados positivos. Organízate y prioriza tareas conmetas de gestión del tiempo* Ahorra tiempo estructurando metas y realizando cambios en tu estilo de vida que fomenten nuevos hábitos y eviten la procrastinación

Reflexione sobre su proceso de trabajo, no sólo sobre los resultados. Mantén una mentalidad positiva a la vez que aceptas tu singularidad

Lo que dicen los lectores

ya me ha ayudado a hacer avances significativos. Sé que suena cursi, pero léelo. Después de haber luchado con la consistencia en los negocios y en la vida personal, algunas lecciones clave realmente resonaron y me han llevado a un cambio de mentalidad que me ha impulsado a la acción constante durante los últimos 30 días"

2. Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva: Lecciones poderosas sobre el cambio personal de Stephen Covey

vía Amazon

Acerca del libro

Autor: Stephen Covey

Stephen Covey Año de publicación: 1989

1989 Tiempo estimado de lectura: 10 horas

10 horas Nivel recomendado: Intermedio

Intermedio Número de páginas: 381

381 Valoraciones: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas pueden hacer más cosas en el mismo tiempo que otras? Pues este libro te explica ese secreto.

Publicado en 1989, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey es una guía atemporal para aumentar la productividad tanto en el ámbito personal como en el profesional.

El mensaje central del libro trata sobre el cambio de percepción para lograr un autocambio eficaz. Los siete hábitos incluyen ser proactivo, empezar con el fin en mente y proporcionar un enfoque holístico para desarrollar buenos hábitos que conduzcan al intento correcto.

Enseña a controlar cada momento y a deshacerse de los hábitos que hacen perder el tiempo.

"La forma en que empleas tu tiempo es el resultado de la forma en que ves tu tiempo y la forma en que realmente ves tus prioridades."

Stephen R. Covey.

Las claves de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva

Controle su vida poniendo en práctica siete hábitos como tomar las riendas, ajustar las metas vitales y centrarse en las prioridades reales

Conseguir victorias públicas mediante prácticas como crear situaciones en las que todos salgan ganando, comprender primero a los demás y colaborar con personas de éxito para obtener mayores logros

Recarga tu cuerpo, mente, espíritu y relaciones para mantener el impulso. Ése es el secreto del intento correcto a largo plazo

Lo que dicen los lectores

ojalá hubiera sabido esto hace 40 años Mi paradigma ha cambiado por completo y ya estoy más tranquilo y centrado en mi día a día y en mi vida"

3.El principio 80/20: El secreto para lograr más con menos por Richard Koch

vía Amazon

Acerca del libro

Autor: RichardKoch

RichardKoch Año de publicación: 1999

1999 Tiempo estimado de lectura: 10 horas

10 horas Nivel recomendado: Principiante a intermedio

Principiante a intermedio Número de páginas: 336

336 Valoraciones: 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)



El Principio 80/20 de Richard Koch es su guía para conseguir resultados significativos con el mínimo esfuerzo.

La idea central es que el 80% de los resultados provienen del 20% de tus esfuerzos. Olvídate del ajetreo constante: el intento correcto es canalizar tu 20% crucial hacia lo esencial.

Desde el contexto histórico hasta las estrategias empresariales prácticas, el libro se centra en los principios 80/20 con ilustraciones y ejemplos, enseñándole cómo funcionan estos principios.

La última parte del libro habla de cómo dejar de perder el tiempo, recuperar algo de tiempo libre y hacer las cosas de forma más eficaz en distintos ámbitos de su vida.

"No es la escasez de tiempo lo que debe preocuparnos, sino la tendencia a emplear la mayor parte del tiempo en cosas de baja calidad"

Richard Koch

Las claves del principio 80/20

Reconozca que una pequeña parte de sus esfuerzos suele generar la mayoría de sus resultados. Por lo tanto, identifique y priorice sus tareas de mayor impacto

Aplique el principio 80/20 a las estrategias de empresa para aumentar sus beneficios y agilizar los procesos

Extienda la aplicación de este principio más allá de la empresa a su vida diaria. Cambie su mentalidad y céntrese en mejorar su calidad de vida

Lo que dicen los lectores

lo que más me resonó del libro fue el aspecto de la aplicación personal del principio 80/20 a la propia vida y la capacidad de equilibrar la eficiencia con experiencias que mejoren la vida. En general, una gran experiencia de lectura"

4.¡Cómete esa rana!: 21 grandes maneras de dejar de posponer las cosas y hacer más en menos tiempo por Brian Tracy

vía Amazon

Sobre el libro

Autor: Brian Tracy

Brian Tracy Año de publicación: 2016

2016 Tiempo estimado de lectura: 3 horas

3 horas Nivel recomendado: Principiante

Principiante Número de páginas: 144

144 Valoraciones: 4.7/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



¿Alguna vez te has encontrado procrastinando tareas críticas? ¿Y si existiera una estrategia humorística pero eficaz para vencer la procrastinación y optimizar la productividad?

Inspirado en los extravagantes consejos de Mark Twain, el libro aboga por abordar las tareas más difíciles de frente, haciendo hincapié en la filosofía de abordar la rana más grande a primera hora de la mañana. En pocas palabras, "cómete esa rana"

Tracy ofrece 21 consejos prácticos y eficaces técnicas de gestión del tiempo con principios centrados en la decisión, la disciplina, el ajuste de metas y la determinación. Comparte verdades sorprendentemente sencillas como planificar, bloquear el tiempo y utilizar la tecnología de forma inteligente.

Pruebe este libro para un plan de juego para una mejor gestión del tiempo con el máximo impacto.

la parte más difícil de cualquier tarea importante es empezar a realizarla. Una vez que realmente empiezas a trabajar en una tarea valiosa, parece que estás naturalmente motivado para continuar."-Brian Tracy_

Las claves del éxito de Cómete esa rana

Empieza tu camino hacia el intento correcto elaborando un plan sólido. Es el primer paso para convertir tus metas en triunfos

Establece y prioriza tus metas, centrando tu energía en lo que realmente importa para el progreso y el intento correcto

Conozca sus puntos fuertes, sus puntos débiles y sus zonas de crecimiento. Mantenerte optimista y autodisciplinado te ayudará a controlar tu tiempo

Lo que dicen los lectores

el libro es breve y conciso. Describe los principios más importantes de la gestión del tiempo para convertirte en una persona de éxito y satisfecha

este libro es bueno para todos. Si se siente abrumado por la carga de trabajo o quiere conseguir más con el poco tiempo de que dispone, este es sin duda el libro que necesita"

5. Terminada la tarea: El arte de la productividad sin estrés de David Allen

vía Amazon

Acerca del libro

Autor: David Allen

David Allen Año de publicación: 2001

2001 Tiempo estimado de lectura: 6 horas

6 horas Nivel recomendado: Principiante

Principiante Número de páginas: 267

267 Valoraciones: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Si te ahogas en tareas, sudas por asuntos triviales o empiezas proyectos pero te cuesta terminarlos, este libro puede ser tu punto de inflexión.

Getting Things Done es un clásico entre los libros de productividad y libros de enfoque que ofrece un enfoque exhaustivo y práctico de la gestión del tiempo personal y profesional.

La idea de este libro es bastante sencilla: demasiada información en la cabeza dificulta saber qué es lo crucial. Se piensa más en las tareas que en hacerlas, lo que provoca estrés y confusión.

La metodología de Allen, conocida comúnmente como el sistema GTD (Getting Things Terminada), enseña sistemáticamente a los lectores la organización de tareas para liberar espacio mental, lo que conduce a una productividad sin estrés.

"Tu capacidad para generar energía es directamente proporcional a tu capacidad para relajarte."

David Allen

Pendiente de las claves para terminar las cosas

Captura todas tus tareas en un sistema fiable y decide si quieres descartarlas, delegarlas o aplazarlas. Sigue estos pasos para mantener tu trabajo organizado y ordenado

Céntrese en los resultados en lugar de limitarse a pensar en hacer tareas para completar sus metas

Esfuérzate por conseguir una mejora continua para obtener un resultado óptimogestión de tareas y claridad mental

Lo que dicen los lectores

es muy sencillo de entender, con ejemplos claros y una guía paso a paso de cómo organizar tu día a día y tu visión de futuro de forma que tu mente pueda fluir y crear libremente"_

6.El proyecto de productividad: Conseguir más gestionando tu tiempo, atención y energía por Chris Bailey

vía Amazon

Acerca del libro

Autor: Chris Bailey

Chris Bailey Año de publicación: 2017

2017 Tiempo estimado de lectura: 8 horas

8 horas Nivel recomendado: Principiante

Principiante Número de páginas: 304

304 Valoraciones: 4.5/5 (Amazon) 3,9 (Goodreads)



el Proyecto Productividad_ de Chris Bailey no es el típico libro de autoayuda; es como un experimento de productividad convertido en guía.

Chris pasó un año haciendo todo tipo de locuras, desde sobrevivir durmiendo lo mínimo hasta vivir aislado durante diez días. Y el libro desvela todo lo que aprendió durante este viaje alocado.

Obtendrás útiles trucos de productividad, como reducir la velocidad para trabajar mejor, eliminar las cosas sin importancia y un montón de trucos más, incluida la regla de los 20 segundos para manejar las distracciones. Además, obtendrá más de 25 prácticas para aumentar su productividad.

Si te gusta probar nuevas formas de abordar las tareas o tienes curiosidad por saber por qué la multitarea es un mito, ¡dale una oportunidad! Porque, admitámoslo, estar ocupado no siempre significa ser productivo.

Dirigir tu atención hacia el objeto más importante de tu elección -y luego mantener esa atención- es la decisión más importante que tomarás a lo largo del día. Somos aquello a lo que prestamos atención"

Chris Bailey

Las claves del proyecto de productividad

Aumenta tu productividad trabajando de forma más inteligente: se trata de combinar tu tiempo, atención y energía como un profesional

Aumente la productividad alineando las tareas con lo que realmente le importa: encuentre ese punto óptimo en el que los valores y las motivaciones personales van de la mano

Aplique la Regla de los 3 para organizar y optimizar su vida mientras combate la procrastinación haciendo que las tareas sean más atractivas y gratificantes

Lo que dicen los lectores

este libro contiene mucha información, pero está tan bien organizado que no me sentí abrumado. Me gustó especialmente el resumen del capítulo al principio de cada uno y el reto del final del capítulo. Me obligó a ir más despacio con el libro y aplicar lo que acababa de aprender"

7. Make Time: How to Focus on What Matters Every Day por Jake Knapp y John Zeratsky

vía Amazon

Sobre el libro

Autores: Jake Knapp & John Zeratsky

Jake Knapp & John Zeratsky Año de publicación: 2018

2018 Tiempo estimado de lectura: 8 horas

8 horas Nivel recomendado: Intermedio

Intermedio Número de páginas: 304

304 Valoraciones: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Mejora tus técnicas de gestión del tiempo con Haz tiempo, escrito por antiguos empleados de Google que entienden los retos de equilibrar el trabajo y las tareas personales.

Este libro de gestión del tiempo proporciona un marco de cuatro pasos y más de 80 tácticas prácticas que te ayudarán, especialmente a los que trabajan en el sector tecnológico, a priorizar lo que es verdaderamente importante. Desde la tarea principal del día hasta el mantenimiento de la concentración y la adopción de hábitos saludables, te cubren las espaldas.

Con un tono realista y humorístico, los autores comparten historias de la vida real, lo que lo hace muy atractivo.

La lectura de Haz tiempo te enseña cómo concentrarse y da a tus habilidades de gestión del tiempo y productividad el empujón que siempre has necesitado.

Cambiar su enfoque a algo que su mente percibe como una tarea realizable y completa creará un aumento real en la energía positiva, la dirección y la motivación"

jake Knapp

Dedicar tiempo: claves para la acción

Ten en cuenta que la pérdida de tiempo suele deberse al ajetreo y las distracciones. Para superarlo, necesitarás algo más que fuerza de voluntad: considera la posibilidad de cambiar tus ajustes de comportamiento predeterminados/a

No te dejes atrapar por el ajetreo. Céntrate en lo que tienes delante y completa la tarea de hoy antes de pasar a la siguiente

Adopta tácticas y estrategias para crear barreras contra la pérdida de tiempo y mantén tu mente llena de energía cuidando bien de tu cuerpo para un desarrollo personal general

Lo que dicen los lectores

todos necesitamos leer esto. Estos chicos tienen los pies en la tierra y explican cómo, sin saberlo, nos subimos a la rueda del hámster y no podemos bajarnos. No son condescendientes ni sermonean, simplemente lanzan un salvavidas y yo lo cojo con las dos manos. Es inteligente, divertido y real. Si sientes que tu vida no es tuya y quieres dejar de sentirte tan fuera de control, ésta es la solución"

8.Trabajo Profundo: Reglas para el intento correcto en un mundo distraído, de Cal Newport

vía Amazon

Sobre el libro

Autor: Cal Newport

Cal Newport Año de publicación: 2016

2016 Tiempo estimado de lectura: 8 horas

8 horas Nivel recomendado: Principiante

Principiante Número de páginas: 304

304 Valoraciones: 4.6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



¿Estás cansado del zumbido constante de los correos electrónicos y las redes sociales y quieres encontrar la verdadera satisfacción en tu trabajo? Este es tu libro.

deep Work_ de Newport es como el herramienta de productividad que nunca supo que necesitaba. Imagina tener un conjunto de herramientas que te permite concentrarte intensamente y hacer más cosas en menos tiempo. Eso es trabajo en profundidad .

Newport tiene un interesante plan en dos partes: primero, convencerte de por qué cambia las reglas del juego y, segundo, entregarte cuatro reglas sólidas:

trabajar a fondo: Aprende a concentrarte intensamente sin distracciones

sí, el aburrimiento es un arma secreta. Newport te explica por qué

Renunciar a las redes sociales: Sorprendente, ¿verdad? Pero sus argumentos son sólidos

deshazte de las tareas superficiales

Este libro no trata sólo de evitar las distracciones y de celebrar lo contrario: el trabajo en profundidad. Incluye historias reales, como la Torre de Carl Jung, y muchos consejos prácticos que le ayudarán a mejorar la productividad y la gestión del tiempo. Y al final, te sentirás motivado para concentrarte intensamente, eliminar el ruido y canalizar tu energía hacia lo esencial.

Léalo si alguna vez ha deseado perder la noción del tiempo por estar absorto en una tarea.

"Si no produces, no prosperarás, por muy experto o talentoso que seas"

Cal Newport

Claves del trabajo en profundidad

Domine tareas complejas, aumente su rendimiento y encuentre la satisfacción en el proceso

Despídete del trabajo superficial y de las distracciones mientras estableces prioridades claras y estableces límites para recuperar tu concentración

Convierta el trabajo en profundidad en su ritual diario. Programe sesiones de energía, amplifique la concentración y entrene su cerebro para tareas de gran envergadura

Lo que dicen los lectores

ha sido una lectura estupenda con muchos ejemplos tangibles que he podido poner en práctica. Lo leí como parte de un club de lectura opcional en el trabajo, y estoy deseando volver a leerlo para retomar otras cosas que me perdí la primera vez. Si quieres cambiar las cosas y abordar el tiempo que pierdes para ser más productivo, ¡este es tu libro!

9. Cómo dejar de procrastinar: Una guía sencilla para dominar las tareas difíciles y romper el hábito de la procrastinación por S.J. Scott

vía Amazon

Sobre el libro

Autor: S. J. Scott

S. J. Scott Año de publicación: 2017

2017 Tiempo estimado de lectura: 4 horas

4 horas Nivel recomendado: Principiante

Principiante Número de páginas: 158

158 Valoraciones: 4.2/5 (Amazon) 3,2/5 (Goodreads)



¿Te has sorprendido alguna vez haciendo malabarismos con tareas de última hora y sintiendo el peso de las metas incumplidas?

Este libro es tu guía para dominar esas metas difíciles y liberarte de la procrastinación. Destaca cómo la procrastinación puede afectar negativamente a varios aspectos de la vida, desde los estudios y el rendimiento laboral hasta la salud y las finanzas.

stop Procrastination de S. J. Scott está repleto de consejos prácticos y le presenta la regla 80/20 en un plan paso a paso, la regla 25-5 y el arte de decir _no con elegancia

Le prepara para superar la procrastinación y mejorar su gestión del tiempo asignando más tiempo a las tareas importantes y convirtiendo su lista de tareas pendientes en un calendario bien ajustado para lograr la máxima productividad.

"Cuanto más tiempo y esfuerzo cuesta hacer una tarea, más difícil es empezarla."

S. J. Scott

Cómo dejar de procrastinar claves para el éxito

Descubra los motivos de la procrastinación: puede ser el perfeccionismo o el miedo a lo desconocido lo que frena su productividad

Sé realista e identifica tus compromisos seleccionando los cinco proyectos principales que realmente importan

Anime las cosas con metas S.M.A.R.T., domine el arte de decir no, planifique su semana como un profesional y adopte los hábitos diarios de este libro para acabar con la procrastinación

Lo que dicen los lectores

el autor lo explica todo: cómo empezar, por dónde empezar, los pasos a seguir y cómo hacer que todo funcione. Recién terminado el libro, no he hecho ningún progreso; espero cambiar eso muy pronto._ _Es un libro fácil de leer, adecuado para cualquiera que necesite librar su vida de la procrastinación. Se lo he recomendado a todos mis amigos"

10. Cuatro mil semanas: Gestión del tiempo para mortales de Oliver Burkeman

vía

Amazon

Acerca del libro

Autor: Oliver Burkeman

Oliver Burkeman Año de publicación: 2021

2021 Tiempo estimado de lectura: 7 horas

7 horas Nivel recomendado: Principiante a intermedio

Principiante a intermedio Número de páginas: 288

288 Valoraciones: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



¿Sabías que si vives hasta los ochenta años, sólo tienes unas cuatro mil semanas para jugar? Una locura, ¿verdad?

Pero espera, que no cunda el pánico. Respira hondo y sumérgete en las páginas de Cuatro mil semanas, de Oliver Burkeman, un libro de gestión del tiempo divertido y que invita a la reflexión, y que ilustra cómo puedes vivir una vida plena que sea mucho más que mirar el reloj.

Burkeman señala que el tiempo es limitado y valioso, recurriendo a las ideas de filósofos antiguos, psicólogos, maestros espirituales, pensadores contemporáneos y otras personas de intento correcto.

El libro cuestiona la mentalidad moderna de constante ajetreo y búsqueda de tenerlo todo terminado. Burkeman argumenta que la necesidad de centrarse en el dominio del tiempo a menudo conduce a más estrés y menos satisfacción.

Pruebe esto para cambiar su perspectiva sobre el tiempo y vivir una vida más plena.

Se nos ha concedido la capacidad mental de hacer planes casi infinitamente ambiciosos, pero prácticamente nada de tiempo para ponerlos en práctica"

Oliver Burkeman

Las claves de las cuatro mil semanas

Explora cómo los humanos han analizado y entendido el tiempo, dándose cuenta de su creciente importancia

Aumente su productividad incorporando estratégicamente la procrastinación y priorizando tareas

Dedique su tiempo libre a actividades familiares significativas y dedíquese a aficiones gratificantes

Lo que dicen los lectores

"No se trata de una píldora mágica que de repente te haga gestionar tu tiempo. Es una recopilación de filosofías y perspectivas que te guían hacia la verdad definitiva sobre la gestión del tiempo. No te lo voy a estropear, ¡tendrás que leerlo para descubrirlo!"_

Aplicación de estrategias de gestión del tiempo con ClickUp

Los profesionales modernos no sólo confían en los libros de gestión del tiempo y en profundizar en innovadoras herramientas de gestión del tiempo para complementar y mejorar sus estrategias.

Actualice y ajuste automáticamente los intervalos de tiempo de las solicitudes o tickets entrantes con Rolling Time Period en los paneles de ClickUp

Una herramienta que se ha ganado un reconocimiento significativo en proyectos y aplicaciones de gestión del tiempo es ClickUp .

ClickUp no es sólo otra plataforma de gestión de tareas; es una aplicación versátil, todo en uno, diseñada para agilizar los flujos de trabajo, impulsar la colaboración y mejorar las habilidades de gestión del tiempo.

Terminadas más tareas en menos tiempo:

Planifique, organice y colabore fácilmente con las tareas de ClickUp

Gestione su tiempo sin esfuerzo y aumente la productividad con Gestión del tiempo de ClickUp funciones. Con las vistas Calendario, (diagrama de) Gantt y Cronograma, planifique sus tareas a su manera.

Lo que lo hace aún más impresionante son las herramientas de ahorro de tiempo como fechas de inicio y vencimiento, reasignación de fechas de vencimiento, programación de arrastrar y soltar, elaboración de informes de tiempo, y muchos más que le ayudan a alcanzar sus metas más rápido.

Controle su tiempo:

Organizar y añadir notas para iniciar una tarea con ClickUp Proyecto de seguimiento del tiempo

Manténgase centrado en su trabajo mientras controla fácilmente el tiempo con ClickUp Control de tiempo del proyecto .

Ya sea en su escritorio, móvil o navegador Chrome, tome el control de su horario con el seguimiento global y manual del tiempo. Le ayuda a clarificar la asignación de tareas, realizar un seguimiento del progreso y asegurarse de que todo el mundo se mantiene en el buen camino.

Recordatorios sin esfuerzo:

Manténgase al día con los rápidos y sencillos recordatorios de ClickUp.

No se pierda ni un momento con Recordatorios ClickUp que le permite mantenerse organizado y agilizar su flujo de trabajo. Esta función le permite añadirlos, gestionarlos o personalizarlos con adjuntos, fechas y horarios recurrentes para adaptarlos a sus necesidades.

Marque fácilmente las completadas, posponga, reprograme o delegue sin problemas tareas a su equipo, manteniéndole organizado y eficiente.

Integraciones sin fisuras:

Gestione su trabajo en ClickUp con una perfecta clasificación de tareas por estado, prioridad, persona asignada, etc

Sincronice ClickUp con sus calendarios, correo electrónico y otras herramientas esenciales, lo que le permitirá agilizar su flujo de trabajo y reducir la entrada manual de datos.

Plantillas que ahorran tiempo:

La plantilla de análisis de tiempo de ClickUp está diseñada para ayudarle a seguir y analizar el tiempo dedicado a las tareas

Utilice plantillas de registro de tiempo para obtener una vista cristalina de su asignación de horas de trabajo y programar sus tareas para obtener la máxima eficacia y productividad.

Mantenga la transparencia en su equipo, evalúe su rendimiento mediante el seguimiento del progreso y transforme su gestión del tiempo con estas plantillas.

Tome las riendas de su tiempo

Aquí tiene los 10 mejores libros de gestión del tiempo para tomar las riendas de su tiempo, dominar agendas frenéticas y gestionar eficazmente las tareas, ahorrando en última instancia un tiempo precioso.

La integración de herramientas avanzadas como ClickUp amplía aún más la capacidad de gestión del tiempo.

Con funciones como el seguimiento de tareas, la colaboración y los flujos de trabajo personalizables, ClickUp destaca como una solución versátil que complementa la sabiduría atemporal de estos influyentes libros sobre gestión del tiempo.

No olvide consultar nuestro matriz de gestión del tiempo y plantillas de bloqueo de tiempo que pueden transformar su apretada agenda en días productivos.

Regístrate gratis/a para liberar todo el potencial de la gestión del tiempo.