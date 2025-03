las 10 mejores herramientas de análisis de Instagram para seguir el rendimiento en 2025

Más de 2.000 millones de personas utilizan Instagram cada mes. Como gestor de redes sociales, compites con otras marcas, memes aleatorios, vídeos de gatos y otros influencers por llamar la atención.

¿Cómo se elabora una estrategia de Instagram que dé los resultados deseados? En primer lugar, aprendiendo de los datos. Necesitas aplicaciones de análisis de Instagram para detectar tendencias, perspectivas y oportunidades.

Las herramientas de análisis de Instagram te ayudan a realizar un seguimiento del rendimiento de tu contenido y de tu cuenta de Instagram Business. Obtén información valiosa de los datos de análisis que se traduce en un mayor retorno de la inversión en Instagram.

Este artículo analiza las 10 mejores herramientas para realizar un seguimiento de las analíticas de Instagram, sus funciones, desventajas y precios, y cómo pueden configurar tu estrategia de marketing.

¿Qué debes buscar en una herramienta de análisis de Instagram?

Esto es lo que debes buscar en las herramientas de análisis de Instagram.

Seguimiento exhaustivo: Busca herramientas de análisis de Instagram que proporcionen análisis en profundidad y sólidos informes que cubran métricas cruciales como el alcance, la participación, el rendimiento de hashtags y el crecimiento de seguidores

Busca herramientas de análisis de Instagram que proporcionen análisis en profundidad y sólidos informes que cubran métricas cruciales como el alcance, la participación, el rendimiento de hashtags y el crecimiento de seguidores **Información sobre la audiencia: Tu herramienta de análisis de Instagram debe darte acceso a datos demográficos detallados de los seguidores, como ubicación, edad, sexo, métricas de participación e interés de tus seguidores

Interfaz fácil de usar : Selecciona una potente herramienta de análisis de Instagram con un panel intuitivo para que las diferentes partes interesadas puedan navegar y acceder a los datos de análisis fácilmente

: Selecciona una potente herramienta de análisis de Instagram con un panel intuitivo para que las diferentes partes interesadas puedan navegar y acceder a los datos de análisis fácilmente Seguimiento en tiempo real: Opta por una herramienta con seguimiento en tiempo real de las interacciones de la audiencia y el contenido de tendencias

Opta por una herramienta con seguimiento en tiempo real de las interacciones de la audiencia y el contenido de tendencias Investigación de análisis competitivo: Elija una herramienta de análisis de Instagram que le permita comparar su rendimiento con los competidores para identificar áreas de optimización y crecimiento

Elija una herramienta de análisis de Instagram que le permita comparar su rendimiento con los competidores para identificar áreas de optimización y crecimiento Optimización: Busca funciones de recomendación en la herramienta de análisis de Instagram, como sugerencias impulsadas por IA en torno a horarios de publicación óptimos, tipos de contenido óptimos, como carretes sobre publicaciones, e ideas de pies de foto y hashtag basadas en datos históricos y tendencias

Busca funciones de recomendación en la herramienta de análisis de Instagram, como sugerencias impulsadas por IA en torno a horarios de publicación óptimos, tipos de contenido óptimos, como carretes sobre publicaciones, e ideas de pies de foto y hashtag basadas en datos históricos y tendencias Capacidades de integración: Opta por una herramienta de Instagram que se integre con tu pila tecnológica existente de herramientas de gestión de redes sociales y plataformas de análisis para una estrategia de marketing de redes sociales cohesiva y basada en datos

Las 10 mejores herramientas de análisis de Instagram para usar en 2024

1. SocialBook

vía SocialBook SocialBook es una herramienta de análisis de Instagram que ayuda a las marcas y a los influencers a impulsar su alcance en las redes sociales y hacer crecer su empresa. SocialBook ayuda a las marcas a ahorrar tiempo en buscar, contactar y colaborar con personas influyentes.

Supongamos que una marca de ropa de ciclismo para mujeres profesionales planea lanzar una campaña de marketing en Instagram. El objetivo es crear una campaña de lanzamiento de productos con la compatibilidad de mujeres profesionales del ciclismo en Instagram, recopilar opiniones de clientes y crear una comunidad atractiva.

La marca utiliza una herramienta de análisis de Instagram para encontrar personas influyentes en su nicho, enviar correos electrónicos y gestionar la campaña desde un único panel.

La herramienta gratuita de análisis de Instagram de SocialBook ayuda a los creadores de contenido a aumentar el número de seguidores y a monetizar su alcance, lo que la convierte en una de las herramientas de análisis de redes sociales más populares.

Las mejores funciones de SocialBook

Gestiona las relaciones con influencers añadiendo notas a los perfiles y obtén una imagen clara de la colaboración

Las funciones de integración te permiten enviar correos electrónicos masivos a todos los influencers de tu lista de una sola vez

Evalúe el rendimiento y los ingresos de cada influencer mediante el seguimiento de sus códigos de descuento exclusivos

Seguimiento kPI de marketing utilizando el panel de análisis de cuentas y obtenga información sobre los costes de las campañas

límites de SocialBook

Algunos usuarios informan de fallos ocasionales y retrasos en la elaboración de informes analíticos

A los usuarios les resulta complicado navegar por el módulo de análisis

Precios de SocialBook

Platino : 499 $/mes (facturación anual)

: 499 $/mes (facturación anual) Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SocialBook

G2: 4.7/5 (56 opiniones)

4.7/5 (56 opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

2. SocialPilot

A través de SocialPilot ¿No consigues engagement a pesar de subir historias y publicaciones de Instagram con regularidad? Puede que tu contenido no esté calando entre tus seguidores.

Comprender el comportamiento y las expectativas de la audiencia es vital growth hacking estrategia para hacer crecer tus cuentas de Instagram.

Una herramienta de análisis de Instagram, SocialPilot, te ayudará a entender a tu público objetivo. Obtén información utilizando una puntuación de calidad de audiencia en Instagram para tomar decisiones estratégicas de marketing.

SocialPilot mejores funciones

Seguimiento de las analíticas de tus publicaciones en Instagram, independientemente de si las publicas con SocialPilot o no

Programación automática de informes en PDF personalizables para diferentes perfiles de Instagram y alertas de Slack sobre tus acciones pendientes

El asistente de IA de SocialPilot te ayuda a reescribir y rediseñar tu contenido

Utiliza pre-construidos plantillas de redes sociales y genera pies de foto para asegurarte de que cada publicación coincide con la voz de tu marca

Límites de SocialPilot

No hay alerta cuando se programa una nueva publicación al mismo tiempo que otra, lo que lleva a una doble publicación

La elaboración de informes analíticos no es tan sólida como la de otras herramientas, como Google Analytics

Precios de SocialPilot

Profesional : 22,5 $/mes (facturación anual)

: 22,5 $/mes (facturación anual) Equipos pequeños : 37,5 $/mes (facturación anual)

: 37,5 $/mes (facturación anual) Agencia : 75 $/mes (facturación anual)

: 75 $/mes (facturación anual) Agencia+: 150 $/mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de SocialPilot

G2: 4,5/5 (673 opiniones)

4,5/5 (673 opiniones) Capterra: 4.4/5 (362 opiniones)

3. Phlanx

vía Phlanx Expertos en seguridad afirman que Instagram alberga millones de cuentas falsas de bots.

Las herramientas de análisis de Instagram como Phlanx te ayudan a detectar cuentas con seguidores falsos o a descubrir si las publicaciones de un influencer reciben una interacción legítima. Obtén un mejor retorno de la inversión en marketing de influencers.

Phlanx software de marketing de contenidos calcula tres métricas clave de participación en Instagram: la calculadora de participación en Instagram, la calculadora de seguidores de publicaciones de Instagram y el rastreador de competidores de Instagram.

Free tools like Phlanx's Instagram analytics also track your accounts' and competitors' engagement to streamline future Instagram campaigns.

Las mejores funciones de Phlanx

Auditoría de Instagram en cuentas de influencers para identificar sus seguidores reales o inactivos y su tasa de engagement

Mide la tasa de engagement de tu cuenta con la calculadora de engagement de Instagram de Phlanx para asegurarte de que tu audiencia resuena con tu contenido

Compara tu cuenta con la de tu competencia para evaluar métricas clave y datos cuantitativos en paralelo

Descubre los influencers de moda en Instagram y otras redes sociales con las Listas de Phlanx

Límites de Phlanx

Los datos de métricas específicas, como el interés de la audiencia, pueden ser poco fiables

Precios de Phlanx

Básico : 39 $/mes

: 39 $/mes Premium : 60 $/mes

: 60 $/mes Empresa: 90 $/mes

Valoraciones y reseñas de Phlanx

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

4. Analisa.io

vía Analisa Supongamos que eres un gestor de redes sociales que maneja varias cuentas. La IA de Analisa software de análisis de marketing proporciona información en tiempo real sobre cuestiones cruciales de Instagram, como las horas óptimas de publicación, ideas para campañas de influencers y datos demográficos de la audiencia.

Utilice las herramientas de análisis de Instagram gratuitas de Analisa para el análisis de la competencia, el seguimiento del rendimiento histórico y la correlación de influenciadores.

Analisa.io mejores funciones

Analítica detallada para tu estrategia de contenido en Instagram, incluyendo estadísticas de participación, análisis de hashtags y crecimiento de seguidores

Obtén el rendimiento histórico de las publicaciones de los influenciadores y perspectivas sociales para intervalos de fechas personalizados

Informes personalizados con información detallada para las diferentes partes interesadas, proporcionando una comprensión basada en datos de la estrategia de marketing y el rendimiento de Instagram

Descarga informes detallados en plantillas visualmente atractivas en formato PDF o CSV

Limitaciones de Analisa.io

La evaluación comparativa de hashtags y los análisis demográficos sólo están disponibles en los planes de pago

Algunos usuarios se quejan de la inexactitud de los análisis

Precios de Analisa.io

Básico: Gratuito/a

Gratuito/a Premium: $48.30/mes (facturado anualmente)

$48.30/mes (facturado anualmente) Plus: $104.30 / mes (facturado anualmente)

$104.30 mes (facturado anualmente) Pro: $167.30/mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Analisa.io

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

5. Squarelovin

vía Squarelovin Según las conclusiones de Matter, el 69% de los consumidores confía más en los influencers que en cualquier información procedente de la marca.

Como director de marketing digital que gestiona varios clientes, debe obtener contenidos generados por los usuarios y trabajar con cuentas de redes sociales y personas influyentes de su sector para ganarse la confianza de los clientes.

Squarelovin es una de las principales herramientas gratuitas de análisis de Instagram que te permite conservar el contenido de la comunidad y optimizar el rendimiento de Instagram desde un único panel. La herramienta de análisis incluye funciones como el análisis de hashtags y frontends de creador y gestor.

Construye una marca que resuene con tus clientes y crea asociaciones significativas con creadores de contenido.

Squarelovin mejores funciones

El panel de control analiza métricas como impresiones, alcance, participación en historias y publicaciones, crecimiento de la cuenta, seguidores e interacciones de los seguidores

Evalúa la actividad de los seguidores y el seguimiento de hashtags en tiempo real para intervalos de fechas personalizados

Crea y descarga informes personalizados en formato PDF o Excel

Límites de Squarelovin

Tiempos de carga lentos y fallos

Carece de funciones críticas como análisis de la competencia, analítica básica y escucha social

Precios de Squarelovin

Básico: Gratuito/a

Gratuito/a Influencer: 9,90 €/usuario/mes

9,90 €/usuario/mes Business: 14,90 €/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Squarelovin

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

6. TapInfluence

vía TapInfluence Una buena forma de aumentar tu presencia y tus métricas de Instagram es utilizar influencers para que hablen de tus productos y tu marca. Utiliza TapInfluence para realizar campañas personalizadas con influencers.

TapInfluence es una plataforma integral de marketing de influencers para que los gestores de redes sociales busquen, contacten y trabajen con una amplia red de micro e importantes influencers en Instagram.

TapInfluence mejores funciones

Completo panel de análisis para medir el ROI de tus campañas de marketing de influencers

Flujos de trabajo avanzados de gestión de campañas para gestionar las relaciones con los influencers de principio a fin, desde compartir el briefing hasta la ejecución

Amplio directorio de influencers para dirigirte a los usuarios de Instagram interesados en tu nicho de producto

Limitaciones de TapInfluence

Curva de aprendizaje pronunciada al navegar por primera vez por las funciones y funcionalidades de TapInfluence

Carece de capacidad de creación o negociación de contratos cuando se trabaja con influencers

Precios de TapInfluence

Estándar : $1999/mes

: $1999/mes Agencia : Precios personalizados

: Precios personalizados Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de TapInfluence

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

7. Sprout Social

vía SproutSocial Imagina hacer malabares entre diferentes plataformas de análisis para manejar tus redes sociales y gestión de campañas publicitarias para varias cuentas de redes sociales.

Un sistema software de análisis de marketing impulsará la presencia de su marca de forma orgánica y garantizará un aumento de sus métricas de participación y ventas.

Las marcas utilizan SproutSocial para realizar un seguimiento de los comentarios de los clientes y evaluar y mejorar su rendimiento de marketing en Instagram. Lleva a cabo análisis de la competencia para realizar un seguimiento del crecimiento de la audiencia de las marcas competidoras en las plataformas de redes sociales.

Las mejores funciones de Sprout Social

Optimiza tu planificación con herramientas creativas, flujos de trabajo intuitivos y funciones de programación, todo dentro de una única plataforma

Los análisis de Instagram Story miden el impacto a largo plazo de tus historias a través de clics, respuestas y otros KPI importantes

Analiza datos a nivel de publicación y perfil, hashtags y participación de la audiencia para múltiples clientes

Se integra con Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn y otras plataformas de redes sociales

Límites de Sprout Social

La lentitud de la interfaz del calendario de publicaciones

Curva de aprendizaje empinada ya que la herramienta viene con vastas funciones y características

Precios de Sprout Social

Precio estándar : 249 $/mes

: 249 $/mes Profesional : 399 $/mes

: 399 $/mes Avanzado : 499 $/mes

: 499 $/mes Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sprout Social

G2: 4,4/5 (más de 2.600 opiniones)

4,4/5 (más de 2.600 opiniones) Capterra: 4.4/5 (571 opiniones)

8. Quintly

vía Quintly Quintly es compatible con su marketing digital con análisis avanzados de redes sociales para mantenerse al día con sus competidores y las tendencias dinámicas de Instagram.

Las herramientas de análisis de Quintly miden el crecimiento de seguidores de tu cuenta de Instagram y encuentran consumidores únicos que interactúan contigo. La función de análisis de contenido de Instagram identifica qué tipos de contenido funcionan mejor para tu marca.

Las mejores funciones de Quintly

Personaliza y organiza las métricas en paneles flexibles para adaptarlas a tus metas en las redes sociales

Comparte informes de tus paneles personalizados con la persona asignada según el tiempo y la frecuencia que hayas seleccionado

Quintly registra automáticamente los datos de rendimiento de Instagram Stories mediante el seguimiento de los datos de tus historias cada 30 minutos

Se integra con los insights de Instagram para mostrar cuántas personas interactúan con tu contenido y con qué frecuencia lo ven

Límites de Quintly

Los informes de datos extensos pueden ser difíciles de usar

Caro para pequeñas empresas o usuarios individuales

Precios de Quintly

Precio de 315 $/usuario/mes (para tres perfiles de redes sociales)

Valoraciones y reseñas de Quintly

G2: 4,7/5 (68 opiniones)

4,7/5 (68 opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

9. Minter.io

vía Minter ¿Tienes una campaña en las redes sociales y no consigues la participación deseada? Mejore el intento correcto de su campaña campañas de marketing con el análisis de hashtags de Instagram.

Realiza un seguimiento del número y la frecuencia de las publicaciones con varios hashtags relacionados con tu marca, y sigue los hashtags de la competencia para comprender qué mueve a tus seguidores de Instagram.

Minter.io, una herramienta de análisis de Instagram, supervisa las campañas de hashtags de Instagram de tu marca y evalúa su rendimiento. Puedes entender qué tipos de publicaciones, fotos, vídeos y carruseles son tendencia para utilizarlos y conseguir el máximo engagement.

Las mejores funciones de Minter.io

Realiza una auditoría completa de Instagram y obtén un informe detallado con consejos de optimización para los ajustes de tu biografía, seguidores, publicaciones e historias de Instagram con la función de auditoría de Monter

Comprender el tipo de seguidores que está recibiendo de una campaña específica o cómo cambia la audiencia diaria junto con las actualizaciones de medios cada hora

Evalúa cuántos seguidores ganas y pierdes a diario y calcula los datos de crecimiento histórico

Averigua cuándo tus contenidos obtienen más "me gusta" y comentarios y qué hashtags consiguen los mayores niveles de participación

Límites de Minter.io

La (elaboración de) informes es lenta y laboriosa

Los datos de la competencia carecen de profundidad

Precios de Minter.io

Plata : 9 $/usuario/mes

: 9 $/usuario/mes Oro : 19 $/usuario/mes

: 19 $/usuario/mes Platino: 39 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Minter.io

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

10. Keyhole

vía Keyhole Keyhole es una app de analítica de Instagram para que las marcas encuentren los datos de los influencers sin el trabajo pesado. A diferencia de otras herramientas de análisis de Instagram, Keyhole realiza un seguimiento del rendimiento de los influencers en función de las metas de tu campaña.

Además, segrega sus métricas de participación y compara el sentimiento general y el rendimiento para comprender su eficacia.

Las mejores funciones de Keyhole

Análisis de palabras clave y hashtags para buscar influencers en tu nicho

Analítica avanzada para identificar cuentas de empresa con auténtica interacción y cuentas con seguidores falsos

Programa y publica tus posts, reels e historias en redes sociales con la función Smart Publishing

Limitaciones de Keyhole

Carece de tutoriales sobre el producto para usuarios principiantes

Su precio es ligeramente superior al de otras herramientas del mercado

Precios de Keyhole

Individual: $63/mes

$63/mes Equipo: $119/mes

$119/mes Pro : $199/mes

: $199/mes **Avanzado:359 $/mes

Empresa: A partir de 833 $/mes

Valoraciones y reseñas de Keyhole

G2: 4.3/5 (68 opiniones)

4.3/5 (68 opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

Otras herramientas de gestión de redes sociales

Mientras que otras plataformas de medios sociales y herramientas de análisis se centran en el nivel de superficie Instagram insights y marketing entrante , ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos para equipos de marketing para aumentar la productividad general. ClickUp ayuda a dar forma a su estrategia de Instagram mediante la gestión de campañas de influencers y tareas de elaboración de informes a través de una ubicación centralizada.

Aproveche ClickUp's herramienta de gestión de proyectos de redes sociales para realizar un seguimiento de tu calendario de redes sociales, incluidas tus publicaciones y carretes de Instagram, y generar ideas para campañas en redes sociales en un panel fácil de usar.

Colabora con los miembros de tu equipo de marketing y las partes interesadas en tiempo real mientras trabajas en nuevas ideas de campaña utilizando Pizarras ClickUp .

Colabora creativamente con todo el equipo utilizando las Pizarras interactivas de ClickUp

Las agencias de marketing digital y los gestores de redes sociales utilizan ClickUp como única fuente de información para gestionar los análisis de Instagram y recopilar datos exhaustivos.

Las mejores funciones de ClickUp

ClickUp está prediseñado paraanálisis de redes sociales las plantillas automatizan los flujos de trabajo de Instagram y permiten a los gestores de redes sociales seguimiento de proyectos añadiendo etiquetas, dependencias y advertencias

Generar nuevas ideas para la optimización de campañas para hacer crecer su cuenta de Instagram utilizando Herramientas de IA de ClickUp

Cree estrategias y ejecute campañas de marketing con ClickUp

¿Quiere aumentar el conocimiento de su marca, generar clientes potenciales o impulsar las ventas? Sea cual sea su meta, utilice Documentos de ClickUp para hacer una lluvia de ideas y una lista de las métricas de seguimiento del intento correcto

Utilice ClickUp's Docs para crear y conectar documentos, wikis y mucho más para la ejecución de ideas con su equipo

Recopile datos relevantes, como el número de seguidores, el alcance de las personas influyentes y los análisis básicos, y organice esta información en la sección Vista Tabla para realizar un seguimiento de estos datos a lo largo del tiempo

Permita que todos vean sus metas y cómo se alinean con el panorama general y visualicen el progreso utilizando Hitos de ClickUp Utilice ClickUp Brain para crear contenidos de IA para pies de foto, contenido, ideas, ¡y mucho más!



Utilice la plantilla de pizarra de la hoja de ruta de desarrollo de productos de ClickUp para planificar, seguir y celebrar visualmente los hitos del desarrollo de sus productos

Desde la creación de una nueva estrategia de Instagram, el ajuste de su estrategia de contenido existente o el ajuste de su presupuesto para anuncios, Gráficos de Gantt te permiten planificar el intento correcto

Limitaciones de ClickUp

Las funciones avanzadas como ClickUp AI sólo están disponibles en los planes de pago

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Ilimitado: 7 $/usuario/mes

7 $/usuario/mes Business: 12 $/usuario/mes

12 $/usuario/mes Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ClickUp

Elige las herramientas de análisis de Instagram adecuadas para realizar un seguimiento del rendimiento

Las herramientas de análisis de Instagram que se enumeran aquí te permiten realizar un seguimiento detallado de las métricas de audiencia de tu perfil de Instagram, publicar métricas de rendimiento individuales y recomendar oportunidades de optimización.

Las capacidades de gestión de proyectos de ClickUp incluyen plantillas de análisis de redes sociales listas para usar, una herramienta de IA hecha a medida para escalar la producción de contenidos y un panel de colaboración.

Desde la gestión de métricas de Instagram y campañas de influencers hasta la generación de ideas de contenido para tus publicaciones en redes sociales con IA, ClickUp lo hace.

ClickUp's integración con las principales herramientas de análisis de Instagram permite un flujo de datos seguro entre herramientas de terceros. Utilice ClickUp para gestionar sus proyectos de Instagram sin cambiar entre otras herramientas de análisis de Instagram.

Empieza en ClickUp para una prueba gratuita/a.