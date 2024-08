10 mejores alternativas a Squarespace en 2024 (reseñas y precios)

Squarespace es un creador de sitios web que te permite crear impresionantes páginas de destino visuales para todos tus productos y servicios. La solución todo en uno facilita la creación de sitios web gracias a plantillas y servicios de alojamiento que simplifican el número de herramientas que necesitas utilizar para empezar a crear tu tienda online.

A los usuarios les gusta que Squarespace ofrezca un precio bajo y simplifique la creación de sitios web con una interfaz fácil de usar. Es ideal para diseñar proyectos creativos y sitios web sencillos, pero se queda corto cuando se trata de dar servicio a empresas de comercio electrónico.

Squarespace no tiene tantas opciones de procesamiento de pagos como sus competidores. No gestiona las ventas multidivisa y las transacciones en el punto de venta no son tan fluidas.

Por suerte, tienes otras opciones cuando se trata de alojar y crear un sitio web de comercio electrónico, o cuando quieres otras alternativas a Squarespace en general.

Aquí destacaremos las 10 mejores alternativas a Squarespace en función de sus funciones, limitaciones y precios. Además, te mostraremos qué debes tener en cuenta al elegir una plataforma de alojamiento para tu propio sitio web. 💪

¿Qué deberías buscar en una alternativa a Squarespace?

Sabes que necesitas un constructor web, pero no estás seguro de cuál. Antes de sumergirte en las diferentes opciones, tómate un tiempo para pensar en las características y funciones que necesitas. 👀

Aquí tienes algunas funciones básicas que debes tener en cuenta cuando busques alternativas a Squarespace:

Flexibilidad: Squarespace ofrece un número limitado de plantillas, pero ninguna de ellas está en blanco. Busca una herramienta que ofrezca una personalización completa si quieres crear un sitio web que destaque entre la multitud

Squarespace ofrece un número limitado de plantillas, pero ninguna de ellas está en blanco. Busca una herramienta que ofrezca una personalización completa si quieres crear un sitio web que destaque entre la multitud Procesamiento de pagos: ¿Necesitas una solución que ofrezca un procesamiento de pagos complejo para un gran número de usuarios? Elija una alternativa que ofrezca compatibilidad de pago incluyendo flexibilidad de procesamiento

¿Necesitas una solución que ofrezca un procesamiento de pagos complejo para un gran número de usuarios? Elija una alternativa que ofrezca compatibilidad de pago incluyendo flexibilidad de procesamiento Integraciones: Squarespace ofrece muy pocas apps de terceros, lo que limita tus posibilidades de diseño a lo que ellos ofrecen. Muchas alternativas a Squarespace sí ofrecen integraciones, aumentando la flexibilidad y abriendo la puerta a una mayor creatividad

Squarespace ofrece muy pocas apps de terceros, lo que limita tus posibilidades de diseño a lo que ellos ofrecen. Muchas alternativas a Squarespace sí ofrecen integraciones, aumentando la flexibilidad y abriendo la puerta a una mayor creatividad Colaboración en tiempo real: El diseño de sitios web suele implicar a varias partes. Elige una herramienta que te permita añadir varios administradores con control total sobre los cambios de diseño

Las 10 Mejores Alternativas a Squarespace para usar en 2024

Aquí, hemos compilado una lista de las 10 mejores alternativas a Squarespace. Desde constructores de sitios básicos que no requieren ningún código hasta aquellos en los que puedes agregar tu propio CSS personalizado, encontrarás una herramienta para crear un sitio web impresionante para vender en línea. 🙌

1. WordPress

vía WordPress Cuando se piensa en la construcción de sitios web, WordPress probablemente viene a la mente. Uno de los creadores de sitios web más populares, no es de extrañar que WordPress sea una gran alternativa a Squarespace y que ocupe el primer lugar de nuestra lista. Con cientos de plugins, complementos y funciones de código personalizadas, puedes crear un sitio web completamente único que destaque entre la multitud.

WordPress mejores funciones

Múltiples herramientas de edición, como un editor de arrastrar y soltar, CSS y HTML, hacen que las opciones para crear el sitio de tus sueños sean infinitas... ¡y fáciles!

La interfaz intuitiva es fácil de navegar, incluso para los bloggers principiantes y propietarios de pequeñas empresas

La biblioteca multimedia integrada almacena todas tus imágenes y vídeos en un solo espacio y puedes utilizar plugins para mantenerlo todo organizado

Las amplias opciones de personalización, las herramientas de diseño y las herramientas SEO ofrecen un control total sobre el aspecto y el funcionamiento de tu sitio web

Al ofrecer más de 70 idiomas, esta plataforma es una de las mejores opciones para empresas y negocios globales de todo el planeta

Múltiples opciones de alojamiento de WordPress (autoalojamiento en wordpress.org o alojamiento de dominio personalizado en wordpress.com) ofrecen alternativas para todas las preferencias y precios

WordPress limitaciones

Aunque WordPress esde código abierto y hay un plan gratuito, tienes que pagar por un plan premium para tener acceso a todas las funciones

WordPress sólo admite un usuario en una entrada a la vez, lo que significa que la colaboración es limitada

WordPress precios

Gratuito

Personal : 9$/mes

: 9$/mes Premium : 18 $/mes

: 18 $/mes Business : 40 $/mes

: 40 $/mes Comercio : 70 $/mes

: 70 $/mes Empresa: A partir de 25.000 $ anuales

WordPress valoraciones y reseñas

G2 : 4.4/5 (8.600+ opiniones)

: 4.4/5 (8.600+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (14.700+ opiniones)

2. BigCommerce

vía BigCommerce BigCommerce es una plataforma SaaS que simplifica todo, desde la creación de sitios web hasta el comercio electrónico y la gestión de escaparates digitales. Utilícela para gestionar ventas omnicanal, crear un sitio con múltiples escaparates y procesar pagos sin problemas. Incluso ofrece compatibilidad con criptomonedas si eres pionero en una nueva era del comercio electrónico. 💰

Las mejores funciones de BigCommerce

Unlimited storage, catalogs, and bandwidth mean you can offer as many products and services as you want

La plataforma de comercio electrónico te permite segmentar las tiendas para gestionar las ventas entre plataformas en una única y cómoda área

Utilice la herramienta Open Data Solutions para crear experiencias de compra personalizadas y generar información sobre cómo los usuarios navegan por su sitio web y adquieren productos

Las funciones B2B incluyen la gestión de cuentas corporativas, compatibilidad de prioridad y portales de facturación integrados directamente en su sitio web

Limitaciones de BigCommerce

Algunos usuarios consideran que los temas gratuitos suelen tener el mismo aspecto

Si bien no hay límites de almacenamiento, hay límites anuales de ventas en los que tendrá que adquirir un plan de nivel superior

BigCommerce precios

Estándar : $39/mes

: $39/mes Plus : 105 $/mes

: 105 $/mes Pro : 399 $/mes

: 399 $/mes Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de BigCommerce

G2 : 4.2/5 (más de 400 opiniones)

: 4.2/5 (más de 400 opiniones) Capterra: 4.4/5 (300+ opiniones)

3. Shopify

vía Shopify Shopify es un sistema de gestión de contenidos conocido por su función de comercio electrónico. Es amado por los sitios de comercio electrónico en todo el mundo gracias a funciones como la marca de pago, certificados SSL, y una interfaz fácil de usar. Construye una tienda de comercio electrónico impresionante con integraciones de app, herramientas de punto de venta y funciones de (elaboración de) informes de datos en profundidad.

Shopify mejores funciones

Miles de temas de diseño y el rico editor de sitios web te permiten crear desde un simple sitio web de cartera hasta elaborados escaparates

Las herramientas de comercio electrónico gestionan los pagos directamente en tu sitio, incluidas las tasas de transacción, los impuestos y los descuentos

Las integraciones con apps de terceros te permiten conectar apps de mensajería, herramientas de marketing y otras aplicacionessoftware de gestión de proyectos web para flujos de trabajo fluidos

Elija entre varias opciones de alojamiento web, incluido un nombre de dominio personalizado para optimizar la marca del sitio

Shopify limitaciones

Hay una curva de aprendizaje para empezar

Los precios son elevados, lo que puede suponer un límite para particulares y equipos pequeños

Shopify precios

Básico : $39/mes

: $39/mes Shopify : 105 $/mes

: 105 $/mes Avanzado: 399 $/mes

Shopify valoraciones y reseñas

G2 : 4.4/5 (4.400+ opiniones)

: 4.4/5 (4.400+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (6.200+ opiniones)

4. GoDaddy

vía GoDaddy GoDaddy es uno de los mejores creadores de sitios web gracias a su alto grado de personalización y su facilidad de uso. Las funciones del creador de sitios web de GoDaddy son Herramientas de IA para crear sitios web completos desde cero, así como plantillas para que puedas darle tu propio toque al diseño. Además, aprovecha las herramientas de correo electrónico y marketing para aumentar tu presencia en Internet y fidelizar a tus seguidores. 🛠️

Las mejores funciones de GoDaddy

ConHerramientas de IA para el comercio electrónicoresponde a unas cuantas preguntas sobre tu sitio y tus productos para generar instantáneamente un sitio magnífico en cuestión de minutos, sin tener que hacer nada del trabajo duro

GoDaddy Payments gestiona todos tus equipos de ventas por ti, sin tener que conectar una herramienta independiente

soporte al cliente 24/7 proporciona respuestas rápidas si te quedas atascado en el diseño o la gestión de su sitio

GoDaddy Studio simplifica la creación de contenido de marca con fuentes, imágenes y diseños personalizados que se adaptan a tu sitio

Limitaciones de GoDaddy

Algunos usuarios consideraron que los diseños eran difíciles de navegar, especialmente en los sitios más grandes

Integraciones, especialmente consoftware de gestión de proyectosno siempre son perfectas y pueden presentar fallos

GoDaddy precios

Básico : 9,99 $/mes

: 9,99 $/mes Premium : 14,99 $/mes

: 14,99 $/mes Comercio: 20,99 $/mes

Valoraciones y reseñas de GoDaddy

G2 : 3.9/5 (más de 800 opiniones)

: 3.9/5 (más de 800 opiniones) Capterra: 4.2/5 (1.200+ opiniones)

5. Sorprendentemente

vía Sorprendentemente Llamativamente es un herramienta de diseño web utilizada por emprendedores y grandes empresas que desean un creador de sitios web que no requiera conocimientos de código. Con una sencilla interfaz de usuario, crea un sitio en menos de 30 minutos gracias a plantillas y segmentos fácilmente editables.

Las mejores funciones

Utilice la función Simple Store para crear un mercado en línea y conecte PayPal o Stripe para gestionar los pagos

Conecte con sus clientes gracias al chat en directo integrado, los formularios de registro y las cuentas de socios

Los análisis ofrecen gráficos sencillos para ver el rendimiento de tu sitio web, qué productos gustan más a los usuarios y si estás en seguimiento de sus metas * Conecte rápidamente sus redes sociales para impulsar el compromiso con los clientes y utilice la herramienta Simple Blog para responder a preguntas comunes y compartir actualizaciones de productos

Limitaciones sorprendentes

No hay versión gratuita, gratis/a

Aunque es sencilla, sus funciones son limitadas, lo que la hace menos útil para marcas más complejas

Sorprendentemente precios

limitado : 12 $/mes

: 12 $/mes Pro : 20$/mes

: 20$/mes VIP: 59 $/mes

Sorprendentes valoraciones y reseñas

G2 : 4/5 (30+ reseñas)

: 4/5 (30+ reseñas) Capterra: 4.2/5 (10+ críticas)

6. Webflow

vía Flujo webFlujo web toma CSS, HTML y JavaScript y los convierte en un editor visual donde puedes aprovechar el poder del código sin tener que saber escribirlo tú mismo. El editor de arrastrar y soltar hace que sea fácil mover secciones y añadir elementos como cuadros de texto, imágenes y barras de navegación. 🖱️

Webflow mejores funciones

La estructura de la página es totalmente personalizable, por lo que puede cambiar pies de página, encabezados y componentes, no sólo texto e imágenes

Aplique rápidamente cambios de fuente y color en todo el sitio gracias a CSS entre bastidores y a una sencilla interfaz de clic

Publique directamente en la web o utilice la función de exportación para generar un archivo zip con su código para una producción personalizada

Las ricas animaciones y las funciones de búsqueda le permiten extraer contenido de cualquier parte del sitio para incluirlo en páginas de inicio, páginas de productos, etc

Webflow limitaciones

Aunque se puede alterar parte del código básico, no se puede cambiar todo el código por lo que no es la mejor opción para los desarrolladores que quieren un control total

No hay aplicación móvil, así que tienes que hacer cambios y crear sitios web desde tu escritorio

Webflow precios

Inicio : Gratis/a

: Gratis/a Básico : 18 $/mes

: 18 $/mes CMS : 29 $/mes

: 29 $/mes Business : 49 $/mes

: 49 $/mes Empresa: Contactar para precios

Webflow valoraciones y reseñas

G2 : 4.4/5 (más de 500 opiniones)

: 4.4/5 (más de 500 opiniones) Capterra: 4.6/5 (más de 200 opiniones)

7. Duda

vía Duda Diseñado para marcas y agencias SaaS, Duda es un creador de sitios web seguro gracias a los certificados SSL y al alojamiento AWS, que también mejora la estabilidad del sitio. Con compatibilidad 24/7, es fácil crear un sitio web y encontrar ayuda instantánea siempre que te atasques.

Duda mejores funciones

Las funciones SEO garantizan que tu sitio esté optimizado para que los clientes puedan encontrarte en los motores de búsqueda

La herramienta de arrastrar y soltar no requiere ninguna experiencia en código, lo que ahorra tiempo y elimina la necesidad de un desarrollador

Las opciones de código personalizables le permiten profundizar en HTML o CSS y realizar cambios si desea añadir un toque personalizado

Las plantillas y secciones prediseñadas le permiten crear sitios rápidamente y con menos esfuerzo

Duda limitaciones

Aunque hay una (versión de) prueba gratuita, tendrás que pagar si quieres seguir usándolo

La personalización está restringida ya que no puedes cambiar de plantilla fácilmente y los plugins están limitados

Duda precios

Básico : 25$/mes

: 25$/mes Equipo : 39 $/mes

: 39 $/mes Agencia : 69 $/mes

: 69 $/mes Marca blanca: 199 $/mes

Duda calificaciones y valoraciones

G2 : 4.6/5 (más de 500 opiniones)

: 4.6/5 (más de 500 opiniones) Capterra: 4.6/5 (más de 200 reseñas)

8. Weebly

vía Weebly Weebly es una de las mejores alternativas a Squarespace ya que es un constructor de sitios para principiantes que no requiere ningún conocimiento de código. Construye un sitio web gratis u opta por un plan de pago para aumentar la personalización y obtener acceso a funciones adicionales. 👨🏽‍💻

Weebly mejores funciones

Temas de diseño y plantillas personalizables para que tu web parezca hecha por un profesional

Crea tu marca con fuentes y paletas de colores personalizadas que reflejen el aspecto que quieres que tenga tu empresa

El constructor de arrastrar y soltar elimina las conjeturas de la organización de páginas

Los editores de vídeo e imágenes le permiten realizar cambios directamente en el generador de sitios web en lugar de utilizar herramientas externas

Weebly limitaciones

Dado que el sitio pretende ser sencillo, las funciones avanzadas y las integraciones son limitadas

Menos funciones en el front-end y en el back-end, sobre todo para quienes prefieren tener un mayor control sobre su código

Weebly precios

Gratuito

Personal : 10$/mes

: 10$/mes Profesional : 12$/mes

: 12$/mes Rendimiento: 26 $/mes

Weebly calificaciones y valoraciones

G2 : 4.1/5 (más de 400 opiniones)

: 4.1/5 (más de 400 opiniones) Capterra: 4.3/5 (1.700+ opiniones)

9. Square

vía Plaza Square es una potente empresa de comercio electrónico que ofrece la creación de sitios web simplificados para las marcas que necesitan una tienda en línea. Con un sitio web Square, puede gestionar las ventas en línea y en la tienda desde un solo panel. Además, gestiona las ventas y tu sitio desde la app, aplicación móvil o tus canales sociales con facilidad.

Square mejores funciones

Elija entre docenas de temas de sitios web basados en la industria o el estilo

Integración perfecta entre su sitio web Square y Square POS unifica los pagos a través de canales

Añade elementos especiales que destaquen funciones y productos o comparte códigos de descuento para aumentar las conversiones

Un enfoque listo para móviles significa que su sitio está optimizado para los clientes si visitan en su escritorio o desde su teléfono

Square limitaciones

Las plantillas son limitadas y tienen un aspecto similar

Hay una curva de aprendizaje, especialmente cuando se trata de añadir productos

Square precios

Gratis

Plus : 29 $/mes

: 29 $/mes Premium: 79 $/mes

Square calificaciones y valoraciones

G2 : 4.6/5 (700+ opiniones)

: 4.6/5 (700+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (2.200+ opiniones)

10. Web.com

vía Web.com ¿Quieres la forma más rápida y sencilla de crear un sitio web? Web.com te ahorra trabajo con un creador de sitios web basado en IA. Sólo tienes que decirle a la herramienta de IA un poco acerca de su sitio y va a generar un diseño visualmente agradable en cuestión de minutos. ✍️

Web.com mejores funciones

El constructor de arrastrar y soltar basado en IA reduce el tiempo necesario para crear un sitio web

Optimizado para móviles, los clientes pueden comprar fácilmente incluso desde su teléfono o tableta

Los servicios internos incluyen diseño, compatibilidad con tiendas en línea y asesoramiento SEO por parte de profesionales

Olvídese de la herramienta de IA y cree su propio sitio rápidamente con plantillas prediseñadas

Web.com limitaciones

Ideal para crear sitios web sencillos y sin complicaciones, las opciones de personalización son limitadas

No hay certificado SSL gratuito/a y no hay opción de copias de seguridad diarias, lo que limita la función de seguridad

Web.com precios

Sitio web : $19.99

: $19.99 Página web + Marketing : $24.99

: $24.99 Tienda en línea : $34.99

: $34.99 En línea Mercados: $49.99

Web.com valoraciones y reseñas

G2 : N/A

: N/A Capterra: 3.7/5 (100+ opiniones)

Otras herramientas de marketing

Aunque Squarespace y estas alternativas a Squarespace ofrecen funciones de creación de sitios web, alojamiento y comercio electrónico, no ayudan con otras tareas de marketing. Plataformas como ClickUp ofrecen funciones más completas para los equipos de marketing, incluidas herramientas de IA para crear contenido para blogs, páginas de destino y otros materiales de marketing.

Utilice ClickUp AI para generar una entrada de blog en ClickUp Docs a partir de una simple indicación y algunos detalles clave

Una vez que tenga su sitio web ajustado y alojado, es hora de empezar a construir campañas de marketing para llamar la atención de su público. Utilice Clickup para gestionar todas sus campañas de contenidos y crear iniciativas de marketing que ayuden a su empresa a alcanzar nuevas cotas. ✨ ClickUp para equipos de marketing se encarga de todo, desde el brainstorming y la ideación hasta la ejecución y la elaboración de informes. Cree hojas de ruta de marketing con la vista de Paneles y Calendarios y realice un seguimiento del progreso mediante el ajuste de Metas alcanzables. Colaboración en tiempo real le permite trabajar sin problemas con el equipo tanto si utiliza Mapas mentales para generar ideas para publicaciones en redes sociales o para revisar publicaciones de SEO en blogs.

Utiliza los distintos paneles visuales para seguir el progreso de un amplio intervalo de iniciativas. Elabore un calendario editorial de contenidos y anote cuándo se publicará cada entrada. Añade campos personalizados para destacar la información importante que debe incluirse en el contenido. Utiliza indicadores de prioridad para resaltar las entradas más importantes. ClickUp AI le permite generar contenido para descripciones de productos páginas de destino, blogs y canales sociales más rápido que nunca. Las sugerencias mejoran la legibilidad, mientras que el corrector ortográfico y gramatical edita para mayor claridad. Utilice la función de resumir para convertir párrafos largos en secciones concisas que cumplan los límites de caracteres.

En Herramienta de escritura de IA también mejora el formato, dividiendo al instante las entradas más largas en secciones fácilmente digeribles. Utilícela para estructurar artículos de blog, boletines de correo electrónico y artículos fundamentales para mejorar la legibilidad y la experiencia del usuario.

Las mejores funciones de ClickUp

Visualice datos de marketing ypaneles de proyecto en varias vistas, como cronogramas, listas de tareas pendientes y gráficos de Gantt

Simplifiqueflujos de trabajo de marketing con automatizaciones que se ocupan de las tareas redundantes y el trabajo ajetreado para que su equipo se centre en proyectos más importantes

Más de 1.000 plantillas que incluyenestrategia de producto yplantillas de marca agilizar los procesos de planificación yahorrar tiempo a la hora de lanzar iniciativas de marketing

ClickUp AI agiliza y facilita la creación de contenidos al ofrecer sugerencias, limpiar borradores y resumir artículos

Las tareas personalizadas le permiten añadir Campos personalizados, Prioridades y Dependencias para construir flujos de trabajo que eviten los bloqueos y muevan los proyectos a través de la tubería de marketing

Utilice las funciones de (elaboración de) informes para convertirmétricas del proceso de ventas en informes visuales para generar la aceptación de las partes interesadas clave para futuras campañas de marketing

Limitaciones de ClickUp

Algunas funciones, como ClickUp AI, sólo están disponibles en los planes de pago, pero son asequibles para la mayoría de las personas y equipos

Tendrá que dedicar tiempo a aprender a navegar por la herramienta, ya que tiene muchas funciones

ClickUp precios

Free Forever Plan : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Business : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ por miembro del entorno de trabajo al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.100+ opiniones)

: 4.7/5 (9.100+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (3.900+ opiniones)

Gestione su sitio con una herramienta como ClickUp

Con estas alternativas a Squarespace, puedes dar vida a un sitio tanto si eres una tienda de comercio electrónico como si eres un particular que ofrece servicios profesionales. Desde creadores de sitios web sencillos que hacen el trabajo rápidamente hasta sitios con códigos personalizables que te permiten crear sitios galardonados, hay una opción para cada necesidad de las tiendas en línea.

Una vez que tenga su sitio construido y listo para funcionar, regístrese en ClickUp para empezar a gestionar sus flujos de trabajo de ventas, marketing y gestión de sitios web. Trabaje en tiempo real junto a su equipo para establecer metas, crear paneles de seguimiento y asignar tareas para todo, desde el desarrollo de productos hasta el marketing y la divulgación. 🤩