10 certificaciones de operaciones para hacer crecer tu carrera en 2024

¿Desea avanzar en su carrera profesional en el ámbito de la gestión de operaciones?

A medida que nos acercamos a 2024, los empleadores buscan profesionales cualificados para hacer frente a las exigencias de la gestión de operaciones.

Business Operations es la columna vertebral de cualquier organización, ya sea ayudando a crear una estrategia de alto nivel o profundizando para encontrar la causa raíz de un problema que afecta a su empresa: los equipos de operaciones lo hacen todo.

Dada la amplitud de los roles operativos, ¿cómo se puede adquirir experiencia y credibilidad en este espacio?

Las certificaciones de operaciones actúan como un sello de aprobación, demostrando que se tienen las habilidades y la experiencia necesarias para gestionar múltiples proyectos, dirigir las cosas sin problemas y afrontar los riesgos con eficacia.

A las empresas les resulta más fácil contratarte o promocionarte cuando ven que tienes las aptitudes que necesitan y estás al día de las últimas prácticas del sector.

Para ti, no es sólo un sello de aprobación. Es una oportunidad de perfeccionar sus conocimientos en optimización de procesos, gestión de la cadena de suministro, gestión de proyectos, control de calidad y mucho más. Estas certificaciones aumentan su credibilidad, le distinguen de sus compañeros y le conectan con profesionales del sector.

Más que ampliar las oportunidades de empleo, estas certificaciones impulsan su carrera profesional crecimiento profesional . Si está deseando progresar, hemos elaborado una lista de diez certificaciones de operaciones que le ayudarán a encontrar la que mejor se adapte a sus metas.

¿Qué son las certificaciones de director de operaciones?

Las certificaciones de Gerente de Operaciones validan sus habilidades en la supervisión y mejora de los procesos para la eficiencia y eficacia de la organización. Ofrecido por organizaciones profesionales, estas certificaciones muestran su experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias operativas .

Estas certificaciones en operaciones abarcan temas como la gestión de la cadena de suministro, la gestión de proyectos, Lean y Six Sigma, software de gestión de operaciones y Gestión de operaciones de TI .

Permiten poner de relieve los conocimientos especializados y son muy solicitados por los empleadores para roles como los de gestor de operaciones, gestor de la cadena de suministro, gestor de proyectos y gestor de control de calidad.

Ventajas de obtener un certificado de operaciones

Obtener una certificación de operaciones aporta numerosas ventajas si su objetivo es progresar en la gestión y campos relacionados. Algunas son:

Validación de habilidades: Las certificaciones de director de operaciones reconocen formalmente las habilidades y la experiencia en gestión de operaciones. Demuestra a los empleadores y a los compañeros que usted tiene los conocimientos necesarios gestión de empresas y equipos conocimientos y competencias

Las certificaciones de director de operaciones reconocen formalmente las habilidades y la experiencia en gestión de operaciones. Demuestra a los empleadores y a los compañeros que usted tiene los conocimientos necesarios gestión de empresas y equipos conocimientos y competencias Promoción profesional: Muchos empleadores dan prioridad a los profesionales certificados a la hora de tomar decisiones de contratación y promoción. Una certificación en operaciones puede mejorar su currículum, convirtiéndole en un candidato más competitivo para roles de liderazgo

Muchos empleadores dan prioridad a los profesionales certificados a la hora de tomar decisiones de contratación y promoción. Una certificación en operaciones puede mejorar su currículum, convirtiéndole en un candidato más competitivo para roles de liderazgo Mayores oportunidades laborales: Las certificaciones en operaciones amplían el intervalo de oportunidades laborales. Abren las puertas a posiciones que específicamente requieren o prefieren candidatos con cualificaciones reconocidas en gestión de operaciones

Las certificaciones en operaciones amplían el intervalo de oportunidades laborales. Abren las puertas a posiciones que específicamente requieren o prefieren candidatos con cualificaciones reconocidas en gestión de operaciones Reconocimiento de la industria: Las certificaciones de operaciones son a menudo bien consideradas dentro de industrias específicas. La obtención de la certificación demuestra su confirmación de estar al día de las buenas prácticas y normas del sector

Las certificaciones de operaciones son a menudo bien consideradas dentro de industrias específicas. La obtención de la certificación demuestra su confirmación de estar al día de las buenas prácticas y normas del sector Desarrollo profesional: La certificación implica la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. Este aprendizaje continuo contribuye a su desarrollo profesional, manteniéndole informado sobre las últimas tendencias y avances en la gestión de operaciones

La certificación implica la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. Este aprendizaje continuo contribuye a su desarrollo profesional, manteniéndole informado sobre las últimas tendencias y avances en la gestión de operaciones Ampliación de la red de contactos: Los programas de certificación suelen ofrecer oportunidades de conexión (a internet) con otros profesionales del campo. Establecer contactos con personas certificadas y expertos del sector puede dar lugar a valiosas colaboraciones, tutorías y perspectivas profesionales

10 Certificaciones de Operaciones a considerar

Ahora que ya conocemos las ventajas de obtener certificaciones en operaciones, aquí tiene las recomendaciones mejor valoradas por los expertos:

1. Certificado en Gestión de Producción e Inventarios (CPIM)

vía Apics Obtenga su Certificación en Gestión de Producción e Inventarios (CPIM) a través de APICS (American Production and Inventory Control Society). Esta reputada institución existe desde 1973. Esta certificación le ayuda a comprender los fundamentos de la gestión de las tareas de producción e inventario.

Cinco cursos cubren áreas esenciales como la planificación de la demanda, la gestión de la calidad, la gestión de inventarios, la programación de la producción, etc. Una vez finalizados los cinco cursos en línea, se obtiene la certificación.

La certificación CPIM aumenta sus opciones profesionales y facilita el trabajo con sus colegas al mejorar sus conocimientos de los conceptos de la cadena de suministro. Esta certificación le da una ventaja en un mundo de creciente competencia global.

También le instruye en la elaboración y el mantenimiento de procedimientos operativos normalizados, que resultan más sencillos con una certificación CPIM plantilla de POE de gestión de operaciones .

Esta certificación beneficia a directores de operaciones, planificadores de producción, especialistas en control de inventarios, especialistas en la cadena de suministro y especialistas en compras. Además, puede terminar este curso de gestión de operaciones a su propio ritmo, que abarca desde seis meses a dos años, que le da la flexibilidad que necesita.

Ofrecido por: APICS (American Production and Inventory Control Society)

APICS (American Production and Inventory Control Society) Temas clave: Panorámica de la cadena de suministro, gestión de la demanda, planificación del suministro y gestión de inventarios

Panorámica de la cadena de suministro, gestión de la demanda, planificación del suministro y gestión de inventarios Precio: $1000-$3000, dependiendo de si estudia de forma independiente o toma clases con un socio aprobado por la ASCM

2. Gerente de Operaciones Certificado (COM)

vía AIBMC Certified Operations Manager o COM está administrado por The American Institute for Business Management and Communication (AIBMC). Es un curso de certificación de operaciones de nivel profesional adecuado para todos aquellos que deseen avanzar en su carrera en la gestión de operaciones.

Aumente significativamente sus posibilidades de comandar un salario más alto con una certificación reconocida por la industria como COM.

El examen, de 3 horas de duración, tiene un formato de cuadernillo con 100 preguntas de opción múltiple (MCQ). Para inscribirse en el curso de certificación, debe tener una licenciatura y al menos dos o más años de experiencia en gestión de operaciones.

Ofrecido por: The American Institute for Business Management and Communication (AIBMC)

Temas clave: Estrategias y plan de operaciones, gestión y previsión de la demanda de productos, mejora de procesos, gestión de programas y problemas internacionales

Precio: No disponible en línea

3. Profesional certificado de la cadena de suministro (CSCP)

vía APICS Esta certificación le dota de las habilidades y conocimientos esenciales para gestionar cadenas de suministro complejas. Tanto si trabaja como director de logística, director de compras, planificador de inventarios, coordinador de logística o director de la cadena de suministro, este curso impulsa su carrera en su rol respectivo.

Tienes varias opciones para prepararte para el examen de 150 preguntas, que dura 3,5 horas. Elija entre un sistema de aprendizaje, autoestudio u opciones con instructor y compatibilidad.

La opción más económica es el autoaprendizaje, cuyo precio oscila entre 1.000 y 1.500 dólares. Esta opción proporciona acceso a materiales de estudio tanto digitales como impresos, incluidas guías, preguntas de práctica y fichas.

Ofrecido por: APICS (American Production and Inventory Control Society)

Temas clave: Cadenas de suministro, gestión de la demanda, previsión, redes globales de la cadena de suministro, riesgo de la cadena de suministro y operaciones internas e inventario

Precio: $1000-$1500

4. Certificación profesional de gestión de proyectos (PMP)

vía PMI La certificación Project Management Professional (PMP), ofrecida por el mundialmente reconocido Project Management Institute (PMI), le proporciona los conocimientos y habilidades para liderar y dirigir proyectos en diversos sectores. Esta certificación es ideal si tiene al menos 36 meses de experiencia en la dirección y gestión de proyectos.

La certificación abarca cinco áreas clave: inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre. Un dominio firme de todos estos aspectos de la gestión de proyectos conduce a mejora de los procesos de empresa . Esta certificación es necesaria si aspira a ocupar posiciones de mayor responsabilidad y roles de liderazgo

La duración del examen es de cuatro horas con 200 preguntas de tipo test. Si supera con éxito el examen y obtiene la certificación, deberá renovarla cada tres años.

Ofrecido por: Project Management Institute (PMI)

Temas clave: Iniciación (13%), planificación (24%), ejecución (42%), seguimiento y control (16%) y cierre (5%). Algunos temas vitales adicionales incluyen la gestión de las partes interesadas, el liderazgo del equipo, ágil gestión de proyectos y gestión de proyectos híbridos

Precio: Miembros del PMI $405, no miembros del PMI $555

5. Ejecutivo Certificado de Asociación (CAE)

vía ASAE Ofrecido por la American Society of Association Executives (ASAE), el programa es adecuado para directores de operaciones con experiencia. Para cursar el programa, hay que tener una licenciatura u ocho años de experiencia pertinente, cumpliendo el código de conducta de la ASAE.

Algunos de los roles profesionales que suelen obtener la certificación son directores generales, presidentes, directores ejecutivos y personas que desean avanzar en su carrera en la gestión de asociaciones. Puede presentarse al examen CAE dos veces al año, en mayo y diciembre. El examen dura cuatro horas y consta de 200 preguntas de opción múltiple.

Además, hay que renovar la certificación cada tres años.

Ofrecido por: American Society of Association Executives (ASAE)

Temas clave: Gobernanza y liderazgo, marketing, política pública, gestión de operaciones y desarrollo profesional

Precio: 500 $ para miembros, 750 $ para no miembros

6. Gestor certificado de instalaciones (CFM)

vía

IFMA

Desde hace 25 años, el curso CFM ofrecido por la IFMA (Asociación Internacional de Gestión de Instalaciones) abarca más de 11 áreas fundamentales de la gestión de instalaciones. Le prepara tanto si su objetivo es mejorar la comunicación, el liderazgo, las finanzas, la gestión de riesgos o la gestión de instalaciones optimización de procesos .

Este programa de certificación es adecuado para los profesionales de las instalaciones que ya ejercen y desean posicionarse como expertos en el sector. La experiencia mínima exigida es de 3-5 años y un título de grado o máster en gestión de instalaciones.

Una vez más, el precio varía para los miembros (595 $) y los no miembros (880 $), y la IFMA proporciona muchos recursos diferentes para ayudarle a prepararse. Se aplican cargos adicionales si se busca formación corporativa o para grupos. No hay una duración fija, y puedes hacer el examen cuando estés totalmente preparado.

Ofrecido por: IFMA (International Facility Management Association)

Temas clave: Planificación de instalaciones, gestión de calidad, estrategia de liderazgo, finanzas, gestión de proyectos, sostenibilidad y gestión de riesgos

Precio: 595 $ para miembros y 880 $ para no miembros

7. Certificado Profesional de Compras (CPP)

vía Sociedad Americana de Compras Si la gestión de materiales es algo en lo que desea destacar, este curso de certificación es para usted. Le introduce a los fundamentos de las compras, la gestión de la cadena de suministro, la visión para los negocios y la contratación global.

Gestionado por la American Purchasing Society (APS), es una forma excelente de destacar en tu carrera profesional. Para inscribirse en este programa certificado se requieren al menos dos años de experiencia en compras y referencias de proveedores.

En cuanto al formato del examen, se trata de un examen en línea de 150 minutos con 150 preguntas de tipo test. Repasa los casos prácticos relacionados con la materia

Ofrecido por: American Purchasing Society (APS)

Temas clave: Fundamentos de compras, administración de contratos, análisis de procesos, gestión de la cadena de suministro, análisis de costes, negociación y gestión de proveedores

Precio: No disponible en línea

8. Seis Sigma Cinturón Verde

vía Sociedad Americana para la Calidad La certificación Six Sigma Green Belt es una cualificación valiosa para personas con al menos tres años de experiencia laboral. Se centra principalmente en ayudar a los directores de operaciones a eliminar mejor las ineficiencias de los procesos.

Ofrecida por la American Society for Quality (ASQ), esta certificación proporciona muchos materiales y recursos, como guías de estudio, bancos de preguntas y manuales para compatibilidad con su preparación.

Una función distintiva del examen de metodología Sigma es su formato de libro abierto, que le permite traer materiales de referencia. El examen dura más de cuatro horas y consta de 100 preguntas de opción múltiple.

Ofrecido por: American Society for Quality (ASQ)

Temas clave: Introducción a los principios y metodologías Sigma, identificación de causas raíz y defectos, desarrollo e implantación de soluciones y medidas de control

Precio: 438 $ para no miembros y 338 $ para miembros (certificación ASQ)

9. Profesional en Gestión de Riesgos del PMI

vía PMI Comprender y gestionar los riesgos en un proyecto es crucial, y la certificación PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) está aquí para ayudarle a desarrollar esta habilidad esencial. La ofrece el Instituto de Gestión de Proyectos (PMI).

Con esta certificación de gestor de operaciones, aprenderá a identificar y planificar los riesgos, evaluarlos y responder con eficacia. Básicamente, se convertirá en el especialista en riesgos en el que su organización puede confiar para gestionar problemas inesperados.

Una vez completada la certificación, los conocimientos y habilidades adquiridos le permitirán detectar los problemas antes de que se produzcan y reducir su impacto. Esta certificación de operaciones es adecuada para gestores de proyectos, gestores de riesgos, gestores funcionales y ejecutivos de la C-suite.

Para presentarse al examen se necesita un título de enseñanza secundaria, 36 meses de experiencia en gestión de proyectos y 40 horas de formación en gestión de riesgos de proyectos.

Ofrecido por: Project Management Institute (PMI)

Temas clave: Estrategia de riesgos y planificación de proyectos, participación de las partes interesadas, análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos y planificación de la respuesta a los riesgos

Precio: 358 $ para miembros y 659 $ para no miembros

10 Certificado en logística, transporte y distribución (CLTD)

vía APICS Esta certificación de operaciones ofrecida por APICS (American Production and Inventory Control Society) es perfecta para aprender estrategias eficaces de logística, transporte y distribución para aumentar la eficiencia. Cubre estándares globales y habilidades esenciales, guiándole a través de todo, desde la gestión de materiales entrantes hasta la distribución de productos y la gestión de devoluciones.

Para obtener la certificación, deberá realizar un examen de 150 preguntas de 3,5 horas de duración. Necesita una puntuación de 300 o superior para aprobar y demostrar su comprensión del material.

Si elige el paquete de ASCM, con un precio de 1865 $, obtendrá tanto los materiales de estudio como la inscripción. Para los que opten sólo por el portal de autoaprendizaje, el coste es de 1035 $.

Tanto si opta por el paquete completo como por la opción más asequible de autoaprendizaje, este curso le abre las puertas al reconocimiento mundial y a la experiencia en logística y gestión de la cadena de suministro.

Ofrecido por: APICS (American Production and Inventory Control Society)

Temas clave: Panorámica y estrategia de la logística, gestión de pedidos, gestión de inventarios, logística inversa, gestión de almacenes, logística global y transporte

Precio: $1000-$2000, dependiendo de su preferencia

Mejore la gestión de sus operaciones con ClickUp

Las certificaciones en operaciones te ayudarán a adquirir los conocimientos y habilidades adecuados para manejar situaciones de manera efectiva. ¡Y ya tienes la lista de los mejores cursos de gestión de operaciones para hacer tu elección!

Pero no se trata sólo de las certificaciones; necesita el software y las herramientas adecuadas que le ayuden a destacar en su rol para impulsar la eficacia de la empresa.

A la hora de seleccionar un software de gestión de operaciones, dé prioridad a una plataforma escalable y todo en uno como ClickUp. Esta solución integral consolida todos los aspectos de la gestión de operaciones, desde el inventario hasta los recursos humanos, en una plataforma fácil de usar.

Establezca un orden claro de operaciones añadiendo dependencias de "bloqueo" o "espera" entre tareas y mantenga a su equipo al tanto de en qué debe trabajar primero

Una de las claves de ClickUp es su capacidad para agilizar los procesos administrativos. Funciones como gestión de proyectos asignación de recursos y colaboración en equipo están integradas, lo que reduce la necesidad de saltar entre distintas herramientas. Esta consolidación contribuye a una colaboración más eficaz y eficiente flujo de trabajo organizado .

Agilice su flujo de trabajo con ClickUp Project Manager para una mayor eficacia gestión de tareas y colaboración en equipo con vistas personalizables

Con más de 15 vistas personalizables, puede adaptar su sistema de gestión operativa a sus necesidades. Tanto si se trata de diagramas de Gantt para cronogramas de proyectos o tableros Kanban para el seguimiento de tareas, ClickUp proporciona la flexibilidad necesaria para adaptarse a diferentes escenarios operativos y mejorar el rendimiento de la empresa.

Vea las más de 15 vistas en ClickUp para personalizar su flujo de trabajo y agilizar las operaciones Pruebe ClickUp hoy mismo ¡y aprenda a gestionar sus operaciones sin problemas!