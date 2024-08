10 mejores software de desarrollo de productos en 2024 (reseñas y precios)

¿Es usted el encargado de crear el próximo gran producto del mundo? Tanto si forma parte de un equipo de desarrollo de software que crea productos digitales como de un equipo de fabricación que construye prototipos físicos, el producto proceso de diseño no es un paseo por el parque.

Desde la concepción de un nuevo producto hasta su ejecución final, necesita una herramienta que agilice su flujo de trabajo e impulse la productividad en cada fase de desarrollo, sin sofocar la creatividad de su equipo. 💡

El software de desarrollo de productos es imprescindible tanto para el desarrollo de productos físicos como digitales. Pero con tantas opciones en el mercado, puede ser difícil determinar cuál es la mejor apuesta para los miembros de tu equipo.

Sigue leyendo para conocer las funciones imprescindibles para el desarrollo de productos herramientas de desarrollo y descubra las 10 mejores soluciones de software de desarrollo de productos del año.

¿Qué debe buscar en un software de desarrollo de productos?

El precio y la experiencia general del usuario son sin duda importantes, pero también recomendamos buscar un software de desarrollo de productos de alta calidad con las siguientes funcionalidades:

Herramientas de gestión de proyectos : El desarrollo de productos es mucho más fácil si se divide todo en fases claras. Su plataforma debe incluir seguimiento de tareas, análisis de productos y herramientas de colaboración que mantengan a su equipo en la misma página. Si te dedicas al software, también es bueno buscar soluciones especializadas en Scrum oMetodologías de desarrollo ágil *Herramientas de planificación: Un buen software de planificación te ayuda a cruzar la línea de meta a tiempo y, a ser posible, dentro del presupuesto. Puntos extra si encuentras una herramienta de arrastrar y soltarherramienta de hoja de ruta para ahorrar aún más tiempo 🙌

Las 10 mejores herramientas de desarrollo de productos para usar en 2024

Sus ideas de productos tienen el potencial de cambiar el mundo. Free yourself from the burden of manual tracking by using these product management tools.

Las más de 15 vistas de ClickUp ofrecen a las organizaciones una solución de pared a pared para cada equipo

Tiene que hacer malabarismos con varios productos, proyectos y personas. En lugar de gestionarlo todo desde un canal de Slack o desde la bandeja de entrada de su correo electrónico, opte por una solución de gestión de proyectos como ClickUp. Es cierto que somos más conocidos por la gestión de tareas, pero ofrecemos mucho valor a los equipos de productos. ✨

Utilice ClickUp para crear una hoja de ruta de productos clara y póngase de acuerdo con su equipo de desarrollo de productos. Obtendrá un marco para definir la propiedad de la hoja de ruta, crear una estrategia de producto de la empresa, recoger las opiniones de los usuarios y lanzar los productos al mercado.

Utilice la Plantilla de estrategia de producto ClickUp para generar rápidamente un plan claro y sostenible que ponga a todo el mundo en la misma página.

Además, no tendrá que volver a crear hojas de ruta desde cero. Basta con utilizar una de las numerosas plantillas de ClickUp, introducir los datos y listo. 🏇

Automatice la redacción de la documentación con IA, supervise el progreso mediante gráficos y sprints, y resuelva rápidamente los errores de codificación con ClickUp

Para ahorrar aún más tiempo, pregunte a ClickUp AI para que rellene la plantilla por ti. Es la única IA del mundo específica para cada rol, por lo que es perfecta incluso para los equipos de desarrollo de productos más técnicos. 🛠️ Equipos de producto también se benefician del seguimiento integrado de problemas, la gestión de sprints y los paneles en tiempo real de ClickUp. Si forma parte de un equipo de DevOps, también podemos gestionar sus flujos de trabajo.

Las mejores funciones de ClickUp

¿Necesitas escribir descripciones de productos? Escriba algunas directrices y deje que el equipo deHerramienta de redacción ClickUp AI se encargue del resto 🎯

Pruebe la lluvia de ideas en tiempo real con ClickUp Pizarras, documentos, o mensajes de chat

Si desea ejecutar un proyecto Kanban, Scrum o Agile, hay un entorno de trabajo de ClickUp para eso

ClickUp se integra con las herramientas que ya conoce y adora, como Toggl, Slack, GitLab y Zoom

Limitaciones de ClickUp

Necesita una cuenta de ClickUp de pago para acceder a ClickUp AI

ClickUp tiene muchas funciones, así que tómese su tiempo para familiarizarse con la plataforma

ClickUp precios

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Unlimited: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Business Plus: 19 $/mes por usuario

19 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ por miembro del entorno de trabajo al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (9.100+ opiniones)

4,7/5 (9.100+ opiniones) Capterra: 4,6/5 (3.900+ opiniones)

vía Monday.com Puede que algunos odien los lunes, pero a mucha gente le encanta Monday.com . Es principalmente una plataforma de gestión del trabajo, pero tiene plataformas separadas para un CRM de ventas y el ciclo de vida de desarrollo de productos. 🧑‍💻

Está orientada principalmente a la creación de productos digitales, pero si necesitas posicionar su producto en un espacio digital o de comercio electrónico.

Monday.com tiene muchas funciones fuera del desarrollo de productos, por lo que es una buena opción si tu organización necesita una herramienta de gestión de proyectos para varios departamentos y partes interesadas, no solo para el desarrollo de productos.

Las mejores funciones de Monday

Crear un backlog de funciones para no perder el seguimiento de las correcciones necesarias

Generar un plan de lanzamiento para que todo el mundo sepa lo que está pasando

Realizar retrospectivas de proyectos para mejorar las iniciativas futuras

Categorice el progreso de las tareas con actualizaciones de estado personalizables codificadas por colores

Limitaciones de los lunes

Algunos usuarios dicen que hay una gran curva de aprendizaje

Otros dicen que tienen problemas con los ajustes de privacidad y seguridad de la plataforma

Lunes precios

Free para un máximo de dos asientos

para un máximo de dos asientos Básico: 8 $/mes por usuario para tres asientos, facturado anualmente

8 $/mes por usuario para tres asientos, facturado anualmente Estándar: 10 $/mes por usuario para tres asientos, facturados anualmente

10 $/mes por usuario para tres asientos, facturados anualmente **Pro: 16 $/mes por usuario para tres asientos, facturados anualmente

Enterprise: Consultar precios

Lunes de valoraciones y comentarios

G2: 4.7/5 (9,100+ reseñas)

4.7/5 (9,100+ reseñas) Capterra: 4.6/5 (4,400+ opiniones)

3. Jira

vía Atlassian El software de desarrollo de productos Jira de Atlassian se ha creado desde cero como una solución de gestión de proyectos de desarrollo de software. Si formas parte de un equipo ágil, Jira te funcionará bien desde el principio, sin necesidad de ajustes.

Utilice el software de gestión de proyectos para planificación estratégica , el seguimiento de las actualizaciones, la supervisión de las versiones de lanzamiento y la automatización de sus flujos de trabajo para crear un software mejor en menos tiempo. ⭐

Las mejores funciones de Jira

Domina la priorización de proyectos viendo todo en la vista Cronograma

Seguimiento de todas las versiones y lanzamientos en un panel simple

Obtenga informes en tiempo real sobre errores, atrasos, control de tiempo y mucho más 🐞

Aproveche las automatizaciones sin código para gestionar vulnerabilidades y problemas

Limitaciones de Jira

Jira está diseñado para el desarrollo de software, por lo que no tiene sentido utilizar esta herramienta si no estás en un equipo de desarrollo de software

Varios usuarios dicen que la interfaz de usuario es confusa

Jira precios

Gratis

Estándar: $8.15/mes por usuario para 10 usuarios

$8.15/mes por usuario para 10 usuarios Premium: 16$/mes por usuario para 10 usuarios

16$/mes por usuario para 10 usuarios Enterprise: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Jira

G2: 4.3/5 (5,600+ opiniones)

4.3/5 (5,600+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (13,700+ opiniones)

4. Wrike

vía Wrike ¿Necesita una herramienta versátil de desarrollo de productos? Pruebe Wrike por su tamaño. Esta aplicación funciona para todos los departamentos y casos de uso, por lo que es ideal si desea herramientas de gestión de proyectos para todo, desde el proceso de desarrollo de productos hasta el marketing o los recursos humanos.

Los flujos de trabajo de Revisión de Wrike son ideales para productos centrados en el contenido, como libros electrónicos o cursos, mientras que sus funciones de planificación de recursos de proyectos son ideales para la gestión de horarios, equipos y presupuestos. 📊

Las mejores funciones de Wrike

Gestionar proyectos, ya sea en vista Lista o como unTablero Kanban para ver su hoja de ruta del producto

Wrike se integra con más de 400 aplicaciones populares

Cree formularios de solicitud personalizados, completados con lógica condicional, para recopilar datos procesables

Colabore, revise y apruebe productos en un flujo de trabajo optimizado

Limitaciones de Wrike

Muchos usuarios dicen que Wrike no es fácil de usar

Otros quieren filtros y navegación más sencillos

Wrike precios

Gratuito

Teams: 9,80 $/mes por usuario, facturado anualmente

9,80 $/mes por usuario, facturado anualmente Business: 24,80 $/mes por usuario, facturación anual

24,80 $/mes por usuario, facturación anual Enterprise: Contactar para precios

Contactar para precios Pinnacle: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Wrike

**G2: 4,2/5 (más de 3.500 opiniones)

Capterra: 4.3/5 (2,500+ opiniones)

5. ¡Ajá!

vía ¡Ajá! Al igual que Jira, Aha! está diseñado específicamente para el desarrollo de software. Tenga en cuenta que tendrá que añadir suscripciones separadas para hojas de ruta de productos (Aha! Roadmaps), comentarios de clientes (Aha! Ideas), información sobre productos (Aha! Notebooks) y desarrollo (Aha! Development). La configuración modular no es para todo el mundo, pero podría ayudarte a ahorrar unos cuantos euros si solo necesitas unos pocos módulos. 💰

¡#### **Las mejores funciones de Aha!

Construir hojas de ruta de productos visuales para obtener su equipo en la misma página

Recopilar y analizar los datos de los clientes para actuar sobre las tendencias

Cree un hub interno de conocimiento del producto para su equipo, completado con 100 hojas de ruta ya preparadasplantillas de gestión de productos* Elija entre las metodologías Scrum, Kanban o SAFe para el desarrollo ágil de software

¡Ajá! límites

Los costes aumentan si quieres acceder a todas las funciones de ¡Ajá!

Algunos usuarios dicen que la plataforma es confusa y difícil de navegar

¡Ajá! Precios

Hojas de ruta Aha!: 59 $/mes por usuario, facturados anualmente

59 $/mes por usuario, facturados anualmente Ideas ¡Ajá!: 39 $/mes por usuario, facturación anual

39 $/mes por usuario, facturación anual Cuadernos ¡Ajá!: 9 $/mes por usuario, facturación anual

9 $/mes por usuario, facturación anual Desarrollar: 9 $/mes por usuario, facturación anual

**Valoraciones y reseñas de ¡Aha!

G2: 4.3/5 (270+ opiniones)

4.3/5 (270+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (510+ opiniones)

6. Bitrix24

vía Bitrix24 Bitrix24 no es sólo desarrollo de productos es una herramienta integral de trabajo en línea. Utilícelo para colaborar en equipo, gestionar datos de clientes, gestionar tareas, recursos humanos, automatización e incluso para crear sitios web. 🖥️

Las mejores funciones de Bitrix24

Cambie al modo de enfoque de tareas para agilizar su alimentación

Colaborar sobre la marcha con la aplicación móvil Bitrix24

Seguimiento de datos en metas del proyecto kPI de los empleados, etc

Mantenga sus chats y herramientas de videoconferencia en un solo lugar

Limitaciones de Bitrix24

Bitrix24 carece de funciones específicas para el desarrollo de productos, por lo que podría ser demasiado genérico para equipos especializados en productos

Varios usuarios dicen que la usabilidad de la app móvil podría ser mejor

Bitrix24 precio

**Básico:$49/mes para cinco usuarios, facturado anualmente

Estándar: 99 $/mes para 50 usuarios, facturado anualmente

99 $/mes para 50 usuarios, facturado anualmente Profesional: $199/mes para 100 usuarios, facturado anualmente

$199/mes para 100 usuarios, facturado anualmente Enterprise: 399 $/mes para 250 usuarios, facturación anual

Valoraciones y críticas de Bitrix24

G2: 4.1/5 (más de 500 opiniones)

4.1/5 (más de 500 opiniones) Capterra: 4.2/5 (790+ opiniones)

7. Tableros Azure

vía Microsoft Equipos técnicos, alégrense: Azure incluye una herramienta de desarrollo de productos gratuita. Vaya a Azure Boards en su cuenta de Azure para crear tableros Kanban, hacer un seguimiento de los atrasos de software y elaborar informes personalizados. 📈

Las mejores funciones de Azure Boards

Planifica sprints con tableros Kanban o Scrum de arrastrar y soltar

Integra Azure Boards con GitHub

Personaliza los tableros para ver en tiempo real el progreso del equipo en cada fase del ciclo de vida del producto

Saca aún más partido a Azure Boards con más de 1.000 integraciones

Limitaciones de Azure Boards

Azure Boards es una herramienta gratuita, pero necesitas una suscripción a Azure para utilizarla

Como es un complemento de Azure, no es tan robusto como otro software de desarrollo de productos

Tableros Azure precios

**Gratis/a

Tableros Azure valoraciones y comentarios

**G2: 4,4/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: N/A

8. Trello

vía Trello Tanto si estás escribiendo software como prototipando productos físicos, Trello es una herramienta útil e intuitiva para mantener a tu equipo productivo y centrado. Este software de desarrollo de productos comenzó como una app, tablero Kanban. En la actualidad, incluye flujos de trabajo ya preparados para agilizar la gestión de proyectos, la incorporación, las reuniones y mucho más.

Las mejores funciones de Trello

Toma prestada una de las plantillas de Trello para acelerar la creación de tableros y documentos 📝

Enlaza apps de terceros a tu cuenta de Trello con Trello Power-Ups

Organiza todos los aspectos de tu visión del producto en un solo lugar, incluyendo código, especificaciones y planes de producto

Cambia a la vista de cronograma o a la vista Gantt para visualizarlo todohitos del proyecto y las fechas límite

Limitaciones de Trello

Algunos usuarios desearían que Trello permitiera más opciones de jerarquía de tareas

Otros dicen que es difícil encontrar archivos y adjuntos en varios tableros

Trello precio

Gratuito

Estándar: $5/mes por usuario, facturado anualmente

$5/mes por usuario, facturado anualmente Premium: 10$/mes por usuario, facturado anualmente

10$/mes por usuario, facturado anualmente Enterprise: 17,50 $/mes por usuario para 50 usuarios, facturación anual

Valoraciones y reseñas de Trello

**G2: 4,4/5 (más de 13.400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (23.000+ opiniones)

9. Miro

vía Miro Miro es un tipo diferente de herramienta de desarrollo de productos. Tiene menos que ver con la gestión de proyectos y más con la ideación y la colaboración. Piensa en ella como una herramienta digital mapas mentales y herramienta de Pizarra para crear grandes ideas.

Pero no te preocupes, Miro también tiene funciones de gestión de proyectos que muestran tus tareas en vistas de Cronograma o Kanban. Puede que no sea tan robusta como otras herramientas de gestión de proyectos, pero la interfaz de arrastrar y soltar de Miro es sencilla y fácil de usar. 🤩

Las mejores funciones de Miro

Intégrate con Jira, Monday.com, Asana y otras 130 apps

Ahorra tiempo con más de 2.500 plantillas de Miro

Construye infinitos lienzos Miro para mantener tus datos en un solo lugar

Crea diagramas personalizados, gráficos y mucho más con una sencilla interfaz de arrastrar y soltar

Limitaciones de Miro

Miro es lento y difícil de manejar si trabajas con tableros grandes

Varios usuarios dicen que la aplicación móvil no puede seguir el ritmo de grandes tableros Miro

Miro precio

Gratuito

Para principiantes: $8/mes por usuario, facturado anualmente

$8/mes por usuario, facturado anualmente Business: 16 $/mes por usuario, facturación anual

16 $/mes por usuario, facturación anual Empresa: Contactar para precios

Miro valoraciones y comentarios

G2: 4,8/5 (más de 5.200 opiniones)

4,8/5 (más de 5.200 opiniones) Capterra: 4,7/5 (1.400+ opiniones)

10. Productific

vía Productific Esta herramienta basada en la nube puede que no sea la mejor de la ciudad, pero Productific sigue siendo una opción sólida para los equipos que necesitan una herramienta de desarrollo de productos sin florituras. Realiza estudios de usuarios, crea encuestas para la votación de funciones y clasifica tus tareas pendientes para realizar los cambios más significativos para tus usuarios. ☑️

Las mejores funciones de Productific

Supervise las métricas de uso para ver el comportamiento de los usuarios a escala

Cree votaciones de funciones para detectar nuevas funciones de gran valor

Cree registros de cambios y compártalos con sus clientes para que sepan qué hay a la vuelta de la esquina

Productific es compatible con los Tableros de Asesoramiento al Cliente, donde puede interactuar con clientes B2B en grupos privados

Limitaciones de Productific

Productific no tiene muchas opiniones

Algunos usuarios dicen que las funciones no son de buen valor para el dinero

Productific precio

Puesta en marcha: $9/mes por producto, facturado anualmente

$9/mes por producto, facturado anualmente Crecimiento: 18$/mes por producto, facturado anualmente

18$/mes por producto, facturado anualmente Equipo: 45 $/mes por producto, facturado anualmente

Valoraciones y reseñas de productos

G2: N/A

N/A Capterra: 4/5 (1 reseña)

